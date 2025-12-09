Trump a încheiat un acord cu Xi Jinping pentru a permite Nvidia să exporte cipuri avansate de inteligență artificială în China
Aktual24, 9 decembrie 2025 11:50
Președintele Donald Trump a declarat luni că a ajuns la un acord cu președintele chinez Xi Jinping pentru a permite gigantului american de cipuri Nvidia să exporte cipuri avansate de inteligență artificială în China. Anunțul a marcat o schimbare semnificativă în politica de export a SUA pentru cipuri avansate de inteligență artificială, pe care administrația […]
Acum 10 minute
12:20
Cum s-au mutat alegătorii de la PSD la AUR. Șeful INSCOP: ”Hărțile de mai jos spun mai multe decât orice analize cu pretenții” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Șefureac, prezintă o serie de imagini relevante care arată foarte limpede cum cei care votau PSD, în Buucrești, în urmă cu cinci ani, acum au ajuns să voteze cu candidații AUR. ”Hărțile de mai jos spun mai multe decât orice analize cu pretenții”, a anunțat Ștefureac, marți. Reamintim că Daniel Băluță, candidatul […]
Acum 30 minute
12:10
Cehia lansează racheta de croazieră Narwhal: Ucraina va fi prima care o testează în luptă # Aktual24
Compania cehă LPP a dezvoltat o nouă rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, denumită Narwhal, care urmează să fie testată în condiții reale de luptă de către Ucraina. Potrivit publicației Aktualne, racheta, aflată deja în faza de testare, ar putea fi utilizată pentru prima dată în confruntarea cu armata rusă în perioada ianuarie–februarie […]
12:00
Decizie după ședința conducerii PSD: ”Buzoianu trebuie să plece. Problema va fi ridicată direct la Bolojan” # Aktual24
BPN al PSD a decis, marți, în ședința dedicată rezultatelor obținute de partid la alegerile de duminică, că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ”trebuie să plece”. PSD a mai mai decis ca, ”momentan”, să nu plece de la guvernare, au precizat surse politice pentru aktual24.ro. ”Buzoianu trebuie să plece”, au hotărât liderii PSD. În acest scop, […]
Acum o oră
11:50
Președintele ceh Petr Pavel l-a numit marți, 9 decembrie, pe liderul mișcării populiste ANO, Andrej Babis, în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe. El revine în funcție după mai puțin de patru ani. A fost numit prim-ministru pentru a treia oară, după care a depus jurământul de prim-ministru. Pavel ar trebui să numească restul guvernului, […]
11:50
11:40
Lituania a declarat stare de urgență, din cauza baloanelor din Belarus care perturbă grav cursele aeriene # Aktual24
Guvernul lituanian a declarat stare de urgență la nivel național ca răspuns la perturbările repetate cauzate de baloane lansate din Belarus, care au afectat operațiunile de aviație în întreaga țară. Măsurile, anunțate marți, au scopul de a îmbunătăți coordonarea dintre armată și autoritățile civile și de a proteja securitatea națională, transmite agenția de presă UNN. […]
11:30
Decizie a instanței în dosarul Georgescu. Toate cererile și excepțiile invocate de Georgescu au fost respinse, începe judecata # Aktual24
Judecătoria Sectorului 1 București a respins cererile și excepțiile formulate de inculpatul Călin Georgescu în dosarul în care acesta este trimis în judecată pentru infracțiuni privind promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, potrivit soluției publicate în documentele instanței. Instanța a constatat că Judecătoria Sectorului 1 este competentă, din punct de vedere material și teritorial, […]
Acum 2 ore
11:10
Justiția din Honduras solicită Interpolului arestarea fostului președinte Hernández, grațiat de Donald Trump deși fusese condamnat pentru trafic de droguri # Aktual24
Procurorul general al statului Honduras, Johel Antonio Zelaya, a cerut Interpolului să emită un mandat internațional de arestare împotriva fostului președinte Juan Orlando Hernández, eliberat recent din închisoare în SUA după grațierea acordată de președintele Donald Trump. Hernández, în vârstă de 57 de ani, a condus țara din 2014 până în 2022 cu sprijinul tacit […]
10:40
Un american susține că ar fi fost răpit de extratereștri pentru experimente sexuale: „Dacă am copii hibrizi, sper să nu fie spălați pe creier, ci să vină să-și caute tatăl biologic” # Aktual24
Un bărbat din statul american Missouri, pe nume Julius Shields, a devenit o celebritate pe internet după ce a povestit, într-un interviu pe canalul YouTube „Soft White Underbelly”, că ar fi fost răpit de mai multe ori de extratereștri de tipul „cenușiu”, care i-au recoltat sperma pentru a crea copii hibrid om-alien. Potrivit cotidianului The […]
Acum 4 ore
10:10
Japonia refuză să participe la planul UE de folosire a activelor rusești înghețate pentru Ucraina # Aktual24
Japonia a refuzat să se alăture planului Uniunii Europene de a folosi activele înghețate ale Rusiei pentru a finanța reconstrucția Ucrainei. Guvernul de la Tokyo a anunțat că nu poate folosi aproximativ 30 de miliarde de dolari în active rusești înghețate pe teritoriul său pentru a acorda un împrumut Kievului, potrivit informațiilor transmise de Politico […]
09:40
Au și alții „pielenii” lor: Viktor Orban, dat mare favorit la alegerile din Ungaria de o firmă americană de sondare care a comis în trecut erori de zeci de procente # Aktual24
Conform unui sondaj realizat de firma americană de cercetare McLaughlin & Associates la sfârșitul lunii noiembrie 2025, partidul Fidesz condus de Viktor Orbán și-ar fi consolidat poziția pe scena politică din Ungaria. Potrivit sondajului citat de postul de televiziune Hirado, dacă alegerile parlamentare ar avea loc imediat, Fidesz ar obține 44% din voturile alegătorilor, în […]
09:10
Alertă de tsunami, după puternicul cutremur de 7,6 grade din Japonia. Autoritățile dau asigurări că nicio anomalie nu a fost detectată la centrala nucleară Fukushima – VIDEO # Aktual24
Un seism puternic de magnitudine 7,6 a lovit luni, 8 decembrie 2025, în largul coastei de nord-est a Japoniei, în prefectura Aomori, la doar câţiva kilometri de situl nuclear Fukushima. Cutremurul, resimţit până la Tokyo, a declanşat alerte de tsunami şi amintiri dureroase despre dezastrul din 11 martie 2011, transmite CNN. Totuşi, la mai puţin […]
08:50
Cunoscuta vedetă de pe OnlyFans, Bonnie Blue, a fost arestată în Indonezia și riscă până la 15 ani de închisoare pentru producerea și distribuirea de materiale pornografice # Aktual24
Controversata creatoare de conținut pentru adulți Bonnie Blue (Tia Billinger), 26 de ani, a fost arestată în Bali în contextul unei acțiuni polițienești care vizează o presupusă producere și distribuire de materiale pornografice, generate în cadrul unui aşa-numit „BangBus tour”. În urma raidului, au fost reţinuți şi 17 bărbați cu vârste între 19 și 40 […]
08:40
Tânărul de 17 ani din Târgu Jiu care a vandalizat, sub influența alcoolului, 27 de mașini într-o singură noapte, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile # Aktual24
Tânărul de 17 ani din Târgu Jiu, reținut după ce a vandalizat 27 de autoturisme într-o singură noapte, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Decizia a fost luată marți, iar minorul va fi monitorizat în această perioadă cu o brățară electronică, informează cotidianul local Gorj Express. Incidentul a […]
Acum 6 ore
08:20
Socialist de caviar: Zohran Mamdani, noul primar al New Yorkului, se mută dintr-un modest apartament de bloc în reședința luxoasă rezervată edililor – deși nu era obligat să o facă # Aktual24
Primarul‑ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat luni că va părăsi apartamentul modest din cartierul Astoria, Queens, pentru a se muta cu soția sa la reședința oficială a primarului, Gracie Mansion, după ce își va prelua funcția la 1 ianuarie 2026. Decizia marchează o schimbare de un registru dramatic față de locuința cu chirie […]
08:10
PSD convoacă prima ședință de conducere după înfrângerea umilitoare suferită de Daniel Băluță în alegerile pentru Primăria Capitalei # Aktual24
Conducerea Partidului Social Democrat se reunește marți dimineață, de la ora 10:00, în prima ședință a Biroului Permanent Național (BPN) după alegerile locale parțiale desfășurate duminică. Întâlnirea are loc în contextul unor rezultate mixte pentru social-democrați, care au obținut victorii importante la nivel local, dar au înregistrat un eșec notabil în cursa pentru Primăria Municipiului […]
07:50
Turiștii uciși de valuri în Tenerife îndepărtaseră barierele de protecție instalate, ignorând avertismentele autorităților # Aktual24
O tragedie cumplită a avut loc în Tenerife, unde doi turiști români și-au pierdut viața după ce au fost luați de un val uriaș în zona stâncilor Los Gigantes. Alți doi turiști, cetățeni slovaci – mamă și fiu – au murit, iar o persoană este încă dată dispărută, potrivit autorităților spaniole, citate de Observator News. […]
07:40
Donald Trump avertizează Europa că „merge într-o direcție greșită”, după ce UE a amendat rețeaua X a lui Elon Musk fiindcă promovează dezinformarea și propaganda rusă # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că Europa „se îndreaptă într-o direcție greșită”, afirmând că Washingtonul nu dorește transformări majore pe continentul european. Declarațiile au fost făcute în timpul unei mese rotunde cu fermieri la Casa Albă, unde Trump a comentat și decizia Uniunii Europene de a impune o amendă rețelei sociale X, […]
07:20
Excedentul comercial al Chinei trece pentru prima dată pragul de 1.000 de miliarde de dolari, în ciuda tarifelor masive impuse de Casa Albă # Aktual24
China a înregistrat pentru prima dată în istorie un excedent comercial care depășește 1.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor oficiale publicate de autoritățile vamale. Recordul a fost atins în primele 11 luni ale anului, în ciuda tensiunilor comerciale globale și a scăderii semnificative a exporturilor către Statele Unite, una dintre principalele piețe tradiționale ale […]
07:10
Volodimir Zelenski se opune ferm „planului de pace” aranjat de ruși și americani: „Ucraina nu are dreptul legal sau moral să cedeze teritorii Rusiei” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni un mesaj ferm în timpul unei conferințe de presă online, subliniind că Ucraina nu poate și nu va ceda niciun teritoriu Rusiei, nici din punct de vedere legal, nici moral. Declarațiile sale vin în contextul negocierilor aflate în desfășurare, mediate în principal de Statele Unite, care încearcă să […]
Acum 12 ore
23:50
Fostul premier britanic Tony Blair ar fi fost eliminat de pe lista scurtă a lui Trump pentru „Consiliul pentru pace” din Gaza # Aktual24
Tony Blair nu va ocupa o poziție cheie în „consiliul de pace” al lui Donald Trump pentru Gaza, după ce se pare că națiunile arabe și musulmane s-au opus implicării fostului prim-ministru al Marii Britanii. Potrivit Financial Times (FT), citat de The Guardian, Blair a fost exclus în secret din „consiliul de pace” al lui […]
Acum 24 ore
23:20
Ce s-a întâmplat cu toate băuturile alcoolice americane pe care Canada le-a retras de pe rafturi? # Aktual24
Provinciile canadiene se confruntă cu o problemă mai ciudată: ce pot face cu alcoolul american în valoare de milioane de dolari, retras de pe rafturi în semn de protest față de tarifele SUA și care acum zac în depozite? Potrivit BBC, cel puțin două provincii spun că băuturile vor fi folosite pentru o cauză nobilă, […]
23:00
Aproximativ 100 dintre copiii care au fost răpiți luna trecută dintr-o școală catolică din centrul Nigeriei au fost eliberați. Aceștia au ajuns în capitala statului Niger, Minna, cu o flotă de microbuze escortate de dube militare și vehicule blindate și au fost primiți de guvernatorul Umar Bago. Detaliile despre eliberarea lor rămân neclare, inclusiv dacă […]
22:50
Cyril Ramaphosa: Afirmațiile false despre persecuția afrikanerilor pun în pericol suveranitatea Africii de Sud # Aktual24
Ideologia supremației albe și afirmațiile false conform cărora minoritatea afrikaner din Africa de Sud este persecutată rasial reprezintă o amenințare la adresa suveranității și securității naționale a țării, a avertizat președintele țării, Cyril Ramaphosa. De la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte în ianuarie, Donald Trump a susținut în repetate rânduri, fără dovezi, că […]
22:30
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,6 grade a zguduit nord-estul Japoniei, determinând evacuarea a aproximativ 90.000 de locuitori și avertismente de tsunami care, câteva ore mai târziu, au fost retrogradate la nivel de alertă. Cel puțin opt oameni au fost răniți. Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) a declarat inițial că valuri de până la 3 […]
22:10
Poliția israeliană a intrat cu forța, luni, în complexul agenției Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni din Ierusalimul de Est, intensificând o campanie împotriva organizației căreia i s-a interzis să opereze pe teritoriul israelian. Agenția ONU pentru Ajutor și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni (UNRWA), a declarat într-un comunicat că „un număr considerabil” de forțe israeliene, inclusiv […]
21:40
Exporturile Chinei au crescut cu 5,9% în noiembrie, în timp ce livrările către SUA au scăzut cu 29% # Aktual24
În timp ce exporturile din China către SUA au scăzut în cea mai mare parte a anului, livrările către alte destinații au crescut vertiginos, inclusiv Asia de Sud-Est, America Latină, Africa și Uniunea Europeană. Exporturile Chinei au revenit la creștere în noiembrie, după o contracție neașteptată din luna precedentă. Livrările către Statele Unite, însă, au […]
21:30
Patru morți după ce un val uriaș a izbit o piscină naturală din Tenerife. Doi sunt români # Aktual24
Doi cetățeni români și doi slovaci au murit, duminică, pe insula spaniolă Tenerife, după ce au fost loviți de un val care a izbit piscina naturală Isla Cangrejo, au anunțat luni serviciile de intervenție. Duminică, serviciile de urgență au raportat moartea a doi bărbați și a unei femei, surprinși de un val puternic care a […]
21:10
La un an după fuga lui Bashar Assad, Siria se luptă să se vindece – Analiză Associated Press # Aktual24
Luni, mii de sirieni au ieșit în stradă pentru a sărbători aniversarea căderii regimului Assad. Țara se luptă să se vindece la un an după ce domnia represivă de 50 de ani a dinastiei Assad a luat sfârșit, după 14 ani de război civil care a lăsat aproximativ o jumătate de milion de morți, alte […]
21:10
La Spitalul Județean Timișoara se pregătește un Centru pentru pacienții cu AVC, care va fi dotat cu aparatură în valoare de 30 de milioane de lei # Aktual24
La Spitalul Județean Timișoara va fi înființat un Centru pentru pacienții cu AVC, unde va opera un faimos chirurg român care de 15 ani activează la Paris. Acest centru va beneficia de echipament în valoare de aproximativ 30 milioane lei, potrivit Opinia Timișoarei. „Astăzi, am primit informația conform căreia am obținut finanțarea pentru un nou […]
20:40
Alegerile într-un singur tur, această picătură chinezească ce erodează democrația noastră, au scos încă o dată la suprafață cât de manipulatoare sunt sondajele de opinie. Săptămâni la rând, ele au dat cifre care se contraziceau unele pe altele, cifre care au fost atât de departe de realitatea de la vot încât e greu de crezut […]
20:40
Incendiu la secția de psihiatria a Spitalului Județean Deva. Pacienții și cadrele medicale s-au autoevacuat # Aktual24
Un incendiu a izbucnit, luni seara, la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Deva. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, 26 de pacienți și patru cadre medicale au reușit să iasă singuri din saloane. Secția de psihiatrie este situată într-un corp de clădire separat de imobilul principal al unității spitalicești, potrivit […]
20:10
Beijingul are propria „flotă din umbră”. China și Rusia își intensifică comerțul cu gaze în ciuda sancțiunilor SUA # Aktual24
Totalul livrărilor de GNL rusesc către China din septembrie până în noiembrie a crescut cu aproximativ 14% față de aceeași perioadă a anului trecut O instalație rusească de gaze naturale lichefiate (GNL) a efectuat prima livrare către China de la impunerea sancțiunilor SUA în ianuarie, cel mai recent semn al cooperării energetice sporite dintre Beijing […]
19:40
Jocurile de casino se bazează pe principii matematice precise. La fiecare, Casa are un avantaj prestabilit, prin care își asigură costurile de operare și face profit. Acest lucru este valabil atât la ruletă, blackjack ori sloturi, însă nu este fix. Ba mai mult, avantajul Casei diferă de la un slot la altul. Pentru a juca […]
19:40
Călin Georgescu s-a distanțat de Anca Alexandrescu, candidata „mișcării suveraniste” la alegerile din București, dar cea mai mare parte a votanților de pe această parte nu l-au ascultat. Probabil Călin Georgescu i-a „șters” câteva procente prezentatoarei susținute de AUR, dar în majoritate electoratul din acest bazin electoral a votat totuși. „Mă distanțez și mă disociez […]
19:40
„Nu avem un acord privind Donbasul”, spune Zelenski în timp ce discuțiile de pace în Ucraina continuă # Aktual24
Președintele ucrainea Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Londra, pe 8 decembrie, cu premierul britanic Keir Starmer și alți lideri europeni, în contextul noilor eforturi de a găsi o formulă de încheiere a războiului ruso-ucrainean, și a spus că acestea progresează, dar că nu s-a ajuns la un acord în privința regiunii Donbas, pe care Rusia […]
19:30
Diana Buzoianu, în timpul huiduielilor AUR și PSD: ”Ce este domnilor, vă este frică să vorbesc? Degeaba urlați, habar n-aveți să citiți un document” – VIDEO # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, i-a înfruntat fără so se intimideze pe parlamentarii AUR și PSD care au huiduit-o luni în Parlament, dezbaterea „Ora Guvernului”. Ea a fost chemată să explice de ce a apărut criza de apă din Prahova. Cum a ajuns la microfon, Buzoianu a început să fie huiduită. Ea nu s-a lăsat însă […]
19:30
Presshub: România a ajutat Republica Moldova să evite un black-out, dar riscul deconectărilor în această iarnă se menține # Aktual24
Republica Moldova a reușit să evite cu ajutorul României un black-out în acest weekend, după ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean, inclusiv în regiunea Odesa. Situația rămâne însă una complicată, pentru că reparațiile din Ucraina vor dura cel puțin câteva săptămâni, mai mult decât de obicei, atrag atenția experții de la Chișinău. Aceștia subliniază […]
19:00
Răfuială după alegeri. Suveranistul Gușă afirmă că susținătorii lui Georgescu au ”un coeficient de inteligență mediu sau sub mediu” # Aktual24
Conflictul din tabăra suveranistă, dintre suveraniștii AUR și cei grupați în jurul lui Călin Georgescu, a atins luni un nou nivel, ajungându-se la jigniri și atacuri violente între combatanți. Cozmin Gușă, tatăl vicepreședintelui AUR Andrei Gușă, și unul dintre influencerii majori ai suveraniștilor, spune pe șleau că pe alegătorii lui Călin Georgescu nu-i prea ajută […]
18:30
Rusia a pierdut 1% din populația masculină de dinainte de război pentru doar 1,45% din teritoriul ucrainean – The Economist # Aktual24
În ultimii trei ani, Rusia a confiscat doar 1,45% din teritoriul Ucrainei, în timp ce pierderile sale de personal depășesc cu mult orice câștiguri pretinse. Estimările preliminare indică faptul că până la 1% din populația masculină de vârstă combativă a Rusiei de dinainte de război ar fi putut fi pierdută, relatează The Economist. Pe baza […]
17:40
AUR a bătut PSD în alegerile pentru Primăria București. Candidata partidului extremist-populist, Anca Alexandrescu, l-a depășit la vot pe social-democratul Daniel Băluță și s-a clasat pe locul al doilea după Ciprian Ciucu. Este efectul unor ani în care PSD a crezut că poate folosi – și a folosit – AUR în jocurile sale politice. L-a […]
17:20
Georgescu, acuzat de ”trădare” de propaganda AUR. Cozmin Gușă: ”Georgescu este un mediocru cu mesaje misticoide. Anca Alexandrescu l-a dus în spate timp de 12 luni” # Aktual24
Conflictul din tabăra suveranistă se accentuează în urma alegerilor din Capitală, unde Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul 2. Cozmin Gușă, tatăl vicepreședintelui AUR Andrei Gușă, și unul dintre influencerii majori ai suveraniștilor îl acuză pe Călin Georgescu de ”trădare”. ”Votul pentru AUR și candidata sa, Anca Alexandrescu, n-a fost unul entuziast, n-a acoperit nici […]
17:00
Umilit în Capitală, PSD vrea acum să dea afară USR de la guvernare. Presiuni asupra lui Bolojan și a lui Nicușor Dan, noi amenințări privind plecarea de la guvernare # Aktual24
Cea mai apropiată publicație de conducerea PSD, stiripesurse.ro, anunță luni că liderii PSD fac presiuni pentru a scoate USR de la guvernare, în contextul în care PSD se confruntă cu o puternică criză de imagine ca urmare a înfrângerii rușinoase suferite la alegerile din Capitală. Publicația este patronată de Iosif Buble, a cărui soție, Diana […]
16:30
”Jos pălăria în fața lui Elon Musk”. Dreapta populistă din Europa salută atacurile echipei Trump la adresa UE # Aktual24
Extrema dreaptă din Europa se grăbește să-și exprime satisfacția în fața noii cruciade a Washingtonului împotriva Bruxelles-ului. Înalți oficiali ai guvernului SUA, inclusiv vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, au lansat o serie de critici împotriva a ceea ce ei numesc „cenzură” a UE și un „atac” la adresa companiilor de tehnologie […]
15:50
Antonio Costa, președintele Consiliului European: ”SUA nu trebuie să se amestece în politica europeană” # Aktual24
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat luni că noua Strategie de Securitate Națională, prezentată de administrația americană Trump, conține amenințări inacceptabile de a se amesteca în afacerile politice interne ale Europei. Documentul de strategie, publicat săptămâna trecută, a criticat Europa pentru că este suprareglementată și expusă riscului de „ștergere a civilizației” prin imigrație, afirmând […]
15:30
Marea Britanie extinde programul de protejare a infrastructurii subacvatice de amenințările rusești # Aktual24
Regatul Unit intensifică lucrările la programul Bastionul Atlantic, consolidând apărarea subacvatică pe fondul creșterii activității rusești. Un ofițer superior al Marinei Regale a Marii Britanii a publicat o actualizare a programului Bastionul Atlantic, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la acțiunile recente ale Rusiei, inclusiv nava spion Yantar, care a fost observată în apropierea apelor […]
15:30
Băsescu: ”Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă, cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie” # Aktual24
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan iese consolidat în coaliţie, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă, cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie”, a mai spus Băsescu. ”Bolojan iese consolidat […]
15:30
AIEA avertizează că scutul instalației de la Cernobîl, avariată de drone, ar putea să nu mai rețină radiațiile # Aktual24
Instalația Noua Confinare Sigură (NSC) de la Cernobîl ar fi putut fi compromisă după un atac cu drone în februarie 2025. Atacul a fost probabil un accident, dar drona transporta un focos exploziv puternic, care a făcut o gaură în structură, declanșând un incendiu și deteriorând învelișul protector. De atunci, Agenția Internațională pentru Energie Atomică […]
15:00
PSD intră în război cu Antena 3, supărat că postul l-ar fi promovat nelegal pe Ciucu. PSD-iștii din CNA vor să vadă contractele dintre Antena 3 și PNL: ”Eu o să stau cu ochii pe Antena 3 şi pe contractele lor de sponsorizare” # Aktual24
Antena 3 a primit două sancțiuni îm ședința CNA de luni, fiind acuzată că l-a promovat nelegal pe Ciprian Ciucu, inclusiv în ziua alegerilor. Cei mai vehemenți contra Antena 3 au fost reprezentanții PSD, care până acum protejau Antena 3, relatează Pagina de Media. Antena 3 a fost acuzată că a făcut campanie electorală în […]
14:50
Biroul Permanent Național al PSD se va reuni marți pentru a ”analiza” rezultatele alegerilor de duminică. PSD a avut parte de o înfrângere usturătoare în Capitală, unde Daniel Băluță s-a clasat pe locul trei, deși sondajele susțineau că va fi pe primul loc. Sorin Grindeanu a anunțat, luni noapte, că va urma o ”analiză” a […]
