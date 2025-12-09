Slujire arhierească la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava
Ziarul Lumina, 9 decembrie 2025 11:50
Duminică, 7 decembrie 2025, când în bisericile ortodoxe, în cadrul Sfintei Liturghii, este relatată Minunea tămăduirii femeii gârbove, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuțilo
Acum 30 minute
12:00
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, 360 de copii din parohiile Vișina I și
12:00
Lansarea la Craiova a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul - Sfântul Ilie Tesviteanul” # Ziarul Lumina
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, joi, 4 decembrie, a avut loc la Craiova lansarea, la nivel local, a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul -
12:00
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit duminică, 7 decembrie, în Parohia Prisaca din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a poposit în această comunitate
Acum o oră
11:50
11:40
Duminică, 7 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși, înconjurat de un sobor din ca
11:40
Comunitatea din Săveni s‑a adunat duminică, 7 decembrie, pentru a o conduce pe ultimul drum pe preoteasa Maria Macuc, soția părintelui Constantin Macuc, protopopul de Săveni. Slujba Înmormântării a fost
11:30
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina vor poposi la Parohia Țintea, Protoieria Câmpina, județul Prahova, în
11:30
La Biserica Popa Tatu din București, elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” au prezentat duminică, 7 decembrie, o scenetă dedicată Sfintei Filofteia și un recital de colinde tradiționale, oferind
Acum 2 ore
11:20
Elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău și‑au sărbătorit cu ocrotitorul spiritual, vineri, 5 decembrie, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”. Sfânta Liturghie a fost săvârşită
11:10
În ziua sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei - făcătorul de minuni, la Catedrala Episcopală din Deva a fost prăznuit hramul de iarnă. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de
11:00
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a liturghisit duminică, 7 decembrie, la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Bucerdea Vin
Acum 24 ore
19:40
Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel (Dezlegare la peşte) # Ziarul Lumina
Dumnezeu, Cel Ce a creat cerul şi pământul, lumea văzută şi nevăzută, a trezit la plinirea vremii pântecele cel sterp spre rodire al Sfintei Ana şi a făcut-o în chip minunat maică născătoare de prunci pe
19:40
Sfântul Simeon Noul Teolog, Imne, Epistole și Capitole, Ed. Deisis (2001), pp. 320-321„(...) Ca să nu ni se întâmple și să nu pățim un asemenea rău, trebuie să luăm din Sfânta S
19:40
Fiule Timotei, de văduvele tinere, ferește-te. Căci, atunci când poftele le îndepărtează de Hristos, vor să se mărite. Și își agonisesc osândă, fiindcă și-au călcat credința cea dintâi. Dar, în
19:40
Florența septentrionului românesc, emblema princiară a Fălticenilor mon amour, își are izvorul mănos în lucrarea aici, pe valea Șomuzului, nu departe de zbucnirile alpine ale Stânișoarei, a unor mari spirite,
19:40
Dacă pământul suferă cel mai mult de pe urma lipsei de apă, societatea trece prin adevărate convulsii în absența bunului-simț. Fie că vorbim de tineri sau de copii, de oameni maturi sau chiar de persoane
19:40
Suntem în timpul binecuvântat al Postului Crăciunului, când ne pregătim pentru sărbătoarea împărătească a Naşterii Domnului din 25 decembrie. În această perioadă, în care răsună minunatele colinde
19:40
Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) prezintă, în Sala Noua Galerie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”. Sunt aduse
19:40
Muzeul Naţional de Istorie a României și Fundația Academia Civică - Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței prezintă o expoziție-eveniment despre femeile victime ale represiunii comuniste din
19:40
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) organizează, în parteneriat cu Biblioteca Sfântului Sinod, expoziția „Credo in unum Deum”, care cuprinde cărți rare din colecțiile Bibliotecii Sfântului Sinod.
19:40
În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, cetele de colindători din Bucovina vin, în 19 decembrie, cu colinde și obiceiuri de iarnă la București, la Sala Dalles, ora 19:00. Vor urca pe scenă Gospodarii de
19:40
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ organizează, în perioada 2-18 decembrie, a 5-a ediție a evenimentului „Împodobim bradul la Muzeul Satului”. Cei care doresc să se bucure de atmosfera
19:30
La Vsetín, în Republica Cehă, poate fi vizitată, în intervalul 7 decembrie 2025 - 12 aprilie 2026, expoziția „Misterul măștii populare românești”, o prezentare amplă și structurată a universului
19:30
Guvernul României a aprobat derularea, în 2026, a programului Anul Cultural România-Italia, coordonat de reprezentanţi propuşi de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale
19:30
Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii şi alţi meșteșugari europeni îşi vor putea înregistra, de la 1 decembrie 2025, denumirile în noul sistem al Uniunii Europene de indicaţii geografice (IG) pentru pr
19:30
Prima etapă de reformare a companiilor de stat vizează 17 societăți, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti. Acestea vor fi supuse analizei
19:30
Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat din partea PNL, a câștigat alegerile locale organizate duminică pentru Primăria Municipiului București. Ciucu îl va înlocui pe precedentul primar general Nicuşor
19:30
Preşedintele Nicuşor Dan se află de ieri într-o vizită de două zile în Franţa. Aseară, şeful statului a dialogat cu membrii comunităţii româneşti, la Ambasada din Paris, potrivit Administraţiei
19:30
Poşta Română va începe, din ianuarie, procesul de modernizare a oficiilor poştale, iar până de Paşte toate oficiile din Bucureşti vor trece prin acest proces, a anunţat directorul general al companiei,
19:30
Aproape 90% dintre angajatori au pregătit în decembrie beneficii de Crăciun pentru angajaţi, în timp ce 10,3% susţin că nu au un buget alocat acestui scop, arată datele unui sondaj derulat de platforma
15:40
Valentina și Cristinel Rusu sunt părinții a șase copii, cu vârste între 14 ani și 3 luni, cinci băieți și o fată. Pentru ei bucuria copiilor lor este cel mai de preț lucru pe care îl pot avea. Dacă Moș Cr
15:30
Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae a adus bucurie și lumină în sufletele a peste 600 de copii care au participat sâmbătă, 6 decembrie, la un amplu eveniment filantropic organizat la Mănăstirea Pantocrator di
15:30
„Zis-a Domnul: Precum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului: mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a nimicit
15:20
Când am primit invitația de a participa la lansarea volumului de poezie Valiza de lemn al lui Alexandru Ovidiu Vintilă, gândul m‑a purtat, aproape involuntar, spre lumea copilăriei mele. În acele vremuri, cele
14:50
Biserica Ortodoxă a cinstit‑o duminică, 7 decembrie, pe Sfânta Muceniţă Filofteia, ocrotitoarea Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului şi a noii Catedrale Arhiepiscopale din Curtea de Argeş. Cu acest prilej,
14:00
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a poposit duminică, 7 decembrie, la Mănăstirea Timișeni din județul Timiș. Vizita chiriarhului a fost prilejuită de aducerea raclei cu o parte din
13:50
Credincioșii Parohiei Țipari, județul Arad, s‑au rugat duminică, 7 decembrie, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în Biserica „Sfântul Mare
13:30
Sâmbătă, 6 decembrie, Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc”, din apropierea Palatului Culturii din Iași, și‑a cinstit ocrotitorul. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar
13:30
Sâmbătă, 6 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie, cu prilejul hramului sfântului lăcaș închinat Sfântului Ierarh Nicolae din
13:30
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s‑a aflat de curând în pelerinaj la locurile sfinte din Roma și împrejurimi, apoi a slujit în comunități românești din țările sca
13:20
Credincioșii din Craiova au participat, cu ocazia sărbătorilor ce au înveșmântat liturgic zilele de 6 și 7 decembrie, la slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Cetatea Băniei. Aceștia au fost
13:10
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit sâmbătă, 6 decembrie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Călărași,
13:10
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, 6 decembrie, la biserica parohială din Ezeriș, Protopopiatul Reșița, județul Caraș‑Severin, unde a
13:00
Credincioșii parohiei românești din Galway, Irlanda, a trăit sâmbătă, 6 decembrie, momente de aleasă bucurie duhovnicească la praznicul Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul parohiei. Cu acest prilej,
12:50
În Duminica a 27‑a după Rusalii (a tămăduirii femeii gârbove), 7 decembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi
12:50
Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în Duminica a 27‑a după Rusalii. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu,
12:50
Fundația Filantropică „Sfânta Irina” din Turda împreună cu Centrul de Recuperare Psihoneuromotorie pentru Copii cu Dizabilități „Sfânta Irina” și Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip
Ieri
12:20
Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, 6 decembrie, a adus bucurie pentru copii și adulți în numeroase comunități din eparhii ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, unde slujirile liturgice au fost îmbinate cu
00:00
Sfânta Lucia este poate una dintre cele mai cunoscute sfinte din Italia și asta nu doar datorită gării venețiene care îi poartă numele. Puțini știu însă că martira din Siracuza vindecă nu doar afecțiuni
00:00
Așezată la șoseaua ce șerpuiește prudent, înaintând spre inima munților, biserica din Poiana Mărului, comuna Mălini, e și astăzi punctul central al acestei mici așezări. Comunitatea, aici, nu
