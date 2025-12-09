Tăierea pensiilor speciale, legea gazelor, agricultura, judecate mâine de CCR. În joc miliarde € DOCUMENT

Newsweek.ro, 9 decembrie 2025 11:50

CCR are mâine o zi plină. Pe agenda de judecată se află tăierea pensiile speciale ale magistraților,...

Acum 10 minute
12:20
Treisprezece morţi într-un incendiu ce a cuprins un bloc de 7 etaje din Jakarta Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit marţi într-o clădire cu şapte etaje din capitala Indoneziei, Jakarta, a relat...
Acum 30 minute
12:10
Anamaria Gavrilă sare „la gâtul” lui George Simion și Călin Georgescu: Nu sunt „suveraniști” Newsweek.ro
După ce au jucat hora suveranistă așa cum se vede și în imagini doar din interes, Anamaria Gavrilă a...
12:00
FOTO Se vinde casa de vânătoare a lui Ceaușescu, transformată în hotel de lux, de la Gura Siriului. Cât costă? Newsweek.ro
Pasionat de vânătoare, fostul dictator Nicolae Ceaușescu și-a făcut o serie de case de vânătoare în ...
Acum o oră
11:50
Tăierea pensiilor speciale, legea gazelor, agricultura, judecate mâine de CCR. În joc miliarde € DOCUMENT Newsweek.ro
CCR are mâine o zi plină. Pe agenda de judecată se află tăierea pensiile speciale ale magistraților,...
11:40
FOTO O autostradă din România de 420.000.000 € se surpă continuu în garanție. Recepția finală, suspendată Newsweek.ro
Lucrări de „calitate”. O autostradă din România, care a costat 420.000.000 €, se surpă continuu în g...
Acum 2 ore
11:20
VIDEO Ambuteiajele viitorului? Două taxiuri autonome, fără șofer, s-au bușit între ele. Altul a blocat strada Newsweek.ro
Nici viitorul traficului cu mașini fără șofer nu se anunță lipsit de accidente și ambuteiaje. Două t...
11:00
România, peste media europeană la internet. În ce zone sunt cei mai mulți utilizatori? Newsweek.ro
Un raport al Institutului Naţional de Statistică (INS). arată că, din totalul gospodăriilor din Româ...
11:00
Pacea rusească a lui Trump, scrisă cu sângele ucrainenilor de Moscova, respinsă de Zelenski: „Nu cedăm nimic!” Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm planul de pace propus de Donald Trump, car...
10:50
Peste 30 de răniți și alerte de tsunami, după ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 a lovit nordul Japoniei Newsweek.ro
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite în urma unui cutremur puternic, de magnitudinea 7,6, care a ...
10:40
Stare de urgență în Lituania. Baloaneel cu aer cald din Belarus pun în pericol traficul aerian Newsweek.ro
Lituania a declarat stare de urgență din cauza amenințării la securitatea publică reprezentată de ba...
10:30
Probleme la infrastructură. Un pod rutier peste Olt, vechi de 100 de ani, se poate prăbuși în orice moment Newsweek.ro
Un pod rutier vechi de peste 100 de ani este în pericol iminent de prăbuşire. Autorităţile iau în ca...
Acum 4 ore
10:10
Un oraș cunoscut ar putea dispărea. Este în pericol să se scufunde în mare Newsweek.ro
Un oraș este în pericol să se scufunde în mare. Motivul este încălzirea globală care duce la topirea...
10:00
Lituania a decretat stare de urgenţă în țară, din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus Newsweek.ro
Lituania a decretat marţi starea de urgenţă din cauza ameninţării pe care o reprezintă la adresa sec...
10:00
AUR și George Simion, șanse mari să câștige primăriile București, Cluj, Iași, Constanța în 2028. Iată cum Newsweek.ro
Alegerile din București câștigate de Ciprian Ciucu cu 10% din totalul persoanelor cu drept de vot ar...
10:00
Danemarca angajează români cu salariu de 120.000 €/ an. Ce calificare trebuie să aibă? Newsweek.ro
120.000 € salariu și condiții de muncă moderne. Este un loc de muncă în Danemarca cu posibilități de...
09:50
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială în Franţa, unde are mai multe întâlniri impo...
09:40
Politico: Trump pregătește ofensiva MAGA în Europa. Ținta, partidele pro-UE. Extremiștii, promovați agresiv Newsweek.ro
Donald Trump vrea să alinieze politica europeană la interesele administrației sale și mobilizează ap...
09:30
Liderii PSD se reunesc în ședință, marți, după rezultatul de la alegerile din București. Ce iau în calcul? Newsweek.ro
Biroul Permanent Național al PSD se reunește, marți, în prima ședință după rezultatele obținute de p...
09:10
Călin Georgescu, față-n față cu judecătorii în dosarul în care e acuzat de extremism. Ce sentință va primi Newsweek.ro
Călin Georgescu urmează să-și afle astăzi sentința în dosarul în care este acuzat de promovarea cult...
09:10
Indemnizațiile de handicap vor fi plătite mai repede luna aceasta. Când vor fi virate sumele? Newsweek.ro
Indemnizațiile de handicap vor fi plătite mai repede, luna aceasta, anunță Agenția Națională pentru ...
09:00
Prins cu 201 km/h pe A2 și depistat drogat. Un șofer a fost amendat și lăsat fără permis patru luni Newsweek.ro
Un bărbat a fost prins de poliţişti rutieri când conducea cu o viteză de 201 kilometri pe oră, pe au...
08:40
Ploile fac ravagii: alunecări de teren amenință drumul expres Craiova–Pitești și DN1 la Comarnic Newsweek.ro
Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren ...
08:30
Trump atacă UE după amenda de 140.000.000$ aplicată rețelei X a lui Musk: „Mergeți într-o direcție greșită” Newsweek.ro
Donald Trump a criticat dur Uniunea Europeană pentru amenda de 140 de milioane de dolari aplicată re...
Acum 6 ore
08:10
David Popovici își evaluează sezonul: „Am învățat enorm din momentele grele” Newsweek.ro
Înotătorul David Popovici a declarat, luni, cu ocazia Galei Sportului Dinamovist, că 2025 a fost cel...
08:10
Japonia spulberă speranţele UE de a obţine sprijin global pentru folosirea activelor Moscovei Newsweek.ro
Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale sta...
07:50
Cehia dă Ucrainei rachete cu rază de acțiune de 700km, de fabricație proprie. Pot lovi Moscova Newsweek.ro
Republica Cehă și-a prezentat noua rachetă de croazieră Narwhal, care va fi transferată Ucrainei pen...
07:50
Scafandrii arheologi au descoperit în portul Alexandria epava unei ambarcațiuni de agrement veche de 2000 ani Newsweek.ro
Scafandrii arheologi au descoperit în portul din Alexandria epava unei ambarcaţiuni de agrement datâ...
07:40
Ore pierdute în ambuteiaje? Există un loc unde șoferii sunt despăgubiți în funcție de traseu Newsweek.ro
Să petreci ore întregi blocat în trafic și totuși să plătești taxa de drum integrală – acest lucru e...
07:30
Câte zile libere au românii în 2026? Lista completă a sărbătorilor în care angajații nu vor merge la muncă Newsweek.ro
Românii vor avea mai multe zile libere legale de la stat conform legii în anul 2026. O parte din ele...
07:20
500.000.000 de lei costă statul român să formeze 10.000 de voluntari în armată. Ce salarii se dau Newsweek.ro
Relativ recent, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că Ministeru...
07:10
Horoscop 10 decembrie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Vărsătorilor. Taurii, acuzați pe nedrept Newsweek.ro
Horoscop 10 decembrie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Vărsătorilor. Taurii sunt acuzați pe ...
06:40
Se schimbă calculul vechimii în muncă la pensie în 2026? Casa de Pensii face un anunț pentru toți pensionarii Newsweek.ro
În ultimele săptămâni, spațiul public a fost inundat de zvonuri potrivit cărora, începând din 2026, ...
06:30
Sărbătoare 10 decembrie. Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Evgraf. Ce rânduieli se respectă în această zi? Newsweek.ro
Miercuri, 10 decembrie, Biserica îi prăznuiește pe Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf. Ei au ...
Acum 24 ore
22:00
Nicuşor Dan, la întâlnirea cu românii din Franţa: România are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus, la întâlnirea cu românii din Franţa, că România are matu...
21:40
Situație aberantă. Tăierea bonusului de 180.000 lei la pensie, pentru judecătorii CCR, analizată chiar de CCR Newsweek.ro
Este o situație aberantă. Tăierea bonusului de 180.000 de lei, la pensie, pentru judecătorii CCR, ar...
21:30
Protest în stradă pentru creșterea pensiilor militare. Ce șanse sunt să mai crească în 2026? Newsweek.ro
Pensiile militarilor, rezerviștilor și polițiștilor nu au crescut la marea recalculare și nici în 20...
21:10
Prima zi a anului școlar va fi zi liberă pentru părinți. Cum este posibil ? Care este legea? Newsweek.ro
Prima zi a anului școlar, pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, va fi zi liberă pentru...
20:50
Paramount contraatacă şi face Warner Bros. Discovery o ofertă superioară celei a Netflix. Există o diferenţă Newsweek.ro
Scorurile de achiziţii din show-biz-ul global sunt ameţitoare. Paramount Skydance contraatacă şi fac...
20:40
Asigurările în Marea Neagră, triple după atacurile asupra petrolierelor Rusiei. Este România în zona de risc? Newsweek.ro
Prețurile asigurărilor maritime pentru navele care operează în Marea Neagră s-au triplat. Primele au...
20:20
Antonio Costa, preşedintele Consiliului Europei: Europa nu va accepta interferențele politice ale SUA Newsweek.ro
Antonio Costa, preşedintele Consiliului Europei, atrage atenţia că Europa nu va accepta interferențe...
20:10
Nicuşor Dan spune că anularea alegerilor a fost un lucru bun şi că ingerinţa rusească e dificil de dovedit Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că anularea alegerilor a fost un lucru bun şi că ingerinţa...
20:00
Poți mânca ouă în fiecare zi fără să-ți faci griji în privința colesterolului? Ce au descoperit cercetătorii Newsweek.ro
Ouăle sunt un aliment nutritiv și extrem de popular, dar întrebarea legată de consumul zilnic și imp...
19:50
Incediu la Spitalul Judeţean Hunedoara. Zeci de pacienţi şi cadre medicale au fost evacuate Newsweek.ro
Este incediu la Spitalul Judeţean Hunedoara şi a fost activat planul roşu de intervenţie. Zeci de pa...
19:50
Cât de sănătos este în realitate ghimbirul? Cum se consumă şi care sunt beneficiile acestei rădăcini? Newsweek.ro
Cât de sănătos este în realitate ghimbirul, o rădăcină despre care se vorbeşte foarte mult? Cum se c...
19:30
New York Times expune corupția din Ucraina: Zelenski a ocolit miliarde de dolari în controale Newsweek.ro
New York Times aduce acuzații grave de corupție împotriva guvernului Volodimir Zelenski: tocmai acel...
19:20
Adio, Netflix și HBO ori Amazon? Abonații renunță la filmele online. care e cauza? Newsweek.ro
Tot mai mulți utilizatori renunță la abonamentele de filme și seriale online din cauza prețurilor – ...
19:20
Ce obiecte nu ar trebui să depozitați niciodată în mașină în decembrie. Ele favorizează aburirea geamurilor Newsweek.ro
Pe timpul iernii, geamurile aburite sunt o problemă frecventă pentru șoferi. Anumite obiecte depozit...
19:10
Ultima emisiune de titluri de stat Tezaur a acestui an este rentabilă, ca investiţie, dar în anumite condiţii Newsweek.ro
Ultima emisiune de titluri de stat în lei, pentru persoanele fizice, numite Tezaur, a acestui an, es...
19:00
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit subit. Nu se ştie cu exactitate de ce şi nici cum Newsweek.ro
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Maţegora, a murit subit. Nu se ştie cu exactitate de...
18:40
VIDEO O pace „încheiată” de Trump s-a transformat într-un război de invazie. Care sunt țările implicate? Newsweek.ro
În octombrie 2025, cu medierea președintelui Donald Trump, două țări asiatice au semnat o declarație...
