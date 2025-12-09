Revista presei internaționale, 9 decembrie
Rador, 9 decembrie 2025 02:00
România a fost prezentă pe prima pagină a presei internaționale prin alegerile de duminică pentru primăria Bucureștiului. “Un liberal învinge candidatul extemei-drepte, urmând să devină primarul capitalei României”, anunța agenția de presă Reuters. În China, agenția Xinhua transmitea și ea: “România îl alege pe Ciprian Ciucu în funcția de primar general al Bucureștiului”. Din Serbia, […]
• • •
Acum 2 ore
02:00
Acum 8 ore
19:50
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului: La mulți ani Constituției României! Acum 34 de ani, România valida, prin Referendum, prima sa Constituție democratică adoptată după Revoluția din 1989, un moment important în istoria noastră, care a marcat încheierea regimului comunist. Constituția este contractul nostru cu statul. Ne apără libertatea, dreptul la exprimare, dreptul la muncă și dreptul […]
19:20
MAE confirmă moartea unui al doilea român, în urma valurilor puternice care au lovit insula spaniolă Tenerife # Rador
Ministerul de Externe a confirmat și moartea unui al doilea cetățean român în urma valurilor puternice care au lovit ieri insula spaniolă Tenerife. În conformitate cu informațiile oficiale comunicate de autoritățile spaniole, cel de-al doilea român a decedat în urma rănilor suferite, precizează ministerul. Totodată, spune diplomația de la București, reprezentanții Consulatului General al României […]
19:20
Ungaria și Turcia își vor coordona eforturile de consolidare a păcii în viitor, a declarat premierul Viktor Orbán, la o conferință de presă, susţinută luni, la Istanbul. La conferinţa de presă organizată după negocierile bilaterale cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, premierul ungar a subliniat că este important că Ungaria aparţine taberei pacifiste alături de […]
Acum 12 ore
18:50
Senatorul Ninel Peia a prezentat în plenul Parlamentului moțiunea de cenzură la adresea Guvernului # Rador
Senatorul Ninel Peia a prezentat astăzi în plenul Parlamentului moțiunea de cenzură la adresea Guvernului, pe care a inițiat-o și pentru care a obținut în total 118 semnături din partea unor foşti aleși pe listele POT și SOS, care acum fac parte din grupul din Senat denumit PACE întâi România, dar și din rândurile parlamentarilor […]
18:10
Viceprimarul Paul Moldovan va prelua interimatul la conducerea Primăriei Sectorului 6 din Capitală, după ce actualul titular, Ciprian Ciucu, îşi va începe mandatul de primar general al Bucureştiului, câştigat ieri la alegerile parţiale. Cei doi au avut de dimineaţă discuţii privind stadiul proiectelor locale demarate, legate de spital, parcuri, şcoli, unele fiind întârziate, după cum […]
17:40
Audiție cu public la Biblioteca Sfântului Sinod – Mănăstirea Antim din București Teatrul Național Radiofonic organizează miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 18.00, în sala Bibliotecii Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim din București, audiția cu public a spectacolului SOFIAN – Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor. Evenimentul cultural-duhovnicesc se va desfășura în prezența unui reprezentant […]
17:20
Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a lovit nordul Japoniei. A fost emisă o avertizare de tsunami, anunţă Administrația Meteorologică. Potrivit informaţiilor Administrației Naționale de Meteorologie, epicentrul a fost localizat la est de prefectura Aomori. O avertizare de tsunami a fost emisă pentru coastele de est și nord-est ale Japoniei. La câteva minute după cutremur, […]
17:00
La microfon, Angelica Dan
16:40
Surplusul comercial anual al Chinei a ajuns la un trilion de dolari pentru prima dată, un total pe care nicio ţară nu l-a mai atins vreodată. Numărul precis pentru luna noiembrie a fost 1,076 trilioane de dolari, China ajungând la această bornă în numai 11 luni. Taxele vamale impuse de preşedintele Trump au făcut ca […]
16:20
Prim-ministrul britanic a declarat luni că Ucraina trebuie să decidă în legătură cu problemele sale # Rador
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat luni că Ucraina ar trebui să decidă în legătură cu problemele Ucrainei, în cadrul întâlnirii sale cu președintele Volodimir Zelenski și liderii francez și german, care a avut loc luni la Londra. Întâlnirea a avut ca scop mobilizarea aliaților pentru sprijin, în contextul în care Statele Unite intensifică presiunea […]
16:10
La microfon, Elvira Chilaru
15:40
Miniştrii europeni de interne urmează să se pronunţe asupra înăspririi politicii de migraţie # Rador
Miniştrii europeni de interne urmează să se pronunţe, astăzi, asupra înăspririi politicii de migraţie în baza unor propuneri ale executivului comunitar. De la Consiliul Miniştrilor are detalii Bogdan Isopescu. Reporter: Regulamentul de returnări promite proceduri mai rapide, mai eficiente şi unitare la nivelul statelor membre pentru persoanele cărora li s-a refuzat dreptul de şedere în […]
15:30
Jurnaliștii străini vor putea lua din nou parte la „Rezultatele anului cu președintele Vladimir Putin” # Rador
Jurnaliștii străini din întreaga lume vor putea lua parte din nou la „Rezultatele anului cu Vladimir Putin”, care va avea loc în formatul combinat al „Marii conferințe de presă” și „Liniei directe”, pe data de 19 decembrie, la prânz. „În curând președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va face bilanțul anului 2025. La întâlnire vor lua […]
15:00
Începând de astăzi şi până pe 9 ianuarie, românii pot investi în cadrul celei de-a 12-a ediţii a programului de titluri de stat TEZAUR. Au valoarea nominală de un leu, sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, veniturile obţinute de pe urma lor sunt neimpozabile. Titlurile TEZAUR pot fi achiziţionate online de […]
14:30
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, va face marţi o vizită la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu # Rador
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, va face mâine o vizită la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa, unde se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan. La întrevedere va participa şi secretarul de stat pentru politică de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan, anunţă Biroul de […]
14:20
Președintele USR s-a declarat dezamăgit de rezultatul obținut de candidatul formațiunii la alegerile locale # Rador
După publicarea rezultatelor oficiale de la alegerile locale parțiale, partidele politice fac primele analize interne. Președintele USR, Dominic Fritz, s-a declarat dezamăgit de rezultatul obținut de candidatul formațiunii la scrutinul de ieri și a anunțat că în luna februarie va convoca un congres pentru a propune câteva schimbări structurale în statutul USR. Dominic Fritz: Rezultatul […]
Acum 24 ore
13:20
Introducere La mijlocul secolului XX, omenirea se afla într-un moment fierbinte al competiției tehnologice internaționale. Pe de o parte, Războiul Rece, frica nucleară și tensiunile ideologice umbreau speranțele colective iar pe de altă parte, știința și tehnologia păreau să deschidă o eră a posibilităților nelimitate. În această atmosferă, presa, televiziunea și cinematografia au devenit mediile […]
13:10
Există temeri cu privire la o schimbare a Strategiei de securitate națională a SUA în timpul următoarelor administrații (Peskov) # Rador
Există temeri cu privire la o schimbare a Strategiei de securitate națională a SUA în timpul următoarelor administrații, însă abordarea existentă inspiră Rusiei respect, a declarat la briefingul de astăzi secretarul de presă al președintelui Federației Ruse. Dmitri Peskov. „Întotdeauna există astfel de temeri. Știm că diferite administrații au puncte de vedere diferite„, a afirmat […]
13:00
CFR Călători informează că, începând cu data de 14 decembrie a.c., va intra în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026, care va fi valabil până la data de 12 decembrie 2026. Compania va asigura zilnic circulația a peste 1150 de trenuri, în funcție de perioada din an: 52 în trafic internațional, 20 Intercity, 112 Interregio, […]
13:00
Kremlinul vede perspectiva restabilirii relațiilor bilaterale dintre Rusia și SUA prin eliminarea „factorilor de iritare”, a declarat jurnaliștilor secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. „Prin eliminarea factorilor de iritare, existenți în prezent în plan bilateral, în fața noastră s-ar putea deschide astfel perspectiva pentru, să spunem, restabilirea relațiilor, scoaterea acestora din starea […]
11:40
Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC # Rador
Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC. Reducerea dobânzilor ar urma să se aplice atât celor fixe, care reprezintă majoritatea, cât şi celor variabile, potrivit unei analize de specialitate. Astfel, IRCC va scădea la 6,06%, în prezent, la 5,67% în primul trimestru al anului viitor. Dobânzile […]
11:40
8 decembrie – Ziua Constituției României: istoria actelor fundamentale care au modelat statul roman # Rador
8 decembrie marchează Ziua Constituției României, un prilej de a reflecta asupra parcursului juridic, politic și istoric al statului român. Constituțiile României au fost, de-a lungul timpului, oglinzi ale epocilor în care au fost create, influențate de contextul internațional, de evoluțiile politice interne și de personalitățile marcante care au contribuit la elaborarea lor. I. Primele […]
11:10
Amestecul SUA în viaţa politică internă a Uniunii Europene nu este acceptabil, afirmă preşedintele Consiliului European # Rador
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat luni că, deși este normal ca Statele Unite și Uniunea Europeană să nu împărtășească aceeași viziune asupra multor chestiuni, amenințarea de ingerință în viața politică internă nu este acceptabilă. Costa a subliniat că viziunea asupra libertății de exprimare este diferită în UE și în SUA, spre exemplu. „Nu […]
10:50
„Nori negri se adună pe cerul Europei. Bruxelles-ul se pregătește de război cu Rusia și există deja o dată țintă pentru intrarea în război: 2030„, a avertizat Viktor Orbán pe pagina sa de socializare. Premierul a atras atenția asupra faptului că obiectivul declarat al programului de înarmare lansat de Bruxelles este ca Uniunea Europeană să […]
10:50
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se întâlneşte luni cu lideri europeni, la Londra # Rador
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va purta luni discuţii cu liderii europeni, la Londra, în legătură cu modalităţile de a pune capăt războiului din Rusia. Preşedintele francez, Emmanuel Macron şi cancelarul german, Friedrich Merz, vor lua parte la întrevederea găzduită de premierul britanic, Keir Starmer. Vizita domnului Zelenski la Londra are loc după mai multe zile […]
10:40
Prima evaluare pentru modernizarea managementului în companiile de stat – 17 companii intră în analiză la Guvern # Rador
Astăzi va avea loc o primă şedinţă de evaluare a celor 17 companii de stat, care vor intra într-un proces de reformă. Scopul acestui demers îl reprezintă administrarea eficientă, competitivitatea şi reducerea dependenţei de subvenţii. TAROM, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Electrocentrale Bucureşti sunt doar câteva companiile pe care Executivul vrea să le reformeze. Premierul […]
10:40
Menținerea unor relații bune între China, Federaţia Rusă și India este chezășia securității globale (Ministerul de Externe al R.P.Chineze) # Rador
Menținerea unor relații bune între China, Rusia și India răspunde intereselor celor trei state și este chezășia securității globale, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al R.P.Chineze, Guo Jiakun, comentând rezultatele recentei vizite de stat de două zile, efectuate de președintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, în India. „China, Rusia și India sunt […]
10:00
Zelenski va primi luni documentele privind planul de pace, afirmă coordonatorul echipei de negociere a Kievului # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi informat luni despre dialogul echipei sale cu oficialii americani și va primi toate documentele legate de planul de pace, a declarat negociatorul-șef al Kievului, Rustem Umerov. Acesta a adăugat pe Telegram că sarcina principală a echipei de negociere a Kievului, în cadrul discuțiilor recente din Statele Unite, a fost […]
10:00
Vă gândiți la un cadou deosebit pe care să îl dăruiți de sărbători celor dragi? În lista de dorințe pentru anul viitor, v-ați propus să vă bucurați mai des de muzică de calitate? Sau poate visați la mai multe momente de relaxare? Pentru toate acestea, Orchestrele și Corurile Radio România lansează noile abonamente și bilete […]
09:34
Ministrul de externe al Italiei face apel la o reformă instituţională majoră a Uniunii Europene # Rador
Uniunea Europeană are nevoie de o reformă instituțională majoră pentru a opri scăderea influenței sale pe scena mondială, a declarat luni ministrul italian de externe, Antonio Tajani, într-un interviu acordat cotidianului Corriere della Sera. Tajani, membru al partidului de centru Forza Italia, a propus următoarele măsuri: * Rolurile președintelui Comisiei Europene și ale președintelui Consiliului […]
09:20
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a fost chemată în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterile în cadrul „Orei Guvernului” # Rador
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a fost chemată astăzi în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterile în cadrul „Orei Guvernului”. Grupul AUR i-a cerut să clarifice situaţia generată de lucrările de la barajul Paltinu, în urma cărora zeci de mii de locuitori din Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă. Reluarea livrării apei către populaţie este […]
08:40
Datoria publică se apropie de 60% din PIB, 1.080 de miliarde de lei, potrivit Ministerului Finanțelor # Rador
Datoria guvernamentală a depășit în august suma de 1.080 de miliarde de lei, reprezentând aproape 60% din Produsul Intern Brut, a transmis Ministerul Finanțelor. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 890 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat, împrumuturile cifrându-se în jurul sumei de 175 de miliarde de lei. În […]
08:40
Se circulă în condiții de ceață pe drumurile din 11 județe. Pe principalele șosele, carosabilul este parțial umed, iar în unele zone plouă. Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române: La nivel național se circulă parțial pe un carosabil umed, iar pe drumuri din județele Arad, Argeș, Bihor, Caraș-Severin, Dâmbovița, Harghita, Prahova, Satu […]
08:40
EVENIMENTE INTERNE -Președinție *Programul președintelui Nicușor Dan: ora 13:15 – Primirea Președintelui Parlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler – la Palatul Cotroceni *Paris: Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Republica Franceză (8 – 9 decembrie). Din program: ora 21:00 (ora României) – Întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Republica Franceză – la Ambasada […]
08:20
Oficiali din Hong Kong afirmă că cifra finală a prezenţei la vot la alegerile locale de duminică a fost cu aproximativ 2% mai mare decât minimul record, înregistrat în 2021. Votul este considerat un test al sentimentului public, după incendiul masiv din luna noiembrie, de la un complex rezidenţial. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 8 decembrie)/mbrotacel/dsirbu […]
08:20
O scurgere de apă la Muzeul Luvru din Paris a afectat sute de cărţi din departamentul egiptean # Rador
O scurgere de apă produsă la Muzeul Luvru din Paris a distrus sute de cărţi, la numai câteva săptămâni după ce au fost furate bijuterii valorând peste 100 de milioane de dolari. Administratorul muzeului a declarat că între 300 şi 400 de cărţi au fost afectate de scurgerea de apă, care s-a produs la sfârşitul […]
08:10
Președintele Nicușor Dan face luni și marți o vizită în Franța, în cadrul căreia urmează să fie primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Cu mai multe informații, Oana Bâlă. Reporter: În prima zi a vizitei sale la Paris, președintele Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanții comunității românești la sediul Ambasadei României […]
07:40
„Revizuim în fiecare an cele mai importante probleme cu Turcia, cele patru puncte principale ale negocierilor care vor avea loc acum fiind economia și comerțul, migrația, războiul și energia”, a declarat Viktor Orbán la bordul avionului guvernamental care se îndrepta spre Istanbul unui jurnalist al canalului de YouTube „Patriot”, care se concentrează pe teme de […]
07:20
O primă ședință de evaluare a companiilor de stat care vor fi supuse procesului de reformă va avea loc luni # Rador
Luni va avea loc o primă ședință de evaluare a celor 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă. Scopul acestui demers îl reprezintă administrarea eficientă, competitivitatea și reducerea dependenței de subvenții.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 8 decembrie)/abranescu/ilapadat RADOR RADIO ROMÂNIA (8 decembrie)
05:40
Culisele negocierilor de pace privind Ucraina țin în continuare capul de afiș al presei internaționale. „Un acord de pace în Ucraina în curând?”, se întreabă La Libre Belgique. „Suntem într-adevăr foarte aproape”, spune trimisul special american Keith Kellogg, care a comparat stadiul actual al negocierilor cu „ultimii zece metri ai unui maraton”. Și a făcut […]
Ieri
02:40
EUROPA LIBERĂ: Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Textul va fi supus la vot pe 15 decembrie # Rador
EUROPA LIBERĂ, 5 decembrie 2025 – Opoziția a depus vineri, 5 decembrie 2025, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de prim-ministrul Ilie Bolojan. Documentul, intitulat „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”, a fost inițiat de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și este susținut de AUR. După […]
01:30
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, este pe prima poziție la alegerile locale parțiale organizate pentru funcția de primar general al capitalei # Rador
Candidatul Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, este pe prima poziție, cu 36,17% din voturi, la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru funcția de primar general al municipiului București, relevă datele publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente, după centralizarea a 99,92% din procesele-verbale. Pe locurile următoare sunt clasați Anca Alexandrescu, din partea alianței electorale „Dreptate pentru […]
01:30
Duminică au avut loc alegeri pentru funcția de primar în 12 localități din țară. Candidatul Partidului Social Democrat Alexandru Iorga a câștigat detașat alegerile pentru primăria orașului Găești, din județul Dâmbovița. Pe locul al doilea s-a plasat candidatul PNL, George Raul Bidică, urmat de candidata AUR, Ana-Maria Dragodă-Zamfir, a informat corespondentul RRA Anda Ștefan. Potrivit […]
00:50
Funcția de președinte al CJ Buzău a fost câștigată de social-democratul Marcel Ciolacu, după numărarea peste 98% din procesele-verbale # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – În Buzău, funcția de președinte al Consiliului Județean a fost câștigată de social-democratul Marcel Ciolacu, după numărarea a peste 98% din procesele-verbale. El a declarat că va lucra în parteneriat cu autoritățile locale pentru dezvoltarea proiectelor necesare județului. Marcel Ciolacu: Va veni o perioadă plină de provocări. Voi ține foarte mult […]
00:50
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcția de primar general al Bucureștiului, este pe prima poziție în preferințele alegătorilor # Rador
Realizator: Tibi Ursan – Candidatul Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, a obținut 36,06% din voturi la alegerile locale parțiale, organizate duminică pentru funcția de primar general al municipului București, fiind pe prima poziție – reiese din datele publicate în timp real pe site-ul Autorității Electorale Permanente, după centralizarea a peste 98% din procesele-verbale. Pe locurile […]
00:30
Discuțiile cu reprezentanții SUA privind un plan de pace pentru Ucraina au fost constructive, dar nu ușoare (Volodimir Zelenski) # Rador
Discuțiile cu reprezentanții SUA privind un plan de pace pentru Ucraina au fost constructive, dar nu ușoare, a declarat duminică președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, înaintea consultărilor pe care le va avea cu liderii europeni în zilele următoare. Volodimir Zelenski a purtat sâmbătă o convorbire telefonică cu trimisul special al președintelui american, Donald Trump, Steve Witkoff, […]
00:10
La finalul celei de-a 32-a ediții au fost decernate premiile Târgului de Carte Gaudeamus Radio România # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Premiile Târgului de Carte Gaudeamus Radio România au fost anunțate duminică seară la finalul celei de-a 32-a ediții. Volumul „Fericirea e în actul următor” semnat de actorul Marius Manole este cea mai râvnită carte de anul acesta a târgului. În ceea ce privește topul editurilor, pe primele trei locuri se situează […]
7 decembrie 2025
23:50
Realizator: Laurențiu Văduva – Președintele Nicuşor Dan va efectua, începând de mâine, o vizită două zile în Franța. Șeful statului se va întâlni cu românii din diaspora aflați la Paris și va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Vine cu mai multe informații Oana Bâlă. Reporter: În prima zi a vizitei […]
23:40
Linia galbenă de retragere din Fâşia Gaza reprezintă noua linie de graniţă (comandantul armatei israeliene) # Rador
Comandantul armatei israeliene, general-locotenentul Eyal Zamir, a declarat că poziţia la care s-au retras forţele israeliene în Fâşia Gaza reprezintă o nouă linie de frontieră. General-locotenentul Eyal Zamir a făcut declaraţia în faţa trupelor staţionate în Gaza. Declaraţiile sale par contradictorii faţă de planul de încetare a focului propus de Statele Unite, care prevede o […]
