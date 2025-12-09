Sondajul BEI: Companiile româneşti investesc şi se digitalizează, însă rămân precaute în privinţa perspectivelor economice

21:40

GRUP EM S.A., specializat în servicii de construcţii-montaj pentru sectorul energetic, a informat investitorii şi publicul larg că, în conformitate cu cerinţele pieţei SMT-AeRO administrată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB), compania a adoptat un plan concret şi etapizat pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%, necesar pentru menţinerea la tranzacţionare pe acest segment de piaţă, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.