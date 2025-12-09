Alex Mățan, gol de trei puncte în Grecia! Adversar surpriză în ultima etapă
Sport.ro, 9 decembrie 2025 08:50
Meci între români în campionatul elen.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
09:20
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a fost premiat în cadrul Galei Fanatik cu titlul de ”investitorul anului”.
09:20
Pentru echipa națională, „Mondialul“ dinainte de Mondial înseamnă cele două meciuri de baraj, pe care tricolorii trebuie să le câștige în martie, în deplasare, în decurs de cinci zile, ca să meargă în America.
Acum 30 minute
09:00
Starul lui Liverpool e crucificat în Marea Britanie, după atacul său furibund împotriva lui Liverpool, club care l-a umplut de bani.
Acum o oră
08:50
Meci între români în campionatul elen.
08:40
Becali a dezvăluit discuția privată cu un patron din Superligă: ”Tot dumneavoastră o să ieșiți campion” # Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a ironizat pe prietenul Valeriu Iftime, omologul său de la FC Botoșani.
08:30
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu # Sport.ro
Spectacol în etapa 14 din Serie A.
Acum 2 ore
08:10
Olăroiu, în mijlocul unui scandal imens în Emirate: „Slab, irațional! Ne păcălim singuri!“ # Sport.ro
Înaintea unui meci crucial pentru naționala Emiratelor (astăzi, ora 16:30), în această țară s-au format două tabere. Ambele la fel de vehemente în declarații.
Acum 12 ore
00:10
Incredibil! 120.000.000 € despăgubiri, după ce fotbalistul care a murit în 2019 nu a mai apucat să joace # Sport.ro
Scandalul juridic este departe de a se fi încheiat, la aproape șapte ani de la accidentul aviatic din ianuarie 2019.
00:00
Gigi Becali, cât pe ce să bată recordul: "Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!" # Sport.ro
Gigi Becali, patronul lui FCSB, a dezvăluit că a fost gata să facă un transfer record pentru fotbalul românesc în această iarnă.
8 decembrie 2025
23:50
Rapid a terminat la egalitate derby-ul cu FC Botoșani, scor 0-0, disputat luni seara, însă giuleștenii au irosit o șansă monumentală de a tranșa partida.
23:50
Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor în vestiar după remiza cu Rapid: ”Meci ca între doi boxeri” # Sport.ro
FC Botoșani - Rapid s-a încheiat 0-0.
23:30
Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid în direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: ”Rușine! / Ok, am greșit” # Sport.ro
FC Botoșani - Rapid s-a încheiat 0-0.
23:30
23:10
FC Botoşani a terminat la egalitate cu Rapid, 0-0, luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 19-a a Superligii.
23:00
Reacția lui Costel Gâlcă după ratarea uluitoare a lui Petrila + marea nemulțumire după Botoșani - Rapid # Sport.ro
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a comentat remiza înregistrată de giuleșteni pe terenul lui FC Botoșani, scor 0-0.
22:50
Cu zâmbetul pe buze, Claudiu Petrila a reacționat la flash-interviu după ratarea colosală de la Botoșani # Sport.ro
FC Botoșani - Rapid s-a încheiat 0-0.
22:40
David Miculescu (24 de ani) refuză să depună armele, deși FCSB traversează un moment delicat în Superliga, fiind clasată în acest moment în afara locurilor de play-off.
22:10
Să-și facă Dan Șucu speranțe? Rezultat mare pentru Genoa, neînvinsă de cinci etape în Serie A # Sport.ro
Echipa patronată de Dan Șucu a reușit o victorie uriașă la Udine.
22:00
Beșiktaș - Gaziantep s-a terminat 2-2.
22:00
FCSB se află pe locul 9 cu 25 de puncte în clasamentul Superligii României.
22:00
Moment savuros! Discursul în română al lui Kopic, întrerupt de Becali: "Să dea Dumnezeu să plece!" # Sport.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul care a revitalizat-o pe Dinamo, a fost protagonistul serii la Gala Fanatik, unde a primit titlul de "Antrenorul Anului" pentru a doua oară consecutiv.
21:30
Arne Slot l-a comparat pe Chivu cu Inzaghi înainte de Inter - Liverpool și a dat verdictul # Sport.ro
Arne Slot, managerul lui Liverpool, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Inter, din Liga Campionilor (marți, 22:00).
21:30
FC Botoșani - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:30
Ianis Hagi a fost cel mai bun jucător de pe teren în remiza albă dintre Alanyaspor și Antalyaspor, scor 0-0, din etapa a 15-a a campionatului Turciei.
21:20
Nota primită de Marius Marin după Pisa - Parma și ce au scris italienii: ”Contribuția? Practic, nulă!” # Sport.ro
Pisa - Parma s-a încheiat 0-1.
21:20
Olandezii anunță: Dennis Man, titular cu Atletico Madrid! Cum va arăta echipa pregătită de Bosz # Sport.ro
Dennis Man este anunțat titular incontestabil în partida de foc pe care PSV Eindhoven o va disputa marți seară, pe teren propriu, împotriva lui Atletico Madrid, în Liga Campionilor.
21:10
Cupa EDU a ajuns la a 6-a ediție! Costin Șerbănescu vede o finală de foc: „Sper să fie un meci intens” # Sport.ro
Cupa EDU, cea mai importantă competiție de baschet între liceele din București, a ajuns la ediția a șasea.
21:00
Arne Slot, prima reacție după interviul exploziv al lui Salah: "Mesajul meu este unul clar" # Sport.ro
Arne Slot, managerul lui Liverpool, a susținut prima conferință de presă după interviul exploziv acordat de Mohamed Salah cu două zile în urmă, după remiza cu Leeds (3-3).
20:50
„Cireașa de pe tort!” Mihalcea, rezervat după victoria dramatică din prelungiri: „Nu mă uit la clasament” # Sport.ro
UTA Arad a obținut o victorie in extremis în fața Petrolului, 1-0, grație execuției superbe a lui Alin Roman din minutul 90+6.
20:30
Internaționalul român Marius Marin a început partida ca titular.
Acum 24 ore
20:20
Cristi Chivu, discurs savuros înainte de Inter - Liverpool: „Cine joacă în dreapta? Eu!” Ce a spus de Salah # Sport.ro
Cristi Chivu a prefațat marele duel de pe San Siro cu Liverpool din Champions League, programat marți seară.
20:10
Gigi Becali și-a făcut calculele la final de 2025 și a găsit motive să zâmbească, în ciuda poziției pe care FCSB o ocupă în clasamentul Superligii.
20:00
Dezastru total! Ce se întâmplă cu fotbalistul care a refuzat Dinamo și naționala României # Sport.ro
Andrei Coubiș (22 de ani) pare că a luat o decizie neinspirată în vară, când a ales să semneze cu Sampdoria.
19:30
Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a vorbit despre Universitatea Craiova.
19:20
Lucrurile se complică la FC Hermannstadt după eșecul suferit duminică, scor 0-3, în deplasarea de la Universitatea Cluj, în etapa a 19-a din Superliga.
19:00
Ștefan Baiaram (22 de ani) a vorbit deschis despre impactul lui Filipe Coelho în Bănie. Tehnicianului portughez a fost numit pe banca oltenilor pe 11 noiembrie 2025.
19:00
Giuleștenii sunt pe primul loc în clasamentul Superligii României.
18:50
Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela” # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) este legitimat la CFR Cluj din vara lui 2024.
18:50
Atacantul în vârstă de 25 de ani l-a impresionat pe Gigi Becali.
18:40
Alex Musi, direct de lângă jucătorii lui FCSB: "Îi mulțumesc lui Dinamo pentru că mi-a dat șansa să joc la cel mai iubit club" # Sport.ro
Alexandru Musi (21 de ani) a plecat în vară de la FCSB și a semnat cu marea rivală Dinamo.
18:30
Nu se lasă! Unde a ajuns să joace astăzi fotbalistul care l-a „țepuit“ pe Becali de 150.000 de euro # Sport.ro
Atacantul a jucat patru meciuri la FCSB, fără să înscrie vreun gol.
18:20
Mohamed Salah (33 de ani) va lipsi din lotul lui Liverpool pentru partida cu Inter Milano, programată marți seară, de la 22:00, în Champions League.
18:10
Cât te costă un Revelion de lux la hotelul Simonei Halep? Prețurile pentru patru zile la Brașov # Sport.ro
Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar românii care vor să întâmpine anul 2026 într-un peisaj de poveste și-au îndreptat deja atenția spre munte.
18:00
Atacantul echipei Liverpool, Mohamed Salah, îşi distruge moştenirea, afirmă fostul atacant al echipei Manchester United, Wayne Rooney.
17:50
Rapid e pe prima poziție în clasament cu 38 de puncte și poate mări diseară avansul dacă o bate pe FC Botoșani în deplasare.
17:40
„Oracolul din Bălcești” le dă speranțe campionilor: "Cred că intră în play-off!" Avertisment dur pentru CFR Cluj # Sport.ro
FCSB are emoții mari în finalul sezonului regulat, fiind clasată doar pe locul 9 în Superliga, însă Dumitru Dragomir este convins că roș-albaștrii vor reuși să redreseze corabia până la final.
17:40
Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, vine cu o schimbare majoră de regulament.
17:40
Dan Petrescu (57 de ani) traversează o perioadă destul de dificilă din cauza problemelor de sănătate, însă ultimele vești legate de fostul mare internațional sunt ceva mai bune.
17:10
FC Botoșani - Rapid, de la 20:30. Echipe probabile + toate informațiile despre meci. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Superliga, ultimul meci al etapei a 19-a.
17:10
Mihaela Cambei a fost desemnată Sportivul Anului 2025 la Super Gala Fanatik 2025.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.