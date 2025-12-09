Bogdan de la Ploiești și-a decorat casa pentru sărbători. Cum arată bradul de Crăciun împodobit de manelist
SpyNews, 9 decembrie 2025 10:20
Bogdan de la Ploiești se pregătește de Crăciun. Manelistul a împodobit deja bradul și și-a decorat casa. Cântărețul a postat câteva imagini din locuința lui, iar fanii au rămas surprinși de cum arată locuința lui.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
10:30
O femeie se află în stare gravă după o intervenție estetică simplă. Este ținută în viață de aparate # SpyNews
O femeie se află în stare gravă după ce a suferit o intervenție estetică ce este considerată ca fiind simplă. Potrivit informațiilor, ea este ținută în viață de aparate, iar medicii monitorizează atent evoluția stării sale.
Acum o oră
10:20
Bogdan de la Ploiești și-a decorat casa pentru sărbători. Cum arată bradul de Crăciun împodobit de manelist # SpyNews
Bogdan de la Ploiești se pregătește de Crăciun. Manelistul a împodobit deja bradul și și-a decorat casa. Cântărețul a postat câteva imagini din locuința lui, iar fanii au rămas surprinși de cum arată locuința lui.
10:20
Oana Roman, exasperată de un gest al oamenilor din mediul online: „Vă rog frumos, nu mai...” # SpyNews
Oana Roman a răbufnit! Vedeta nu mai poate suporta un gest pe care oamenii îl fac pe rețelele de socializare. Într-un video, postat recent, fiica lui Petre Roman a rupt tăcerea și le-a dat peste nas tuturor celor care fac acest lucru. Iată despre ce este vorba!
10:00
Nunta anului 2026! Cher și iubitul ei cu 40 de ani mai tânăr se căsătoresc înainte ca diva să împlinească de 80 de ani # SpyNews
Nunta anului 2026! Cher se pregătește să facă pasul cel mare alături de iubitul ei, cu 40 de ani mai tânăr, chiar înainte ca ea să împlinească 80 de ani. Evenimentul promite să fie unul spectaculos.
10:00
Oase și logodnica lui, Maria, pregătiți de provocarea Power Couple, cu zâmbetul pe buze: ”câștigăm, dacă ne distrăm” # SpyNews
Nouă cupluri cunoscute de către cei de acasă. Vedete care vor să arate că iubirea te poate ajuta să depășești orice provocare și că vulnerabilitatea devine putere în doi. Un nou sezon al show-ului Power Couple este aproape de lansare, pe 12 ianuarie, iar până atunci, cei de acasă au șansa de a-i cunoaște mai bine pe participanți și de a afla mai multe despre poveștile lor, în fiecare noapte de luni și marți, la Antena 1, într-o serie de materiale exclusive.
Acum 2 ore
09:50
Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă sunt în toi, iar vedetele au început să își decoreze casele, care mai de care într-un mod inedit. Actrița Dana Rogoz nu a ieșit din rândul lumii și astfel a împărtășit cu fanii săi cum și-a decorat bradul de Crăciun.
09:40
Mesajul bărbatului care și-a lăsat iubita să moară înghețată pe cel mai înalt munte din Austria. Alpinistul este acuzat de omor din culpă # SpyNews
O femeie a sfârșit tragic anul trecut, după ce a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria. Iubitul ei, care este alpinist, este acuzat de omor din culpă și a transmis un mesaj în care dă de înțeles că nu a trecut peste tragedie.
09:20
Câți bani va câștiga Ciprian Ciucu din funcția de primar al Capitalei. Cu cât îi crește salariul comparativ cu cel de la Sectorul 6 # SpyNews
Ciprian Ciucu va primi un salariu mai mare odată cu preluarea funcției de primar al Capitalei. Potrivit grilelor de salarizare pentru administrația publică centrală, remunerația unui primar general este mai mare comparativ cu cea acordată edililor de sector, ceea ce înseamnă că veniturile edilului vor crește considerabil față de perioada în care conducea Sectorul 6.
09:10
Mama care a fost împușcată împreună cu gemenii ei ar fi trăit un coșmar, din cauza soțului. Ce s-ar fi întâmplat în urmă cu câteva luni # SpyNews
O femeie de 40 de ani și gemenii ei, un băiat și o fată, au fost găsiți împușcați în casă lor, în urmă cu aproape o săptămână. Soțul femeii este considerat principalul suspect, deși în fața anchetatorilor a declarat că nu este vinovat. Mama copiilor ar fi trăit un coșmar cu câteva luni înainte de tragedie.
09:10
Nicki Minaj a avut o criză de nervi chiar înainte de a urca pe scenă! Vedeta internațională l-a pus la punct pe un membru al echipei sale. Mai exact, este vorba despre coafeza sa, iar imaginile cu artista, care răbufnește la adresa hairstylist-ului, au făcut înconjurul lumii.
09:00
Medicii, avertisment de ultimă oră! Un „virus terifiant” a cuprins spitalele din China. Copiii cu vârste între 5 și 14 ani sunt cei mai afectați # SpyNews
Un nou avertisment medical a fost lansat în China, după ce un așa-numit „virus terifiant” a dus la creșterea bruscă a numărului de pacienți din spitale. Copiii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani sunt mai afectați decât celelalte persoane.
Acum 4 ore
08:40
Tensiunile au ajuns la cote maxime între Tzancă Uraganu și Costel Biju! Cei doi maneliști s-au împins pe scenă, în timpul unui concert, luându-și chiar unul altuia microfonul din mână. Ce a urmat i-a lăsat pe toți cu gura căscată!
08:30
O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut o provocare de pe rețelele de socializare. Ce este chroming, trendul periculos # SpyNews
O adolescentă de 13 ani a murit, după ce ar fi făcut o provocare de pe rețelele de socializare. Familia ei trage un semnal de alarmă. Fata ar fi murit la scurt timp, după ce a făcut trendul chroming, o provocare care este tot mai populară în străinătate.
Acum 12 ore
00:20
Ileana Badiu are un apartament superb! Vedeta și-a amenajat noua locuință, iar rezultatul este excepțional! După mult timp de așteptare, mulți bani investiți și foarte multă creativitate, Ileana Badiu poate să se mândrească cu un apartament fabulos.
8 decembrie 2025
23:40
Chefi la cuțite, sezonul 16. Cine a câștigat cel de-al doilea battle. O echipă nu a obținut nicio farfurie # SpyNews
Cel de-al doilea battle la Chefi la cuțite s-a încheiat cu o victorie fabuloasă! Echipa câștigătoare a obținut șapte farfurii din partea invitaților speciali. Concurenții au radiat de fericire, în timp ce restul echipelor au intrat la duel.
23:40
Mama Claudiei Pătrășcanu a decis că a venit momentul să-și împărtășească pasiunea, după ce un val de comentarii răutăcioase au apărut în mediul online în urma unui concert pe care l-a susținut. A cântat la Un show păcătos!
22:50
Autoritățile din Japonia au făcut public primul bilanț după cutremurul de luni, cu magnitudinea de 7,6 grade. Mai multe persoane au fost rănite. Cercetările continuă în zonele de coastă după seismul care a zguduit mai multe orașe.
22:50
Dorian Popa a ajuns în centrul atenției înainte de Crăciun! Artistul intenționează să-și pună pe casă o decorațiune imensă, cum rar ai mai văzut! Trebuie să ne credeți pe cuvânt!
22:20
EXCLUSIV! Bogdan Vlădău, adevărul gol - goluţ! Are sau nu iubită și cine e femeia misterioasă cu care s-a postat în retreat # SpyNews
Mai sincer ca niciodată, Bogdan Vlădău face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre viața amoroasă. După ce în ultimele zile a apărut în imagini alături de o domnișoară misterioasă, fostul model dezvăluie cine este femeia și dacă este, de fapt, noua lui iubită. În plus, ne spune care este singurul motiv pentru care nu s-a mutat deja din România și cum plănuiește să dea lovitura pe YouTube cu noul său podcast.
22:20
Mariana Moculescu, decizie radicală la o lună de la moartea lui Horia Moculescu! Nidia, fiica lor, nu se aștepta la asta: ”Vezi că eu te-am adus pe lume” # SpyNews
La o lună de la moartea lui Horia Moculescu, fosta lui soție, cea cu care s-a războit ani la rând, Mariana Moculescu, ia o decizie radicală în privința Nidiei, fiica lor! În exclusivitate pentru Spynews.ro, Mariana Moculescu aruncă ”bomba”. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Nidia și cum a ajuns să-i deschidă propriului copil un proces
22:20
Iubitul Ioanei Popescu vrea să obţină apartamentul jurnalistei, cu tot ce este în interior! Declaraţii exclusive! # SpyNews
Ce se întâmplă cu apartamentul Ioanei Popescu, la două luni după ce aceasta a decedat. Iubitul acesteia și-ar dori proprietatea, dar și lucrurile din interior. De ce imobilul este încă sigilat de oamenii legii, dar am aflat și dacă există sau nu moștenitori.
22:20
„Blonda lui Coldea”, amenințată după dezvăluirile făcute în SPYNEWS.ro | „O să-ți dorești pușcăria!” | Marina Pandarof: „Este un fost procuror” # SpyNews
Dezvăluirile făcute de Marina Pandarof, alias „Blonda lui Coldea”, în exclusivitate pentru SPYNEWS.ro, au produs un cutremur în rândul celor implicați, într-un fel sau altul, în dosarul traficului de droguri. Îngrijorați că tânăra ar putea dezvălui nume sonore, cei vizați i-au transmis acesteia că va păți chestii atât de grave, încât își va dori să fie în pușcărie, ca să aibă parte de protecție.
22:20
Jeleurile cu substanțe interzise fac ravagii în școlile din România | Livrează și „materie primă”, sub nasul poliției # SpyNews
Un fost comisar de la Antidrog trage un semnal de alarmă, cu privire la modul în care pot fi achiziționate de minori produsele care conțin THC – o substanță conținută de canabis, interzisă în țara noastră. Pe de altă parte, un site din România vinde, cu acordul DIICOT, semințe de canabis ce pot fi plantate de oricine.
22:20
8 decembrie, zi de coşmar pentru Carmen de la Sălciua! Cântareața a izbucnit în plâns. Declarații sfâșietoare! # SpyNews
Ziua de 8 decembrie îi aduce o mare tristețe artistei Carmen de la Sălciua. Cântăreața a clacat și a izbucnit în plâns. Care este motivul pentru care Carmen de la Sălciua a trecut prin momente dificile, dar și ce făcea fix în momentul în care a vorbit cu reporterii Spynews.ro.
22:20
Mira a postat o imagine rară alături de tatăl ei! Cântăreața s-a afișat foarte rar alături de acesta, chiar dacă au o relație foarte specială! Cu ocazia zilei lui de naștere, Mira a făcut publică o imagine superbă, alături de un mesaj emoționant.
22:00
Tzancă Uraganu a fost pus la respect de către nimeni altul decât Gigi Becali! Afaceristul a uimit cântărețul prin replica pe care tocmai i-a dat-o. Iată ce i-a transmis Gigi Becali Uraganului!
Acum 24 ore
21:50
Chefi la cuțite, sezonul 16. Richard Abou Zaki a activat amuleta! Concurenții, în alertă: ”Nu se poate” # SpyNews
Richard Abou Zaki și-a activat amuleta în cel de-al doilea battle la Chefi la cuțite, sezonul 16. Concurenții au fost puși în dificultate de avantajul juratului! Iată ce au fost nevoiți să facă și cum au reacționat!
21:30
Cine este femeia misterioasă cu care Meko se afișează. Călătoresc împreună în cele mai frumoase locuri # SpyNews
Miko s-a afișat în repetate rânduri alături de o femeie misterioasă. Cei doi sunt de nedespărțit și călătoresc împreună în locuri cu peisaje parcă desprinse din basme. Iată cine este, de fapt, creola!
21:20
Influenceriță de 26 de ani, moartă la scurt timp după ce a născut! Soțul ei a confirmat tragedia # SpyNews
O influenceriță cu peste 150.000 de urmăritori pe Instagram a murit la doar 26 de ani. Tânăra s-a stins din viață la scurt timp după ce a născut. Soțul ei a transmis un mesaj dureros, prin care a anunțat tragedia.
21:00
5 trucuri pentru cele mai delicioase fursecuri de Crăciun de la bucătari pricepuți! Ce să faci să nu se lipească # SpyNews
Fursecurile de Crăciun sunt vedetele mesei de sărbători cu familia! Sunt delicioase, arată spectaculos și e o adevărată plăcere să îi gătești! Iată cinci trucuri pentru a găti cele mai gustoase fursecuri!
20:50
Oana Zăvoranu este pregătită pentru Crăciun! Vedeta și-a decorat locuința în mare stil, iar bradul pe care l-a împodobit arată superb. Iată ce culori a ales pentru acest an!
20:50
Cu ce s-a ocupat Nicoleta Luciu înainte de a deveni celebră. Din ce și-a câștigat actrița primii bani # SpyNews
Nicoleta Luciu este fără doar și poate una dintre cele mai atrăgătoare femei din România. Acum are 45 de ani, însă celebritatea ei a început cu mulți ani în urmă. Deși timpul a trecut și Nicoleta Luciu a devenit mamă a patru copii, vedeta arată la fel de bine. Aceasta a devenit o actriță de renume, însă nu mulți sunt cei care știu care este de fapt meseria ei și cum și-a câștigat primii bani.
20:20
Marele secret al Ștefaniei Szabo a fost dezvăluit! Medicul din Buzău ar fi avut o relație cu un bărbat cu familie: ”Părea să o apese” # SpyNews
Apar detalii tulburătoare despre ultimele clipe de viață ale Ștefaniei Szabo. Medicul din Buzău ar fi trăit o dramă sufletească imensă. După divorțul tumultos de fostul soț, aceasta ar fi avut o relație cu un bărbat care are familie. Un apropiat a făcut declarații dureroase.
20:00
Va mai păstra Alexandru legătura cu Iolanda după ce părăsește casa Mireasa? Concurenta a izbucnit în plâns # SpyNews
Soarta lui Alexandru a stat în mâinile Nicoletei, în ceea ce privește dacă drumul sau din casa Mireasa va continua sau nu. Concurenta a decis ca Alexandru să plece, iar Iolanda a rămas șocată. Vor mai păstra cei doi legătura după finalizarea competiției?
19:50
Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO # SpyNews
Cutremurul din Japonia, de luni după-amiază, a fost filmat de martori și de camerele de supraveghere. Mai multe orașe din zonele de coastă au fost zguduite din temelii de seismul cu magnitudinea de 7,6 grade!
19:20
Irina Rimes, probleme în relații! Cântăreața ajungea să își trateze iubiții că o mamă salvatoare # SpyNews
Irina Rimes a vorbit deschis despre problemele prin care a trecut din cauza lipsei părinților, în special a tatălui. Artista a explicat că s-a săturat de relațiile toxice. Iată ce a transmis cântăreața!
19:00
Momente parcă desprinse dintr-un film de groază au avut loc în Sibiu! Trei polițiști sunt acuzați că ar fi bătut și umilit opt copii, pe care i-au interogat la școală. Care a fost motivul șocant pentru care minorii au fost agresați.
18:40
Incendiu puternic la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Deva! A fost activat planul roșu de intervenție # SpyNews
Un incendiu puternic a izbucnit, luni după amiază, la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Deva! Autoritățile au activat planul roșu de intervenție din cauza numărului pare de persoane implicate. 26 de pacienți și patru angajați s-au evacuat din clădire.
18:30
Alexandru a fost eliminat din casa Mireasa! Iolanda a făcut o criză de nervi și a părăsit platoul # SpyNews
Tensiunile au atins cote maxime în platoul emisiunii Mireasa, de la Antena 1. Alexandru a părăsit emisiunea la alegerea Nicoletei. Această decizie a scos-o din minți pe Iolanda, care a decis să plece din platou. Iată ce a declarat Nicoleta!
18:20
Ionel Ganea, sfâșiat de durere, la aproape 6 luni de când și-a pierdut fiul. Ce își dorește să facă fostul internațional # SpyNews
Ionel Ganea și-a pierdut fiul în urma unui accident rutier cumplit. Micuțul Alexandru a decedat acum 6 luni, iar părinții lui au rămas de atunci cu un gol imens în suflet. Ionel Ganea are de gând să facă un gest emoționant, dedicat fiului său.
17:30
Ilona Brezoianu este cea mai fericită de când a devenit mămica, dar oboseala deja începe să-și facă simțită prezența în viața actriței. Iată cum se simte acum, la aproape o lună de când a născut!
17:30
Cutremur puternic în Japonia! Un seism cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a zguduit luni, 8 decembrie, largul coastelor țării. Centrul Pacific de Avertizare pentru Tsunami a emis alertă majoră de tsunami.
17:20
Război între două influencerițe celebre în România! Mărul discordiei ar fi un penthouse de lux # SpyNews
Un nou război a cutremurat TikTok-ul! Două influencerițe au ajuns la cuțite din cauza unui penthouse de lux din Brașov! Una dintre ele i l-ar fi închiriat alteia, iar aceasta ar fi lăsat-o cu datorii! Tânăra a povestit totul!
17:00
S-a dat startul unei noi tendințe în ceea ce privește locurile pentru vacanțe. Multe persoane obișnuiesc să plece undeva unde nu multă lume s-ar fi așteptat. Indiciu: se află sub pământ!
16:40
Carmen de la Sălciua, copleșită de dorul tatălui! Ar fi fost ziua lui: "Te-am așteptat cu tort..." # SpyNews
Carmen de la Sălciua a rămas cu un gol imens în suflet pe care nimeni nu-l va putea umple vreodată, după ce și-a pierdut tatăl. Părintele artistei a decedat în urmă cu câteva luni, însă în inima ei va rămâne mereu viu. Iată ce mesaj a scris artista în ziua în care ar fi trebuit să-și sărbătorească tatăl!
16:40
Primele imagini de la locul tragediei din Tenerife, unde doi români au murit. Turiștii nu ar fi avut voie să intre în apă # SpyNews
Doi români au murit, duminică, în Tenerife! Tragedia s-a produs în zona Los Gigantes, din cauza valurilor puternice. În total, patru persoane și-au pierdut viața, iar un alt turist este căutat de echipajele de salvare. Recent au apărut și primele imagini de la locul tragediei.
16:00
Crimă șocantă la o stână din Caraș-Severin! Un cioban a fost găsit mort. Cine este vinovatul # SpyNews
O crimă șocantă a zguduit localitatea Zăvoi, din județul Caraș-Severin! Un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a fost găsit mort, luni dimineață, la stâna de oi la care muncea. Cel care a făcut descoperirea a fost chiar șeful său, proprietarul animalelor. Iată cine este vinovat!
15:50
Fiul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, prima aniversare fără mama lui. Au trecut cinci luni de la tragedie # SpyNews
Familia Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, trece în continuare prin momente grele. Au trecut cinci luni de când a avut loc tragedia, iar de curând, fiul ei și-a sărbătorit ziua de naștere. Pentru Alessio, a fost prima aniversare fără mama lui.
15:10
Românii sunt indignați! Prețul unui simplu cofraj de ouă a stârnit controverse în rândul oamenilor de pe Internet. O postare pe rețelele de socializare a generat discuții ample, cu privire la prețurile alimentelor.
15:10
Fosta soție a lui Robert Lele a dat cărțile pe față. De ce a lipsit de la concertul unde fiica lor a cântat alături de manelist # SpyNews
Robert Lele a susținut de curând un concert, acolo unde a cântat alături de fiica cea mare, în vârstă de nouă ani. Antonia i-a impresionat pe cei prezenți cu talentul ei, însă mama ei nu a fost prezentă. Fosta soție a manelistului a dat cărțile pe față, după ce a fost întrebată de ce a lipsit de la concert.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.