UE pregăteşte măsuri pentru deblocarea reţelelor electrice

Munca prin intermediul platformelor digitale (de ex. Uber, Glovo, Bolt sau Wolt) a devenit, pentru mulţi lucrători din ţara noastră, o activitate curentă de obţinere a veniturilor, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Un procent de 62,5% dintre lucrătorii care folosesc platformele digitale de muncă în ţara noastră apelează la acest tip de activitate în mod regulat, iar 43,7% îi dedică mai mult de 20 de ore pe săptămână, arată datele unui sondaj EIGE din 2021, prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich Ebert România.