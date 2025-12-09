Stegarul dac, săltat de polițiști și jandarmi și băgat în mașina de poliție - VIDEO
ActiveNews.ro, 9 decembrie 2025 10:50
Cezar Avramuță se afla în fața sediului Poliției Buftea, alături de zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. El nu are voie în aceste momente să participe la proteste, conform ultimei decizii a instanței.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 5 minute
11:30
Călin GEORGESCU, declarații la Poliția Buftea: ”Ați compromis ideea de Democrație, Justiție și Competență. Asistăm la un asasinat economic împotriva propriului popor. AJUNGE!” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost citat de urgență de magistrați. Acesta va afla astăzi răspunsul crucial de la judecătoria sectorului 1, în primul dosar penal trimis în judecată.
Acum o oră
10:50
Cezar Avramuță se afla în fața sediului Poliției Buftea, alături de zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. El nu are voie în aceste momente să participe la proteste, conform ultimei decizii a instanței.
Acum 2 ore
10:10
Donald Trump intervine în scandalul momentului dintre Elon Musk și UE: ”Se îndreaptă într-o direcție greșită. Este foarte rău, foarte rău pentru oameni” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a luat apărarea platformei X, care a fost amendată de UE pentru încălcarea normelor privind conținutul online. Liderul de la Casa Albă a calificat amenda drept „una urâtă” și a avertizat că...
09:50
Președintele Nicușor Dan se află marți la Paris, marcând prima vizită oficială de la preluarea mandatului, potrivit Administrației Prezidențiale.
Acum 4 ore
09:30
Nicușor Dan, în Le Monde: Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse # ActiveNews.ro
Nicușor Dan, într-un interviu pentru Le Monde, a declarat că persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse.
09:20
LIVE: Călin Georgescu, la Judecătoria Sectorului 1: "LEGEA este singura mea apărare" # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost citat de urgență de magistrați. Acesta va afla astăzi răspunsul crucial de la judecătoria sectorului 1, în primul dosar penal trimis în judecată.
09:10
LIVE: Călin Georgescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1 – liderul suveranist, citat de urgență; ce se întâmplă cu controlul judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost citat de urgență de magistrați. Acesta va afla astăzi răspunsul crucial de la judecătoria sectorului 1, în primul dosar penal trimis în judecată.
08:50
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care cetățenii aflați în rezerva militară vor fi convocați la instruiri în anul 2026. Documentul a fost publicat pe 8 decembrie pe portalul oficial de acte normative al Federației Ruse.
Acum 12 ore
00:20
8 decembrie: Sfântul Cuvios Patapie. Sfinții Apostoli Cezar, Tihic și Onisifor, din cei 70 # ActiveNews.ro
În ziua de 8 decembrie, Biserica face prăznuirea: Cuviosului Patapie din Teba; Sfinților Apostoli Sostene, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor, din cei 70.
00:20
8 decembrie 1920: Primul atentat terorist din România, care l-a țintit pe Octavian Goga. Max Goldstein, Saul Osias și Leon Lichtblau, trei bolșevici evrei, au aruncat în aer prezidiul Senatului, ucigând trei demnitari și rănind mai mulți episcopi # ActiveNews.ro
Pe 11 decembrie 2021 se împlinesc 102 de ani de la înmormântarea victimelor primului atentat terorist din România, produs pe 8 decembrie 1920 la Senat. În acea epocă Regatul României avea graniță directă cu Uniunea Sovietică și numeroși agenți bolșevici erau infiltrați în țară pentru diferite scopuri
Acum 24 ore
21:50
Călin Georgescu, interviu de excepție în presa slovacă, la un an de la anularea alegerilor: ”Ei au dat lovitura de stat, nu eu. În Ucraina se decide viitorul Europei” # ActiveNews.ro
A trecut un an de când întreaga lume a scris despre România, unde izbucnise un scandal electoral. Pe 24 noiembrie, Călin Georgescu a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale. La scurt timp, a fost etichetat drept politician pro-rus, iar pe 6 decembrie, al doilea tur al alegerilor a fost anulat de Curtea Constituțională.
20:50
Presa germană: Ucraina riscă să piardă sprijinul Occidentului. Guvernul Zelenski a sabotat controalele și a permis corupție de ordinul miliardelor de dolari # ActiveNews.ro
Guvernul lui Zelenski a sabotat inspecțiile occidentale. Sute de milioane de dolari au dispărut fără supraveghere. Acum Ucraina riscă să piardă sprijinul occidental.
19:00
Show în Parlament! George Simion o demolează pe habarnista de la Mediu: ”Nu aveți ce căuta în scaunul de ministru. Nu rușii și extremiștii sunt de vină, ci propria dumneavoastră incompetență” # ActiveNews.ro
Ministrul rezist al Mediului, Diana Buzoianu, a făcut circ în Parlament după ce a lăsat peste 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița zile întregi fără apă.
17:50
Trump insistă să îi bage pe gât lui Putino „înțelegere”, în vreme ce rusul vrea un tratat legal și executoriu pentrupacea din Ucraina.
16:30
Confruntarea deschisă dintre Elon Musk și Uniunea Europeană, declanșată după amenda de 120 de milioane de euro pentru presupuse încălcări ale Digital Services Act, nu mai poate fi privită ca o simplă dispută de reglementare.
13:40
UE pregătește garanții de până la 210 miliarde de euro pentru împrumuturi urgente către Ucraina. România, contributor semnificativ.
13:30
Donald Trump Jr afirmă că tatăl său ar putea renunța la implicarea în războiul din Ucraina - VIDEO # ActiveNews.ro
Donald Trump ar putea renunța la războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al președintelui american într-o conferință din Orientul Mijlociu.
13:10
Ministrul Investițiilor Europene îl dă pe Bolojan pe mâna Parchetului European în scandalul microbuzelor # ActiveNews.ro
Scandalul achiziției microbuzelor electrice pentru elevii din Bihor cu care s-a lăudat Bolojan ajunge pe masa Parchetului European. Ministrul Pîslaru este cel care l-a dat pe premier pe mâna lui Kovesi, după ce a sesizat difere...
13:00
Gata! Ați votat. Acum, așezați-vă liniștițila locurile voastre cu botul pe labe și executați programul de ascultare. Umilși docil.
12:30
Ion Cristoiu: Pe 70% dintre bucureșteni nu i-au interesat alegerile! Nu s-au dus la vot # ActiveNews.ro
Știrile lui Cristoiu: Pe 70% dintre bucureșteni nu i-au interesat alegerile! Nu s-au dus la vot
12:00
Decizie istorică în SUA: CDC nu mai recomandă vaccinarea nou-născuților pentru Hepatita B. Trump ordonă revizuirea întregului sistem de vaccinare # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a ordonat o revizuire completă a tuturor recomandărilor pentru vaccinurile copiilor din Statele Unite, la doar câteva ore după ce un comitet al CDC a decis că nu mai este necesar ca toți nou-născuții să...
Ieri
11:10
Fostul șef al CDC detonează bomba: Vaccinurile anti-COVID Pfizer și Moderna trebuie retrase imediat # ActiveNews.ro
Într-un interviu acordat Epoch Times, difuzat pe 9 decembrie, fostul director al CDC, Dr. Robert Redfield, solicită ca vaccinurile COVID-19 produse de Pfizer și Moderna pe bază de ARN mesager să fie „eliminate” deoarece „există prea multe necunoscute”.
10:50
Sfârșitul unei ere: Ivanpah, cea mai mare centrală solară termică, se închide după 10 ani de funcționare # ActiveNews.ro
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte solare din lume, centrala Ivanpah, se va închide la sfârșitul anului viitor, după doar un deceniu de funcționare.
10:10
Președintele american Donald Trump i-a reproșat duminică seara omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că „nu a citit propunerea” de acord de pace privind Ucraina dezvăluită în urmă cu trei săptămâni de Washington.
09:40
Regina frumuseții din Guatemala s-a stins la numai 28 de ani după un an de luptă cu un cancer agresiv # ActiveNews.ro
Raquel Escalante, regină a frumuseții din Guatemala și prezentatoare TV, apreciată pe rețelele sociale de peste 400.000 de urmăritori, a murit la vârsta de 28 de ani, după ce și-a făcut public drumul prin boala care i-a marcat...
09:34
Michael Annett, cunoscut pilot în NASCAR Xfinity Series și câștigător al unei etape în această competiție, a încetat din viață la 39 de ani. Anunțul a fost făcut vineri seară de echipa JR Motorsports, care nu a precizat cauza decesului.
09:00
De ce merge Nicușor Dan în prima vizită oficială la Macron? Vizita la Paris reaprinde suspiciunile din zona conservatoare # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan merge astăzi în prima vizită oficială la Paris, o alegere care ridică întrebări legitime în zona conservatoare. În timp ce Franța lui Emmanuel Macron se poziționează tot mai ferm pe agenda progresistă europeană.
08:50
Ion Cristoiu: Anca Alexandrescu - surpriza acestor alegeri. Eșec de proporții al PSD # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 7 decembrie 2025: Anca Alexandrescu - surpriza acestor alegeri. Eșec de proporții al PSD
08:50
Bucureștenii au fost mai apatici decât oricând la alegerile locale. S-au prezentat la urne doar în proporție de 32,71%. În acest context, cum poate Ciprian Ciucu să pretindă că reprezintă voința bucureștenilor cu doar 36% din voturile...
08:50
Dan Tomozei: Primit cu 21 de salve de tun, Macron a fost asigurat că problema ucraineană nu se negociază la Beijing # ActiveNews.ro
Primit cu Garda de onoare și 21 de salve de tun în Piața Tian Anmen, președintele Emmanual Macron a primit, în această dimineață, asigurări cu privire la bunele relații China-Franța, China-UE, dar și cu cu privire la intenția Chinei...
03:10
Covrigarul s-a întors la locul faptei. Ciolacu - portret neretușat de baron provincial cu damf prezidențial # ActiveNews.ro
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a câștigat alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău, potrivit rezultatelor finale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), transmite EVZ.
01:20
Părintele Efrem Filotheitul la Ceruri - 8 decembrie. Una din minunile săvârșite de Cuviosul Părinte Efrem din Arizona # ActiveNews.ro
„Acum câțiva ani, am avut patru crize epileptice în decurs de opt ore și am avut nevoie de spitalizare timp de cinci zile. Diagnosticul a fost epilepsie sau tulburare convulsivă.
00:50
Corespondență din Germania: Mesajul președintelui rus Vladimir Putin - ”ciuntit” de către o parte a mass-mediei europene războinice # ActiveNews.ro
Înainte de vizita lui Vladimir Putin în India, prefațată pentru publicul de peste un miliard de indieni cu un interviu acordat de președintelui rus postului India Today, de la Kremlin, aceasta a avut marți, 2 decembrie, o discuție cu mai mulți ziariști în marja întâlnirii din Rusia cu negociatorul american Steve Witkoff însoțit de Jared Kushner, ginerele lui
00:00
Daniela Damian: Ghid ANTI-MANIPULARE pentru părinți, copii și cadre didactice (III). Copiii din ciclul gimnazial (11-15 ani) # ActiveNews.ro
Preadolescența este perioada în care curiozitatea, nevoia de apartenență și dorința de validare socială devin foarte puternice și influențează semnificativ comportamentele. Creierul emoțional se dezvoltă rapid, dar cel rațional începe doar să învețe să controleze impulsurile și deciziile rapide.
7 decembrie 2025
23:50
ACTUALIZARE: Lovitura lui Bolojan pentru Nicușor Dan - CIUCU Primar General! AUR rade USR: Anca Alexandrescu pe locul 2! Ciucu anti-Catedrală. Bucureștenii au boicotat masiv farsa alegerilor: 17 secții din Sec. 3 cu prezența la vot sub 1% # ActiveNews.ro
Prezența la vot în la ora 19.00: 29,57% în Capitală, 28,94% la nivel național în alegerile parțiale de azi, 7 decembrie 2025, la un an de la Anularea Alegerilor prezidențiale.
23:50
Daniela Damian Boariu: Ghid ANTI-MANIPULARE pentru părinți, copii și cadre didactice (III). Copiii din ciclul gimnazial (11-15 ani) # ActiveNews.ro
Preadolescența este perioada în care curiozitatea, nevoia de apartenență și dorința de validare socială devin foarte puternice și influențează semnificativ comportamentele. Creierul emoțional se dezvoltă rapid, dar cel rațional începe doar să învețe să controleze impulsurile și deciziile rapide.
23:40
Sergiu Ciocârlan: ”Brăilenilor, ați avut un sfânt!” - Fratele Marin cel mult răbdător (5 decembrie 1929 - 27 decembrie 1990) # ActiveNews.ro
După pilda altor neamuri, care-și cinstesc cu prisosință mirenii cu viețuire sfântă, îndrăznim și noi a aduce înaintea inimilor voastre chipul unui astfel de mirean român. Și spunem înaintea inimilor, fiindcă acest fericit frate Marin era dăruit de Domnul cu o dragoste desăvârșită, încât oamenii îl numeau, „copilul lui Dumnezeu”.
22:30
ACTUALIZARE: Lovitura lui Bolojan pentru Nicușor Dan - CIUCU Primar General! AUR rade USR: Anca Alexandrescu pe locul 3. Ciucu anti-Catedrală. Bucureștenii au boicotat masiv farsa alegerilor: 17 secții din Sec. 3 cu prezența la vot sub 1% # ActiveNews.ro
Prezența la vot în la ora 19.00: 29,57% în Capitală, 28,94% la nivel național în alegerile parțiale de azi, 7 decembrie 2025, la un an de la Anularea Alegerilor prezidențiale.
21:30
ACTUALIZARE: Lovitura lui Bolojan pentru Nicușor Dan - CIUCU Primar General! AUR rade USR: Anca Alexandrescu pe locul 3. Bucureștenii au boicotat masiv farsa alegerilor: 17 secții din Sectorul 3 cu prezența la vot sub 1% # ActiveNews.ro
Prezența la vot în la ora 19.00: 29,57% în Capitală, 28,94% la nivel național în alegerile parțiale de azi, 7 decembrie 2025, la un an de la Anularea Alegerilor prezidențiale.
21:20
ACTUALIZARE: Lovitura lui Bolojan pentru Nicușor Dan - CIUCU Primar General! AUR rade USR: Anca Alexandrescu pe locul 3. Bucureștii au boicotat masiv farsa alegerilor. 17 secții din Sectorul 3 cu prezența la vot sub 1% # ActiveNews.ro
Prezența la vot în la ora 19.00: 29,57% în Capitală, 28,94% la nivel național în alegerile parțiale de azi, 7 decembrie 2025, la un an de la Anularea Alegerilor prezidențiale.
21:10
ACTUALIZARE: Lovitura lui Bolojan pentru Nicușor - CIUCU Primar! Anca pe locul 3. Bucureștii au boicotat masiv farsa alegerilor. 17 secții din Sectorul 3 cu prezența la vot sub 1% # ActiveNews.ro
Prezența la vot în la ora 19.00: 29,57% în Capitală, 28,94% la nivel național în alegerile parțiale de azi, 7 decembrie 2025, la un an de la Anularea Alegerilor prezidențiale.
21:10
„Cel PUȚIN 400.000 de copii, femei și bărbați au fost uciși sau violați de migranți non-europeni și „refugiați” din 2010 încoace. Este un genocid al europenilor de etnie, sponsorizat de UE și de cei care o susțin. Asta vrem să spunen când afirmpm că UE este anti-europeană.”, a scris contul Daily Romania pe X
20:40
Bucureștii au boicotat masiv farsa alegerilor. Motiv de Anulare a Alegerilor? 17 secții din Sectorul 3 cu prezența la vot sub 1% - ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
Prezența la vot în la ora 19.00: 29,57% în Capitală, 28,94% la nivel național în alegerile parțiale de azi, 7 decembrie 2025, la un an de la Anularea Alegerilor prezidențiale.
20:10
VIDEO: Lansare-eveniment - FERICIREA ALTFEL și IMNELE VIETII - două cărți, două răspunsuri, două mari semne ale timpului, sub semnătura singurului scriitor apologet contemporan din România - Cornel Constantin CIOMÂZGĂ # ActiveNews.ro
Scriitorul Cornel Constantin CIOMAZGA si-a lansat joi, 4 decembrie, cele mai noi cărți ELOGII – IMNELE VIEȚII și FERICIREA ALTFEL, intr -un eveniment desfășurat în parteneriat cu Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” , la Sala I.C.Brătianu din București.
20:10
Cristela-Elena Georgescu evocă azi pe Facebook un moment emoționat legat de Sfânta Filofteia: „Vlahuță spunea: „Mila este toată Scriptura.”...
19:40
Prezența la vot în la ora 19.00: 29,57% în Capitală, 28,94% la nivel național în alegerile parțiale de azi, 7 decembrie 2025, la un an de la Anularea Alegerilor prezidențiale.
18:30
Sfântul Ambrozie s-a născut în cetatea Mediolanului (Milanul de astăzi) din părinți dreptcredincioși și de bun neam. El a primit la naștere același nume ca tatăl său, prefectul Galiei
18:30
Reacțiunea: Căutarea de fasciști și criminali de război a trecut prin cei închiși în închisorile comuniste, prin cimitire și a ajuns acum până la nazistul-șef, Nicușor Dan. G4media și MAE rus îl reclama la unison # ActiveNews.ro
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus: „Conducerea României s-a vopsit în culoarea brună, prin premierea unui om, pentru că a luptat de partea lui Hitler.” G4media îi susține punctul de vedere cu cel puțin alte două articole, în care decorația e contestată de propagandiști
17:00
Ion Cristoiu demontează ”campania abjectă” dusă împotriva lui Nicușor Dan și a MApN ca șantaj pentru Legea Vexler: ”Armată Română, scuipată în față. Nimeni nu reacționează”. Despre alegerile de azi: ”Nu mă interesează. Nici ca cetățean, nici ca jurnalist” # ActiveNews.ro
Reputatul scriitor și jurnalist, părinte-fondator române al presei post-decembriste, se întreabă pe bună dreptate unde sunt organizațiile militare, ale veteranilor de război, istoricii militari și chiar Ministerul Apărării Naționale atunci când se „scuipă pe Armata Română”.
12:40
În ziua de 7 decembrie, Biserica face pomenirea: Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântului Ierarh Ambrozie, episcop de Mediolan; Cuviosului Amun din Nitria; Cuviosului Ioan Postitorul din Pecerska.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.