Excedentul comercial al Chinei depăşeşte 1.000 de miliarde de dolari
Bursa, 9 decembrie 2025 07:50
Excedentul comercial al Chinei a trecut pentru prima dată de 1.000 de miliarde de dolari în noiembrie, în pofida tensiunilor comerciale globale şi a prăbuşirii exporturilor către SUA, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
• • •
Acum 5 minute
08:20
08:20
Şapte ţări ale Uniunii Europene (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia, Finlanda şi Irlanda) solicită oficial ca sprijinul financiar pentru Ucraina să fie finanţat printr-un împrumut garantat de activele Băncii Centrale a Rusiei îngheţate în Europa, în special cele aflate la Euroclear în Belgia, conform presei internaţionale.
08:20
Nicuşor Dan va avea o întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Élysee # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan va avea, marţi, o întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Élysee. Şeful statului se află într-o vizită oficială în Franţa.
Acum 15 minute
08:10
Trageri cu muniţie de război au loc săptămâna aceasta în Poligonul din oraşul Babadag, autorităţile recomandându-le şoferilor să ocolească tronsonul de drum judeţean Enisala - Sălcioara, se arată într-o informare de pe site-ul Consiliului Judeţean (CJ) Tulcea.
Acum 30 minute
08:00
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat că Ungaria nu va respecta noul acord al Uniunii Europene privind transferurile de migranţi pentru 2026, adoptat la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, porivit postării sale de pe reţeaua de socializare Facebook.
Acum o oră
07:50
07:50
IBM a anunţat luni că va cumpăra compania de infrastructură de date Confluent, într-o tranzacţie evaluată la 11 miliarde de dolari, consolidându-şi portofoliul de cloud computing pentru a profita de cererea explozivă generată de aplicaţiile de inteligenţă artificială, transmite Reuters.
07:30
Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale statului rus pentru a finanţa Ucraina, spulberând speranţele blocului de a obţine sprijin global pentru această iniţiativă, relatează POLITICO.
07:30
Propunerea Meta Platforms de a utiliza mai puţine date personale în modelul său and #8221;plăteşti sau consimţi and #8221;, care va intra în vigoare luna viitoare, a primit luni aprobarea autorităţilor europene de concurenţă, semnalând că gigantul american nu va mai fi expus la amenzi zilnice, transmite Reuters.
07:30
Zelenski a afirmat că Ucraina va refuza să cedeze teritorii Rusiei, în timp ce negocierile de pace continuă # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski reafirmă ferm că Ucraina nu este dispusă să cedeze niciun teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile pentru planul de pace propus de SUA continuă fără un rezultat final, transmite CNN, de la care relatăm cele ce urmează.
07:30
Nicuşor Dan: Am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate # Bursa
România a început 'un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate', a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, la o întâlnire cu reprezentanţi ai diasporei române desfăşurată la ambasada ţării noastre din capitala Franţei.
Acum 2 ore
07:20
Uniunea Europeană se pregăteşte să elimine blocajele din reţelele electrice şi să accelereze investiţiile în infrastructura energetică, potrivit unor documente interne citate de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
06:40
Jucătoarea franceză de tenis Oceane Dodin, care s-a întors la competiţii de câteva săptămâni după nouă luni de absenţă din cauza unei probleme la urechea internă, a găsit o sursă de finanţare originală pentru a-şi relansa cariera.
Acum 12 ore
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,20 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0899 lei/euro.
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice se vor menţine peste cele climatologic specifice perioadei.
00:00
and #8221;Creşterea TVA pentru suplimentele alimentare a pus presiune directă pe preţul final al produselor and #8221; # Bursa
*(Interviu cu Alina Birău, Director Comercial COSMO PHARM)Reporter: Cum a evoluat piaţa suplimentelor alimentare în 2025 şi ce estimări aveţi pentru 2026? Ce tendinţe observaţi în domeniu?Alina Birău: Piaţa suplimentelor alimentare şi-a continuat trendul de creştere în 2025, datorită interesului tot mai mare al consumatorilor pentru prevenţie, sănătate holistică şi soluţii naturale eficiente.
00:00
*(Interviu cu Mihai Cocoş, General Manager Lider Servicii) Reporter: În primele nouă luni ale anului 2025, Lider Servicii a raportat o creştere de 8% a cifrei de afaceri. Care au fost principalele motoare ale acestei evoluţii şi ce segmente au contribuit cel mai mult?Mihai Cocoş: Rezultatele confirmă direcţia strategică pe care o urmăm în ultimii ani.
00:00
O analiză a evoluţiei cifrei de afaceri a companiilor din componenţa indicelui bursier BETPlus arată că 71% dintre acestea au reuşit, în primele nouă luni din 2025, să depaşească performanţa din intervalul similar al anului 2024, conform unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
00:00
Grupul Frăţilă acuză o acţiune concertată care influenţează controlul Transilvania Investments # Bursa
* Acţionarii conduşi de fostul arbitru de fotbal cer convocarea unei AGEA pentru constatarea unor posibile nereguli în activitatea fondului şi în supravegherea ASF, precum şi pentru dispunerea unor măsuri necesare * Conducerea Transi susţine că unii dintre semnatarii cererii sunt pârâţi în litigiile iniţiate de societate privind and #8221;majorarea frauduloasă and #8221; a capitalului Hoteluri Restaurante Sud
00:00
Lumea filmului se află în faţa unui moment de cotitură, provocat de un acord fără precedent.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,71%.
00:00
Ministerul Educaţiei a anunţat că Executivul a aprobat un memorandum prin care sunt scoase la concurs 303 posturi vacante în creşele construite recent prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), respectiv prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social.
00:00
Fondul pentru Inovaţie al NATO (NATO Innovation Fund - NIF) a început deja să cheltuiască rapid sume importante de bani, în timp ce împinge cele 24 de state participante spre un risc financiar greu de justificat, mascat sub ambalajul confortului de cinci stele şi al unor structuri de conducere care sfidează orice standard de transparenţă, se afirmă într-un articol publicat de presa din Belgia (Knack, Le Soir şi Follow The Money).
00:00
Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii aşteptând, săptămâna aceasta, decizia de politică monetară a băncii centrale americane (Fed).
00:00
Acum câteva săptămâni eram invitat la o emisiune în care se discutau şansele candidaţilor înscrişi în cursa pentru Primăria Capitalei.
00:00
Ciprian Ciucu a câştigat alegerile parţiale pentru funcţia de primar general al Capitalei, cu 36,16% (211.562 de voturi) din totalul voturilor exprimate - 585.133.
00:00
Există un sport naţional pe care îl practicăm cu entuziasm de decenii: găsirea drumurilor scurte spre performanţă. Suntem maeştri în a desena pe hârtie trasee ideale, în care viitorul e luminos, adversarii sunt accesorii, iar calificările se obţin înainte de confruntările efective.
00:00
Scandal de corupţie la vârful NATO: Elbit Systems, blocată în plin proces de înzestrare a Armatei Române # Bursa
Agenţia de Sprijin şi Achiziţii (NSPA), din cadrul NATO, a decis suspendarea companiei israeliene Elbit Systems din toate licitaţiile noi şi îngheţarea unor contracte aflate în derulare, după apariţia unor acuzaţii grave privind practici corupte, arată un articol publicat ieri de site-ul de investigaţii jurnalistice Follow The Money.
00:00
* Tranzacţiile cu acţiuni Hidroelectrica - pe primul loc în topul rulajului
00:00
Tokyo, scenariu seismic apocaliptic: 18.000 de victime şi pierderi de peste 500 miliarde dolari # Bursa
Un cutremur major, cu magnitudinea 7,3, care ar lovi zona metropolitană Tokyo, ar putea provoca 18.000 de decese, distrugerea a sute de mii de clădiri şi pierderi economice uriaşe, estimate la 535 de miliarde de dolari, potrivit unei evaluări publicate de autorităţile japoneze şi citate de agenţia WAM.
8 decembrie 2025
22:10
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, luni, la Londra, că este and #8222;sceptic and #8221; în privinţa unor and #8222;detalii and #8221; ale propunerilor americane pentru Ucraina, afirmând că acestea trebuie analizate în profunzime, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
22:10
Ministrul irakian al Petrolului, Hayan Abdul-Ghani, s-a întâlnit, la Bagdad, cu o delegaţie a companiei americane Chevron pentru a discuta evoluţiile din sectorul energetic şi interesul gigantului american pentru preluarea participaţiei deţinute de Lukoil în zăcământul petrolier West Qurna-2, cel mai valoros activ al grupului rus, transmite presa internaţională.
22:00
Comisia Europeană a anunţat luni că a aprobat achiziţionarea producătorului american Kellanova de către grupul Mars, fără a impune condiţii, transmite presa internaţională. Executivul comunitar a concluzionat că operaţiunea nu ridică probleme de concurenţă pe piaţa europeană.
22:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că drone neidentificate au fost observate în proximitatea rutei de zbor a avionului său în timpul vizitei oficiale efectuate săptămâna trecută în Irlanda, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
22:00
Numărătoarea voturilor din alegerile prezidenţiale din 30 noiembrie a fost reluată luni în Honduras, într-un climat tensionat, marcat de întârzieri tehnice, acuzaţii de fraudă şi apeluri la mobilizare, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
22:00
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate, asigurări, piaţă de capital şi pensii private, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm cele ce urmează.
22:00
Preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a solicitat luni guvernului să elaboreze o foaie de parcurs pentru diminuarea treptată a dependenţei ţării de combustibilii fosili, promisiune asumată în cadrul summitului climatic COP30, transmit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
22:00
Angajaţii Muzeului Luvru au convocat o grevă pentru data de 15 decembrie, reclamând degradarea condiţiilor de muncă şi lipsa resurselor necesare funcţionării instituţiei, relatează presa franceză.
21:50
Gabriel Florea: and #8222;Am depus iniţiativa legislativă pentru ridicarea plafonului plăţilor cash la 50.000 de lei and #8221; # Bursa
Deputatul AUR Gabriel Florea a anunţat, la Parlamentul României, că a fost depus un proiect de lege pentru majorarea plafonului privind plăţile cash, în conformitate cu legislaţia europeană, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Potrivit deputatului, iniţiativa propusă vine în sprijinul mediului de afaceri românesc care este afectat de înăsprirea regimului fiscal.
21:50
Negocierile pentru planul de pace mediat de SUA rămân blocate în puncte esenţiale, în special în ceea ce priveşte statutul regiunii Donbas, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la câteva ore după ce liderul american Donald Trump îl criticase pentru că and #8222;nu a citit and #8221; propunerea Washingtonului, potrivit Bloomberg, de la care transmitem cele ce urmează.
21:50
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, s-a întâlnit luni seară, la Ambasada ţării noastre din Paris, cu reprezentanţii comunităţii româneşti, cărora le-a transmis că îşi doreşte un dialog constant pe teme economice, sociale şi academice, cu rezultate concrete pentru ambele părţi.
21:40
GRUP EM a adoptat un plan etapizat pentru îndeplinirea cerinţei de free-float pe piaţa SMT-AeRO # Bursa
GRUP EM S.A., specializat în servicii de construcţii-montaj pentru sectorul energetic, a informat investitorii şi publicul larg că, în conformitate cu cerinţele pieţei SMT-AeRO administrată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB), compania a adoptat un plan concret şi etapizat pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%, necesar pentru menţinerea la tranzacţionare pe acest segment de piaţă, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
21:00
Senatul a respins cererea preşedintelui privind reexaminarea legii de combatere a extremismului # Bursa
Senatul a respins cererea de reexaminare formulată de preşedintele Nicuşor Dan asupra legii care modifică şi completează OUG nr. 31/2002 privind combaterea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum şi a promovării cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război sau crime împotriva umanităţii. Proiectul legislativ merge acum la Camera Deputaţilor, care va avea ultimul cuvânt.
21:00
Paramount a lansat o ofertă ostilă de 108,4 miliarde dolari pentru preluarea Warner Bros Discovery # Bursa
Grupul media Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de 108,4 miliarde de dolari pentru preluarea Warner Bros Discovery (WBD), după ce Netflix anunţase vineri un acord pentru achiziţia WBD şi a platformei HBO Max, evaluat la 72 miliarde de dolari, potrivit presei internaţionale, de la care relatăm cele ce urmează
21:00
Airbus SE (simbol bursier: AIR) a încheiat tranzacţia cu Spirit AeroSystems pentru achiziţionarea activelor industriale dedicate programelor sale pentru aeronave comerciale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
20:50
Fermierii greci paralizează frontierele, aeroporturile şi traficul rutier din cauza întârzierii plăţilor UE # Bursa
Fermierii greci au blocat aeroporturi, drumuri şi puncte de trecere a frontierei, în cadrul unor proteste naţionale generate de întârzierile la plata subvenţiilor, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
20:50
Wizz Air a anunţat redeschiderea bazei sale din Târgu Mureş, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Odată cu alocarea unei aeronave moderne Airbus A320neo, compania va opera un total de 39 de aeronave în ţara noastră în iarnă. Wizz Air oferă acum 10 rute către opt ţări de pe Aeroportul Internaţional and #8222;Transilvania and #8221; Târgu Mureş, începând de la doar 79 de RON.
20:40
Trei cetăţeni ucraineni au fost reţinuţi la Varşovia pentru suspiciuni privind ameninţări la adresa securităţii Poloniei # Bursa
Poliţia poloneză a anunţat că trei bărbaţi ucraineni opriţi în centrul Varşoviei au fost arestaţi şi inculpaţi pentru infracţiuni legate de apărarea naţională, după ce în maşina lor au fost descoperite echipamente avansate de hacking, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
20:20
Petrişor Peiu: Guvernul Bolojan simulează reforma companiilor de stat cu o listă de 17 companii, dintre care doar câteva pot fi restructurate # Bursa
Liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu a criticat într-o conferinţă de presă, susţinută la Parlamentul României, presupusa reformă anunţată de vicepremierul Oana Gheorghiu, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Senatorul atrage atenţia că pe lista celor 17 companii prezentată de Executiv, doar şase dintre ele pot fi restructurate.
20:00
Inteligenţa artificială nu trebuie să mai fie tratată ca un experiment marginal în sectorul energetic, ci trebuie să devină un element fundamental pentru operarea şi modernizarea sistemelor energetice europene, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Ogre AI, companie româno-britanică specializată în optimizarea energetică prin AI, atrage atenţia că doar o integrare profundă a AI poate permite trecerea la un sistem energetic flexibil, predictibil şi capabil să absoarbă creşterea accelerată a producţiei regenerabile şi a consumului electric.
