MAE lansează procedura de selecţie publică a unui ONG care să conducă Fundaţia Euro-Mediteraneană Anna Lindh în România
G4Media, 9 decembrie 2025 07:50
Ministerul Afacerilor Externe a lansat o procedură de selecţie publică pentru desemnarea unei organizaţii a societăţii civile ca şef de reţea (head of network) al Fundaţiei Anna Lindh în România în perioada 2026 – 2028, circumscris noului ciclu de programare multianuală a activităţii Fundaţiei Euro-Mediteraneene Anna Lindh pentru Dialog între Culturi (ALF). Potrivit unui comunicat […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
08:20
Sondaj: Poziţia FIDESZ s-a consolidat / Partidul lui Orbán cotat cu 44%, Tisza de opoziție cu 38% / Majoritatea ungurilor i-ar încredința lui Viktor Orbán conducerea țării # G4Media
Conform unui sondaj american realizat la sfârșitul lunii noiembrie, pe un eşantion de o mie de persoane, poziția partidelor de guvernământ s-a consolidat și mai mult: dacă alegerile ar avea loc duminica aceasta, FIDESZ s-ar putea aștepta la un rezultat de 44%, iar majoritatea respondenților îl văd pe Viktor Orbán drept candidatul cu cele mai […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:00
METEO Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion: temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei # G4Media
Prognoza ANM pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026 indică temperaturi mai ridicate decât normalul în toată țara și precipitații deficitare în primele două săptămâni, cu valori apropiate de normal în jurul Crăciunului și la începutul anului. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 8 decembrie 2025 […] © G4Media.ro.
08:00
Trageri cu muniţie de război în Poligonul Babadag / Traficul este deviat, iar nerespectarea restricțiilor poate avea consecințe grave, avertizează autoritățile # G4Media
Trageri cu muniţie de război au loc săptămâna aceasta în Poligonul din oraşul Babadag, autorităţile recomandându-le şoferilor să ocolească tronsonul de drum judeţean Enisala – Sălcioara, se arată într-o informare de pe site-ul Consiliului Judeţean (CJ) Tulcea, potrivit Agerpres. Aplicaţia militară începe marţi, la ora 8:00, şi se va încheia vineri, la ora 22:00, iar […] © G4Media.ro.
Acum o oră
07:50
Un ”escape room” pe tema comunismului va fi deschis la Brașov / ”E un spațiu controlat în care adolescenții înțeleg diferența dintre democrație și dictatură prin trăire directă” # G4Media
Proiectul „Evadare din trecut”, primul escape room din România, destinat liceenilor, construit în jurul experienței emoționale, psihologice și sociale a vieții din comunism, va fi lansat la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Brașov. Evenimentul va avea loc miercuri, la ora 11.00, anunță BizBrașov. Proiectul este dedicat liceenilor din Brașov și județele învecinate și își propune să […] © G4Media.ro.
07:50
MAE lansează procedura de selecţie publică a unui ONG care să conducă Fundaţia Euro-Mediteraneană Anna Lindh în România # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe a lansat o procedură de selecţie publică pentru desemnarea unei organizaţii a societăţii civile ca şef de reţea (head of network) al Fundaţiei Anna Lindh în România în perioada 2026 – 2028, circumscris noului ciclu de programare multianuală a activităţii Fundaţiei Euro-Mediteraneene Anna Lindh pentru Dialog între Culturi (ALF). Potrivit unui comunicat […] © G4Media.ro.
07:50
Șapte țări ale UE insistă asupra unui împrumut pentru Ucraina finanțat din activele Băncii Centrale a Rusiei înghețate în Europa / Premierul Belgiei se teme de represalii # G4Media
Șapte state membre ale UE, în principal țări scandinave și baltice, au susţinut luni, într-o scrisoare adresată șefilor Comisiei Europene și Consiliului European, ideea unui împrumut pentru daune către Ucraina, bazat pe activele Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE, în principal în Belgia, la Euroclear, relatează La Libre Belgique, citată de Rador Radio România. […] © G4Media.ro.
07:40
Ungaria nu va respecta noul acord UE privind transferurile de migranți, anunță Victor Orban / Pactul este obligatoriu, avertizează conducerea daneză a Consiliului Uniunii Europene # G4Media
„Comisia Europeană, ca gardian al tratatelor, va trebui să facă tot posibilul pentru ca statele membre să respecte regulile”, a declarat luni seară, la Bruxelles, comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, după ce premierul ungar Viktor Orban a anunţat că nu va respecta acordul la care s-a ajuns la Consiliului Justiţie şi […] © G4Media.ro.
07:30
„Am început un proces de reconciliere între administraţie şi societate” / Nicușor Dan s-a întâlnit cu diaspora din Paris / Emmanuel Macron îl primește marți după-amiază # G4Media
România a început „un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate”, a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, la o întâlnire cu reprezentanţi ai diasporei desfăşurată la ambasada ţării noastre din capitala Franţei, transmite Agerpres. „Despre România, vreau să vă spun că, în ciuda ştirilor – în fine, popor latin, pasiuni mari – […] © G4Media.ro.
07:30
Ce ar trebui să schimbe Trump la strategia pentru Ucraina / Explicațiile unui fost ambasador american în Rusia: # G4Media
Președintele Trump ar trebui să-i ofere guvernului de la Kiev mai multe arme, administrația sa să impună sancțiuni mai dure și mai eficiente împotriva Rusiei, SUA să decupleze chestiunea îmbunătățirii relațiilor dintre Washington și Moscova de încheierea războiului, iar secretarul Marco Rubio să preia conducerea negocierilor atât cu rușii, cât și cu ucrainenii, afirmă Michael […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:20
Ședință a conducerii PSD, marți, după alegerile locale parțiale / Candidatul social-democraţilor, Daniel Băluţă, a ieşit pe locul al treilea în cursa pentru Primăria Capitalei # G4Media
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte marţi în prima şedinţă după alegerile locale parţiale. Reuniunea BPN al PSD este programată la ora 10:00, potrivit Agerpres. La alegerile locale parţiale desfăşurate duminică, PSD a obţinut mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu întrunind 51,97% din voturi, dar candidatul social-democraţilor, Daniel Băluţă, a ieşit […] © G4Media.ro.
07:20
Epava unei ambarcaţiuni antice, descoperită în golful din Alexandria / Nava era una de agrement, de tipul celei folosite de Cleopatra pentru a-i arăta lui Iulius Cezar curiozităţile Egiptului # G4Media
Scafandrii arheologi au descoperit epava unei ambarcaţiuni de agrement cu o vechime de aproximativ 2.000 de ani în portul din Alexandria, capitala antică a Egiptului în perioada elenistică, a anunţat luni Institutul European de Arheologie Subacvatică (IEASM), citat de AFP, transmite Agerpres. Carena acestei ambarcaţiuni, cu o lungime de peste 35 de metri şi o […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:10
8 decembrie 2025
23:20
Franța: Soarta guvernului Lecornu este incertă înaintea votării proiectului de buget al asigurărilor sociale în Adunarea Națională # G4Media
Prim ministrul Sebastien Lecornu încearcă în mod febril să găsească o majoritate în Adunarea Națională pentru votul de marți. Deocamdată, premierul Lecornu se poate baza pe voturile deputaților centriști pro-prezidențiali din grupurile Renaștere (91 de deputați) și Democrații (36), sperând că deputații Partidului Socialist (69) vor urma recomandarea liderului partidului, Olivier Faure, de a vota […] © G4Media.ro.
23:00
Moartea unui vultur prins de elicea unei turbine închide un parc eolian din Franța / Directorul companiei e urmărit penal pentru ”prejudicierea conservării speciilor de animale sălbatice protejate” # G4Media
Un parc eolian din Franța a fost închis deoarece un vultur a fost omorât de elicea unei turbine. Procurorii au solicitat luni prelungirea interdicției cu un an, anunță Mediafax. Pe 10 ianuarie 2023, un vultur echipat cu un dispozitiv de urmărire GPS a lovit o paletă a uneia dintre cele șapte turbine eoliene de la […] © G4Media.ro.
22:50
Principalele nominalizări la Globurile de Aur / Filmul „One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, conduce nominalizările # G4Media
Filmul „One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, conduce nominalizările anunţate luni pentru Globurile de Aur. Iată principalele nominalizări pentru cea de-a 83-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care va avea loc la 11 ianuarie, conform AFP, citată de Agerpres. Cel mai bun film dramatic: „Frankenstein”, „Hamnet”, „It Was Just an […] © G4Media.ro.
22:50
Concedieri colective la Aumovio Timișoara / ITM Timiș confirmă că e vorba de aproape o mie de angajați # G4Media
Concediere colectivă majoră la Continental Automotive Timișoara, companie care și-a schimbat între timp numele în Aumovio. Numărul angajaților care au fost dați afară sau se află în procedură de concediere se apropie de 1.000, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Ultimul anunț vizează disponibilizarea a 236 de angajați din Timișoara. O parte […] © G4Media.ro.
22:40
Casa Albă va găzdui o Gală UFC / Trump susține că va fi cea mai mare din istorie / Arena va fi amplasată în fața intrării la Casa Albă și va putea găzdui până la 6.000 de spectatori # G4Media
Președintele american Donald Trump a dezvăluit o serie de detalii despre evenimentul UFC de la Casa Albă. Va fi cea mai mare noapte din istorie, a promis Trump. Gala de arte marțiale mixte va avea loc anul viitor, chiar de ziua de naștere a lui Trump, anunță Mediafax. Donald Trump a dezvăluit numeroase detalii despre […] © G4Media.ro.
22:40
Hidroelectrica, record istoric de clienți atrași într-o singură zi / Compania a făcut de Black Friday 14.000 de noi contracte de furnizare a energiei electrice # G4Media
Cel mai mare producător de energie și țară, dar și furnizorul cu cea mai mare cotă pe piața concurențială, a atras, în medie, peste 10.700 de clienți în fiecare dintre cele patru zile ale campaniei de Black Friday, depășind vârful anterior al unei zile, anunță Mediafax. Hidroelectrica a încheiat peste 14.000 de noi contracte de […] © G4Media.ro.
22:30
Doi adolescenți afgani, condamnați în Marea Britanie după ce au recunoscut că au violat o fată de 15 ani în Leamington Spa # G4Media
Doi adolescenți afgani au fost condamnați în Marea Britanie după ce au recunoscut că au violat o fată de 15 ani în Leamington Spa, transmite BBC. Israr Niazal și Jan Jahanzeb, care solicitau azil în Marea Britanie, ambii în vârstă de 17 ani, au pledat vinovat pentru atacul din 10 mai, într-o audiere din octombrie. În […] © G4Media.ro.
22:10
Genoa lui Șucu bate Udinese în deplasare și face 14 puncte / Echipa patronată de român se află pe locul 15 # G4Media
Genoa, echipa antrenată de De Rossi și patronată de românul Dan Șucu, a obținut o victorie importantă în deplasare, învingând Udinese cu 2-1 în Friuli, luni seară. Victaoria a venit grație unui gol marcat în finalul partidei de Norton-Cuffy, după ce Malinovskiy a deschis scorul în prima repriză din penalty, iar Piotrowski a egalat temporar. […] © G4Media.ro.
22:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Moscova nu a primit nicio informație cu privire la rezultatul discuțiilor din Florida între oficialii americani și ucraineni privind un acord în Ucraina, scrie Reuters. „Deocamdată, nu cunoaștem rezultatul discuțiilor dintre ucraineni și americani din Florida”, a declarat Peskov pentru televiziunea de stat, potrivit […] © G4Media.ro.
22:00
Somnul poate fi cheia pentru a rămâne sănătos, arată un studiu care a măsurat importanța somnului și a exercițiilor fizice pentru sănătate # G4Media
Concentrarea asupra somnului poate fi mai benefică decât exercițiile fizice pentru sănătatea generală. Acest lucru este sugerat de un nou studiu global, scrie Euronews. Majoritatea oamenilor se străduiesc să atingă nivelurile recomandate atât de odihnă, cât și de activitate fizică. Doar aproximativ 1 din 8 persoane participante la studiul global au dormit suficient și au […] © G4Media.ro.
21:50
Ministrul irakian al Petrolului, Hayan Abdul-Ghani, a discutat luni evoluţiile din sectorul energetic din Irak cu o delegaţie a gigantului american Chevron, care şi-a exprimat interesul în achiziţionarea participaţiei deţinute de Lukoil în zăcământul petrolier irakian West Qurna 2, care este cel mai valoros activ al firmei ruseşti, informează site-ul IraqiNews.com şi agenţia de presă […] © G4Media.ro.
21:50
Noi descoperiri in situl preistoric de la Dâmbul Cetăţii, județul Harghita / Vestigiile de aici datează de acum 6500 de ani, până în epocile dacică și romană # G4Media
Echipele de specialişti de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe au făcut noi descoperiri arheologice în situl Dâmbul Cetăţii din judeţul Harghita, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Săpăturile din acest an de la situl Şoimeni-Dâmbul Cetăţii, din comuna Păuleni-Ciuc, au scos la iveală noi informaţii despre organizarea […] © G4Media.ro.
21:30
Fundația lui Dan Dungaciu (AUR), decuplată de Ministerul de Externe de la o sinecură diplomatică # G4Media
Ministerul de Externe (MAE) a lansat luni o procedură de selecție publică pentru desemnarea unei organizații a societății civile ca Șef de Rețea al Fundației Anna Lindh în România. Până acum, rolul a fost jucat de Fundația Universitară a Mării Negre “Mircea Malița” (FUMN), o organizație fondată de ideologul comunist Mircea Malița și condusă de […] © G4Media.ro.
21:30
Încă o zi liberă aprobată, pentru părinţi în prima zi de școală / Proiectul a fost adoptat tacit la Senat # G4Media
Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului şcolar pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial drept zi liberă pentru părinţi, transmite Agerpres.Termenul pentru dezbatere şi vot s-a împlinit la data de 3 decembrie, iar proiectul este considerat adoptat tacit.„Se acordă zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi […] © G4Media.ro.
21:20
Tensiunile cresc la Liverpool – Salah, lăsat în afara lotului pentru meciul din UCL cu Interul lui Chivu # G4Media
Totul a început când Salah a mărturisit, după remiza „Cormoranilor” cu Leeds (3-3) de sâmbătă seară, unde n-a prins minute, că se simte „trădat” de club, ca mai apoi presa engleză să-l critice pe egiptean pentru acest gest o zi mai târziu. Luni, 8 decembrie, Salah este lăsat în afara lotului pentru meciul de Liga […] © G4Media.ro.
21:10
Fosta jucătoare franceză de tenis Caroline Garcia a refuzat un contract de sponsorizare de la o firmă de pariuri pentru podcastul ei despre tenis # G4Media
Fosta jucătoare de tenis franceză Caroline Garcia a refuzat un contract de sponsorizare în valoare de 270.000 de dolari pentru podcastul ei de la o companie de pariuri, spunând că alege valorile în detrimentul banilor, scrie AP. Garcia, care a fost locul 4 mondial la un moment dat, s-a retras la începutul acestui an. Ea […] © G4Media.ro.
20:50
Actorul american Jim Caviezel îl va interpreta pe Jair Bolsonaro într-un film biografic „eroic” / Caviezel este susținător al lui Trump, la care se referă ca „noul Moise” # G4Media
Jair Bolsonaro, fostul președinte brazilian aflat acum în închisoare pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat, va fi subiectul unui film biografic, scrie The Guardian. Jim Caviezel, care l-a interpretat pe Iisus în filmul lui Mel Gibson din 2004, Patimile lui Hristos, ar fi filmat în secret un portret „eroic” al fostului politician […] © G4Media.ro.
20:40
UE amână publicarea pachetului de măsuri din sectorul auto, document care ar relaxa normele dure de mediu prevăzute pentru 2035 # G4Media
Uniunea Europeană amână cu o săptămână publicarea propunerilor pentru sectorul auto, care ar putea relaxa normele comunitare privind emisiile vehiculelor, a confirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Agerpres. În data de 10 decembrie, Executivul comunitar urma să prezinte un pachet de propuneri, în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile […] © G4Media.ro.
20:40
Cambodgia și Thailanda în pragul războiului / Guvernul de la Bangkok atacă și acuză: „Acordul de pace a fost încălcat” # G4Media
Thailanda și Cambodgia se află din nou în pragul războiului după acordul de pace semnat în octombrie grație medierii SUA, scrie Corriere della Sera. Luni dimineață, Bangkok a lansat atacuri aeriene de-a lungul frontierei disputate, acuzând Phnom Penh că a încălcat primul armistițiul ucigând un soldat thailandez și rănind alți patru. Guvernul lui Anutin Charnvirakul […] © G4Media.ro.
20:30
Dezvăluirile specialiștilor care au studiat scrisorile lui Vlad Țepeș: ”Orezul a apărut în Sibiu cu aproximativ 150 de ani înainte de prima cultivare a plantei în Europa” # G4Media
Un studiu publicat în vara anului 2023 descria detalii neștiute despre Vlad Țepeș, în urma analizei chimice a scrisorilor scrise de către acesta, aflate în Arhivele Statului de la Sibiu. Studiul a fost publicat atunci în revista Analytical Chemistry spunea că în urma analizării chimice a trei scrisori semnate de voievodul Țării Românești au descoperit […] © G4Media.ro.
20:30
Producătorii de automobile, firmele de închiriere și de leasing îndeamnă UE să evite stabilirea unor obiective obligatorii pentru flotele corporative de mașini electrice # G4Media
Producătorii auto BMW și Toyota și firmele de închiriere și leasing auto din toată Europa au îndemnat luni Comisia Europeană să nu stabilească obiective obligatorii pentru cumpărarea de vehicule electrice pentru flotele corporative, argumentând că acest lucru ar fi extrem de costisitor și contraproductiv, scrie Reuters. Executivul UE urmează să anunțe pe 16 decembrie o […] © G4Media.ro.
20:20
UE și Canada vor să dezvolte tehnologii fiabile de inteligență artificială, pe fondul atacurilor dinspre SUA # G4Media
UE şi Canada şi-au consolidat cooperarea şi şi-au reafirmat interesele comune pentru a stimula competitivitatea, inovarea şi rezilienţa economică în cadrul primului Consiliu privind parteneriatul digital, care a avut loc luni la Montreal, Canada. Consiliul a avut loc în paralel cu reuniunea ministerială a G7 privind industria, sectorul digital şi tehnologia, găzduită de Canada, se […] © G4Media.ro.
20:20
Upgrade-ul perfect de sărbători: Laptopurile Lenovo cu NVIDIA GeForce RTX din seria 50, echilibrul între performanță brută, autonomie și versatilitate # G4Media
Se simte deja în aer: pentru mulți pasionați de gaming și creatori de conținut, Crăciunul din 2025 ar putea fi momentul unei schimbări. Piața laptopurilor de gaming trece printr-o nouă schimbare odată cu debutul plăcilor video NVIDIA GeForce RTX din seria 50, iar pentru cei care se gândesc la un upgrade serios în perioada sărbătorilor, […] © G4Media.ro.
20:10
Meta aduce modificări din 2026 pe Facebook și Instagram: Utilizatorii vor avea opțiunea de a partaja un volum mai mic de date personale publicității # G4Media
Meta va oferi în curând utilizatorilor de Instagram și Facebook din Uniunea Europeană opțiunea de a limita reclamele personalizate, într-un efort de a se conforma regulilor tehnologice ale blocului comunitar, anunță The Verge. Comisia Europeană a anunțat că noile opțiuni privind publicitatea vor fi introduse în ianuarie 2026 și că aceasta este „prima dată când […] © G4Media.ro.
20:00
Președintele Academiei Române sare în apărarea variantei de programă de Literatura română propusă de Ministerul Educației și îi numește „toboșari ai vremurilor noi” pe profesorii critici # G4Media
Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, ia poziție în apărarea reorganizării pe criterii cronologice a materiei de literatură română, propusă de Ministerul Educației în noua programă pentru clasa a IX-a pusă în dezbatere. „Nu se poate imagina «epoca clasicilor literaturii» – nume devenit acum odios «toboșarilor vremurilor noi» – fără acumulările anterioare”, spune Ioan Aurel […] © G4Media.ro.
20:00
Premieră pentru România la Institutul Inimii Cluj: operaţia care te scapă de stimulator cardiac / Prima procedură a fost aplicată la o tânără de 37 de ani a cărei inimă s-a oprit 32 de secunde # G4Media
La Institutul Inimii din Cluj-Napoca a fost realizată o nouă premieră naţională, o procedură numită cardioneuroablaţie, efectuată de o echipă condusă de medicul cardiolog electrofiziolog dr. Răzvan Mada, notează Cluj24. Medicul Răzvan Mada a explicat pentru Cluj24 ce înseamnă cardioneuroablaţia. “Noua procedură efectuată în premieră la noi în ţară, numită cardioneuroablatie. Cardioneuroablaţia este cea mai […] © G4Media.ro.
19:50
Fosta directoare a Colegiului Pedagogic din Timișoara, Claudia Muntean, a fost demisă de inspectoratul școlar la 2 zile după ce fusese repusă în funcție printr-o decizie a instanței # G4Media
Inspectoratul Școlar Județean Timiș a decis să o elibereze din funcție pe Claudia Muntean, fosta directoare a Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, la doar 48 de ore după ce aceeași instituție o reinstalase director al Colegiului, în urma deciziei Tribunalului Timiș. ISJ a repus-o în funcție în data de 2 decembrie 2025 pentru […] © G4Media.ro.
19:50
Cel mai mare patinoar acoperit din lume se află în Franța: Cât te costă să patinezi la Grand Palais din Paris # G4Media
Cel mai mare patinoar acoperit din lume este în Europa. Obiectivul foarte popular în rândul turiștilor este deschis doar trei săptămâni. Patinoarul este cea mai căutată destinație pentru patinaj în această perioadă a anului, transmite Mediafax. Cel mai mare patinoar acoperit din lume se află în Franța. Operatorul european de feriboturi DFDS a comandat un […] © G4Media.ro.
19:50
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități din cauza condițiilor / 54 de vârstnici au fost relocați # G4Media
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia, județul Ilfov, a rămas fără autorizație de funcționare, după ce au fost descoperite nereguli care ar fi pus în pericol sănătatea beneficiarilor. 54 de vârstinici au fost relocați, transmite Mediafax. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, centrul a fost verificat de o echipă mixtă formată din reprezentanți ai DSP […] © G4Media.ro.
19:50
Creștere semnificativă a cazurilor de depresie la copii și adolescenți în Sibiu / Psihiatru: „Această afecțiune nu este un moft, iar faptul că nu se vede nu înseamnă că nu doare” # G4Media
Numărul cazurilor de depresie în rândul copiilor și adolescenților din județul Sibiu a crescut în ultimii ani, iar evoluția este confirmată atât de datele oficiale, cât și de observațiile specialiștilor, scrie Turnul Sfatului. Psihologul clinician Răzvan Iliș și medicul psihiatru pediatric Iulia Corlaciu au explicat acest fenomen prin factori sociali, psihologici și culturali, cu un […] © G4Media.ro.
19:30
Titularizarea ar trebui să fie pusă în dezbatere publică pentru schimbări, odată ce începem în condiții de normalitate anul școlar 2026-2027, anunță ministrul Daniel David # G4Media
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a anunțat că schimbările referitoare la concursul de angajare în Învățământ (titularizare) ar trebui să fie puse în dezbatere publică „odată ce începem în condiții de normalitate anul școlar 2026-2027”. „Deci, dacă eu voi fi ministru, o să pot discuta în octombrie (2026 – n.red)”, a precizat acesta în […] © G4Media.ro.
19:30
„A dispărut pruncul Iisus!” / A fost scos personajul principal din scena Naşterii Domnului din centrul municipiului Oradea / ”Am vrut să evităm să fie furat” # G4Media
După ce mai mulți orădeni au sesizat că personajul Iisus lipsea din ieslea reprezentând scena Naşterii Domnului amenajată în Piaţa Unirii din Oradea de Episcopia Greco Catolică, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun, organizatorii au explicat motivul. „Pruncul Iisus nu a fost încă aşezat în iesle. Anii trecuţi, nişte tineri au luat figurina care îl […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:00
Nicușor Dan, interviu pentru Le Monde: Estimez că în două-trei luni voi putea publica un raport care să reunească toate informațiile legate de anularea primului tur al prezidențialelor din 2024 / Există suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă # G4Media
Președintele Nicușor Dan afirmă, într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, că în “două-trei luni” va putea publica “un raport care să reunească toate informațiile” legate de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, în care pro-rusul Călin Georgescu s-a clasat, împotriva tuturor previziunilor, pe primul loc. Dan a fost întrebat de ziariștii francezi […] © G4Media.ro.
18:50
S-a rupt lanțul suveranist la ”televiziunea poporului”: Realitatea Plus, atac la Gigi Becali și Gelu Vișan, invitat aproape permanent al Ancăi Alexandrescu: „Trădători” / Vișan: Mizerabil, ăsta e nivelul # G4Media
A doua zi după ce Anca Alexandrescu a pierdut alegerile pentru Primăria București, Realitatea Plus, ”televiziunea poporului” la care candidata Alexandrescu a moderat emisiuni până în campania electorală, apoi a fost omniprezentă în campanie, a lansat atacuri la adresa a doi ”suveraniști” de seamă, Gigi Becali și Gelu Vișan, pe care i-au acuzat de trădare. […] © G4Media.ro.
18:40
Starmer, Macron și Merz își declară sprijinul pentru Zelenski împotriva Rusiei, la reuniunea de la Londra # G4Media
Prim ministrul britanic Keir Starmer, președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei Friedrich Merz și-au declarat sprijinul pentru Ucraina în războiul declanșat de Rusia în februarie 2022. Cei trei lideri occidentali s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski la Londra unde au discutat planul de pace în acest conflict propus de președintele Statelor Unite, Donald Trump, […] © G4Media.ro.
18:30
Prima înfrângere pentru Nicușor Dan în Parlament după eșecul candidatului pe care l-a susținut la București: Senatul a respins cu un vot covârșitor obiecțiile președintele la proiectul privind combaterea extremismului # G4Media
Nicușor Dan a înregistrat luni în Senat o primă înfrângere politică după eșecul candidatului Cătălin Drulă pe care l-a susținut la București. Plenul Senatul a respins cu un vot covârșitor obiecţiile președintele la proiectul privind combaterea extremismului, cunoscut și ca legea Vexler. ”Plenul Senatului a respins astăzi, cu o largă majoritate de voturi, cererea de […] © G4Media.ro.
18:20
Suedia i-a achitat pe activiștii care au vandalizat vitrina ce proteja un tablou de Claude Monet # G4Media
Un tribunal suedez a achitat luni mai mulţi activişti ecologişti care în vara lui 2023 au stropit cu vopsea vitrina ce proteja un tablou de Claude Monet, motivând că intenţia lor nu a fost de a distruge opera de artă, transmite Agerpres. Pe 14 iunie 2023, două femei tinere şi-au înmuiat mâinile în vopsea roşie, […] © G4Media.ro.
18:00
Angajaţii de la muzeul Luvru intră în grevă pe 15 decembrie din cauza resurselor insuficiente şi a lipsei de personal # G4Media
Angajaţii de la Luvru au convocat o grevă pentru 15 decembrie, în semn de protest faţă de deteriorarea condiţiilor de muncă şi faţă de resursele insuficiente, a relatat luni presa franceză citată de agenția de știri dpa, informație preluată de Agerpres. Aceştia cer crearea de noi locuri de muncă, în principal la recepţie şi securitate, […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.