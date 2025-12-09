Trump a încheiat un acord cu Xi Jinping pentru a permite Nvidia să exporte cipuri avansate de inteligență artificială în China

20:40

Alegerile într-un singur tur, această picătură chinezească ce erodează democrația noastră, au scos încă o dată la suprafață cât de manipulatoare sunt sondajele de opinie. Săptămâni la rând, ele au dat cifre care se contraziceau unele pe altele, cifre care au fost atât de departe de realitatea de la vot încât e greu de crezut […]