“A fost ultimul meci al lui Salah la Liverpool?”. Cum a răspuns Arne Slot la întrebarea incomodă

17:10

Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes, a fost surprins în timp ce îi prezenta scuze lui Max Verstappen, la finalul Marelui Premiu din Abu Dhabi. Lando Norris a devenit campion mondial, la finalul unui sezon în care s-a luptat cu Max Verstappen şi coechipierul Oscar Piastri pentru acest titlu. Chiar dacă a încheiat pe […] The post Kimi Antonelli, gest superb! S-a dus la Max Verstappen şi şi-a prezentat scuzele. Cum a reacţionat olandezul appeared first on Antena Sport.