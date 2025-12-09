POLITICO: Japonia respinge planul UE privind activele rusești, în timp ce SUA reduc sprijinul pentru Ucraina
StirileProtv.ro, 9 decembrie 2025 07:20
Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale statului rus pentru a finanţa Ucraina, spulberând speranţele blocului de a obţine sprijin global pentru această iniţiativă, relatează POLITICO.
• • •
Acum 5 minute
07:50
Tot mai mulți pacienți vin cu diagnostice date de AI și refuză sfaturile medicilor. Ce avertizează specialiștii # StirileProtv.ro
Încrederea oarbă în inteligența artificială face tot mai mulți pacienți să pună la îndoială competențele medicilor.
07:50
Cum s-a petrecut tragedia din Tenerife în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat steagul roșu # StirileProtv.ro
Doi români au murit în insula Tenerife, după ce un val uriaș a măturat o piscină naturală, în care se aflau mai mulți turiști.
07:50
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată # StirileProtv.ro
Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.
Acum 10 minute
07:40
Vremea azi, 9 decembrie. Înnorările persistă pe partea nord-vestică, dar în rest vor fi și scurte momente însorite # StirileProtv.ro
Marți înnorările persistă pe partea nord-vestică, în zona centrală și în sud, dar în rest vor fi și scurte momente însorite.
Acum 30 minute
07:30
Un bărbat care zăcea pe asfalt a fost călcat de un taximetru, în Vaslui. Șoferul susține că nu l-a observat la timp # StirileProtv.ro
Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost călcat de un taximetru, în Vaslui. Șoferul povestește că victima era întinsă pe șosea și, din acest motiv, nu a observat-o la timp.
07:30
Prima ședință a conducerii PSD, după eșecul de la alegerile din Capitală. Urmează un nou test pentru coaliția de guvernare # StirileProtv.ro
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte marţi, la ora 10.00, în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.
07:20
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană.
07:20
Nicuşor Dan: Am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate # StirileProtv.ro
România a început "un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate", a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, la o întâlnire cu reprezentanţi ai diasporei române desfăşurată la ambasada ţării noastre din capitala Franţei.
07:20
Acum 12 ore
23:30
Sosia lui Lamine Yamal, jucătorul de tenis Jordan Lee, face istorie în circuitul ATP # StirileProtv.ro
Jordan Lee, sosia fotbalistului de la FC Barcelona Lamine Yamal, a câştigat primele sale puncte în circuitul ATP.
23:30
Trump sare în apărarea X și atenționează Europa: „Să aibă grijă”. Amenda aplicată de UE gigantului social media, „urâtă” # StirileProtv.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat luni amenda aplicată de Comisia Europeană gigantului social media X drept „urâtă”, avertizând că „Europa trebuie să aibă grijă”.
23:20
Înotătorul David Popovici a declarat, luni, cu ocazia Galei Sportului Dinamovist, că 2025 a fost cel mai important an din cariera sa de până acum și că a avut multe lucruri de învățat din momentele dificile pe care a reușit să le traverseze.
22:50
Nicușor Dan, în Le Monde: „Votanții AUR nu sunt extremiști sau pro-ruși, vor o schimbare” # StirileProtv.ro
Președintele României, Nicușor Dan, consideră că anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut de către CCR, în urma sesizării privind ingerințele externe în procesul electoral, a fost „fără îndoială un lucru bun".
22:40
Descoperire uimitoare făcută de scafandrii arheologi. O epavă de 2.000 de ani a fost găsită în portul din Alexandria. VIDEO # StirileProtv.ro
Scafandrii arheologi au descoperit în portul din Alexandria epava unei ambarcaţiuni de agrement datând de circa 2.000 de ani, a anunţat Institutul European de Arheologie Subacvatică, citat de AFP.
22:30
Importau mașini noi și le vindeau ca second-hand, în Franța. Schema ilegală le-a adus 3,2 milioane de euro # StirileProtv.ro
Patru persoane, inclusiv administratorul unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare, amenzi şi plata unor despăgubiri importante.
22:30
Zelenski e ferm: „Nu avem nici dreptul legal, nici dreptul moral de a renunța la teritorii” # StirileProtv.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu ia în considerare posibilitatea cedării vreunui teritoriu, deoarece acest lucru nu este permis de legislația națională, de dreptul internațional sau de principiile morale.
22:30
Horoscop 9 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să ne dăm osteneala să le dăm de capăt situațiilor complicate ca să lichidăm restanțele de orice fel, pe cât posibil.
22:10
Zelenski anunță un pas către încheierea războiului. „Planul va fi gata mâine şi îl vom trimite către SUA” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a descris discuţiile pe care le-a purtat luni, la Downing Street, cu Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz ca fiind „productive” şi a afirmat că ele au reprezentat „un mic progres către pace”, relatează The Guardian.
22:10
Noi reguli pentru cei care vor să obțină o locuință socială. Proiectul de lege care introduce condiții suplimentare. DOCUMENT # StirileProtv.ro
Regulile după care sunt repartizate locuințele sociale ar putea suferi modificări importante, potrivit unui proiect legislativ aflat în dezbatere la Senat.
22:10
Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale din care toată lumea să aibă de câştigat.
21:30
Încă o zi liberă, de data asta numai pentru părinți. Proiect de lege adoptat de Senat # StirileProtv.ro
Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, drept zi liberă pentru părinți.
21:30
Reacția socialiștilor europeni după eșecul PSD din alegerile pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis de PES # StirileProtv.ro
Partidul Socialiştilor Europeni (PES) a transmis, luni, un mesaj pentru PSD, în care apreciază că rezultatele votului de duminică ”reflectă încrederea alegătorilor în munca constantă desfăşurată la nivel local şi naţional”.
21:10
Momentul în care o femeie este lovită de o „avalanșă” de cărucioare într-un magazin din Rusia. Un angajat le-a împins. VIDEO # StirileProtv.ro
Un incident șocant a avut loc la un centru comercial din Rusia, după ce o clientă a fost doborâtă de o „avalanșă” de cărucioare, împinse pe o scară rulantă de un angajat al magazinului.
20:30
CTP i-a făcut bilanțul lui Nicușor Dan, la 200 de zile de mandat: Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie # StirileProtv.ro
200 de zile de mandat ale președintelui Nicușor Dan au fost contabilizate de Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a făcut o analiză în puncte, cu bune și rele.
20:10
Senatul respinge obiecțiile președintelui Nicușor Dan. Legea anti-xenofobie, fascism și legionarism mai are un hop # StirileProtv.ro
Plenul Senatului a respins luni, cu 75 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” și patru abțineri, obiecțiile formulate de președintele Nicușor Dan la legea de combatere a xenofobiei, fascismului și legionarismului.
20:00
Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii # StirileProtv.ro
În două decenii, veniturile românilor, adică tot ce câștigă, dar și ce primesc de la stat, au crescut cu 134%.
20:00
Zelenski s-ar afla într-o poziție de tip "zugzwang". Termenul german descrie situația în care este prins liderul Ucrainei # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Londra cu liderii principalelor țări europene care sprijină Ucraina. Premierul britanic Keir Starmer a spus că orice acord pentru încheierea războiului trebuie să includă garanții ferme de securitate.
20:00
Ce răspunde Dominic Fritz când este întrebat despre moțiunea de cenzură „fără progresiști la guvernare” # StirileProtv.ro
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” a fost citită în plenul reunit al Parlamentului.
20:00
Nominalizările pentru premiile Globurile de Aur au fost anunțate. Ce filme și actori sunt pe lista favorită a Hollywood-ului # StirileProtv.ro
Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur, primele distincții importante de la Hollywood.
20:00
Pîrvulescu, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat” # StirileProtv.ro
PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.
19:50
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026 # StirileProtv.ro
Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.
19:40
Polițistul condamnat după ce a luat mită a fost „turnat” chiar de deținuții de la care cerea banii. Ce sume primea # StirileProtv.ro
Un agent de poliție de la o secție din București ar fi primit bani de la suspecții arestați pentru a le duce mâncare, băutură, telefoane și aparatură pentru a avea internet în celulă.
19:30
Înfrângerea usturătoare din Capitală, îndulcită cu succesul din țară. PSD a câștigat 10 din 12 primării # StirileProtv.ro
Deși la București au pierdut, în restul țării, 10 din 12 primari nou-aleși sunt din PSD. Doar în Sibiu a câștigat un primar de la PNL, iar în Ialomița, unul independent.
19:20
PSD a pierdut Capitala pentru a treia oară consecutiv. Grindeanu încearcă să acopere eșecul cu succesul lui Ciolacu # StirileProtv.ro
Liderii PSD au evitat, duminică seară, să facă declarații pe măsură ce numărătoarea voturilor îl plasa pe candidatul lor, Daniel Băluță, pe locul trei.
19:20
Prioritățile noului primar al Capitalei. Ciprian Ciucu: „Va dura mult, dar va arăta mai bine” # StirileProtv.ro
Ciprian Ciucu este așadar oficial noul primar general al Capitalei. Rezultatul său depășește toate sondajele de opinie din campanie și estimările făcute la închiderea urnelor.
19:10
Cum arată harta politică a Capitalei. Ciucu a câștigat în cinci din șase sectoare. Unde au avut succes Alexandrescu și Băluță # StirileProtv.ro
Ciprian Ciucu, primarul sectorului șase și candidatul PNL, a fost ales de bucureșteni să conducă Primăria Capitalei pentru următorii doi ani și jumătate.
19:10
Fermierii din Grecia au provocat închiderea unui aeroport din Creta și au aruncat cu pietre în polițiști. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Fermierii greci au provocat închiderea unui aeroport pe insula Creta, au blocat drumuri şi puncte de trecere a frontierei şi au aruncat cu pietre în poliţie în timpul unor proteste naţionale organizate luni.
Acum 24 ore
18:40
Ce au învățat japonezii după dezastrul de la Fukushima. Ce este marele zid anti-tsunami # StirileProtv.ro
Cutremur foarte puternic în Japonia. La mai bine de 14 ani de la dezastrul de la Fukushima, Japonia a investit miliarde de dolari în „marele zid anti-tsunami”.
18:40
A fost activat Planul Roșu la Spitalul Județean Hunedoara. Incendiu la secția de Psihiatrie. 26 de pacienți s-au autoevacuat # StirileProtv.ro
Pompierii din judeţul Hunedoara au activat, luni, Planul Roşu de Intervenţie, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean.
18:00
Diana Buzoianu se plânge de fake news în scandalul apei de la Paltinu. „Nu există o campanie de demolare a barajelor” # StirileProtv.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat în plenul Camerei Deputaților, luni, modul în care a fost gestionată criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița, acuzând o serie de „fake news”.
18:00
Doi polițiști din Sibiu, anchetați după ce ar fi lovit opt elevi. Mama unuia dintre copii: „Nu mai vrea să meargă la școală” # StirileProtv.ro
Acuzații grave aduse de opt elevi și părinții lor împotriva a doi polițiști din județul Sibiu. Potrivit reclamațiilor, agenții i-ar fi lovit și agresat verbal pe copii în timp ce cercetau un furt din biserica satului Apoldu de Jos.
18:00
Aeroportul Charles de Gaulle din Paris a fost în 2024 cel mai mare aeroport din UE, în ceea ce priveşte numărul de pasageri transportaţi pe calea aerului - 70,3 milioane.
18:00
Starmer, Zelenski, Merz şi Macron s-au întâlnit la Londra. Ce au discutat cei patru lideri de stat în Downing Street # StirileProtv.ro
Premierul britanic Keir Starmer i-a primit luni, la Londra, pe președinții ucrainean și francez Volodimir Zelenski şi Emmanuel Macron, și pe cancelarul german Friedrich Merz, la o reuniune privind negocierile mediate de Statele Unite.
17:50
O femeie de 76 de ani a fost lovită în cap din gelozie, de partenerul cu aproape 30 de ani mai tânăr. Cine a salvat-o # StirileProtv.ro
Din prea multă gelozie, un individ din Târgu Jiu a ajuns după gratii. Individul şi-a lovit partenera în vârstă de 76 de ani, cu primul obiect care i-a ieşit în cale.
17:20
Fermierii americani, victime în războiul comercial cu China. Trump pregătește un pachet de ajutor de 12 miliarde de dolari # StirileProtv.ro
Donald Trump pregătește un plan de sprijin de 12 miliarde de dolari pentru sectorul agricol, potrivit unui oficial al Casei Albe. Banii ar fi un sprijin pentru fermierii afectați de războiul comercial cu China.
17:10
Gluma făcută de Cristi Chivu înainte de Inter - Liverpool. Cum a comentat absența lui Salah # StirileProtv.ro
Interul pregătit de Cristi Chivu va întâlni, marți (9 decembrie), la Milano, pe Liverpool, în cadrul Champions League.
17:10
Dacia Duster intră pe piața restrictivă a taxiurilor germane. Un kit special costă în plus 3.150 de euro # StirileProtv.ro
Dacia intră într-o zonă cu totul nouă pe piața auto europeană: taxiurile din Germania, considerate un adevărat etalon al confortului și al fiabilității.
17:10
Un tânăr din Vaslui a omorât o capră și și-a amenințat cu moartea familia. Individul a fost arestat # StirileProtv.ro
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost arestat preventiv după ce, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a omorât un animal din curtea familiei şi şi-a ameninţat cu moartea mama şi fraţii, a informat, luni, IPJ Vaslui.
16:50
Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO. România are contracte de sute de milioane cu firma # StirileProtv.ro
Agenția NATO pentru achiziții, implicată într-un scandal de corupție, mai mulți angajați fiind anchetați pentru luare de mită. În același scandal, Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, a fost suspendată de la licitațiile agenției.
16:50
Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a lovit Japonia. A fost emisă alertă de tsunami # StirileProtv.ro
Un cutremur cu magnitudinea inițială de 7,2 a lovit luni coasta Japoniei, a anunțat Agenția Meteorologică a țării.
