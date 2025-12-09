Nestle a accelerat transformarea digitală cu SAP S/4HANA Cloud Private Edition

10:50

Cargus extinde accelerat reţeaua naţională de puncte de ridicare şi livrare (out-of-home), printr-un nou parteneriat strategic cu Carrefour România, unul dintre cei mai mari retaileri din ţară, iar peste 150 de magazine Carrefour, hipermarketuri, supermarketuri şi magazine Express, devin puncte Cargus SHIP and GO până la finalul anului, urmând ca alte 250-300 de locaţii să fie activate în 2026, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Astfel, reţeaua totală Carrefour-Cargus va ajunge la aproape 450 de puncte.