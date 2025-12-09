Turiștii uciși de valuri în Tenerife îndepărtaseră barierele de protecție instalate, ignorând avertismentele autorităților
Aktual24, 9 decembrie 2025 07:50
O tragedie cumplită a avut loc în Tenerife, unde doi turiști români și-au pierdut viața după ce au fost luați de un val uriaș în zona stâncilor Los Gigantes. Alți doi turiști, cetățeni slovaci – mamă și fiu – au murit, iar o persoană este încă dată dispărută, potrivit autorităților spaniole, citate de Observator News. […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
08:20
Socialist de caviar: Zohran Mamdani, noul primar al New Yorkului, se mută dintr-un modest apartament de bloc în reședința luxoasă rezervată edililor – deși nu era obligat să o facă # Aktual24
Primarul‑ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat luni că va părăsi apartamentul modest din cartierul Astoria, Queens, pentru a se muta cu soția sa la reședința oficială a primarului, Gracie Mansion, după ce își va prelua funcția la 1 ianuarie 2026. Decizia marchează o schimbare de un registru dramatic față de locuința cu chirie […]
Acum 30 minute
08:10
PSD convoacă prima ședință de conducere după înfrângerea umilitoare suferită de Daniel Băluță în alegerile pentru Primăria Capitalei # Aktual24
Conducerea Partidului Social Democrat se reunește marți dimineață, de la ora 10:00, în prima ședință a Biroului Permanent Național (BPN) după alegerile locale parțiale desfășurate duminică. Întâlnirea are loc în contextul unor rezultate mixte pentru social-democrați, care au obținut victorii importante la nivel local, dar au înregistrat un eșec notabil în cursa pentru Primăria Municipiului […]
Acum o oră
07:50
07:40
Donald Trump avertizează Europa că „merge într-o direcție greșită”, după ce UE a amendat rețeaua X a lui Elon Musk fiindcă promovează dezinformarea și propaganda rusă # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că Europa „se îndreaptă într-o direcție greșită”, afirmând că Washingtonul nu dorește transformări majore pe continentul european. Declarațiile au fost făcute în timpul unei mese rotunde cu fermieri la Casa Albă, unde Trump a comentat și decizia Uniunii Europene de a impune o amendă rețelei sociale X, […]
Acum 2 ore
07:20
Excedentul comercial al Chinei trece pentru prima dată pragul de 1.000 de miliarde de dolari, în ciuda tarifelor masive impuse de Casa Albă # Aktual24
China a înregistrat pentru prima dată în istorie un excedent comercial care depășește 1.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor oficiale publicate de autoritățile vamale. Recordul a fost atins în primele 11 luni ale anului, în ciuda tensiunilor comerciale globale și a scăderii semnificative a exporturilor către Statele Unite, una dintre principalele piețe tradiționale ale […]
07:10
Volodimir Zelenski se opune ferm „planului de pace” aranjat de ruși și americani: „Ucraina nu are dreptul legal sau moral să cedeze teritorii Rusiei” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni un mesaj ferm în timpul unei conferințe de presă online, subliniind că Ucraina nu poate și nu va ceda niciun teritoriu Rusiei, nici din punct de vedere legal, nici moral. Declarațiile sale vin în contextul negocierilor aflate în desfășurare, mediate în principal de Statele Unite, care încearcă să […]
Acum 12 ore
23:50
Fostul premier britanic Tony Blair ar fi fost eliminat de pe lista scurtă a lui Trump pentru „Consiliul pentru pace” din Gaza # Aktual24
Tony Blair nu va ocupa o poziție cheie în „consiliul de pace” al lui Donald Trump pentru Gaza, după ce se pare că națiunile arabe și musulmane s-au opus implicării fostului prim-ministru al Marii Britanii. Potrivit Financial Times (FT), citat de The Guardian, Blair a fost exclus în secret din „consiliul de pace” al lui […]
23:20
Ce s-a întâmplat cu toate băuturile alcoolice americane pe care Canada le-a retras de pe rafturi? # Aktual24
Provinciile canadiene se confruntă cu o problemă mai ciudată: ce pot face cu alcoolul american în valoare de milioane de dolari, retras de pe rafturi în semn de protest față de tarifele SUA și care acum zac în depozite? Potrivit BBC, cel puțin două provincii spun că băuturile vor fi folosite pentru o cauză nobilă, […]
23:00
Aproximativ 100 dintre copiii care au fost răpiți luna trecută dintr-o școală catolică din centrul Nigeriei au fost eliberați. Aceștia au ajuns în capitala statului Niger, Minna, cu o flotă de microbuze escortate de dube militare și vehicule blindate și au fost primiți de guvernatorul Umar Bago. Detaliile despre eliberarea lor rămân neclare, inclusiv dacă […]
22:50
Cyril Ramaphosa: Afirmațiile false despre persecuția afrikanerilor pun în pericol suveranitatea Africii de Sud # Aktual24
Ideologia supremației albe și afirmațiile false conform cărora minoritatea afrikaner din Africa de Sud este persecutată rasial reprezintă o amenințare la adresa suveranității și securității naționale a țării, a avertizat președintele țării, Cyril Ramaphosa. De la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte în ianuarie, Donald Trump a susținut în repetate rânduri, fără dovezi, că […]
22:30
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,6 grade a zguduit nord-estul Japoniei, determinând evacuarea a aproximativ 90.000 de locuitori și avertismente de tsunami care, câteva ore mai târziu, au fost retrogradate la nivel de alertă. Cel puțin opt oameni au fost răniți. Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) a declarat inițial că valuri de până la 3 […]
22:10
Poliția israeliană a intrat cu forța, luni, în complexul agenției Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni din Ierusalimul de Est, intensificând o campanie împotriva organizației căreia i s-a interzis să opereze pe teritoriul israelian. Agenția ONU pentru Ajutor și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni (UNRWA), a declarat într-un comunicat că „un număr considerabil” de forțe israeliene, inclusiv […]
21:40
Exporturile Chinei au crescut cu 5,9% în noiembrie, în timp ce livrările către SUA au scăzut cu 29% # Aktual24
În timp ce exporturile din China către SUA au scăzut în cea mai mare parte a anului, livrările către alte destinații au crescut vertiginos, inclusiv Asia de Sud-Est, America Latină, Africa și Uniunea Europeană. Exporturile Chinei au revenit la creștere în noiembrie, după o contracție neașteptată din luna precedentă. Livrările către Statele Unite, însă, au […]
21:30
Patru morți după ce un val uriaș a izbit o piscină naturală din Tenerife. Doi sunt români # Aktual24
Doi cetățeni români și doi slovaci au murit, duminică, pe insula spaniolă Tenerife, după ce au fost loviți de un val care a izbit piscina naturală Isla Cangrejo, au anunțat luni serviciile de intervenție. Duminică, serviciile de urgență au raportat moartea a doi bărbați și a unei femei, surprinși de un val puternic care a […]
21:10
La un an după fuga lui Bashar Assad, Siria se luptă să se vindece – Analiză Associated Press # Aktual24
Luni, mii de sirieni au ieșit în stradă pentru a sărbători aniversarea căderii regimului Assad. Țara se luptă să se vindece la un an după ce domnia represivă de 50 de ani a dinastiei Assad a luat sfârșit, după 14 ani de război civil care a lăsat aproximativ o jumătate de milion de morți, alte […]
21:10
La Spitalul Județean Timișoara se pregătește un Centru pentru pacienții cu AVC, care va fi dotat cu aparatură în valoare de 30 de milioane de lei # Aktual24
La Spitalul Județean Timișoara va fi înființat un Centru pentru pacienții cu AVC, unde va opera un faimos chirurg român care de 15 ani activează la Paris. Acest centru va beneficia de echipament în valoare de aproximativ 30 milioane lei, potrivit Opinia Timișoarei. „Astăzi, am primit informația conform căreia am obținut finanțarea pentru un nou […]
20:40
Alegerile într-un singur tur, această picătură chinezească ce erodează democrația noastră, au scos încă o dată la suprafață cât de manipulatoare sunt sondajele de opinie. Săptămâni la rând, ele au dat cifre care se contraziceau unele pe altele, cifre care au fost atât de departe de realitatea de la vot încât e greu de crezut […]
20:40
Incendiu la secția de psihiatria a Spitalului Județean Deva. Pacienții și cadrele medicale s-au autoevacuat # Aktual24
Un incendiu a izbucnit, luni seara, la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Deva. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, 26 de pacienți și patru cadre medicale au reușit să iasă singuri din saloane. Secția de psihiatrie este situată într-un corp de clădire separat de imobilul principal al unității spitalicești, potrivit […]
20:10
Beijingul are propria „flotă din umbră”. China și Rusia își intensifică comerțul cu gaze în ciuda sancțiunilor SUA # Aktual24
Totalul livrărilor de GNL rusesc către China din septembrie până în noiembrie a crescut cu aproximativ 14% față de aceeași perioadă a anului trecut O instalație rusească de gaze naturale lichefiate (GNL) a efectuat prima livrare către China de la impunerea sancțiunilor SUA în ianuarie, cel mai recent semn al cooperării energetice sporite dintre Beijing […]
19:40
Jocurile de casino se bazează pe principii matematice precise. La fiecare, Casa are un avantaj prestabilit, prin care își asigură costurile de operare și face profit. Acest lucru este valabil atât la ruletă, blackjack ori sloturi, însă nu este fix. Ba mai mult, avantajul Casei diferă de la un slot la altul. Pentru a juca […]
19:40
Călin Georgescu s-a distanțat de Anca Alexandrescu, candidata „mișcării suveraniste” la alegerile din București, dar cea mai mare parte a votanților de pe această parte nu l-au ascultat. Probabil Călin Georgescu i-a „șters” câteva procente prezentatoarei susținute de AUR, dar în majoritate electoratul din acest bazin electoral a votat totuși. „Mă distanțez și mă disociez […]
19:40
„Nu avem un acord privind Donbasul”, spune Zelenski în timp ce discuțiile de pace în Ucraina continuă # Aktual24
Președintele ucrainea Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Londra, pe 8 decembrie, cu premierul britanic Keir Starmer și alți lideri europeni, în contextul noilor eforturi de a găsi o formulă de încheiere a războiului ruso-ucrainean, și a spus că acestea progresează, dar că nu s-a ajuns la un acord în privința regiunii Donbas, pe care Rusia […]
19:30
Diana Buzoianu, în timpul huiduielilor AUR și PSD: ”Ce este domnilor, vă este frică să vorbesc? Degeaba urlați, habar n-aveți să citiți un document” – VIDEO # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, i-a înfruntat fără so se intimideze pe parlamentarii AUR și PSD care au huiduit-o luni în Parlament, dezbaterea „Ora Guvernului”. Ea a fost chemată să explice de ce a apărut criza de apă din Prahova. Cum a ajuns la microfon, Buzoianu a început să fie huiduită. Ea nu s-a lăsat însă […]
19:30
Presshub: România a ajutat Republica Moldova să evite un black-out, dar riscul deconectărilor în această iarnă se menține # Aktual24
Republica Moldova a reușit să evite cu ajutorul României un black-out în acest weekend, după ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean, inclusiv în regiunea Odesa. Situația rămâne însă una complicată, pentru că reparațiile din Ucraina vor dura cel puțin câteva săptămâni, mai mult decât de obicei, atrag atenția experții de la Chișinău. Aceștia subliniază […]
Acum 24 ore
19:00
Răfuială după alegeri. Suveranistul Gușă afirmă că susținătorii lui Georgescu au ”un coeficient de inteligență mediu sau sub mediu” # Aktual24
Conflictul din tabăra suveranistă, dintre suveraniștii AUR și cei grupați în jurul lui Călin Georgescu, a atins luni un nou nivel, ajungându-se la jigniri și atacuri violente între combatanți. Cozmin Gușă, tatăl vicepreședintelui AUR Andrei Gușă, și unul dintre influencerii majori ai suveraniștilor, spune pe șleau că pe alegătorii lui Călin Georgescu nu-i prea ajută […]
18:30
Rusia a pierdut 1% din populația masculină de dinainte de război pentru doar 1,45% din teritoriul ucrainean – The Economist # Aktual24
În ultimii trei ani, Rusia a confiscat doar 1,45% din teritoriul Ucrainei, în timp ce pierderile sale de personal depășesc cu mult orice câștiguri pretinse. Estimările preliminare indică faptul că până la 1% din populația masculină de vârstă combativă a Rusiei de dinainte de război ar fi putut fi pierdută, relatează The Economist. Pe baza […]
17:40
AUR a bătut PSD în alegerile pentru Primăria București. Candidata partidului extremist-populist, Anca Alexandrescu, l-a depășit la vot pe social-democratul Daniel Băluță și s-a clasat pe locul al doilea după Ciprian Ciucu. Este efectul unor ani în care PSD a crezut că poate folosi – și a folosit – AUR în jocurile sale politice. L-a […]
17:20
Georgescu, acuzat de ”trădare” de propaganda AUR. Cozmin Gușă: ”Georgescu este un mediocru cu mesaje misticoide. Anca Alexandrescu l-a dus în spate timp de 12 luni” # Aktual24
Conflictul din tabăra suveranistă se accentuează în urma alegerilor din Capitală, unde Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul 2. Cozmin Gușă, tatăl vicepreședintelui AUR Andrei Gușă, și unul dintre influencerii majori ai suveraniștilor îl acuză pe Călin Georgescu de ”trădare”. ”Votul pentru AUR și candidata sa, Anca Alexandrescu, n-a fost unul entuziast, n-a acoperit nici […]
17:00
Umilit în Capitală, PSD vrea acum să dea afară USR de la guvernare. Presiuni asupra lui Bolojan și a lui Nicușor Dan, noi amenințări privind plecarea de la guvernare # Aktual24
Cea mai apropiată publicație de conducerea PSD, stiripesurse.ro, anunță luni că liderii PSD fac presiuni pentru a scoate USR de la guvernare, în contextul în care PSD se confruntă cu o puternică criză de imagine ca urmare a înfrângerii rușinoase suferite la alegerile din Capitală. Publicația este patronată de Iosif Buble, a cărui soție, Diana […]
16:30
”Jos pălăria în fața lui Elon Musk”. Dreapta populistă din Europa salută atacurile echipei Trump la adresa UE # Aktual24
Extrema dreaptă din Europa se grăbește să-și exprime satisfacția în fața noii cruciade a Washingtonului împotriva Bruxelles-ului. Înalți oficiali ai guvernului SUA, inclusiv vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, au lansat o serie de critici împotriva a ceea ce ei numesc „cenzură” a UE și un „atac” la adresa companiilor de tehnologie […]
15:50
Antonio Costa, președintele Consiliului European: ”SUA nu trebuie să se amestece în politica europeană” # Aktual24
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat luni că noua Strategie de Securitate Națională, prezentată de administrația americană Trump, conține amenințări inacceptabile de a se amesteca în afacerile politice interne ale Europei. Documentul de strategie, publicat săptămâna trecută, a criticat Europa pentru că este suprareglementată și expusă riscului de „ștergere a civilizației” prin imigrație, afirmând […]
15:30
Marea Britanie extinde programul de protejare a infrastructurii subacvatice de amenințările rusești # Aktual24
Regatul Unit intensifică lucrările la programul Bastionul Atlantic, consolidând apărarea subacvatică pe fondul creșterii activității rusești. Un ofițer superior al Marinei Regale a Marii Britanii a publicat o actualizare a programului Bastionul Atlantic, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la acțiunile recente ale Rusiei, inclusiv nava spion Yantar, care a fost observată în apropierea apelor […]
15:30
Băsescu: ”Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă, cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie” # Aktual24
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan iese consolidat în coaliţie, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă, cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie”, a mai spus Băsescu. ”Bolojan iese consolidat […]
15:30
AIEA avertizează că scutul instalației de la Cernobîl, avariată de drone, ar putea să nu mai rețină radiațiile # Aktual24
Instalația Noua Confinare Sigură (NSC) de la Cernobîl ar fi putut fi compromisă după un atac cu drone în februarie 2025. Atacul a fost probabil un accident, dar drona transporta un focos exploziv puternic, care a făcut o gaură în structură, declanșând un incendiu și deteriorând învelișul protector. De atunci, Agenția Internațională pentru Energie Atomică […]
15:00
PSD intră în război cu Antena 3, supărat că postul l-ar fi promovat nelegal pe Ciucu. PSD-iștii din CNA vor să vadă contractele dintre Antena 3 și PNL: ”Eu o să stau cu ochii pe Antena 3 şi pe contractele lor de sponsorizare” # Aktual24
Antena 3 a primit două sancțiuni îm ședința CNA de luni, fiind acuzată că l-a promovat nelegal pe Ciprian Ciucu, inclusiv în ziua alegerilor. Cei mai vehemenți contra Antena 3 au fost reprezentanții PSD, care până acum protejau Antena 3, relatează Pagina de Media. Antena 3 a fost acuzată că a făcut campanie electorală în […]
14:50
Biroul Permanent Național al PSD se va reuni marți pentru a ”analiza” rezultatele alegerilor de duminică. PSD a avut parte de o înfrângere usturătoare în Capitală, unde Daniel Băluță s-a clasat pe locul trei, deși sondajele susțineau că va fi pe primul loc. Sorin Grindeanu a anunțat, luni noapte, că va urma o ”analiză” a […]
14:40
Conflictul Israel-Hamas: Șeful armatei israeliene anunță că linia de demarcație „galbenă” din Gaza este „noua frontieră” # Aktual24
În conformitate cu acordul de armistițiu cu gruparea islamistă, trupele israeliene ar trebui să se retragă în etape din enclava palestiniană, în urma unei retrageri inițiale în teritoriul marcat de Linia Galbenă, care a urmat intrării în vigoare a armistițiului pe 10 octombrie. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat duminică speranța că vor trece „foarte […]
14:40
Reacția lui Nicușor Dan la victoria lui Ciucu: ”Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut” # Aktual24
Președintele Dan a avut luni, la orele prânzului, o primă reacție la rezultattul alegerilor din Capitală. ”Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot. Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe […]
14:00
Nou scandal între suveraniști: Gruparea Anca Alexandrescu-Realitatea îl declară pe Gelu Vișan drept ”trădător al cauzei”: ”A fost infiltrat la Realitatea”. Reacția lui Vișan # Aktual24
Un nou scandal a izbucnit între ”suveraniști”. Gelu Vișan, unul dintre apropiații lui Călin Georgescu și invitat permanent în emisiunile Ancăi Alexandrescu, este acum declarat ”trădător” de către gruparea Anca Alexandrescu-Realitatea Plus. De luni, Gelu Vișan nu mai este ”patriot” la Realitatea Plus, ci a devenit ”trădător al cauzei”. Pe site-ul ”Televiziunii poporului” au apărut […]
13:40
UE se pregătește să înăsprească regulile privind migrația: plan pentru „centre de returnare” în afara blocului comunitar # Aktual24
Luni, țările UE urmează să aprobe o înăsprire semnificativă a politicii de imigrație a Europei, inclusiv aprobarea conceptului de înființare a „centrelor de returnare” pentru migranții din afara blocului celor 27 de națiuni. Temându-se de câștigurile partidelor de extremă dreapta la urne, guvernele din întreaga Europă se străduiesc să adopte o poziție mai dură, relatează […]
13:20
Fritz explică de ce PSD atacă violent USR-ul: ”Miniștrii noștri au lovit în anumite interese clientelare, inclusiv ale PSD” # Aktual24
Președintele USR, Dominic Fritz, este de părere că PSD folosește în aceste zile Uniunea Salvați România ‘ca pe un sac de box’. El susține însă că prezența miniștrilor USR la guvernare a demonstrat că partidul are curajul de a face schimbări ‘reale’, în beneficiul cetățenilor. ‘Faptul că PSD în aceste zile folosește USR ca pe […]
13:10
UE spune că trebuie să aibă un plan de război fără SUA „dacă Articolul 5 nu funcționează” # Aktual24
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, consideră că Europa ar trebui să ia în considerare în planificarea sa scenariul în care Articolul 5 al NATO „nu funcționează” atunci când apare necesitatea aplicării acestuia. Kubilius a menționat că „trebuie întotdeauna să ne bazăm pe Articolul 5”, dar a menționat că schimbarea concentrării SUA de la Europa […]
13:10
Petrecere cu strigături și sărituri în sediul PSD Buzău după victoria lui Ciolacu. Fostul premier PSD a obținut însă mai puține voturi decât Romașcanu în 2024 – VIDEO # Aktual24
Victoria lui Marcel Ciolacu la alegerile din Buzău a fost urmată imediat de o petrecere cu strigpturi în sediul PSD Buzău. Pesediștii au sărit și au fluturat șervețele, ca la petrecerile cu manele. Iată imaginile: Cum au sărbătorit victoria Ciolacu și pesediștii lui din Buzău pic.twitter.com/Z3HB8AFZzv — aktual24.ro (@ak24ro) December 8, 2025 Mihai Răzvan Moraru, […]
12:50
Speranță pentru Paramount? Trump anunță se mai gândește dacă va aproba vânzarea companiei Warner Bros. către Netflix # Aktual24
Paramount și Netflix, două mari companii, au licitat pentru compania hollywoodiană Warner Bros. În cele din urmă, Netflix a învins. Dar s-ar putea ca acesta să nu fie sfârșitul. Președintele SUA, Trump, a anunțat că se va gândi dacă va aproba acordul. Rămâne de văzut dacă legătura sa cu Paramount va juca un rol în […]
12:50
Profesorul Papahagi: ”Mă bucur să-i văd pe cei de la AUR negri de supărare. Din decembrie încoace, Simion decontează eșec după eșec” # Aktual24
Adrian Papahagi, conferentiar universitar doctor la Universitatea Babes-Balyai de la Cluj, ironizează noile înfrângeri suferite de extremiștii de la AUR la alegerile parțiale de duminică. Candidații AUR nu au câștigat nicăieri. ”AUR nu e nici pe departe pe așa cai mari cum se crede. Mă bucur să-i văd pe acești nemernici negri de supărare. Din […]
12:30
Președintele Cehiei nu exclude posibilitatea ca Europa să înceapă să doboare avioanele Rusiei care îi încalcă spațiul aerian # Aktual24
Președintele ceh Petr Pavel nu a exclus faptul că, în viitor, Europa va reacționa mai dur la provocările rusești și ar putea într-o zi să doboare o dronă sau un avion rusesc. Președintele ceh a declarat acest lucru într-un interviu acordat publicației The Sunday Times. Pavel a menționat că indecizia liderilor occidentali se va manifesta, […]
12:10
Fostul premier și președinte rus Dmitri Medvedev susține că „fereastra de oportunitate pentru un dialog cu SUA este deschisă” # Aktual24
Kremlinul a reacționat pozitiv la noua Strategie de Securitate Națională (NSS) publicată de Statele Unite, susținând că documentul deschide posibilitatea reluării dialogului bilateral. Declarațiile oficialilor ruși au fost analizate de Institutul pentru Studuul Războiului (ISW), care notează o schimbare de ton în comunicarea Moscovei. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a afirmat că „fereastra de oportunitate […]
12:00
Preşedintele USR îi înfurie pe AUR-iști: ”Ieri a fost o zi bună pentru democraţie, nu a câştigat niciun extremist” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, că o susţine pe Elena Lasconi pentru funcţia de primar al oraşului Câmpulung Muscel, însă declaraţiile recente ale acesteia privind politica naţională nu sunt unele „foarte fericite”. În opinia sa, este posibil ca Lasconi să îşi dorească să fie exclusă din partid şi să îşi păstreze mandatul de […]
11:40
Deputata Cristina Prună, atac dur la „Team Drulă”: „USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată” # Aktual24
Deputata Cristina Prună lansează unul dintre cele mai dure mesaje interne din USR din ultima perioadă, acuzând actuala conducere că a îndepărtat partidul de la principiile care i-au adus succesul electoral în anii trecuți. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, parlamentara îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru victoria obținută în București, dar folosește momentul […]
11:30
Presa internațională: PSD s-a clasat pe locul 3 la alegerile din capitala României. Reuters: ”Candidatul celui mai mare partid din coaliție a fost depășit de candidatul de extremă-dreaptă” # Aktual24
Rezultatele definitive au arătat că Bucureștiul a ales un primar liberal în alegerile locale organizate duminică, oferindu-i premierului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliție de guvernământ pro-europeană și administrând o înfrângere unui candidat de extremă-dreapta care era dat câștigător, comentează Reuters, citată de Agerpres. Postul influent era vacant din luna mai, când independentul centrist Nicușor […]
