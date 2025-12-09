Ucraina pregăteşte un plan de pace revizuit pentru a-l prezenta Statelor Unite

Acum 5 minute
11:30
Noi lupte între Thailanda şi Cambodgia în pofida unui armistiţiu mediat de Trump Veridica.ro
Cele două ţări se acuză reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului
Acum o oră
10:50
Ucraina pregăteşte un plan de pace revizuit pentru a-l prezenta Statelor Unite Veridica.ro
Prşedintele Zelenski spune că nu există un compromis în privinţa concesiilor teritoriale
10:40
România și-a depus candidatura pentru a găzdui viitoarea Autoritate Vamală a UE Veridica.ro
Alături de țara noastră, mai candidează Belgia, Spania, Franța, Croația, Italia, Țările de Jos, Polonia, și Portugalia.
Acum 4 ore
09:20
Senatul a respins obiecțiile președintelui la legea privind combaterea extremismului Veridica.ro
Proiectul legislativ a fost adoptat în forma inițială și va fi trimis Camerei Deputaților.
09:10
Doi români, decedați în Tenerife Veridica.ro
Alături de aceștia, au decedat și două persoane din Slovacia.
Acum 24 ore
19:10
Fermierii greci blochează țara Veridica.ro
Fermierii greci care protestau au închis un aeroport de pe insula Creta, au blocat drumuri și puncte de trecere a frontierei și au aruncat cu pietre în poliție în timpul unei demonstrații la nivel național, declanșate luni de întârzieri în finanțare.
18:40
Jaf armat în Brazilia, hoții au furat opere ale lui Matisse Veridica.ro
Furtul are loc la scurt timp după spargerea spectaculoasă de la Luvru, de unde hoții au fugit cu bijuterii inestimabile.
18:30
Noul ambasador american în Danemarca promite mai mult sprijin pentru Groenlanda Veridica.ro
Noul ambasador al SUA în Danemarca , Kenneth Howery, cofondatorul PayPal, se va întâlni săptămâna aceasta la Nuuk cu oficiali din Groenlanda și Danemarca, în cadrul primei sale vizite pe insula arctică, pe fondul tensiunilor legate de interesul președintelui Donald Trump de a achiziționa teritoriul semi-autonom.
18:20
Sirienii sărbătoresc un an de la căderea lui Bashar al Assad Veridica.ro
Președintele sirian Ahmed al-Sharaa se adresează națiunii în cadrul festivităților care marchează un an de la răsturnarea puterii de către Bashar al-Assad în urma unei ofensive rebele fulgerătoare.
18:10
Confruntări violente între Tailanda și Cambodgia Veridica.ro
Locuitorii de ambele părți ale graniței dintre Tailanda și Cambodgia au fost evacuați în masă luni, în urma izbucnirii unor noi ciocniri, care au ucis cel puțin cinci persoane.
17:50
Macron spune că Ucraina și Europa au acum „multe cărți” în negocierile de pace Veridica.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Europa și Ucraina au în prezent numeroase argumente și mijloace de a pune presiune pe Rusia în timpul negocierilor de pace din Ucraina.
17:40
Rețeaua electrică a Republicii Moldova rămâne stabilă, cu ajutorul României Veridica.ro
Chișinăul a solicitat asistență după un atac rusesc asupra unui grup energetic important din Ucraina
17:40
Breaking fake news: Originile planului de pace ruso-ucrainean (@TVR1) Veridica.ro
Planul de pace în 28 de puncte, susținut de SUA, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, devenit public în urmă cu două săptămâni și considerat de toată presa internațională drept o capitulare a Ucrainei, s-ar fi inspirat dintr-un document redactat de Rusia și prezentat administrației Trump în octombrie.
17:00
Ucraina spune că Rusia îi copiază dronele navale Veridica.ro
Ucrainenii folosesc cu succes drone maritime pentru a ataca nave rusești în Marea Neagră
16:20
Blocuri avariate la Zaporojie de un atac rusesc cu drone Veridica.ro
Regiunea din sud-estul Ucrainei a fost vizată de sute de lovituri aeriene și de artilerie în ultimele 24 de ore
15:40
Președintele Consiliului European respinge ingerința SUA în viața politică a Europei Veridica.ro
Noua strategie de securitate a administrației Trump critică instituțiile și politicile europene care ar duce la o ștergere a civilizației
14:20
Zelenski criticat de Trump se consultă cu aliații europeni Veridica.ro
Președintele american îi reproșează liderului ucrainean că nu este pregătit să semnze un acord de pace
13:30
Povești cu europeni invidioși, sirene pescuite și interzicerea sobelor pe lemne Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
12:00
Poliţiştii au înregistrat peste 100 de sesizări la alegerile locale parţiale de ieri Veridica.ro
Cele mai frecvente semnalări au vizat persoane având probleme cu viza de reședință.
Ieri
09:20
Alegeri Bucureşti: naraţiuni false şi un nou eşec al sociologilor Veridica.ro
Campania electorală a fost prilejul perfect pentru noi dezinformări. Acestea au venit în special dinspre zona suveranistă, dar au fost și membri ai coaliției care au strecurat ici-colo un „fitil”. Nici institutele de sondare a opiniei publice nu au strălucit prin acuratețe: toate au dat estimări departe de cifrele reale.
08:40
Opoziţia prezintă astăzi în Parlament moţiunea de demitere a guvernului Veridica.ro
Aceasta va fi dezbătută şi supusă votului pe 15 decembrie.
07:10
FAKE-NEWS: România reduce sprijinul pentru Ucraina din cauza corupției de la Kiev Veridica.ro
Ucraina pierde sprijinul Europei, inclusiv al României, din cauza corupției, potrivit unei narațiuni false lansate de Serviciul rus de Informații Externe și preluate și în România.
05:20
Alegeri locale parţiale: Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei Veridica.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a câştigat alegerile pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău.
7 decembrie 2025
21:00
Primele exit poll-uri îl indică pe Ciprian Ciucu drept viitorul primar al Bucureștiului Veridica.ro
Acesta ar fi fost votat de 32,70% dintre cei aproximativ 600.000 de bucureșteni prezenți la vot.va fi
20:20
Israelul va începe în curând faza a doua a planului de pace în Gaza Veridica.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că se așteaptă ca a doua fază a armistițiului din Gaza să înceapă „foarte curând”, odată ce Hamas va returna rămășițele ultimului ostatic al cărui corp a fost luat de militanții palestinieni în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023.
20:10
Franța amenință China cu tarife vamale din cauza surplusului comercial Veridica.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a amenințat Beijingul cu tarife vamale în timpul vizitei sale de stat în China dacă nu se iau măsuri pentru a reduce deficitul comercial tot mai mare al țării cu Uniunea Europeană.
20:00
Bulgaria ajută petrolierul din „flota fantomă” eșuat în apele bulgare ale Mării Negre Veridica.ro
Un elicopter militar al armatei bulgare a livrat duminică apă și alimente echipajului de la bordul petrolierului eșuat acum două zile în largul coastelor țării vecine.
19:40
Rusia a atacat nordul și centrul Ucrainei Veridica.ro
Forțele ruse au lansat un atac la scară largă peste noapte asupra infrastructurii energetice ucrainene duminică, vizând orașul Kremenciuk din centrul Ucrainei, regiunile Cernihiv și Kiev, ucigând cel puțin un bărbat, au raportat oficialii.
19:30
Noua strategie de securitate a SUA se aliniază cu viziunea Rusiei, afirmă Moscova Veridica.ro
Rusia a salutat noua Strategie de Securitate Națională a președintelui american Donald Trump, numind-o „în mare măsură în concordanță” cu viziunea Moscovei.
15:40
Fapte nelegale în ziua alegerilor locale parțiale Veridica.ro
Polițiștii cercetează mai multe posibile contravenții și infracțiuni care au legătură cu procesul electoral.
14:20
Datoria guvernamentală a urcat, în august, la 1.084 de miliarde de lei Veridica.ro
Suma reprezintă 59,7% din Produsul Intern Brut al României.
13:40
Nicușor Dan va efectua o vizită în Franța Veridica.ro
Președintele României va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee și se va întâlni cu diaspora din Paris.
12:30
Bucureștenii își aleg, astăzi, noul primar Veridica.ro
În țară sunt organizate alegeri locale parțiale pentru președinția CJ Buzău și primăria altor 12 localități.
12:30
Zece posibile fapte nelegale privind alegerile locale, cercetate de polițiști Veridica.ro
Șapte dintre acestea au vizat continuarea propagandei electorale.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Rusia reziliază acordurile militare cu Portugalia, Franța și Canada Veridica.ro
Rusia a reziliat acorduri de cooperare militară vechi de zeci de ani cu Portugalia, Franța și Canada printr-un decret.
18:00
Inteligența Artificială fură mai bine decât Inteligența Naturală - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (44) Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
14:10
Traian și Maria Băsescu, 50 de ani de căsnicie Veridica.ro
Fostul cuplu prezidențial și-a reînnoit jurămintele astăzi, la aniversarea „nunții de aur”.
12:40
Lupte mortale la graniță între Pakistan și Afganistan Veridica.ro
Conflictele la frontieră au izbucnit din nou între forțele talibane din Pakistan și Afganistan, fiecare parte acuzându-se reciproc de încălcarea unui armistițiu fragil.
12:30
Atac sângeros al rușilor asupra Ucrainei Veridica.ro
Rusia a lansat unul dintre cele mai sângeroase atacuri aeriene peste noapte din războiul de până acum asupra Ucrainei.
12:10
Marina suedeză trage un semnal de alarmă privind submarinele rusești Veridica.ro
Marina suedeză întâlnește submarine rusești în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat șeful operațiunilor sale, și se pregătește pentru o creștere suplimentară a numărului de submarine în cazul unui armistițiuîn războiul din Ucraina.
10:30
MAI a raportat 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, în campania electorală Veridica.ro
Cel puţin 13 au fost confirmate, iar pentru 9 dintre ele se efectuează cercetări penale.
10:10
Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi mâine la vot Veridica.ro
Serviciile de Evidența Persoanelor din Capitală au program de lucru cu publicul în acest weekend.
08:30
S-a încheiat campania electorală pentru alegerile locale parţiale Veridica.ro
AEP cere competitorilor electorali să respecte prevederile legale şi să nu continue propaganda electorală.
07:10
Acord de cooperare România - Elveţia în domeniul situaţiilor de urgenţă Veridica.ro
Înţelegerea prevede instruirea personalului român în "salvare aeriană și pregătire pentru dezastre”.
06:40
Ministrul Apărării din Germania va vizita Baza 57 Aeriană Veridica.ro
Unitatea de la Mihail Kogălniceanu reprezintă un punct strategic pentru postura defensivă aliată pe Flancul Estic.
5 decembrie 2025
20:00
SUA stabilesc un termen limită pentru apărarea NATO în Europa Veridica.ro
Statele Unite doresc ca Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convenționale ale NATO, de la informații la rachete, până în 2027, au declarat oficiali ai Pentagonului în fața diplomaților de la Washington săptămâna aceasta, un termen limită strict care a fost considerat nerealist de către unii oficiali europeni.
19:50
Vaccinarea împotriva hepatitei B va fi opțională în SUA Veridica.ro
Un grup de consilieri în domeniul vaccinurilor a renunțat vineri la o recomandare de lungă durată ca toți copiii din SUA să primească vaccinul împotriva hepatitei B la naștere, o victorie politică majoră pentru secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr., despre care experții în boli spun că va inversa decenii de progrese în domeniul sănătății publice.
19:30
Administrația Trump spune că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” Veridica.ro
Administrația președintelui Donald Trump a avertizat că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” și a pus sub semnul întrebării dacă anumite națiuni pot rămâne aliați de încredere, într-un nou document strategic care pune un accent deosebit pe continent.
19:20
UE amendează platforma X a lui Elon Musk Veridica.ro
Platforma de socializare X, fosta Twitter, a lui Elon Musk, a fost amendată cu 120 de milioane de euro de către UE, după ce a constatat că încălcările regulilor i-au lăsat pe utilizatori vulnerabili la escrocherii și manipulări.
19:10
Netflix cumpără Warner Bros și HBO Veridica.ro
Gigantul de streaming Netflix a convenit să achiziționeze studiourile Warner Bros și divizia sa de streaming pentru 72 de miliarde de dolari, au anunțat cele două companii americane într-un comunicat de vineri.
