9 Decembrie, calendarul zilei: Ionuț Lupescu împlinește 57 de ani, Judi Dench 91. Gina Pistol face 45 de ani
Gândul, 9 decembrie 2025 07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 9 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ionuț Lupescu este una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc din anii ‘90, recunoscut atât pentru cariera sa de jucător, cât și pentru activitatea ulterioară în administrația sportivă. Format la centrul de […]
Acum 5 minute
07:50
Când funcția mare se lovește de legitimitatea mică. De ce se teme Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Voi milita pentru 2 tururi” / Cum stă Bucureștiul comparativ cu Varșovia, Sofia și Budapesta # Gândul
1 din 3 bucureșteni a votat cu Ciprian Ciucu. Cu alte cuvinte, un bucureștean a decis soarta pentru ceilalți 2. Și aici vorbim doar despre cei care au venit la vot, într-un scrutin cu record negativ de prezență. În realitate, dacă ne raportăm la o populație de peste 2.000.000 de cetățeni, Ciprian Ciucu a fost […]
Acum 15 minute
07:40
Oprești pe avarii în fața farmaciei sau brutăriei? Ce sancțiuni riscă șoferii pentru un gest aparent banal # Gândul
Oprești pe avarii în fața farmaciei sau brutăriei? Un gest aparent banal din trafic ar putea să atragă o amendă semnificativă. Codul Rutier stabilește, negru pe alb, care sunt regulile pe care șoferii trebuie să le respecte. În caz contrar, aceștia pot fi sancționați de agenții rutieri. Vezi mai jos detaliile. Te-ai întrebat vreodată dacă […]
07:40
„Tsunami” în fotbalul din Turcia: 11 jucători, arestați pentru suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri # Gândul
Un tribunal din Istanbul a dispus, luni, 8 decembrie, arestarea a 11 fotbaliști turci din prima și a doua divizie. Nouă dintre ei sunt acuzați că au pariat pe meciuri în care a jucat propria echipă. Printre cei cinci jucători din prima divizie puși sub acuzare se numără Metehan Baltaci, fundaș la Galatasaray, Alassane Ndao, […]
Acum o oră
07:20
9 Decembrie, calendarul zilei: Ionuț Lupescu împlinește 57 de ani, Judi Dench 91. Gina Pistol face 45 de ani
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 9 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ionuț Lupescu este una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc din anii ‘90, recunoscut atât pentru cariera sa de jucător, cât și pentru activitatea ulterioară în administrația sportivă. Format la centrul de […]
07:10
Bolojan pregătește tăieri uriașe în administrația centrală și în cea locală, ca parte din Pachetul 3 de reforme # Gândul
În cadrul Guvernului se lucrează la Pachetul 3 de măsuri fiscale, care ar putea fi adoptat prin asumarea răspunderii săptămâna viitoare. Acest pachet include și reducerile din administrația locală și centrală, iar pentru 2026 se estimează un an extrem de dificil. În administrația locală este planificată o reducere de 30% a posturilor, dar nu mai […]
Acum 2 ore
06:40
Coaliția de guvernare e din ce în ce mai șubredă. PSD nu mai vrea să guverneze cu USR. Social-democrații au convocat ședință de partid # Gândul
După rezultatul slab obținut de candidații PSD și USR la alegerile locale din București, tensiunile dintre partidele de guvernare se amplifică. Social-democrații au convocat ședința partidului pentru a analiza dacă vor cere excluderea USR de la guvernare, sau dacă părăsesc chiar ei coaliția. În replică, USR, prin vocea lui Dominic Fritz, transmite că nu are […]
06:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre scorul Ancăi Alexandrescu de la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Bă, în definitiv, Bucureștiul nu-i fief PSD. Băluță a luat […]
06:10
Este panică în Primăria Capitalei, după ce omul lui Ilie Bolojan a câștigat alegerile. Funcționarii se tem că Ciprian Ciucu va face concedieri și va tăia salarii. Primul semnal a fost dat deja de premier. Liderul de sindicat, reacție în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Este panică printre miile de angajați ai Primăriei Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru funcția de primar general. Ciucu a fost susținut de Ilie Bolojan – premierul austerității și politicianul care vrea să taie în carne vie. Surse administrative au precizat pentru Gândul că oamenii din PMB se tem pentru funcțiile lor […]
Acum 4 ore
05:10
Intervenție medicală de urgență, la Penitenciarul Craiova, pentru salvarea lui Gheorghe Dincă. „Deținutul era umflat tot” # Gândul
Deținutul Gheorghe Dincă a avut nevoie, luni, de intervenția unei ambulanțe după ce i s-a făcut rău în celulă. Nu ar fi pentru prima oară când criminalul violator supranumit „monstrul de la Caracal” necesită ajutor medical de urgență. Condamnat la 30 de ani de detenție după ce a fost acuzat că le-a violat și ucis […]
05:10
Potrivit tabloidului german Bild, Vladimir Putin are destui bani pentru a desfășura „operațiunea militară specială” în Ucraina pentru încă cel mult 18 luni (aproape doi ani). În ciuda încercărilor administrației Trump pentru medierea încheierii războiului și a planului de pace propus, Rusia continuă invazia Ucrainei. Problema e că în final, Rusia va avea vistieria goală […]
05:10
Trump crede că europenii sunt „impotenți” pe tema Ucrainei. Zelenski îi trimite azi un nou plan de pace # Gândul
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina le va transmite Statelor Unite in plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului cu Rusia. Marți, Ucraina va trimite un plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului, destinat să pună capăt războiului cu Rusia, după discuțiile de la Londra dintre președintele Vladimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei și Marii […]
05:10
Viktor Orbán lasă în ofsaid UE și își securizează livrările de gaze. După Trump și Putin, premierul Ungariei bate palma și cu Erdogan # Gândul
Ungaria va continua să importe gaze rusești prin Turcia, în ciuda Uniunii Europene. Ankara a oferit Budapestei garanții de securitate pentru rute, a anunțat premierul ungar Viktor Orbán într-o conferință de presă comună cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. „În numele Ungariei, îi mulțumesc președintelui pentru garantarea acestei rute. Gândiți-vă la Nord Stream. Această garanție […]
05:10
Retragerea trupelor SUA din România are consecințe. Congresul SUA vrea să împiedice Pentagonul să reducă trupele americane din Europa și Coreea de Sud # Gândul
Congresul SUA ia măsuri ca să limiteze capacitatea Pentagonului de a retrage forțe din Europa și Coreea de Sud, atenuând îngrijorările din rândul guvernelor aliate, dezvăluie Fox News. Jurnaliștii americani menționează că toate aceste măsuri au fost generate de anunțul SUA privind retragerea brigăzii din România. Congresul SUA vrea ca trupele americane să rămână la […]
Acum 6 ore
03:10
„Fără nicio îndoială, decizia de anulare a alegerilor a fost bună", spune Nicușor Dan pentru Le Monde
Președintele Nicușor Dan a susținut, într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, decizia din urmă cu un an a Curții Constituționale, în urma căreia alegerile prezidențiale erau anulate, pe fondul ingerințelor Rusiei în procesul electoral. Conform publicației, Nicușor Dan a afirmat că în aproximativ două sau trei luni va prezenta un material complet despre acest […]
Acum 8 ore
00:40
Europenii impotenți pot doar să se înfurie când Trump îi elimină din participarea la acordul privind Ucraina. Liderul de la Casa Albă este supărat că UE a amendat companiei X a lui Elon Musk. „Este o chestie foarte urată. (…) Este o chestiune dură. Nu cred că este în regulă. Nu știu cum au putut […]
00:00
Care sunt cele mai frecvente cauze pentru care mașina pornește greu dimineața. Primul lucru pe care ar trebui să îl verifici # Gândul
Multe persoane se confruntă cu dificultăți când vine vorba despre pornirea mașinii dimineața, fără să știe cauza exactă. În timp ce mulți șoferi dau vina pe baterie sau pe presiunea combustibilului, un expert indică spre un component mai puțin evident. De ce pornește mașina greu dimineața „Este vorba, nici mai mult, nici mai puțin, de […]
Acum 12 ore
23:20
Senatul a adoptat tacit proiectul care acordă părinților o zi liberă în prima zi a anului școlar. Camera Deputaților este forul decizional, iar această inițiativă se aplică pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Măsura vine în ajutorul părinților pentru a fi alături de copii în acest moment important. Părinții vor beneficia de o zi liberă […]
23:20
Nicușor Dan și-a scos la export gafele și bâlbele. Aflat la Paris a ținut o cuvântare la Ambasada Romaniei din care nu s-a înteles mai nimic. S-a poticnit și s-a încurcat în idei și la final a zâmbit ușurat că s-a terminat # Gândul
Nu există apariție publică în care președintele Nicușor Dan să nu se încurce, să nu se blocheze sau să nu gafeze. Aflat în vizită oficială în Franța, șeful statului a susținut o cuvântare de 4 minute și jumătate la Ambasada României de la Paris. Cel mai important mesaj al președintelui, repetat un sfert de timp […]
22:50
Politico: Germania va fi principalul garant al unui împrumut acordat Ucrainei folosind active rusești # Gândul
Germania a fost de acord să ofere 25% din „împrumuturile pentru reparații” pentru Ucraina în cazul în care țările membre UE vor fi obligate să returneze activele rusești blocate pe teritoriul lor. Comisia Europeană a propus un „împrumut pentru reparații” – prevede alocarea a 115 miliarde de euro pentru finanțarea industriei de apărare a Ucrainei […]
22:20
Financial Times dezvăluie „jocul dublu” al lui Macron. Franța nu vrea să folosească activele ruse blocate în băncile sale # Gândul
Sub administrația președintelui Emmanuel Macron, Franța a susținut sancționarea Rusiei pentru invadarea Ucrainei. Însuși Macron a vorbit despre posibilitatea trimiterii trupelor europene în Ucraina. Între timp, Franța protejează un fond de active rusești de 18 miliarde de euro. Pare a fi un „joc dublu”, ceea ce ar pune Franța împotriva campaniei de „folosirea activelor ruse” […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 9 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin # Gândul
Invitatul zilei este prof Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Ce se întâmplă cu tichetele de energie pe care nu le folosești. Când expiră drepturile de plată # Gândul
Pensionarii cu venituri mici beneficiază în 2025-2026 de vouchere pentru facturile la energia electrică, însă mulți se întreabă ce se întâmplă cu cele nefolosite și până când pot fi utilizate. Regulile privind valabilitatea și modalitatea de solicitare sunt esențiale pentru a nu pierde sprijinul oferit de stat. Cine poate solicita tichetele de energie Sprijinul financiar […]
21:20
Nicușor Dan, în interviul pentru Le Monde: „Cei care votează pentru AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși”. Președintele spune că vrea o luptă anticorupție intensă în România # Gândul
Președintele Nicușor Dan afirmă, într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, că votanții AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși. Dan a fost întrebat de publicația franceză despre ascensiunea formațiunii AUR, cotată în anumite sondaje cu circa 40% din intențiile de vot. „Cei care votează pentru AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși. Dar nu […]
21:00
„Fără nicio îndoială, decizia de anulare a alegerilor a fost bună", spune Nicușor Dan pentru Le Monde
Președintele Nicușor Dan a susținut, într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, decizia din urmă cu un an a Curții Constituționale, în urma căreia alegerile prezidențiale erau anulate, pe fondul ingerințelor Rusiei în procesul electoral. Conform publicației, Nicușor Dan a afirmat că în aproximativ două sau trei luni va prezenta un material complet despre acest […]
20:50
Cercetătorul NASA care a dezlegat misterul Stelei din Betleem. Acesta a folosit observații astronomice chineze # Gândul
Astronomii au dezbătut adevărul din spatele Stelei din Betleem timp de secole. Acum un cercetător NASA susține că a dezlegat misterul și a prezentat prima teorie fundamentată științific, capabilă să explice mișcarea stranie pe cer, așa cum este descrisă în Biblie. Un miracol sau o metaforă? Răspunsul ar putea implica o cometă care aproape a […]
20:30
Dezvoltarea inteligenței artificiale avansează într-un ritm care depășește orice proiecție cunoscută. Ritmul său accelerat a fost vizibil încă din 2022, când primele analize economice aduceau avertizări asupra unei transformări majore provocate de sistemele AI. Economia globală amenințată de inteligența artificială Diferența dintre inteligența artificială de acum și cea de acum trei ani este una enormă, […]
20:30
Nicușor Dan anunță în Le Monde că România vrea să cumpere armament din Franța. Ce spune în privința dronelor care intră în țară # Gândul
Președintele Nicușor Dan anunță, într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, că România intenționează să cumpere armament din Franța. De asemenea, șeful statului a explicat decizia de a nu doborâ drona care a survolat România timp de câteva ore, pe 25 noiembrie. Dan a fost întrebat de ziariștii francezi ce așteptări are de la întâlnirea […]
20:20
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, nu va mai face vizita, mâine, la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde ar fi trebuit să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan. Agenda lui Pistorius s-a modificat, astfel că premierul României a rămas cu ochii în soare. Discuțiile de la Baza […]
20:10
Polonia ia fața tuturor: devine principalul hub de aprovizionare cu GNL a Europei, dezvăluie Bloomberg # Gândul
De la invazia rusă a Ucrainei, aproape toate statele membre ale Uniunii Europene au renunțat să mai cumpere gaz de la ruși (în mod direct). Între timp, Polonia încearcă să devină principalul punct de intrare din Europa de Est pentru gazul natural lichefiat furnizat la nivel internațional. Polonia încearcă să profite de reducerea livrărilor de […]
20:10
„România din sondaje” nu mai are legătură cu realitatea. În București, din 18 sondaje, doar unul a nimerit primarul, nu și ierarhia finală. Cum a ajuns să fie intoxicată opinia publică înainte de vot, încă o dată # Gândul
Alegerile pentru Primăria Capitalei – desfășurate duminică, 7 decembrie 2025 – l-au propulsat în funcția de primar general pe Ciprian Ciucu, susținut de PNL. Acesta a obținut 36,16% din voturi și a fost urmat de „surpriza serii”, Anca Alexandrescu, care a strâns 21,94% din voturile bucureștenilor. Susținător al lui Cătălin Drulă (locul 4, cu doar […]
19:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 9 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ștefan Popescu, analist de politică externă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:30
A fost activat Planul Roșu pentru un incendiu la Spitalul Județean din Deva. Mai mulți pacienți și cadre medicale s-au autoevacuat # Gândul
Pompierii din județul Hunedoara au activat luni, 8 decembrie, Planul Roșu de Intervenție, după ce a izbucnit un incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Incediul ar fi fost provocat de un scurtcircuit iar mai mulți pacienți și cadre medicale s-au autoevacuat din incinta clădirii. Conform comunicatului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, […]
19:00
Există ceva incredibil de personal și de puternic în a avea un „parfum semnătură”. Este acel miros pe care oamenii îl asociază cu tine, care îți completează prezența înainte de a spune un cuvânt și care rămâne în urmă după ce ai plecat. Este, practic, un accesoriu invizibil. Dar să ajungi la el? Asta e […]
19:00
Pentru branduri, alegerea unei agenții SEO potrivite ar trebui să depășească, de fapt, partea prețului și, mai ales, a promisiunilor. De ce? Pentru că este vorba de încredere, strategie și capacitatea de a transforma algoritmii în oportunități reale. Hai să descoperim împreună top 5 agenții SEO din România care s-au remarcat prin rezultate, viziune și […]
Acum 24 ore
18:40
Ce face Ana Maria Barnoschi după plecarea de la Kanal D. ”Anul acesta a venit cu câteva schimbări importante” # Gândul
Ana Maria Barnoschi, în vârstă de 33 de ani, a dat detalii despre activitatea pe care o are după plecarea de la postul de televiziune Kanal D. Ana Maria Barnoschi este cunoscută publicului telespectator din țara noastră din postura de asistentă TV la emisiunea ”Roata Norocului”, difuzată de postul de televiziune Kanal D. După 14 […]
18:40
Tatăl lui Louis Munteanu, detalii despre discuția cu Gigi Becali pentru ca fiul său să se transfere de la CFR Cluj la FCSB # Gândul
Gabriel Munteanu, tatăl lui Louis Munteanu, spune că au existat discuții cu Gigi Becali pentru transferul la FCSB. De ce a picat mutarea și care e situația atacantului la CFR Cluj. Louis Munteanu a marcat în meciul cu Universitatea Craiova, 1-1, dar nu s-a bucurat la gol, iar după partidă nu a venit la flash-interviu. […]
18:20
Haos pe aeroportul Heraklion din Creta. Mii de fermieri protestează pe piste din cauza subvențiilor întârziate ale Uniunii Europene # Gândul
Zborurile de pe aeroportul Heraklion din Grecia au fost suspendate din cauza protestelor fermierilor greci, confrorm Reuters. Mai multe camioane conduse de protestatari au participat la blocade după ce au trecut de cordoanele poliției și au pătruns pe pistele aeroportului. Fermierii acuză întârzieri majore la plata subvențiilor agricole. Fermierii greci, supărați din cauza întârzierilor cu […]
18:20
Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei # Gândul
Ciprian Ciucu, noul edil al Primăriei Capitalei, va avea o indemnizație brută cu 11,1% mai mare decât cea pe care o primește la conducerea Primăriei Sectorului 6, fără a lua în calcul alte sporuri sau prime. Conform informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 6. Ciprian Ciucu primește momentan pentru funcția de primar de sector o […]
18:10
Cât a dat această bucureșteancă pentru un langoș și un vin fiert, la Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei # Gândul
Prețuri uluitoare la Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei. Ce sumă a plătit o bucureșteancă pe un vin fiert și pe un langoș. Recent, a fost deschis Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei, iar mii de vizitatori i-au trecut pragul. Pentru cei pofticioși există și diverse căsuțe cu produse, cum ar fi langoș, […]
18:00
Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump # Gândul
Săptămâna trecută, Netflix, Inc a anunțat că va achiziționa studiourile conglomeratului Warner Bros. Discovery în urma unei înțelegeri. Compania Media Netflix, Inc., înființată în 1997 de către Reed Hastings și Marc Randolph, ar urma să achiziționeze Warner Bros. Discovery pentru suma de 72 miliarde de dolari. Anunțul făcut pe 5 decembrie 2025, la o zi […]
18:00
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată # Gândul
În ultimii doi ani, românii au asistat la ascensiunea celui mai puternic val suveranist din ultimele decenii. Un curent care a luat prin surprindere partidele tradiționale, a schimbat discursul public, a scos zeci de mii de oameni în stradă și a împins în față personaje complet neașteptate. De data asta, suveraniștii au luat cu asalt […]
18:00
Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important # Gândul
Augustus Constantin, fiul fostului arbitru Gheorghe Constantin „Vâlcea” și membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor, a fost delegat în premieră la un meci de Liga Campionilor: Bayern Munchen – Sporting Lisabona. Fostul „fluieraș” va superviza din calitate de observator o brigadă din Scoţia care îl va avea la centru la Nicolas Walsh. Programul meciurilor de […]
18:00
Eșecul lui Drulă, vot de blam împotriva președintelui? Cristoiu: Electoratul lor l-a sancționat pe Nicușor Dan/El e mai șmecher decât pare # Gândul
Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a analizat prestația lui Nicușor Dan în contextul campaniei electorale pentru alegerea Primarului general al Capitalei. În opinia reputatului gazetar, șeful statului este în realitate departe de a fi așa naiv cum pare. Invitatul a fost provocat […]
17:50
Test de logică | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe # Gândul
Puzzle-urile „găsește diferențele” au luat cu asalt internetul și, sincer, e ușor de înțeles de ce. Nu sunt doar distractive, ci sunt amestecul perfect între relaxare și exerciții pentru creier. Ești gata să testezi cât de ageri îți sunt ochii? Uită-te cu atenție la aceste două imagini cu o fetiță care mănâncă. La prima vedere, […]
17:40
Mihai Trăistariu și-a spus părerea despre Theo Rose. Acesta a mărturisit că o apreciază pe artista pe care a cunoscut-o când aceasta avea doar 14 ani. Mihai Trăistariu a întâlnit-o prima oară pe Theo Rose la un concurs de muzică. Artista avea pe atunci 14 ani. Cântărețul i-a acordat și un premiu special atunci […]
17:40
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025 # Gândul
Echipajul României de canotaj la proba barca 4 rame masculin, compus din Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru rezultatele excepționale din acest an! Canotajul românesc trece printr-o perioadă de grație în ultimii ani, iar rezultatele de la Jocurile Olimpice din 2025 au fost […]
17:30
Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României # Gândul
La evenimentul „Reconstruim școala din interior: sănătate mintală, sens și comunitate”, organizat de Senatul României și Inim Institute, în 4 decembrie 2025, ONG-ul Elite Urban și-a afirmat misiunea fondatoare: aceea de a susține educația ca instrument de importanță socială, de echitate și de construcție a viitorului. Pentru Elite Urban, educația nu este un privilegiu, ci […]
17:30
Fundația Sebastian Moise: Reconstruirea sistemului de învățământ începe cu înțelegerea copilului și a nevoilor sale emoționale # Gândul
Evenimentul „Reconstruim școala din interior: sănătate mintală, sens și comunitate”, organizat de Senatul României și Inim Institute pe 4 decembrie 2025, în Sala „Constantin Stere” a Palatului Parlamentului, a reunit experți, profesori universitari, psihologi, reprezentanți ai instituțiilor publice și organizații non-guvernamentale pentru a discuta deschis despre provocările reale ale educației românești. În centrul dezbaterii s-a […]
17:30
Laura Dicu, asociația Iustum: Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic # Gândul
Evenimentul „Reconstruim școala din interior”, organizat de Senatul Românieii și Inim Institute, a adus în centrul discuțiilor teme precum stresul școlar, epuizarea emoțională, echitatea educațională și rolul comunității în protejarea copiilor. IUSTUM și avocata Laura Dicu au avut o contribuție esențială, aducând perspectiva socială într-un context în care responsabilitatea instituțională și protecția copilului sunt insuficient […]
17:20
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați # Gândul
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia, județul Ilfov, a rămas fără autorizație de funcționare, după descoperirea unor nereguli care ar fi pus în pericol sănătatea beneficiarilor. 54 de vârstinici au fost relocați, informează Mediafax. Potrivit comunicatului emis de Prefectura Ilfov, centrul a fost verificat de o echipă mixtă formată din reprezentanți ai DSP Ilfov, AJPIS […]
