500.000.000 de lei costă statul român să formeze 10.000 de voluntari în armată. Ce salarii se dau
Newsweek.ro, 9 decembrie 2025 07:20
Relativ recent, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că Ministeru...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
07:50
Cehia dă Ucrainei rachete cu rază de acțiune de 700km, de fabricație proprie. Pot lovi Moscova # Newsweek.ro
Republica Cehă și-a prezentat noua rachetă de croazieră Narwhal, care va fi transferată Ucrainei pen...
07:50
Scafandrii arheologi au descoperit în portul Alexandria epava unei ambarcațiuni de agrement veche de 2000 ani # Newsweek.ro
Scafandrii arheologi au descoperit în portul din Alexandria epava unei ambarcaţiuni de agrement datâ...
Acum 15 minute
07:40
Ore pierdute în ambuteiaje? Există un loc unde șoferii sunt despăgubiți în funcție de traseu # Newsweek.ro
Să petreci ore întregi blocat în trafic și totuși să plătești taxa de drum integrală – acest lucru e...
Acum 30 minute
07:30
Câte zile libere au românii în 2026? Lista completă a sărbătorilor în care angajații nu vor merge la muncă # Newsweek.ro
Românii vor avea mai multe zile libere legale de la stat conform legii în anul 2026. O parte din ele...
Acum o oră
07:20
500.000.000 de lei costă statul român să formeze 10.000 de voluntari în armată. Ce salarii se dau # Newsweek.ro
Relativ recent, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că Ministeru...
07:10
Horoscop 10 decembrie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Vărsătorilor. Taurii, acuzați pe nedrept # Newsweek.ro
Horoscop 10 decembrie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Vărsătorilor. Taurii sunt acuzați pe ...
Acum 2 ore
06:40
Se schimbă calculul vechimii în muncă la pensie în 2026? Casa de Pensii face un anunț pentru toți pensionarii # Newsweek.ro
În ultimele săptămâni, spațiul public a fost inundat de zvonuri potrivit cărora, începând din 2026, ...
06:30
Sărbătoare 10 decembrie. Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Evgraf. Ce rânduieli se respectă în această zi? # Newsweek.ro
Miercuri, 10 decembrie, Biserica îi prăznuiește pe Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf. Ei au ...
Acum 12 ore
22:00
Nicuşor Dan, la întâlnirea cu românii din Franţa: România are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus, la întâlnirea cu românii din Franţa, că România are matu...
21:40
Situație aberantă. Tăierea bonusului de 180.000 lei la pensie, pentru judecătorii CCR, analizată chiar de CCR # Newsweek.ro
Este o situație aberantă. Tăierea bonusului de 180.000 de lei, la pensie, pentru judecătorii CCR, ar...
21:30
Protest în stradă pentru creșterea pensiilor militare. Ce șanse sunt să mai crească în 2026? # Newsweek.ro
Pensiile militarilor, rezerviștilor și polițiștilor nu au crescut la marea recalculare și nici în 20...
21:10
Prima zi a anului școlar va fi zi liberă pentru părinți. Cum este posibil ? Care este legea? # Newsweek.ro
Prima zi a anului școlar, pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, va fi zi liberă pentru...
20:50
Paramount contraatacă şi face Warner Bros. Discovery o ofertă superioară celei a Netflix. Există o diferenţă # Newsweek.ro
Scorurile de achiziţii din show-biz-ul global sunt ameţitoare. Paramount Skydance contraatacă şi fac...
20:40
Asigurările în Marea Neagră, triple după atacurile asupra petrolierelor Rusiei. Este România în zona de risc? # Newsweek.ro
Prețurile asigurărilor maritime pentru navele care operează în Marea Neagră s-au triplat. Primele au...
20:20
Antonio Costa, preşedintele Consiliului Europei: Europa nu va accepta interferențele politice ale SUA # Newsweek.ro
Antonio Costa, preşedintele Consiliului Europei, atrage atenţia că Europa nu va accepta interferențe...
20:10
Nicuşor Dan spune că anularea alegerilor a fost un lucru bun şi că ingerinţa rusească e dificil de dovedit # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că anularea alegerilor a fost un lucru bun şi că ingerinţa...
20:00
Poți mânca ouă în fiecare zi fără să-ți faci griji în privința colesterolului? Ce au descoperit cercetătorii # Newsweek.ro
Ouăle sunt un aliment nutritiv și extrem de popular, dar întrebarea legată de consumul zilnic și imp...
19:50
Incediu la Spitalul Judeţean Hunedoara. Zeci de pacienţi şi cadre medicale au fost evacuate # Newsweek.ro
Este incediu la Spitalul Judeţean Hunedoara şi a fost activat planul roşu de intervenţie. Zeci de pa...
19:50
Cât de sănătos este în realitate ghimbirul? Cum se consumă şi care sunt beneficiile acestei rădăcini? # Newsweek.ro
Cât de sănătos este în realitate ghimbirul, o rădăcină despre care se vorbeşte foarte mult? Cum se c...
19:30
New York Times expune corupția din Ucraina: Zelenski a ocolit miliarde de dolari în controale # Newsweek.ro
New York Times aduce acuzații grave de corupție împotriva guvernului Volodimir Zelenski: tocmai acel...
19:20
Tot mai mulți utilizatori renunță la abonamentele de filme și seriale online din cauza prețurilor – ...
19:20
Ce obiecte nu ar trebui să depozitați niciodată în mașină în decembrie. Ele favorizează aburirea geamurilor # Newsweek.ro
Pe timpul iernii, geamurile aburite sunt o problemă frecventă pentru șoferi. Anumite obiecte depozit...
19:10
Ultima emisiune de titluri de stat Tezaur a acestui an este rentabilă, ca investiţie, dar în anumite condiţii # Newsweek.ro
Ultima emisiune de titluri de stat în lei, pentru persoanele fizice, numite Tezaur, a acestui an, es...
19:00
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit subit. Nu se ştie cu exactitate de ce şi nici cum # Newsweek.ro
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Maţegora, a murit subit. Nu se ştie cu exactitate de...
Acum 24 ore
18:40
VIDEO O pace „încheiată” de Trump s-a transformat într-un război de invazie. Care sunt țările implicate? # Newsweek.ro
În octombrie 2025, cu medierea președintelui Donald Trump, două țări asiatice au semnat o declarație...
18:30
Cele mai ascunse secrete ale stewardeselor, dezvăluite. Care e locul cel mai sigur în avion? # Newsweek.ro
Un prim secret - Ne permit să zburăm 900 de ore într-un an calendaristic și nu mai mult de 100 de or...
18:20
Dieselul obosește, benzina rezistă, electricele caută încă priza. Cum arată piața auto? # Newsweek.ro
Ponderea autoturismelor noi înmatriculate în județul Iași a crescut cu 1% în noiembrie față de luna ...
18:20
Motivul pentru care trebuie să iți pui clopoței la ușă în luna decembrie. La ce ajută sunetul lor? # Newsweek.ro
În luna decembrie, mulți oameni își pun clopoței la ușă. Sunetul lor vestește sărbătorile și aduce b...
18:10
Horoscop decembrie: luni - duminică pentru bani și carieră. Berbec, vești bune. Taur, disperare. Leu, probleme # Newsweek.ro
Horoscop săptămânal pentru carieră și bani pentru perioada 8-14 decembrie 2025: Ar fi inteligent să ...
17:50
Record la Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” domină cu nouă nominalizări spectaculoase # Newsweek.ro
„One Battle After Another”, o privire extrem de amuzantă asupra unei societăţi represive sfâşiate de...
17:30
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor din lume? 29 de ore și 20.000 km între Shanghai și Buenos Aires # Newsweek.ro
Cel mai lung zbor din lume a avut recent prima sa cursă. Acesta durează 29 de ore și acoperă 20.000 ...
17:20
Dacia intră într-o zonă cu totul nouă pe piața auto europeană: taxiurile din Germania, considerate u...
17:10
Cum arată vila de lux a interlopului Adrian Beleaua Corduneanu pusă sub sechestru într-un dosar cu escrocherii # Newsweek.ro
Vila de lux a interlopului Adrian Beleaua Corduneanu, aflată într-un cartier select, a fost pusă sub...
17:10
Publicarea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a situației actualizate a proie...
17:00
Vot greu de explicat! Primarul a demisionat pentru mită, localnicii au ales-o pe fiica sa # Newsweek.ro
O situație aparte, greu de explicat, a avut loc la alegerile locale din comuna Mihai Eminescu, județ...
16:50
Doi piloți ruși mor după ce s-au catapultat într-un hangar. De vină ar fi proasta întreținere a avioanelor # Newsweek.ro
Ieri, a avut loc un incident într-unul dintre regimentele de aviație ale Rusiei, în care a fost impl...
16:50
Demnitar francez avertizează asupra unui iminent război agricol și subliniază importanța suveranității # Newsweek.ro
Un demnitar francez trage un semnal de alarmă privind un iminent război agricol la nivel global și s...
16:30
FOTO „Orașul ascuns”, de dimensiunea Călărașiului, unde benzina e gratis și mașinile nu au numere # Newsweek.ro
În Michigan, SUA, există un „oraș ascuns”, aproximativ de dimensiunea Călărașiului, unde benzina e g...
16:30
Centru pentru pacienţii cu AVC la Spitalul Judeţean Timişoara: investiţie de 30 milioane lei și echipamente # Newsweek.ro
La Spitalul Judeţean Timişoara va fi inaugurat un centru dedicat pacienţilor cu AVC, cu o investiţie...
16:20
Scandal de corupție la NATO: contracte trucate pentru Elbit, România implicată în transferuri de bani # Newsweek.ro
O anchetă jurnalistică internațională dezvăluie un scandal de corupție la NATO, implicând contracte ...
16:00
Doi români, morți în Tenerife. Un val gigant a lovit o piscină naturală și a tras oamenii în ocean # Newsweek.ro
Patru morți și un dispărut, după ce au fost loviți de un val în Los Gigantes (Tenerife). Doi dintre ...
16:00
AUR o cheamă pe ministra Buzoianu la Parlament pentru explicații privind dezastrul de la Paltinu # Newsweek.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, va fi audiată luni în Parlament, la Ora Guvernului, după ce AUR a...
15:50
Tatăl căuta o cheie în camera copilului de 12 ani, dar făcut o descoperire bizară. Sunt ilegale și periculoase # Newsweek.ro
Un bărbat a căutat o cheie pe care credea că a rătăcit-o în camera fiului său în vârstă de 12 ani. C...
15:40
Microbuzele electrice școlare cumpărate și la preț triplu în România, pe masa Parchetului European # Newsweek.ro
Același microbuz electric școlar a fost cumpărat cu bani din PNRR cu între 99.000 € și 263.000 € de ...
15:30
Nicușor Dan, reacție după victoria lui Ciucu în București. Ce i-a cerut urgent președintele # Newsweek.ro
Nicușor Dan a a vut o primă reacție după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București. El i-...
15:20
Pentru prima oară dupa al Doilea Război Mondial, SUA își iau mâinile de pe Europa. Miza 3.800.000.000 $ # Newsweek.ro
Noua „Strategie de Securitate Națională” a SUA schimbă lumea – iar pentru Europa și Germania, vremur...
15:10
Germania își pregătește spitalele pentru un scenariu îngrijorător: Atac rusesc asupra flancului estic al NATO # Newsweek.ro
Berlinul își pregătește spitalele pentru un scenariu apocaliptic. Un atac rusesc asupra flancului es...
15:00
„Bursa” brazilor de Crăciun: E mai ieftin la magazin sau în piață? Brad de 1,5 - 2 metri, între 80 și 250 lei # Newsweek.ro
În fiecare an, odată cu apropierea Crăciunului, începe și „bursa” brazilor naturali. Evident, ca toa...
14:50
Criza apei din Prahova. Alimentarea cu apă, reluată în toate localitățile afectate. Se verifică potabilitatea # Newsweek.ro
Alimentarea cu apă a fost reluată în toate cele 13 localități afectate, a anunțat luni Prefectura Pr...
14:40
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit # Newsweek.ro
Pensia unui pensionari va fi recalculată de Casa de Pensii. Extraordionar este faptul că recalculare...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.