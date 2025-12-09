VIDEO România în fața tranziției spre orașe și clădiri inteligente: provocări, inovație și nevoia unei viziuni sistemice - Profit.ro TV Academia de Guvernanță

07:30

Sistemul bancar a devenit, în ultimii 20 de ani, unul dintre pilonii importanți ai absorbției fondurilor europene, fiind implicat atât în finanțarea proiectelor publice, cât și a celor private. Deși nu toate programele trec prin bănci, rolul lor este semnificativ, iar modul în care instituțiile financiare își adaptează produsele de creditare este decisiv pentru succesul investițiilor din fonduri europene. Ramona Ivan, președinte al Comisiei pentru Fonduri Europene din cadrul Asociației Române a Băncilor, explică că acest ecosistem funcționează doar dacă beneficiarii ajung la bancă în etapa de planificare, nu când este deja prea târziu.