Tăierea pensiilor speciale, legea gazelor, agricultura, judecate mâine de CCR. În joc miliarde € DOCUMENT
Newsweek.ro, 9 decembrie 2025 11:50
CCR are mâine o zi plină. Pe agenda de judecată se află tăierea pensiile speciale ale magistraților,...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
12:20
Un incendiu a izbucnit marţi într-o clădire cu şapte etaje din capitala Indoneziei, Jakarta, a relat...
Acum 30 minute
12:10
Anamaria Gavrilă sare „la gâtul” lui George Simion și Călin Georgescu: Nu sunt „suveraniști” # Newsweek.ro
După ce au jucat hora suveranistă așa cum se vede și în imagini doar din interes, Anamaria Gavrilă a...
12:00
FOTO Se vinde casa de vânătoare a lui Ceaușescu, transformată în hotel de lux, de la Gura Siriului. Cât costă? # Newsweek.ro
Pasionat de vânătoare, fostul dictator Nicolae Ceaușescu și-a făcut o serie de case de vânătoare în ...
Acum o oră
11:50
11:40
FOTO O autostradă din România de 420.000.000 € se surpă continuu în garanție. Recepția finală, suspendată # Newsweek.ro
Lucrări de „calitate”. O autostradă din România, care a costat 420.000.000 €, se surpă continuu în g...
Acum 2 ore
11:20
VIDEO Ambuteiajele viitorului? Două taxiuri autonome, fără șofer, s-au bușit între ele. Altul a blocat strada # Newsweek.ro
Nici viitorul traficului cu mașini fără șofer nu se anunță lipsit de accidente și ambuteiaje. Două t...
11:00
România, peste media europeană la internet. În ce zone sunt cei mai mulți utilizatori? # Newsweek.ro
Un raport al Institutului Naţional de Statistică (INS). arată că, din totalul gospodăriilor din Româ...
11:00
Pacea rusească a lui Trump, scrisă cu sângele ucrainenilor de Moscova, respinsă de Zelenski: „Nu cedăm nimic!” # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm planul de pace propus de Donald Trump, car...
10:50
Peste 30 de răniți și alerte de tsunami, după ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 a lovit nordul Japoniei # Newsweek.ro
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite în urma unui cutremur puternic, de magnitudinea 7,6, care a ...
10:40
Stare de urgență în Lituania. Baloaneel cu aer cald din Belarus pun în pericol traficul aerian # Newsweek.ro
Lituania a declarat stare de urgență din cauza amenințării la securitatea publică reprezentată de ba...
10:30
Probleme la infrastructură. Un pod rutier peste Olt, vechi de 100 de ani, se poate prăbuși în orice moment # Newsweek.ro
Un pod rutier vechi de peste 100 de ani este în pericol iminent de prăbuşire. Autorităţile iau în ca...
Acum 4 ore
10:10
Un oraș este în pericol să se scufunde în mare. Motivul este încălzirea globală care duce la topirea...
10:00
Lituania a decretat stare de urgenţă în țară, din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus # Newsweek.ro
Lituania a decretat marţi starea de urgenţă din cauza ameninţării pe care o reprezintă la adresa sec...
10:00
AUR și George Simion, șanse mari să câștige primăriile București, Cluj, Iași, Constanța în 2028. Iată cum # Newsweek.ro
Alegerile din București câștigate de Ciprian Ciucu cu 10% din totalul persoanelor cu drept de vot ar...
10:00
Danemarca angajează români cu salariu de 120.000 €/ an. Ce calificare trebuie să aibă? # Newsweek.ro
120.000 € salariu și condiții de muncă moderne. Este un loc de muncă în Danemarca cu posibilități de...
09:50
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială în Franţa, unde are mai multe întâlniri impo...
09:40
Politico: Trump pregătește ofensiva MAGA în Europa. Ținta, partidele pro-UE. Extremiștii, promovați agresiv # Newsweek.ro
Donald Trump vrea să alinieze politica europeană la interesele administrației sale și mobilizează ap...
09:30
Liderii PSD se reunesc în ședință, marți, după rezultatul de la alegerile din București. Ce iau în calcul? # Newsweek.ro
Biroul Permanent Național al PSD se reunește, marți, în prima ședință după rezultatele obținute de p...
09:10
Călin Georgescu, față-n față cu judecătorii în dosarul în care e acuzat de extremism. Ce sentință va primi # Newsweek.ro
Călin Georgescu urmează să-și afle astăzi sentința în dosarul în care este acuzat de promovarea cult...
09:10
Indemnizațiile de handicap vor fi plătite mai repede luna aceasta. Când vor fi virate sumele? # Newsweek.ro
Indemnizațiile de handicap vor fi plătite mai repede, luna aceasta, anunță Agenția Națională pentru ...
09:00
Prins cu 201 km/h pe A2 și depistat drogat. Un șofer a fost amendat și lăsat fără permis patru luni # Newsweek.ro
Un bărbat a fost prins de poliţişti rutieri când conducea cu o viteză de 201 kilometri pe oră, pe au...
08:40
Ploile fac ravagii: alunecări de teren amenință drumul expres Craiova–Pitești și DN1 la Comarnic # Newsweek.ro
Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren ...
08:30
Trump atacă UE după amenda de 140.000.000$ aplicată rețelei X a lui Musk: „Mergeți într-o direcție greșită” # Newsweek.ro
Donald Trump a criticat dur Uniunea Europeană pentru amenda de 140 de milioane de dolari aplicată re...
Acum 6 ore
08:10
Înotătorul David Popovici a declarat, luni, cu ocazia Galei Sportului Dinamovist, că 2025 a fost cel...
08:10
Japonia spulberă speranţele UE de a obţine sprijin global pentru folosirea activelor Moscovei # Newsweek.ro
Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale sta...
07:50
Cehia dă Ucrainei rachete cu rază de acțiune de 700km, de fabricație proprie. Pot lovi Moscova # Newsweek.ro
Republica Cehă și-a prezentat noua rachetă de croazieră Narwhal, care va fi transferată Ucrainei pen...
07:50
Scafandrii arheologi au descoperit în portul Alexandria epava unei ambarcațiuni de agrement veche de 2000 ani # Newsweek.ro
Scafandrii arheologi au descoperit în portul din Alexandria epava unei ambarcaţiuni de agrement datâ...
07:40
Ore pierdute în ambuteiaje? Există un loc unde șoferii sunt despăgubiți în funcție de traseu # Newsweek.ro
Să petreci ore întregi blocat în trafic și totuși să plătești taxa de drum integrală – acest lucru e...
07:30
Câte zile libere au românii în 2026? Lista completă a sărbătorilor în care angajații nu vor merge la muncă # Newsweek.ro
Românii vor avea mai multe zile libere legale de la stat conform legii în anul 2026. O parte din ele...
07:20
500.000.000 de lei costă statul român să formeze 10.000 de voluntari în armată. Ce salarii se dau # Newsweek.ro
Relativ recent, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că Ministeru...
07:10
Horoscop 10 decembrie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Vărsătorilor. Taurii, acuzați pe nedrept # Newsweek.ro
Horoscop 10 decembrie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Vărsătorilor. Taurii sunt acuzați pe ...
06:40
Se schimbă calculul vechimii în muncă la pensie în 2026? Casa de Pensii face un anunț pentru toți pensionarii # Newsweek.ro
În ultimele săptămâni, spațiul public a fost inundat de zvonuri potrivit cărora, începând din 2026, ...
06:30
Sărbătoare 10 decembrie. Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Evgraf. Ce rânduieli se respectă în această zi? # Newsweek.ro
Miercuri, 10 decembrie, Biserica îi prăznuiește pe Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf. Ei au ...
Acum 24 ore
22:00
Nicuşor Dan, la întâlnirea cu românii din Franţa: România are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus, la întâlnirea cu românii din Franţa, că România are matu...
21:40
Situație aberantă. Tăierea bonusului de 180.000 lei la pensie, pentru judecătorii CCR, analizată chiar de CCR # Newsweek.ro
Este o situație aberantă. Tăierea bonusului de 180.000 de lei, la pensie, pentru judecătorii CCR, ar...
21:30
Protest în stradă pentru creșterea pensiilor militare. Ce șanse sunt să mai crească în 2026? # Newsweek.ro
Pensiile militarilor, rezerviștilor și polițiștilor nu au crescut la marea recalculare și nici în 20...
21:10
Prima zi a anului școlar va fi zi liberă pentru părinți. Cum este posibil ? Care este legea? # Newsweek.ro
Prima zi a anului școlar, pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, va fi zi liberă pentru...
20:50
Paramount contraatacă şi face Warner Bros. Discovery o ofertă superioară celei a Netflix. Există o diferenţă # Newsweek.ro
Scorurile de achiziţii din show-biz-ul global sunt ameţitoare. Paramount Skydance contraatacă şi fac...
20:40
Asigurările în Marea Neagră, triple după atacurile asupra petrolierelor Rusiei. Este România în zona de risc? # Newsweek.ro
Prețurile asigurărilor maritime pentru navele care operează în Marea Neagră s-au triplat. Primele au...
20:20
Antonio Costa, preşedintele Consiliului Europei: Europa nu va accepta interferențele politice ale SUA # Newsweek.ro
Antonio Costa, preşedintele Consiliului Europei, atrage atenţia că Europa nu va accepta interferențe...
20:10
Nicuşor Dan spune că anularea alegerilor a fost un lucru bun şi că ingerinţa rusească e dificil de dovedit # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că anularea alegerilor a fost un lucru bun şi că ingerinţa...
20:00
Poți mânca ouă în fiecare zi fără să-ți faci griji în privința colesterolului? Ce au descoperit cercetătorii # Newsweek.ro
Ouăle sunt un aliment nutritiv și extrem de popular, dar întrebarea legată de consumul zilnic și imp...
19:50
Incediu la Spitalul Judeţean Hunedoara. Zeci de pacienţi şi cadre medicale au fost evacuate # Newsweek.ro
Este incediu la Spitalul Judeţean Hunedoara şi a fost activat planul roşu de intervenţie. Zeci de pa...
19:50
Cât de sănătos este în realitate ghimbirul? Cum se consumă şi care sunt beneficiile acestei rădăcini? # Newsweek.ro
Cât de sănătos este în realitate ghimbirul, o rădăcină despre care se vorbeşte foarte mult? Cum se c...
19:30
New York Times expune corupția din Ucraina: Zelenski a ocolit miliarde de dolari în controale # Newsweek.ro
New York Times aduce acuzații grave de corupție împotriva guvernului Volodimir Zelenski: tocmai acel...
19:20
Tot mai mulți utilizatori renunță la abonamentele de filme și seriale online din cauza prețurilor – ...
19:20
Ce obiecte nu ar trebui să depozitați niciodată în mașină în decembrie. Ele favorizează aburirea geamurilor # Newsweek.ro
Pe timpul iernii, geamurile aburite sunt o problemă frecventă pentru șoferi. Anumite obiecte depozit...
19:10
Ultima emisiune de titluri de stat Tezaur a acestui an este rentabilă, ca investiţie, dar în anumite condiţii # Newsweek.ro
Ultima emisiune de titluri de stat în lei, pentru persoanele fizice, numite Tezaur, a acestui an, es...
19:00
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit subit. Nu se ştie cu exactitate de ce şi nici cum # Newsweek.ro
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Maţegora, a murit subit. Nu se ştie cu exactitate de...
18:40
VIDEO O pace „încheiată” de Trump s-a transformat într-un război de invazie. Care sunt țările implicate? # Newsweek.ro
În octombrie 2025, cu medierea președintelui Donald Trump, două țări asiatice au semnat o declarație...
