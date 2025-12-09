Armata SUA ar trebui să nu mai depindă de tehnologia chineză de afişaj electronic până în 2030, potrivit unui proiect de lege elaborat de un comitet mixt al Senatului şi Camerei Reprezentanţilor
G4Media, 9 decembrie 2025 11:50
Textul final al unui proiect de lege privind cheltuielile militare ale SUA, publicat luni, cere Pentagonului să pună capăt dependenţei de China şi de alte ţări în ceea ce priveşte tehnologia de afişaj electronic până în 2030, potrivit agenției de știri Reuters. Legea denumită „U.S. National Defense Authorization Act", adoptată în fiecare an pentru finanţarea […]
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
12:20
Ronnie O'Sullivan a oferit detalii despre ultima parte a carierei sale, cel supranumit „The Rocket" spunând că retragerea din sportul de performanță va avea legătură directă cu academia pe care o are în Arabia Saudită și cu afacerile sale din China: „Nu aș mai lua niciodată tacul în mână. M-aș apuca de altceva." Pe 5 […]
Acum 30 minute
12:10
Sorin Grindeanu, după ședința conducerii PSD: Am decis să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține de la ora 12.05 declarații de presă după ședința conducerii partidului. G4Media transmite LIVE. Sorin Grindeanu: Am discutat despre concluzii la cald, despre lucruri care pot fi îmbunătățite în București, în celelalte locuri am câștigat aproape toate competițiile mai puțin la București și o comună din Sibiu. Am hotărât să […]
12:10
Coreea de Sud ordonă ridicarea de la sol de avioane militare după semnalarea unor avioane ruseşti şi chineze # G4Media
Coreea de Sud a anunţat marţi că a ordonat ridicarea de urgenţă de la sol de avioane de vânătoare, după ce a fost semnalată prezenţa a şapte avioane militare ruseşti şi două chineze în zona sa de apărare aeriană, relatează agenția de știri AFP. Avioanele ruseşti şi chineze au intrat în Zona de Identificare a […]
12:00
Analiză IFN – Laura Bouriaud: Creșterea suprafeței pădurilor nu se regăsește în productivitatea lor. Semnale îngrijorătoare privind supraexploatarea unor clase de vârstă # G4Media
Deși industria lemnului prezintă extinderea suprafeței împădurite drept o evoluție pozitivă, datele oficiale ale Inventarului Forestier Național (IFN) indică o realitate mult mai complexă și, pe alocuri, alarmantă. Analiza realizată de prof. dr. Laura Bouriaud, specialist în politici forestiere la Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, arată că sănătatea pădurilor României se deteriorează în ciuda […]
12:00
Croaţia comandă 18 tunuri Caesar franceze şi îşi va moderniza avioanele Rafale cu ajutorul Franţei # G4Media
Croaţia a confirmat luni, în timpul unei vizite a premierul croat Andrej Plenkovic la Paris, achiziţionarea a 18 tunuri automotor franceze Caesar pentru întărirea artileriei sale şi s-a angajat să modernizeze cele 12 avioane de vânătoare Rafale ale sale cu ajutorul Franţei, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Suntem foarte bucuroşi de dinamicile […]
Acum o oră
11:50
11:30
Spray de uz casnic și gel pentru WC în mâncare: o bonă algeriană, judecată în Franța pentru că a încercat să otrăvească o familie evreiască # G4Media
O femeie algeriană în vârstă de 42 de ani este judecată începând de marți în fața tribunalului din Nanterre pentru administrarea de substanțe nocive pe fond de antisemitism. Ea se află în arest preventiv de la punerea sub acuzare, în februarie 2024, scrie BFM TV. Familia este „terorizată" de la momentul faptelor, relatează unul dintre […]
Acum 2 ore
11:20
UPDATE VIDEO Începe judecata lui Călin Georgescu în dosarul propagandei legionare, a decis Judecătoria Sectorului 1 / Sentința nu e definitivă / Nu răspunde când e întrebat despre scorul Ancăi Alexandrescu la Primăria București # G4Media
Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a fost așteptat de susținători, marți dimineață, în fața Judecătoriei Sectorului 1. Autoritățile îi verifică măsura controlului judiciar, dar în același timp se așteaptă o decizie privind începerea procesului în care pro-rusul e acuzat de propagandă legionară. Manifestanții au scandat „Călin Georgescu este președinte" […]
11:20
Ministrul german al Apărării și-a anulat vizita în România din motive de sănătate / Întâlnirea dintre ministerele apărării din România și Germania va avea loc la Baza 57 Aeriană din Mihail Kogălniceanu la nivelul secretarilor de stat # G4Media
Întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, programată inițial pentru marți, 9 decembrie, nu va mai avea loc având în vedere anularea vizitei în România a înaltului oficial german, din motive de sănătate. Programul stabilit de ministerele apărării din România și Germania la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin […]
11:10
„Masculinism” şi „conclav”, pe lista celor mai căutate zece cuvinte în dicţionarul Le Robert în 2025 # G4Media
"Masculinism", "conclav", "submersiune" şi "wesh" se numără printre cele mai consultate zece cuvinte anul acesta pe pagina web a dicţionarului de limbă franceză Le Robert în ţările francofone, a anunţat marţi grupul editorial, potrivit agenției de știri AFP. Aceste cuvinte, consultate pe site-ul gratuit "Dico en ligne Le Robert", recuperează "momente-cheie ale actualităţii" şi ilustrează […]
11:00
Lituania a declarat marţi stare de urgenţă din cauza ameninţărilor la adresa siguranţei publice reprezentate de baloane de contrabandă provenite din Belarus, a anunţat guvernul – relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Lituania acuză Belarusul că permite contrabandiştilor să utilizeze baloane meteorologice pentru a transporta ţigări de contrabandă peste graniţă, ceea ce a […]
11:00
Avertisment al profesorului Cătălin Pavel, cu privire la efectele AI-ului asupra temelor și testărilor: Ce comisie lucrează în momentul ăsta ca să stabilească cu ce pot fi înlocuite metodele de evaluare a elevilor și studenților, pentru a preveni recursul la furt? # G4Media
Văd foarte rar scris negru pe alb acest lucru: sistemul de notare din învățămîntul românesc, bazat pe texte produse acasă de elevi și studenți, e aproape de a nu mai avea nici o noimă. Vorbesc aici despre predarea materiilor umaniste, acolo unde central este textul, nu calculul, și impactul inteligenței artificiale (AI) asupra ei. De […]
11:00
Trump ameninţă Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% din cauza unei dispute ce privește apa # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% la importuri, din cauza unei dispute privind alocarea apei de-a lungul frontierei comune, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Trump a declarat luni, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că Mexicul nu reuşeşte să furnizeze Statelor Unite suficientă apă, […]
10:50
Înghețarea proiectului chinezesc de construire al unui superaccelerator de particule deschide calea pentru marele proiect european Future Circular Collider, un inel cu circumferința de 90 km, la o adâncime de 200 de metri # G4Media
Suspendarea de către China a marelui său proiect de accelerator de particule creează o „oportunitate" pentru ca proiectul european concurent să poată avansa, a estimat șefa celui mai mare laborator de fizică din Europa, CERN, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Autoritățile chineze au anunțat acum zece ani că doresc să înceapă construcția celui mai […]
10:50
Zăpadă adusă pe pârtie cu elicopterul într-o stațiune din Italia / „Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată aici” / Decizie luată matematic: elicopterul costă 6.000 de euro, lipsa zăpezii ar fi costat 400 de mii # G4Media
Stațiunile de schi din Italia, inclusiv cele din Trentino, se confruntă zilnic cu problema legată de lipsa zăpezii, scrie Corriere della Sera. De multe ori se ajunge la măsuri neobișnuite. Condițiile climatice nu sunt propice întotdeauna pentru producerea zăpezii artificiale cu tunurile de zăpadă, prin urmare, este necesar un plan B pentru a menține pârtiile […]
10:40
Doisprezece agenţi FBI susțin că au fost concediaţi pentru că au evitat confruntarea în timpul manifestaţiilor din 2020 # G4Media
Doisprezece agenţi FBI susţin într-un proces intentat luni că au fost concediaţi în mod expeditiv pentru că au pus un genunchi în pământ pentru a evita confruntarea în timpul protestelor din 2020 care au urmat morţii afro-americanului George Floyd, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Agenţii – nouă femei şi trei bărbaţi ale […]
10:40
Anul 2025 va fi al doilea sau al treilea cel mai fierbinte an înregistrat vreodată, potrivit programului Copernicus # G4Media
Oamenii de știință din UE au descoperit că acest an se va încheia „practic sigur" ca al doilea sau al treilea cel mai fierbinte an înregistrat vreodată, deoarece declinul climatic continuă să îndepărteze planeta de condițiile stabile în care a evoluat omenirea, transmite MEDIAFAX. Temperaturile globale din ianuarie până în noiembrie au fost în medie […]
10:40
Medicii specialişti cu practică independentă: Ambulatoriul riscă un blocaj dacă nu sunt incluse în buget ajustări financiare # G4Media
Ambulatoriul de specialitate riscă un blocaj „major" în 2026 dacă în bugetul de anul viitor nu sunt incluse ajustări financiare, a transmis, marţi, Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă, care a explicat că finanţarea actuală nu acoperă costurile „reale" de funcţionare, transmite Agerpres. „Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă avertizează că nivelul de finanţare previzionat […]
10:30
„Nu programei de ieri pentru elevii de mâine!” Peste 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori și profesori, printre care Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Ioana Pârvulescu, cer Ministerului Educației „regândirea integrală” a programei propuse la română pentru clasa a IX-a # G4Media
Peste 200 de profesori, scriitori, regizori, dramaturgi și cercetători ai Academiei Române cer oficial Ministerului Educației și Cercetării condus de Daniel David „regândirea integrală a programei" pe care a propus-o la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. Într-un memoriu lansat public, semnatarii – printre care se numără profesori din preuniversitar și universitar, cercetători […]
10:30
SURSE De ce liderii PSD înclină să rămână la guvernare: Sorin Grindeanu vrea să fie premier în 2027, baronii locali vor acces la fonduri # G4Media
Mai mulți lideri PSD au cerut public sau în ședințe interne ca partidul să iasă de la guvernare, nemulțumiți atât de pierderea de teren în fața AUR, cât și de reformele promovate de premierul Ilie Bolojan. Șansele unei ruperi a coaliției sunt reduse, dar nimic nu e imposibil pe fondul emoțional al pierderii drastice a […]
Acum 4 ore
10:10
Axios: SUA au intensificat presiunea asupra lui Zelenski, cerând concesii, inclusiv teritoriale # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu o presiune crescândă din partea Statelor Unite pentru a accepta pierderi teritoriale semnificative și alte concesii în cadrul planului de pace al lui Donald Trump, au declarat două surse ucrainene pentru publicația Axios, citată de BBC. După săptămâni de negocieri diplomatice intense, ucrainenii încă mai cred că unele […]
10:00
Cambodgia și Thailanda se acuză reciproc de agresiune, în timp ce confruntările armate continuă în mai multe provincii de frontieră, la doar o zi după declararea unui armistițiu, transmite agenția Mediafax. Tensiunile dintre Cambodgia și Thailanda au crescut brusc în noaptea de luni spre marți, după reluarea schimburilor de foc în cinci provincii de frontieră. […]
09:50
Un incident cu caracter sexual de pe un site de anunțuri din România a dus la o hotărâre importantă a Curții de Justiție a UE: piețele online sunt responsabile pentru datele personale incluse în anunțurile de pe platformele lor # G4Media
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis o hotărâre importantă care clarifică poziția piețelor online în conformitate cu GDPR. Hotărârea stipulează că piețele online sunt operatori de date pentru datele cu caracter personal incluse în anunțurile publicate pe platformele lor, transmite publicația The Cyber Express. Această decizie schimbă fundamental răspunderea și responsabilitatea pentru […]
09:50
Lewis Hamilton a încheiat cel mai slab sezon din istoria participărilor în Formula 1, iar mutarea sa la Maranello a fost din nou adusă în lumina reflectoarelor. Maurizio Arrivabene, fost șef al Scuderiei, spune că nu înțelege de ce a fost transferat britanicul la echipa „roșie". Fost conducător al Scuderiei în perioada 2014-2019, Maurizio Arrivabene […]
09:40
Curățenia de Crăciun se poate face ușor și fără stres. Trucul pentru a câștiga lupta cu haosul # G4Media
Oricine gătește cu adevărat știe: nu există rețetă bună fără urme pe jos. Fie că frigi o bucată de carne, pregătești paste cu sos sau doar tai pâinea „pe fugă", podeaua devine scena unor mici dezastre culinare. În bucătării unde se gătește des, sau unde copilul scapă lingura cu sos fix în mijlocul camerei, curățenia […]
09:30
Sunt peste 20 de mii de sateliți pe orbita pământului / 8.000 dintre aceștia aparțin lui Elon Musk / Nature: Până la 96% din fotografiile științifice pot fi influențate negativ de acești sateliți # G4Media
Numărul sateliților artificiali crește rapid, iar proiecțiile arată că până în 2030 ar putea fi peste 60.000 – aproximativ jumătate aparținând companiei SpaceX. Potrivit unei analize publicate de revista Nature, această „expolzie" de sateliți riscă să îngreuneze serios observațiile astronomice, notează Mediafax. La aproape șapte decenii de la lansarea Sputnik 1, primul satelit artificial, spațiul […]
09:30
Guvernul german a respins criticile la adresa Europei conținute în noua strategie de securitate națională a SUA și subliniază că va continua să să considere Rusia o amenințare la adresa securității sale, potrivit DW. Documentul strategic, publicat săptămâna trecută, critica Europa pentru că este supra-reglementată și expusă riscului de „ștergere civilizațională" prin imigrație, afirmând în […]
09:20
„Europa merge în direcţii greşite”, afirmă Donald Trump, la câteva zile după publicarea noii strategii de securitate a SUA # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat, din nou, Europa, afirmând că aceasta merge în „direcţii greşite", la numai câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul continentul european, între care şi chestiunea migraţiei, potrivit DPA şi […]
09:20
VIDEO Călin Georgescu, așteptat de susținători în fața Judecătoriei Sectorului 1 / Este verificată măsura controlului judiciar și se așteaptă o decizie privind începerea procesului în care pro-rusul e acuzat de propagandă legionară # G4Media
Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a fost așteptat de susținători, marți dimineață, în fața Judecătoriei Sectorului 1. Autoritățile îi verifică măsura controlului judiciar, dar în același timp se așteaptă o decizie privind începerea procesului în care pro-rusul e acuzat de propagandă legionară.
09:20
Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al RedBull, va părăsi echipa de Formula 1, anunță Sky Sports News. Austriacul se va despărți de RedBull Racing după un mandat de 20 de ani. Este condiderat „al doilea tată” de Max Verstappen. După un mandat încununat de succes de 20 de ani, Marko (82 de ani) o va […] © G4Media.ro.
09:10
67 de jurnaliști, uciși în timpul exercitării profesiei, în 2025 / Peste 500 sunt închiși, cei mai mulți în Rusia – bilanțul Reporteri fără frontiere # G4Media
67 de jurnaliști au fost uciși în timpul exercitării profesiei sau din cauza acesteia în întreaga lume într-un an, dintre care aproape jumătate în Fâșia Gaza „sub focul forțelor armate israeliene”, acuză Reporteri fără frontiere în bilanțul său pentru 2025 publicat marți, notează France Presse. „Numărul jurnaliștilor uciși (între 1 decembrie 2024 și 1 decembrie […] © G4Media.ro.
09:10
Cea mai mare mobilizare pentru lectură din România. Mișcarea pentru lectură începe cu 5 minute pe zi # G4Media
Cărturești, prin proiectul „Mișcarea pentru lectură”, demonstrează că lectura devine accesibilă în orice mediu atunci când oferim oamenilor cadrul necesar pentru a citi doar 5 minute pe zi. Proiectul, lansat în aprilie 2025 odată cu Manifestul pentru lectură și continuat în septembrie cu turneul scriitoarei Carmen Tiderle și al ilustratoarei Georgiana Chițac în comunități cu […] © G4Media.ro.
09:10
Ucraina pregătește un nou plan de pace, în timp ce Zelenski exclude cedarea de teritorii în schimbul păcii # G4Media
Ucraina se pregătește să prezinte Casei Albe un plan de pace revizuit, în încercarea de a evita concesii teritoriale către Rusia, scrie BBC. Kievul urmează să propună alternative Statelor Unite, după ce președintele Volodimir Zelenski a exclus din nou cedarea teritoriilor, afirmând că nu are „niciun drept” să facă acest lucru în conformitate cu legislația […] © G4Media.ro.
09:00
Fostul director al unei mari companii de administrare a creanțelor neperformante din China a fost executat / A fost acuzat că a luat mită peste 150 de milioane de dolari # G4Media
Fostul director al unei mari companii de administrare a activelor controlate de stat, condamnat pentru un caz de corupție de proporții, a fost executat, marți, în China, au relatat mass-media oficiale preluate de France Presse. Bai Tianhui, fost director general al China Huarong International Holdings (CHIH), a fost condamnat în 2024 pentru că a acceptat […] © G4Media.ro.
09:00
Povestea unui român care a părăsit Italia pentru a se întoarce acasă: „În Italia am fost acceptat, dar în România sunt locuri de muncă” / ”Italienii sunt prea permisivi, au nevoie de mult mai mult control„ # G4Media
Era metalurgist, dar criza din perioada Covid a schimbat totul. Un român stabilit în Italia, care ulterior s-a întors acasă a relatat motivele întoarcerii, scrie Curierul Italiei, care citează Corriere della Sera. „Acasă, sunt aproape de familia mea și îmi cultiv pasiunea pentru pictură. Aici, epoca de aur pare să fi trecut”, explică el. „A […] © G4Media.ro.
09:00
AC Milan a avut parte de un început extrem de slab de meci pe terenul lui Torino: era condusă cu 2-0 în minutul 17. Trupa lui Max Allegri a reușit însă o revenire spectaculoasă, iar victoria (3-2) a propulsat-o pe primul loc din Serie A. Meciul de la Torino din etapa a XIV-a din Serie […] © G4Media.ro.
08:50
Pentru Interul lui Cristian Chivu urmează marți un duel cu Liverpool, partida de la Milano fiind capul de afiș al zilei din Champions League. Tot astăzi vor mai evolua, printre altele, Barcelona, Chelsea, Tottenham sau Atletico Madrid. De la ora 17:30 Kairat Almaty – Olympiacos / Digi 1, Prima 1 De la ora 19:45 Bayern […] © G4Media.ro.
08:40
Elevul real este absent din această programă, spune profesoara Florentina Sâmihăian despre proiectul la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a pus în dezbatere # G4Media
Florentina Sâmihăian, profesoară la Facultatea de Litere de la Universitatea din București, atrage atenția că programa propusă nu se adresează elevului real, iar lipsa educației media și a analizei discursului public reprezintă un pericol pentru elevi, care rămân astfel „vulnerabili la manipulare și dezinformare”. Într-un editorial pentru Vocativ.ro, Florentina Sâmihăian analizează noua programă de clasa […] © G4Media.ro.
08:40
Cristian Seidler îşi încetează mandatul de secretar de stat la MApN / Vicepreședintele USR fusese numit, în iulie, în aparatul lui Ionuț Moșteanu # G4Media
Cristian-Gabriel Seidler, secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului Apărării Naţionale, şi-a încetat mandatul la MApN, potrivit unei decizii a premierului publicate în Monitorul Oficial. Acesta a fost numit în luna iulie secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, care şi-a dat demisia la sfârşitul […] © G4Media.ro.
08:30
Liceele din București nu organizează baluri ale bobocilor, spune inspectoratul școlar al Capitalei: Sunt inițiative private # G4Media
Liceele de stat din București nu organizează Balul Bobocilor și nu prevăd astfel de evenimente în planul de activități școlare sau extrașcolare, acestea fiind „inițiative private” desfășurate în afara cadrului instituțional, susține Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), citat de site-ul totuldespremame.ro, potrivit Edupedu.ro. Precizările instituției vin în contextul în care de regulă în perioada toamnă-iarnă […] © G4Media.ro.
08:30
Campionatul Mondial de handbal feminin a ajuns în faza sferturilor de finală, iar marți, 9 decembrie, vor avea loc primele două partide. Vor putea fi văzute la treabă naționale precum Germania, Brazilia, Norvegia și Muntenegru. Reamintim că România și-a îndeplinit obiectivul la acest turneu final mondial: tricolorele au încheiat competiția pe locul 9, iar obiectivul […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:20
Sondaj: Poziţia FIDESZ s-a consolidat / Partidul lui Orbán cotat cu 44%, Tisza de opoziție cu 38% / Majoritatea ungurilor i-ar încredința lui Viktor Orbán conducerea țării # G4Media
Conform unui sondaj american realizat la sfârșitul lunii noiembrie, pe un eşantion de o mie de persoane, poziția partidelor de guvernământ s-a consolidat și mai mult: dacă alegerile ar avea loc duminica aceasta, FIDESZ s-ar putea aștepta la un rezultat de 44%, iar majoritatea respondenților îl văd pe Viktor Orbán drept candidatul cu cele mai […] © G4Media.ro.
08:00
METEO Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion: temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei # G4Media
Prognoza ANM pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026 indică temperaturi mai ridicate decât normalul în toată țara și precipitații deficitare în primele două săptămâni, cu valori apropiate de normal în jurul Crăciunului și la începutul anului. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 8 decembrie 2025 […] © G4Media.ro.
08:00
Trageri cu muniţie de război în Poligonul Babadag / Traficul este deviat, iar nerespectarea restricțiilor poate avea consecințe grave, avertizează autoritățile # G4Media
Trageri cu muniţie de război au loc săptămâna aceasta în Poligonul din oraşul Babadag, autorităţile recomandându-le şoferilor să ocolească tronsonul de drum judeţean Enisala – Sălcioara, se arată într-o informare de pe site-ul Consiliului Judeţean (CJ) Tulcea, potrivit Agerpres. Aplicaţia militară începe marţi, la ora 8:00, şi se va încheia vineri, la ora 22:00, iar […] © G4Media.ro.
07:50
Un ”escape room” pe tema comunismului va fi deschis la Brașov / ”E un spațiu controlat în care adolescenții înțeleg diferența dintre democrație și dictatură prin trăire directă” # G4Media
Proiectul „Evadare din trecut”, primul escape room din România, destinat liceenilor, construit în jurul experienței emoționale, psihologice și sociale a vieții din comunism, va fi lansat la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Brașov. Evenimentul va avea loc miercuri, la ora 11.00, anunță BizBrașov. Proiectul este dedicat liceenilor din Brașov și județele învecinate și își propune să […] © G4Media.ro.
07:50
MAE lansează procedura de selecţie publică a unui ONG care să conducă Fundaţia Euro-Mediteraneană Anna Lindh în România # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe a lansat o procedură de selecţie publică pentru desemnarea unei organizaţii a societăţii civile ca şef de reţea (head of network) al Fundaţiei Anna Lindh în România în perioada 2026 – 2028, circumscris noului ciclu de programare multianuală a activităţii Fundaţiei Euro-Mediteraneene Anna Lindh pentru Dialog între Culturi (ALF). Potrivit unui comunicat […] © G4Media.ro.
07:50
Șapte țări ale UE insistă asupra unui împrumut pentru Ucraina finanțat din activele Băncii Centrale a Rusiei înghețate în Europa / Premierul Belgiei se teme de represalii # G4Media
Șapte state membre ale UE, în principal țări scandinave și baltice, au susţinut luni, într-o scrisoare adresată șefilor Comisiei Europene și Consiliului European, ideea unui împrumut pentru daune către Ucraina, bazat pe activele Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE, în principal în Belgia, la Euroclear, relatează La Libre Belgique, citată de Rador Radio România. […] © G4Media.ro.
07:40
Ungaria nu va respecta noul acord UE privind transferurile de migranți, anunță Victor Orban / Pactul este obligatoriu, avertizează conducerea daneză a Consiliului Uniunii Europene # G4Media
„Comisia Europeană, ca gardian al tratatelor, va trebui să facă tot posibilul pentru ca statele membre să respecte regulile”, a declarat luni seară, la Bruxelles, comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, după ce premierul ungar Viktor Orban a anunţat că nu va respecta acordul la care s-a ajuns la Consiliului Justiţie şi […] © G4Media.ro.
07:30
„Am început un proces de reconciliere între administraţie şi societate” / Nicușor Dan s-a întâlnit cu diaspora din Paris / Emmanuel Macron îl primește marți după-amiază # G4Media
România a început „un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate”, a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, la o întâlnire cu reprezentanţi ai diasporei desfăşurată la ambasada ţării noastre din capitala Franţei, transmite Agerpres. „Despre România, vreau să vă spun că, în ciuda ştirilor – în fine, popor latin, pasiuni mari – […] © G4Media.ro.
07:30
Ce ar trebui să schimbe Trump la strategia pentru Ucraina / Explicațiile unui fost ambasador american în Rusia: # G4Media
Președintele Trump ar trebui să-i ofere guvernului de la Kiev mai multe arme, administrația sa să impună sancțiuni mai dure și mai eficiente împotriva Rusiei, SUA să decupleze chestiunea îmbunătățirii relațiilor dintre Washington și Moscova de încheierea războiului, iar secretarul Marco Rubio să preia conducerea negocierilor atât cu rușii, cât și cu ucrainenii, afirmă Michael […] © G4Media.ro.
