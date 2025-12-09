Poliţia israeliană a făcut o razie în complexul UNRWA din Ierusalimul de Est şi a înlocuit steagul ONU cu steagul israelian, a declarat şeful agenţiei

19:30

Plenul Senatului a respins, luni, cu 75 de voturi ”pentru”, 34 de voturi ”împotrivă” şi patru abţineri, obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război. Senatul este primă Cameră sesizată, astfel că proiectul merge la Camera Deputaţilor, for decizional.