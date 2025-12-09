Ședință a conducerii PSD, marți, după alegerile locale parțiale / Candidatul social-democraţilor, Daniel Băluţă, a ieşit pe locul al treilea în cursa pentru Primăria Capitalei

18:00

Angajaţii de la Luvru au convocat o grevă pentru 15 decembrie, în semn de protest faţă de deteriorarea condiţiilor de muncă şi faţă de resursele insuficiente, a relatat luni presa franceză citată de agenția de știri dpa, informație preluată de Agerpres. Aceştia cer crearea de noi locuri de muncă, în principal la recepţie şi securitate, […] © G4Media.ro.