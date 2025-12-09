Ultimul spectaol din acest an la Opera Iași
TeleM Iași , 9 decembrie 2025 10:50
Opera Națională Română din Iași programează săptămâna viitoare ultimul spectacol din acest an rezervat iubitorilor...
• • •
Acum 5 minute
11:30
Consolidarea relaţiilor bilaterale, în special în domeniul apărării, şi lupta împotriva dezinformării sunt temele de...
Acum o oră
10:50
Vaslui | Un bărbat care zăcea pe asfalt a fost călcat de un taxi. Șoferul susține că nu l-a observat la timp # TeleM Iași
Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost călcat de un...
10:50
Opera Națională Română din Iași programează săptămâna viitoare ultimul spectacol din acest an rezervat iubitorilor...
10:50
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, judeţul Iaşi a solicitat Judecătorului de...
Acum 2 ore
10:00
Guvernul aprobă transferul investiției „Derivație Prut–Bârlad” pentru suplimentarea surselor de apă din regiune # TeleM Iași
Proiectul de suplimentare a surselor de apă prin preluarea de la ABA Prut–Bârlad a investiției...
10:00
Producția totală de autoturisme din România a înregistrat o ușoară scădere în primele unsprezece luni...
10:00
Spitalul Județean Bacău a obținut finanțare pentru echipamente medicale de patologie vasculară cerebrală acută # TeleM Iași
Spitalul Judetean Bacau a obtinut finanțare pentru dotarea cu echipamente medicale care diagnostichează și tratează...
10:00
Compania aeriană low-cost Wizz Air redeschide baza din Târgu Mureș și alocă o aeronavă, care...
09:50
Activități de educație anticorupție și promovare a integrității desfășurate cu studenți și liceeni, în contextul Zilei Internaționale Anticorupție # TeleM Iași
La data de 5 decembrie 2025, ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul...
09:50
Performanță remarcabilă pentru CS Delmadi Piatra-Neamț, cu 31 de medalii obținute la „Concurs Campioni” din Vrancea # TeleM Iași
CS Delmadi Piatra-Neamț a obținut rezultate impresionante la competiția „Concurs Campioni". Toți cei șapte sportivi...
09:50
Ștrandul Cetate din Târgu-Neamț, poate cea mai mare investiție recreativă a orașului din ultimii ani,...
09:40
Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede ca salariatele diagnosticate cu endometrioză să beneficieze, lunar,...
09:40
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni # TeleM Iași
Meteorologii anunță pentru următoarele săptămâni temperaturi peste normal, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile...
09:40
Un tânăr a ajuns la Spitalul Județean din Galați cu o infecție severă. După ce a fost operat s-a supărat pe medici # TeleM Iași
Încrederea oarbă în inteligența artificială face tot mai mulți pacienți să pună la îndoială competențele...
09:40
Un accident rutier s-aprodus in urma cu putin timp la Bordea. Un TIR cu marfa...
09:40
Un bărbat care zăcea pe asfalt a fost călcat de un taximetru, în Vaslui. Șoferul susține că nu l-a observat la timp # TeleM Iași
Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost călcat de un...
09:40
Opera Națională Română din Iași programează săptămâna viitoare ultimul spectacol din acest an rezervat iubitorilor...
Acum 4 ore
09:30
Finanțare la Iași pentru corpurile unor grădinițe cu risc seismic, ce vor fi demolate și reconstruite # TeleM Iași
Au fost semnate contractele de finanțare, prin Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase",...
09:10
Administrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață, la ora 05:46, un cod galben de...
09:00
Opiniile și propunerile pentru materiile pe care le vor studia elevii începând cu anul viitor...
09:00
Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să...
Acum 24 ore
16:00
Numărul prosumatorilor din România continuă să crească. Conform datelor centralizate de ANRE, la 30 septembrie...
15:20
În centrul Varșoviei, poliția a reținut trei cetățeni ucraineni despre care s-a descoperit că dețineau un detector...
15:10
Un nou studiu PAN Europe relevă niveluri ridicate ale acidului trifluoroacetic, o substanță chimică permanentă,...
14:50
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași i-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa scriitorului Matei...
14:50
Pentru 200 de copii din centrele de plasament iesene, ajunul de Mos Nicolae a fost...
14:40
Balul Zâmbet de Crăciun a reprezentat, anul acesta, un moment special de sărbătoare și recunoștință....
14:40
La Iași, vechea centrală pe cărbune de la CET 2 Holboca a fost scoasă definitiv...
14:40
La Iași, pensionarii primesc ajutoare de sărbători. Este vorba despre tichete sociale valorice, în cadrul...
13:10
Camerele de supraveghere au surprins momentul în care o persoană a incendiat un punct gospodăresc...
12:50
Incepând de astăzi și până duminică, între orele 18:00 – 20:00, autobuzul lui Moș Crăciun...
12:40
În week-end intră în vigoare Noul Mers al Trenurilor. Ce schimbări se preconizează în zona Moldovei? # TeleM Iași
De pe 14 decembrie va intra in vigoare Noul Mers al Trenurilor. CFR Calatori va...
12:20
Un grav accident rutier s-a produs pe DN 24 Tecuci-Vaslui, în apropierea localității Sălcioara din...
Ieri
11:00
S-a stins din viata Ioan Sdrobiș, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați antrenori din...
10:50
Ministerul Investițiilor a sesizat Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi # TeleM Iași
Ministrul Investitiilor, Dragos Pislaru a anuntat astazi ca a fost sesizat Parchetul European pe subiectul...
10:30
La ora 09:30 a fost anunțat un accident rutier produs în satul Oglinzi din comuna...
10:20
Predicție The NY Times: Actualii lideri ai Europei vor fi înlocuiți de politicieni suveranisti # TeleM Iași
Publicația liberală New York Times i-a criticat aspru pe liderii europeni de astăzi, care au promis cândva...
09:40
Poveste emoționantă în Rădăuți: Polițistul Ciprian Sfichi, rănit grav cu sabia în urmă cu opt ani, a primit aseară „darul” lui Moș Nicolae în aplauzele a peste 100 de tineri # TeleM Iași
În urmă cu 8 ani, pe 5 decembrie 2017, luptătorul Serviciului pentru Acțiuni Speciale IPJ...
09:40
În judeţul Buzău a fost cea mai slabă prezenţă la vot din ţară, la jumătate faţă de alegerile locale din 2024 # TeleM Iași
În judeţul Buzău, prezenţa la urne duminică a fost cea mai mică din ţară, raportat...
09:40
Botoșani | Incendiu devastator la Strahotin. Un bătrân a murit, iar soția sa a fost rănită # TeleM Iași
Un bărbat în vârstă de 87 de ani a murit, iar soția sa, de 81...
09:40
Tribunalul Bacău a anulat punctul 9 din Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local Bacău nr....
09:34
Sorin Grindeanu: „Nu ai cum să consideri faptul că eşti pe locul 3 o victorie. Este o înfrângere” # TeleM Iași
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, duminică seară, că partidul a câştigat în majoritatea fiefurilor...
09:34
Candidatul PSD Iasi pentru funcţia de primar al comunei Vânători a obtinut 57% din voturi...
09:34
O universitate din Iaşi ajută financiar studenţii din fonduri proprii, după tăierea burselor # TeleM Iași
Dacă anul trecut aproape jumătate dintre studenți se bucurau de cel puțin o bursă, anul...
09:34
Donald Trump: Sunt dezamăgit că Zelenski nu a citit încă propunerea de pace pentru Ucraina # TeleM Iași
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Zelenski că „nu...
09:34
Incident la căminul Colegiului „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamt. O bucată de tavan s-a desprins în sala unde învață preșcolari # TeleM Iași
O bucată de tencuială s-a desprins vineri de pe tavanul unei încăperi din căminul Colegiului...
09:20
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri # TeleM Iași
Perioada sărbătorilor de iarnă înseamnă și cheltuieli în plus, iar conform unui studiu recent, românii...
09:20
17 companii de stat vor intra într-un proces de reformă, la finalul căruia se va stabili care vor fi reorganizate sau lichidate # TeleM Iași
Printre aceste companii se numără TAROM, Metrorex, CFR Călători sau Electrocentrale Bucureşti. O prima evaluare...
09:10
Vremea de azi, 8 decembrie. Ploi trecătoare în centrul și nordul țării. Maximele ajung la 13 grade # TeleM Iași
Luni vremea se menține închisă în multe zone din țară. Soarele apare la munte, în...
09:10
Primăria din comuna Mihai Eminescu, o afacere în familie. Fiica lui Verginel Gireadă a câștigat alegerile # TeleM Iași
Nici macar problemele penale ale tatalui sau nu au impiedicat-o pe Andreea-Cristina Alecu-Gireada sa-si adjudece...
