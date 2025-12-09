Preşedintele Nicuşor Dan, întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée

21:40

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni seară, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale şi academice din care toată lumea să aibă de câştigat. Despre România, preşedintele a spus: ”popor latin, pasiuni mari”, dar dincolo de asta, România a demonstrat maturitate, crede şeful statului, care a adăugat că a început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate.