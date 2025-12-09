Lindon Emerllahu pleacă de la CFR pe 1,5 milioane de euro. Unde ajunge jucătorul pe care l-a vrut Gigi Becali

14:20

Românul celebru se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat soţia cu fosta menajeră. Cristian Gaţu, fostul mare handbalist, a ales să-şi unească destinele cu partenera lui în vârstă de 56 de ani. Cristian Gaţu a divorţat recent de Tamara, femeia cu care a fost căsătorit timp 53 de ani. Aceasta […]