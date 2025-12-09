Ședință crucială la PSD după eșecul de la alegerile pentru Primăria Capitalei

20:10

Donald Trump pune presiune pe Ucraina să semneze acordul de pace cu Rusia. Preşedintele american l-a criticat pe Volodimir Zelenski pentru că nu a citit propunerile de încheiere a războiului. Asta în timp ce fiul cel mare al liderului de la Casa Albă a acuzat administraţia de la Kiev că este mai coruptă decât cea de la Moscova şi a avertizat că Statele Unite se vor retrage de la masa negocierilor. La Londra, liderii Franţei, Marii Britanii şi Germaniei s-au întâlnit cu Zelenski pentru a decide următorii paşi.