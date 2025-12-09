Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00

00:00

Multe persoane se confruntă cu dificultăți când vine vorba despre pornirea mașinii dimineața, fără să știe cauza exactă. În timp ce mulți șoferi dau vina pe baterie sau pe presiunea combustibilului, un expert indică spre un component mai puțin evident. De ce pornește mașina greu dimineața „Este vorba, nici mai mult, nici mai puțin, de […]