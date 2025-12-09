Excedentul comercial al Chinei depăşeşte 1.000 de miliarde de dolari

20:00

Inteligenţa artificială nu trebuie să mai fie tratată ca un experiment marginal în sectorul energetic, ci trebuie să devină un element fundamental pentru operarea şi modernizarea sistemelor energetice europene, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Ogre AI, companie româno-britanică specializată în optimizarea energetică prin AI, atrage atenţia că doar o integrare profundă a AI poate permite trecerea la un sistem energetic flexibil, predictibil şi capabil să absoarbă creşterea accelerată a producţiei regenerabile şi a consumului electric.