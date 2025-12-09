FOTO Mercedes dezvăluie în premieră noul GLB, complet electric. Au fost anunțate primele prețuri, dar se pregătesc și versiuni mai ieftine
9 decembrie 2025
Noua strategie a Mercedes în privința dezvoltării în paralel a motorizărilor electrice și cu combustie continuă cu noua generație GLB, care preia și noul sistem de denumiri.
• • •
VIDEO România în fața tranziției spre orașe și clădiri inteligente: provocări, inovație și nevoia unei viziuni sistemice - Profit.ro TV Academia de Guvernanță # Profit.ro
Lipsa unui cadru legislativ coerent, insuficiența competențelor tehnice, fragmentarea finanțărilor și presiunea investițiilor pe termen lung sunt principalele obstacole în dezvoltarea clădirilor cu consum aproape zero, arată experții. Totodată, modelarea predictivă, machine learning-ul și gândirea integrată sunt elementele-cheie care pot transforma Smart Building Management System într-un catalizator pentru eficiență energetică la nivel urban și regional.
Nu mai puțin de 3 sferturi din plasamentele în obligațiunile guvernamentale destinate populației în ultima ofertă a anului sunt în titlurile denominate în euro.
07:40
Biometan în rețelele de gaze naturale ale României, cum va fi injectat. Statul vrea să prevină majorarea tarifelor de transport și distribuție # Profit.ro
Ministerul Energiei a refăcut draftul de ordonanță de urgență de modificare a Legii energiei și gazelor, precum și a OUG privind energia regenerabilă, menit să reglementeze producția, transportul și distribuția biometanului, respectiv introducerea acestuia în rețelele de gaze naturale, după consultări cu operatorii din industrie și cu ANRE.
VIDEO Euforie de aprobare la credite. Noi instrumente de la Banca de Dezvoltare. Ramona Ivan, ARB: Unele proiecte bune ajung să eșueze pentru că nu sunt analizate de la început. Există încă acea „euforie a aprobării” - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Sistemul bancar a devenit, în ultimii 20 de ani, unul dintre pilonii importanți ai absorbției fondurilor europene, fiind implicat atât în finanțarea proiectelor publice, cât și a celor private. Deși nu toate programele trec prin bănci, rolul lor este semnificativ, iar modul în care instituțiile financiare își adaptează produsele de creditare este decisiv pentru succesul investițiilor din fonduri europene. Ramona Ivan, președinte al Comisiei pentru Fonduri Europene din cadrul Asociației Române a Băncilor, explică că acest ecosistem funcționează doar dacă beneficiarii ajung la bancă în etapa de planificare, nu când este deja prea târziu.
Compania austriacă Intercargo, specializată în servicii de transport rutier de mărfuri, care a intrat în România în primăvara acestui an, cum a anunțat atunci Profit.ro, a semnat deja prima achiziție pe piața locală, preluând jumătate din compania Eco Data Solution, furnizor de soluții profesionale de monitorizare GPS și control consum combustibil.
ULTIMA ORĂ Golden Visa în România pentru investitorii străini, retras. CSAT l-a calificat drept risc la adresa securității naționale # Profit.ro
Senatul a aprobat, la solicitarea senatorilor liberali, retragerea proiectului de lege inițiat de aceștia și care ar fi stabilit Programul de Rezidență prin Investiție, respectiv Programul ”Golden Visa", oferind cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de ședere temporară pe o perioadă de 5 ani, reînnoibil, în schimbul unei investiții minime de 400.000 euro în România.
Proprietarul eMAG depășește. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
EXCLUSIV SURPRIZĂ Sezamo pregătește mărci private românești care să alimenteze toate piețele grupului Rohlik # Profit.ro
Sezamo plănuiește dezvoltarea unor mărci private românești, pe care să le exporte pe toate piețele pe care este prezent grupul ceh Rohlik, din care face parte, anunță, într-o discuție cu Profit.ro, Michael Kaiser, directorul comercial al supermarketului online. Compania se concentrează pe deservirea zonei București – Ilfov, unde potențialul de dezvoltare este încă ridicat, și nu are în vedere pe termen scurt lansarea în alte orașe mari.
Proprietarii clădirilor de birouri din cadrul complexului One Cotroceni Park din București au decis că investiția lor a atins maturitatea, după închirierea aproape integrală a spațiilor disponibile, și urmeasă să își lichideze parțial investiția. O sumă de circa 42 milioane de euro urmează a fi distribuită asociaților, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
Jumbo - mesaj rar privind România: Pinguinii care sar primii în apă sunt mâncați de balene. Lăcomia poate avea consecințe costisitoare, mai bine să fii prost decât să-ți pară rău! Majorarea TVA va fi transferată în prețuri, dar "mai târziu” # Profit.ro
Majorarea TVA în România a afectat profitul Jumbo și va fi transferată în prețuri în cele din urmă, anunță președintele retailerului grec de jucării, care precizează că grupul și-ar putea încetini expansiunea pe piața româneasc, din cauza condițiilor nefavorabile.
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România și furnizor pentru un milion de clienți, a atins un nou record istoric.
Aumovio, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul european Continental Romania - devenită independentă în acest an și listată pe bursă în septembrie – a declanșat concedierile în România, cifra anunțată acum de autorități fiind ușor mai mare decât cea comunicată de companie.
Fitch menține Ungaria cu o treaptă peste România, dar înrăutățește perspectiva ratingului. Economia încetinește, iar riscurile fiscale cresc # Profit.ro
Fitch Ratings a menținut Ungaria în categoria țărilor recomandate pentru investiții, însă a înrăutățit perspectiva asociată ratingului, de la stabilă la negativă, citând deficitele ridicate, încetinirea economiei și creșterea riscurilor fiscale.
Senatul a adoptat tacit un proiect care acordă o zi liberă pentru părinți.
Brand renumit de iaurt, boicotat în Germania. Patronul s-a lăudat public cu prietenia față de un politician # Profit.ro
Iaurturile Müller se confruntă cu un boicot în Germania din partea consumatorilor.
Indicatorul de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va scădea la 5,67% în trimestrul I din 2026.
Producătorul american de utilaje agricole John Deere a lansat o amplă campanie de recrutare adresată foștilor membri ai armatei.
Primele imagini cu noul Smart #6 au fost lansate pe piață, neoficial.
Reguli noi pentru șoferii români. Cele mai mari schimbări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră. Vehiculele grele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, rovinieta pentru vehiculele ușoare va fi actualizată # Profit.ro
Cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră vor fi aplicate de anul viitor.
Indicele BET a câștigat cu puțin peste o jumătate de procent și a atins o nouă valoare record.
Senatorii resping rapid obiecțiile președintelui Nicușor Dan privind sancționarea cu închisoarea a distribuirii online a materialelor legionare # Profit.ro
Senatorii au votat din nou fără nicio modificare proiectul care prevede că distribuirea ”prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri. Președintele Nicușor Dan retrimisese săptămâna trecută Parlamentului proiectul pentru reexaminare, arătând printre alte că textul acestuia nu face diferența între materiale de propaganda extremistă și opere literare sau texte istorice.
LEGE Noi reguli la internship: Limită majorată pentru angajatori la numărul de contracte permise. Drept la odihnă al internilor # Profit.ro
Limita de contracte de internship permise pentru firme sau organizații va crește de la 5% la cel mult 10% din numărul total al salariaţilor, iar internii vor avea dreptul la un număr de zile de odihnă plătite, conform unui proiect legislativ promulgat acum de șeful statului.
The Magnum Ice Cream Company, proprietarul Betty Ice, printre cei mai mari producători de înghețată din România, s-a listat pe bursa de la Amsterdam la o valoare de piață de 7,8 miliarde de euro, încheiind procesul de separare de gigantul olandez din industria bunurilor de larg consum Unilever.
ANUNȚ Temperaturile cresc neobișnuit de mult în următoarele zile. Urmează însă o schimbare # Profit.ro
Meteorologii anunță o vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni.
O companie specializată în conversia mașinilor lansează, în premieră, modelul Dacia Duster ca taxi în Germania.
Premier Energy vrea să construiască încă 2 centrale pe gaze de echilibrare, din care una la Brăila # Profit.ro
Grupul de furnizare de energie electrică și gaze naturale, distribuție de gaze, precum și producție și stocare de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, vrea să construiască două noi centrale în cogenerare pe gaze cu profil de echilibrare în România, au declarat oficialii companiei.
ULTIMA ORĂ Concurență surpriză pentru Netflix - Paramount Skydance lansează o ofertă ostilă pentru preluarea Warner Bros Discovery # Profit.ro
Paramount Skydance lansează o ofertă ostilă pentru achiziționarea Warner Bros. Discovery după ce a pierdut în fața Netflix.
Pentru prima dată în 100 de ani, marina bulgară a primit o navă complet nouă, a declarat ministrul apărării Atanas Zaprianov la Varna.
Premier Energy vrea să devină furnizor de energie electrică și în Ungaria, după ce a cumpărat parcuri eoliene acolo # Profit.ro
Grupul de furnizare de energie electrică și gaze natuale, distribuție de gaze, precum și producție și stocare de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, vrea să activeze ca furnizor de energie și pe piața de profil din Ungaria, au anunțat oficialii companiei.
Grup EM adoptă un plan etapizat pentru îndeplinirea cerinței de free-float pe piața SMT-AeRO # Profit.ro
GRUP EM S.A, specializat în servicii de construcții-montaj pentru sectorul energetic, a adoptat un plan concret și etapizat pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%, necesar pentru menținerea la tranzacționare pe acest segment de piață.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a anunțat redeschiderea bazei sale din Târgu Mureș.
Oxygen Resort a inaugurat primele bungalouri situate în apropiere de Lacul Roșu.
TAROM lansează o ofertă pe rute interne, cu tarife de la 27 euro.
ULTIMA ORĂ Statul a votat împotriva propriei trageri la răspundere în AGA Transelectrica # Profit.ro
Adunarea generală extraordinară a acționarilor Transelectrica a respins propunerea Consiliului de Supraveghere al companiei de stat, ca instituțiilor publice care exercită sau au exercitat la ea calitatea de acționar majoritar a statului să li se impute prejudiciile suferite de societate, constatate de Curtea de Conturi, ca urmare a impunerii în trecut, prin votul lor decisiv, a adoptării unor hotărâri AGA care au dus în cele din urmă la acele pagube, cifrate la zeci de milioane de lei.
Contextul european din industria auto, dar și cel de pe piața internă, care a condus la un declin al vânzărilor de automobile în acest an, a făcut imposibilă depășirea recordului de producție de autoturisme în cele două uzine din România, la Mioveni și la Craiova.
Declarațiile miliardarului american Elon Musk, care a afirmat că Uniunea Europeană trebuie să fie ''abolită'', iar a doua zi a comparat UE cu Germania nazistă, au fost calificare de Comisia Europeană a calificat drept ''complet nebune'', transmite AFP.
Vânzările de alcool au fost relaxate în Arabia Saudită, însă de la singurul magazin de băuturi alcoolice din țară pot face cumpărturi doar cei cu venituri de 13.300 de dolari.
Doi turiști români au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, luate de un val puternic de coastă - în timp ce se aflau într-o piscină naturală -, potrivit serviciilor de urgență, relatează AFP.
GRAFIC Craiova este surpriza anului în imobiliare. 5.000 euro/mp în cel mai scump cartier bucureștean # Profit.ro
În România, prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%.
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) anunță numirea Ruxandrei Băndilă în funcția de Director Executiv.
Ploile abundente din ultima perioadă au provocat alunecări de teren pe drumul expres Craiova-Pitești.
North Bucharest Investments respinge orice asociere a companiei cu afirmații speculative și concluzii premature apărute în spațiul public ca urmare a unor materiale care nu au la bază informații verificate
Contrar așteptărilor, producția industrială germană a crescut în octombrie pentru a doua lună consecutivă, semn al unei stabilizări într-un sector cheie al primei economii europene aflate în criză, scrie boursorama.com.
Stadionul Oțelul din Galați, pe care formația din Liga 1 își dispută meciurile de pe teren propriu, urmează să fie scos la licitație.
