Șeful armatei ucrainene anunță măsuri pentru a consolida armata ucraineană pe fondul ofensivei accelerate a Rusiei

În memoria secolului XX există câteva date care nu se şterg niciodată. 8 decembrie 1980 este una dintre ele. O zi care a început cu rutina unui tată şi a sfârşit cu moartea unui mit. În acea seară, în faţa clădirii Dakota din New York, câteva focuri de armă au curmat viaţa lui John Lennon.