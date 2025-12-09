After party. Alegeri sunt în fiecare zi, și chiar mai multe decât duminică
B365.ro, 9 decembrie 2025 03:10
Acum, că ne-am liniştit, nu că am fi fost agitați, că s-a văzut pasiunea pentru aceste alegeri, putem şi noi să ne pregătim în linişte de sărbători aş zice. Deeeeci, cu ce rămânem noi din […] Articolul After party. Alegeri sunt în fiecare zi, și chiar mai multe decât duminică apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum o oră
03:10
Acum, că ne-am liniştit, nu că am fi fost agitați, că s-a văzut pasiunea pentru aceste alegeri, putem şi noi să ne pregătim în linişte de sărbători aş zice. Deeeeci, cu ce rămânem noi din […] Articolul After party. Alegeri sunt în fiecare zi, și chiar mai multe decât duminică apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
19:40
Let it snow în București! ☃️ Meteorologii prevestesc prima ninsoare în oraș înainte de Crăciun și luna aceasta am avea parte de trei episoade de fulguială # B365.ro
It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas în București, odată cu prognoza emisă de Accuweather pentru această lună. Există o mare posibilitate ca de sărbători să avem parte de ninsoare. Meteorologii anunță trei episoade […] Articolul Let it snow în București! ☃️ Meteorologii prevestesc prima ninsoare în oraș înainte de Crăciun și luna aceasta am avea parte de trei episoade de fulguială apare prima dată în B365.
19:30
Trafic ALERT | Accident în zona șoselelor Alexandriei-Antiaeriană, se circulă bară la bară. Mai multe linii STB circulă deviat # B365.ro
Un accident a dat peste cap traficul din zona Șoseaua Alexandriei – Șoseaua Antiaeriană, iar mai multe linii STB sunt blocate în această seară. Accident în zona șoselelor Alexandriei-Antiaeriană Societatea de Transport București (STB) informează […] Articolul Trafic ALERT | Accident în zona șoselelor Alexandriei-Antiaeriană, se circulă bară la bară. Mai multe linii STB circulă deviat apare prima dată în B365.
19:20
FOTO | Jessy, pisica de la PS6, nu îl va urma pe Ciucu la sediul PMB. ”Nu e bine să își schimbe casa. Și probabil mai sunt și alte pisici micuțe abandonate” # B365.ro
Ciprian Ciucu, fostul primar al Sectorului 6 și primarul general ales al Bucureștiului este un foarte mare iubitor de animăluțe. Pisica pe care a tot postat-o pe rețelele de socializare este Jessy, o pufoșenie adoptată […] Articolul FOTO | Jessy, pisica de la PS6, nu îl va urma pe Ciucu la sediul PMB. ”Nu e bine să își schimbe casa. Și probabil mai sunt și alte pisici micuțe abandonate” apare prima dată în B365.
18:30
VIDEO | Spațiul verde din Parcul Brâncuși e înghițit de bitum și pietriș, în loc apare o parcare improvizată. „Aici a fost o pădure”: Scenariul din IOR se repetă # B365.ro
Spațiul verde din Sectorul 3 dispare puțin câte puțin sub privirile îngrijorate ale bucureștenilor. „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” sesizează o nouă „strategie” prin care parcurile dispar: iarba […] Articolul VIDEO | Spațiul verde din Parcul Brâncuși e înghițit de bitum și pietriș, în loc apare o parcare improvizată. „Aici a fost o pădure”: Scenariul din IOR se repetă apare prima dată în B365.
18:20
Concerte de folk, costume și ornamente cu motive armenești, toate la Armenian Winter Pop-Up Market. Târgul are loc la Centrul Cultural Armean, în weekend # B365.ro
Armenian Winter Pop-Up Market va avea loc weekendul acesta în Capitală. Printre surprizele promise de organizatori, în cele două zile vor fi concerte de folk, bijuterii, haine și accesorii inspirate din costumul tradițional armean, decorațiuni […] Articolul Concerte de folk, costume și ornamente cu motive armenești, toate la Armenian Winter Pop-Up Market. Târgul are loc la Centrul Cultural Armean, în weekend apare prima dată în B365.
17:20
FOTO | Un nou metrou Alstom, care va circula pe Magistrala „Graffiti”, a fost marcat în consecință. Chiar și păzit, tot a ajuns pânză pentru grafferi # B365.ro
Noile trenuri de metrou Metropolis, produse de Alstom în Brazilia, care stau neclintite prin depourile din București au fost vandalizate. Gândul a publicat imagini din depoul Berceni, acolo unde trenul „Brașov” este desenat cu graffiti. Cu […] Articolul FOTO | Un nou metrou Alstom, care va circula pe Magistrala „Graffiti”, a fost marcat în consecință. Chiar și păzit, tot a ajuns pânză pentru grafferi apare prima dată în B365.
17:00
85 de noi locuri de parcare sunt disponibile pe Bulevardul Regiei. Sunt cu plată și costă 1 leu/oră, noaptea îți lași mașina aici gratuit # B365.ro
Noi locuri de parcare sunt disponibile pe Bulevardul Regiei, anunță Primăria Sectorului 6. Pe timp de zi, parcarea costă 1 leu/oră, iar noaptea folosirea unui loc este gratuită. 85 de noi locuri de parcare sunt […] Articolul 85 de noi locuri de parcare sunt disponibile pe Bulevardul Regiei. Sunt cu plată și costă 1 leu/oră, noaptea îți lași mașina aici gratuit apare prima dată în B365.
16:50
VIDEO | ”Domnule, blocul nu e coteț!” Dezbateri aprinse între vecinii de bloc în București din cauza porumbeilor. Tabăra „șobolani zburători” vs cea romantică # B365.ro
A hrăni sau a nu hrăni porumbeii? Aceasta este întrebarea ce seamănă tensiuni între locuitorii de la bloc din Sectorul 5. Jumătate vor să aibă grijă de sufletele neajutorate, cealaltă jumătate ridică problema de sănătate […] Articolul VIDEO | ”Domnule, blocul nu e coteț!” Dezbateri aprinse între vecinii de bloc în București din cauza porumbeilor. Tabăra „șobolani zburători” vs cea romantică apare prima dată în B365.
15:50
Vom avea restaurante Fish & Chips Harry Ramsden’s și în București. Compania intră pe piața din România și deschide prima locație în 2026 # B365.ro
Lanțul britanic de restaurante de Fish & Chips Harry Ramsden’s intră în România și va deschide noi locații și în București. Vom avea restaurante Fish & Chips Harry Ramsden’s și în București Grupul Harry Ramsden, compania […] Articolul Vom avea restaurante Fish & Chips Harry Ramsden’s și în București. Compania intră pe piața din România și deschide prima locație în 2026 apare prima dată în B365.
15:30
VIDEO | O, ce veste (mai puțin) minunată! Cete de colindători, cu boxe și tobe din dotare, scoală din șoșoni bucureștenii: „Ne distrug liniștea” # B365.ro
Spiritul sărbătorilor este tot mai resimțit printre blocurile din București. Boxele și tobele colindătorilor răsună de la primele ore ale dimineții. Sunt o mulțime de bucureșteni care nu prea mai primesc cu colindul, pentru că […] Articolul VIDEO | O, ce veste (mai puțin) minunată! Cete de colindători, cu boxe și tobe din dotare, scoală din șoșoni bucureștenii: „Ne distrug liniștea” apare prima dată în B365.
15:30
Te speli pe dinți de două ori pe zi, folosești pastă cu fluor și totuși, la controlul anual, apar din nou probleme? Realitatea este că o rutină dentară „universală” nu funcționează pentru toată lumea. O […] Articolul Rutine zilnice pentru dinți sănătoși (P) apare prima dată în B365.
15:30
Să stai în librărie sau să răsfoiești online printre zeci de cărți de Crăciun a devenit deja un ritual pentru părinți în luna decembrie. Unele cărți arată superb, altele au recenzii excelente. Alegi una care […] Articolul Cum să alegi povestea perfectă de Crăciun pentru pe copilul tău (P) apare prima dată în B365.
15:20
VIDEO | Alunecări de teren pe mai multe sectoare ale DEx12, abia dat în trafic complet, drum pe care se ajunge de la București la Craiova. Constructorul a fost anunțat # B365.ro
În urma ploilor abundente, Drumul Expres Craiova – Pitești s-a surpat. Ultimii 12 kilometri din acest drum au fost dați în vară. CNAIR a sesizat constructorul să rezolve problemele. Se intervine asupra problemelor După mai […] Articolul VIDEO | Alunecări de teren pe mai multe sectoare ale DEx12, abia dat în trafic complet, drum pe care se ajunge de la București la Craiova. Constructorul a fost anunțat apare prima dată în B365.
15:00
Cum crede Ciprian Ciucu că va fi primul an pe scaunul de primar general al Capitalei: „Provocarea principală va fi întocmirea bugetului, vor fi probleme financiare” # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei, a declarat astăzi, 8 decembrie, că așteptările sale pentru primul an nu sunt atât de mari. El a precizat că probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului. […] Articolul Cum crede Ciprian Ciucu că va fi primul an pe scaunul de primar general al Capitalei: „Provocarea principală va fi întocmirea bugetului, vor fi probleme financiare” apare prima dată în B365.
14:50
„Un oraș complex, restanțe deja istorice” Nicușor Dan, primul mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce primarul de la 6 i-a luat locul la Primăria Capitalei # B365.ro
Nicușor Dan s-a lăsat așteptat cu primul mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce toți am aflat rezultatul final al alegerilor pentru București din 7 decembrie. Fostul primar general al Capitalei, actual președinte al României, îl […] Articolul „Un oraș complex, restanțe deja istorice” Nicușor Dan, primul mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce primarul de la 6 i-a luat locul la Primăria Capitalei apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
14:30
Piedone Tatăl, primul mesaj după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB: Daniel a pierdut alegerile acestea! Respect învingătorului! Și putere de muncă! # B365.ro
Cristian Popescu Piedone a ținut să transmită un mesaj pentru noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu. Președintele PNRR îi urează succes fostului primar al Sectorului 6 în noua funcție de la Primăria Generală și, totodată, […] Articolul Piedone Tatăl, primul mesaj după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB: Daniel a pierdut alegerile acestea! Respect învingătorului! Și putere de muncă! apare prima dată în B365.
14:20
Budapesta – București Nord, noua legătură directă anunțată de CFR Călători. Când întră în vigoare Noul Mers al Trenurilor # B365.ro
Din 14 decembrie 2025, noul grafic feroviar al CFR Călători aduce o legătură directă între Budapesta și București Nord. Astfel, trenurile internaționale vor circula fără opriri intermediare de la Budapesta la București. Trenurile merg direct […] Articolul Budapesta – București Nord, noua legătură directă anunțată de CFR Călători. Când întră în vigoare Noul Mers al Trenurilor apare prima dată în B365.
14:20
Paul Moldovan va fi primarul interimar al Sectorului 6, până când se vor organiza noi alegeri. Când ar putea avea loc un nou scrutin în București # B365.ro
Alegerile pentru Primăria Sectorului 6 rămân, deocamdată, sub semnul întrebării, după ce primarul Ciprian Ciucu a fost ales duminică, 7 decembrie, să fie noul primar general al Capitalei. Cert este că până la noi alegeri […] Articolul Paul Moldovan va fi primarul interimar al Sectorului 6, până când se vor organiza noi alegeri. Când ar putea avea loc un nou scrutin în București apare prima dată în B365.
13:40
Lumânărele parfumate, decorațiuni de iarnă, bijuterii și poate chiar cadouri pentru Secret Santa putem găsi la Baazar de Crăciun. Târgul de pe Calea Victoriei e în weekend # B365.ro
Baazar de Crăciun va avea loc weekendul acesta la Victoria Hub, pe Calea Victoriei 210. În cadrul acestui eveniment bucureștenii vor putea alege cadouri de Crăciun pentru cei dragi. Intrarea este liberă. Bazaar de Crăciun […] Articolul Lumânărele parfumate, decorațiuni de iarnă, bijuterii și poate chiar cadouri pentru Secret Santa putem găsi la Baazar de Crăciun. Târgul de pe Calea Victoriei e în weekend apare prima dată în B365.
13:40
FOTO | Drumuri noi amenajate în fața Aeroportului Otopeni pentru lucrările de la M6. Cum se ajunge din DN1 către terminalele „Plecări” și „Sosiri” # B365.ro
Bucharest Airports anunță că sunt schimbări în traficul de la Aeroportul Otopeni. Mașinile circulă, de astăzi, pe noi artere. Măsurile sunt necesare pentru lucrările de la viitoarea stație de metrou de la M6. Se extinde […] Articolul FOTO | Drumuri noi amenajate în fața Aeroportului Otopeni pentru lucrările de la M6. Cum se ajunge din DN1 către terminalele „Plecări” și „Sosiri” apare prima dată în B365.
13:10
FOTO | O dubă s-a răsturnat la intrare în Tunari, pe DJ200B. „Doamne ferește! În zonă se depășește mereu viteza legală” # B365.ro
Un accident s-a produs în această după-amiază, la intrare în Tunari, pe DJ200B, pe sensul de mers dinspre satul Dimieni. O dubă s-a răsturnat și s-a înfipt în afara părții carosabile, în nămol. O dubă […] Articolul FOTO | O dubă s-a răsturnat la intrare în Tunari, pe DJ200B. „Doamne ferește! În zonă se depășește mereu viteza legală” apare prima dată în B365.
12:50
VIDEO | Negoiță a mers, la ceas de seară, pentru a vota primarul general al Capitalei. ”Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizarea a traficului” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost duminică, 7 decembrie, la ceas de seară să voteze primarul general al Bucureștiului. Nu a fost niciun secret cui va acorda edilul votul, dar Negoiță a ținut să […] Articolul VIDEO | Negoiță a mers, la ceas de seară, pentru a vota primarul general al Capitalei. ”Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizarea a traficului” apare prima dată în B365.
12:50
Noi date despre accidentul de pe Șoseaua Berceni, în urma căruia o femeie a murit. Șoferul care l-a provocat, trimis în judecată, în stare de arest preventiv # B365.ro
Șoferul care a spulberat o femeie care traversa pe trecera de pietoni, pe Șoseaua Berceni nr. 50, în luna octombrie, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, anunță Parchetul de pe lângă […] Articolul Noi date despre accidentul de pe Șoseaua Berceni, în urma căruia o femeie a murit. Șoferul care l-a provocat, trimis în judecată, în stare de arest preventiv apare prima dată în B365.
12:20
Cine este Cristina Ciucu, soția noului primar general al Bucureștiului. Nu e doar partenera de viață, ci și de afaceri # B365.ro
Cristina Simona Ciucu este soția lui Ciprian Ciucu, cel care a câștigat alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București. Aceștia au făcut echipă, însă, și în activitatea lor profesională, atât în mediul privat, cât și public. […] Articolul Cine este Cristina Ciucu, soția noului primar general al Bucureștiului. Nu e doar partenera de viață, ci și de afaceri apare prima dată în B365.
12:20
VIDEO | Proximart, primul magazin robotizat din țară, a fost inaugurat în estul Bucureștiului. Un braț robotic preia produsele de pe rafturi în locul clienților și le livrează la o fereastră # B365.ro
A fost inaugurat Proximart, primul magazin complet robotizat din România. Magazinul a fost deschis într-un ansamblu rezidențial din Capitală, funcționează non-stop și permite cumpărături fără personal, direct printr-un ecran și un braț robotic. A fost […] Articolul VIDEO | Proximart, primul magazin robotizat din țară, a fost inaugurat în estul Bucureștiului. Un braț robotic preia produsele de pe rafturi în locul clienților și le livrează la o fereastră apare prima dată în B365.
11:50
Cristian Tudor Popescu, după mesajul lui Drulă la victoria contracandidatului său la alegerile din București: „Parcă era șeful de campanie al lui Ciprian Ciucu” # B365.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat perezența scăzută și rezultatul alegerilor de duminică din București. Gazetarul a venit cu critici la adresa lui Cătălin Drulă, candidatul USR, după ce acesta l-a felicitat pe contracandidatul său Ciprian […] Articolul Cristian Tudor Popescu, după mesajul lui Drulă la victoria contracandidatului său la alegerile din București: „Parcă era șeful de campanie al lui Ciprian Ciucu” apare prima dată în B365.
11:20
Alegerea unui inel nu este niciodată un gest întâmplător. Chiar și atunci când îl cumperi din impuls, fără o ocazie specială, în spate există o emoție, o stare, o dorință de a-ți completa stilul sau […] Articolul Cum alegi un inel din argint potrivit pentru stilul tău? (P) apare prima dată în B365.
11:20
După un rezultat dezamăgitor la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă a devenit, peste noapte, una dintre cele mai folosite figuri în meme-urile de pe rețelele de socializare, în special de pe Reddit. Astfel, eșecul […] Articolul FOTO | Drulă a pierdut grav alegerile de ieri, dar azi e campion la Meme Olympics apare prima dată în B365.
11:10
Autobuzele 100 și 442 au trasee modificate în incinta Aeroportului Otopeni. STB: Sunt restricții de circulație pentru lucrări la viitoarea stație de metrou # B365.ro
Călătorii STB trebuie să știe că autobuzele liniilor 100 și 442 au trasee modificate, începând de luni, 8 decembrie, în incinta Aeroportului Otopeni. Motivul: Sunt noi restricții de circulație pentru lucrările la viitoarea magistrală de […] Articolul Autobuzele 100 și 442 au trasee modificate în incinta Aeroportului Otopeni. STB: Sunt restricții de circulație pentru lucrări la viitoarea stație de metrou apare prima dată în B365.
10:30
ESENȚIAL | Linia 5 se întoarce în viețile nostre săptămâna aceasta. „Tramvaiul Corporatiștilor” va conecta din nou nordul de centrul Capitalei după o pauză de opt ani # B365.ro
Săptămâna aceasta, „Tramvaiul Corporatiștilor” va reveni pe linia 5 din București. Lucrările au fost finalizate, echipele competente fac ultimele verificări ale traseului. De săptămâna asta se deschide linia 5 de tramvai După o lungă așteptare, […] Articolul ESENȚIAL | Linia 5 se întoarce în viețile nostre săptămâna aceasta. „Tramvaiul Corporatiștilor” va conecta din nou nordul de centrul Capitalei după o pauză de opt ani apare prima dată în B365.
10:20
CV-ul și averea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului. Cinci ani a condus Sectorul 6 și promite restul vieții în slujba Bucureștiului # B365.ro
Ciprian Ciucu a fost votat de peste 36% dintre bucureșteni, astfel că a devenit noul Primar General al Capitalei, după alegerile de duminică, 7 decembrie 2025. Primarul are 47 de ani și conduce Sectorul 6 […] Articolul CV-ul și averea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului. Cinci ani a condus Sectorul 6 și promite restul vieții în slujba Bucureștiului apare prima dată în B365.
10:10
Pe cine a pus Nicușor Dan ștampila, de fapt. Între fenomenalul eșec al candidatului pe care l-a susținut fățiș și secretul aproximativ dezvăluit de Ciucu, azi-noapte # B365.ro
Rezultatul alegerilor de ieri din București este analizat din mai multe perspective, iar una dintre acestea spune că suntem în fața primului mare eșec al lui Nicușor Dan, care l-a susținut fățiș pe Cătălin Drulă […] Articolul Pe cine a pus Nicușor Dan ștampila, de fapt. Între fenomenalul eșec al candidatului pe care l-a susținut fățiș și secretul aproximativ dezvăluit de Ciucu, azi-noapte apare prima dată în B365.
09:40
Când face Ciprian Ciucu primul drum la Primăria Capitalei, după ce a câștigat alegerile din București. Dimineață, are plănuit un drum la PS6, unde mai are „lucruri de rezolvat” # B365.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile de la Primăria Capitalei, având un scor de 36,16%. Până să ajungă la sediul PMB, noul edil a spus că va trece pe la primăria Sectroului 6, unde mai are […] Articolul Când face Ciprian Ciucu primul drum la Primăria Capitalei, după ce a câștigat alegerile din București. Dimineață, are plănuit un drum la PS6, unde mai are „lucruri de rezolvat” apare prima dată în B365.
09:34
Primarul S4 rămâne în 4, cu tot cu infama Taxă de Dezvoltare Urbană. Este teamă de „Taxa Băluță în tot Bucureștiul” una dintre explicațiile uriașului său eșec la alegeri? # B365.ro
Cum Daniel Băluță nu a câștigat fotoliul de primar general al Capitalei, bucureștenii pot răsufla ușurați: au scăpat de implementarea în tot orașul a așa-numitei „taxei Băluță”. Cetățenii și-au îndreptat voturile către alți candidați, de […] Articolul Primarul S4 rămâne în 4, cu tot cu infama Taxă de Dezvoltare Urbană. Este teamă de „Taxa Băluță în tot Bucureștiul” una dintre explicațiile uriașului său eșec la alegeri? apare prima dată în B365.
09:10
Cutremur, dimineață, într-o zonă din România în care nu se produc așa des ca-n Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul din Oltenia # B365.ro
Un cutremur a avut loc luni dimineață, 8 decembrie, în România, în dimineața în care am aflat rezultatele finale la alegerile pentru București. Institutul Național pentru Fizica Pământului a anunțat unde anume s-a produs și […] Articolul Cutremur, dimineață, într-o zonă din România în care nu se produc așa des ca-n Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul din Oltenia apare prima dată în B365.
09:00
Consolarea din Berceni, unde Băluță a fost mai abitir votat. Cum au votat bucureștenii, pe cartiere, la alegerile în urma cărora Ciucu a devenit primar general # B365.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile de la Primăria Capitalei cu un procent total de 36,16%. Candidatul PNL a obținut cele mai multe voturi în majoritatea sectoarelor din București, doar într-un sector nu a avut scorul […] Articolul Consolarea din Berceni, unde Băluță a fost mai abitir votat. Cum au votat bucureștenii, pe cartiere, la alegerile în urma cărora Ciucu a devenit primar general apare prima dată în B365.
08:30
Bucureștenii n-au scăpat de alegeri, de această dată doar cei din Sectorul 6. Urmează un nou scrutin, după victoria lui Ciprian Ciucu # B365.ro
Ciprian Ciucu devine Primar General al Capitalei, după victoria de duminică, 7 decembrie, astfel că se eliberează scaunul de primar de la Sectorul 6. Urmează noi alegeri locale, de data asta doar pentru bucureștenii din […] Articolul Bucureștenii n-au scăpat de alegeri, de această dată doar cei din Sectorul 6. Urmează un nou scrutin, după victoria lui Ciprian Ciucu apare prima dată în B365.
08:00
Bucureștiul are un nou primar în urma alegerilor din acest weekend. Ciprian Ciucu, candidatul PNL și fostul primar al Sectorului 6 a câștigat turul parțial de scrutin, clasându-se peste nume precum Daniel Băluță, Cătălin Drulă […] Articolul Cine este Ciprian Ciucu, noul Primar General al Bucureștiului apare prima dată în B365.
Ieri
03:20
Rezultatele oficiale la Alegeri București 2025: Ciucu, câștigător categoric, Anca Alexandrescu este pe 2, iar Băluță, abia pe 3 # B365.ro
Rezultatele oficiale ale alegerilor din 7 decembrie din București arată o victorie categorică a lui Ciprian Ciucu și, spre deosebire de ceea ce spuneau exit poll-urile la ora 21:00, o înfrângere teribilă a lui Daniel […] Articolul Rezultatele oficiale la Alegeri București 2025: Ciucu, câștigător categoric, Anca Alexandrescu este pe 2, iar Băluță, abia pe 3 apare prima dată în B365.
03:10
Blocul Gioconda, cândva cel mai înalt din București, și fabuloasa poveste a locului cu 300 de ani de istorie. Acolo a fost un Palat domnesc. De ce s fost demolat # B365.ro
În anii ’60, Blocul Gioconda era cea mai înaltă clădire din București, fiind detronat în 1970 de construirea hotelului Intercontinental. Locul din Piața Națiunilor Unite pe care a fost ridicat Blocul Turn, mândria regimului Gheorghe […] Articolul Blocul Gioconda, cândva cel mai înalt din București, și fabuloasa poveste a locului cu 300 de ani de istorie. Acolo a fost un Palat domnesc. De ce s fost demolat apare prima dată în B365.
7 decembrie 2025
21:30
Ciprian Ciucu, prima declarație după anunțarea rezultatelor exit poll la alegerile din București, care îl dau câștigător # B365.ro
„Acest vot mă responsabilizează”, a spus Ciprian Ciucu, la câteva minute după anunțarea rezultatelor alegerilor exit poll la alegerile din București. Prima declarație a lui Ciprian Ciucu „Le mulțumesc bucureștenilor pentru încredere”, a spus Ciprian […] Articolul Ciprian Ciucu, prima declarație după anunțarea rezultatelor exit poll la alegerile din București, care îl dau câștigător apare prima dată în B365.
21:20
VIDEO | Daniel Băluță, imediat după ce exit poll-urile l-au plasat pe locul 2: „Rezultatul e unul neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor” # B365.ro
Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a făcut primele declarații după aflarea rezultatelor exit poll. Conform acestora, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, este noul primar general al Capitalei, cu 32,7%, urmat de Băluță, […] Articolul VIDEO | Daniel Băluță, imediat după ce exit poll-urile l-au plasat pe locul 2: „Rezultatul e unul neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor” apare prima dată în B365.
20:50
Cătălin Drulă, „candidatul președintelui”, anunț care sună a eșec. L-a făcut chiar înainte de rezultatele exit poll la alegerile din București # B365.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei și, în același timp, candidatul susținut de președintele Nicușor Dan, a a făcut un anunț surprinzător, în urmă cu puțin timp, chiar înainte de închiderea urnelor. […] Articolul Cătălin Drulă, „candidatul președintelui”, anunț care sună a eșec. L-a făcut chiar înainte de rezultatele exit poll la alegerile din București apare prima dată în B365.
20:20
Ludovic Orban aproape că ne zice rezultatul alegerilor din București. “Dacă nu vrem să vedem roșu în fața ochilor în următorii 3 ani avem o soluție simplă” # B365.ro
Fost premier, și fost consilier prezidențiale (de scurtă durată ) Ludovic Orban spune, probabil cu ochii în rezultatele parțiale ale exit-poll-urilor și înainte de închiderea urnelor, că bătălia se dă între doi candidați, care se […] Articolul Ludovic Orban aproape că ne zice rezultatul alegerilor din București. “Dacă nu vrem să vedem roșu în fața ochilor în următorii 3 ani avem o soluție simplă” apare prima dată în B365.
20:20
Singurele cuvinte scrise de Anca Alexandrescu, pe internetul pe care pune și murături, în ziua alegerilor din București. Sunt 5 și ar dărâma Guvernul # B365.ro
George Simion, președintele partidului AUR care o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei, tocmai a susținut o conferință de presă. Lucrul ciudat este că Simion nu i-a pronunțat nici măcar o singură […] Articolul Singurele cuvinte scrise de Anca Alexandrescu, pe internetul pe care pune și murături, în ziua alegerilor din București. Sunt 5 și ar dărâma Guvernul apare prima dată în B365.
19:40
FOTO | Bezna din Berceni. Grinch s-a jucat la întrerupător și-a stins astă-seară luminițele de Crăciun de pe șoseaua cu nume de cartier # B365.ro
Magia sărbătorilor de Crăciun a umplut Bucureștiul, peste tot prin oraș au fost puse luminițe. Anul acesta tematica de sărbători pentru decorațiuni a fost instrumente muzicale. De la un sector la altul primarii s-au întrecut […] Articolul FOTO | Bezna din Berceni. Grinch s-a jucat la întrerupător și-a stins astă-seară luminițele de Crăciun de pe șoseaua cu nume de cartier apare prima dată în B365.
19:30
“Surpriză uriașă la noile rezultatele exit poll la alegerile din București!” Se mai poate schimba sau nu clasamentul în ultimele două ore de vot? # B365.ro
Pe măsură ce se apropie momentul închiderii urnelor, televiziunile și publicațiile online care au avut acces, de-a lungul zilei la rezultatlee parțiale ale exit poll-urilor vorbesc codat, pentru că legea electorală interzice publicarea acestui tip […] Articolul “Surpriză uriașă la noile rezultatele exit poll la alegerile din București!” Se mai poate schimba sau nu clasamentul în ultimele două ore de vot? apare prima dată în B365.
19:10
FOTO | Stâlpișori galbeni, spulberați de o mașină pe Calea Dorobanți. Bucureștean: E un frumos SUV răsărit acolo # B365.ro
În Capitală de cele mai multe ori pare că șoferii iubesc să parcheze neregulamentar. E o regulă nescrisă ca aceștia să parcheze pe trotuar. Dar din categoria lucruri trăsnite de pe străzile din București se […] Articolul FOTO | Stâlpișori galbeni, spulberați de o mașină pe Calea Dorobanți. Bucureștean: E un frumos SUV răsărit acolo apare prima dată în B365.
17:50
„Go wild, go ugly!” Avem, în București, bătălia puloverelor de Crăciun, cele care dilată renul pe burtă după ce mănânci o oală de sarmale. La Jungle Cafe, pe 19 # B365.ro
Estetica urâtului este în floare la bătălia puloverelor de Crăciun, la Jungle Cafe București, pe 19 decembrie. Bucureștenii sunt așteptați cu mic, cu mare, să își etaleze cele mai nebunești outfituri de sărbătoare. International Ugly […] Articolul „Go wild, go ugly!” Avem, în București, bătălia puloverelor de Crăciun, cele care dilată renul pe burtă după ce mănânci o oală de sarmale. La Jungle Cafe, pe 19 apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.