Cunoscuta vedetă de pe OnlyFans, Bonnie Blue, a fost arestată în Indonezia și riscă până la 15 ani de închisoare pentru producerea și distribuirea de materiale pornografice

12:50

Adrian Papahagi, conferentiar universitar doctor la Universitatea Babes-Balyai de la Cluj, ironizează noile înfrângeri suferite de extremiștii de la AUR la alegerile parțiale de duminică. Candidații AUR nu au câștigat nicăieri. ”AUR nu e nici pe departe pe așa cai mari cum se crede. Mă bucur să-i văd pe acești nemernici negri de supărare. Din […]