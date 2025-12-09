Motivul pentru care s-a anulat întâlnire dintre premierul Bolojan și ministrul german al Apărării

09:20

Dacă e marți, Gândul vă propune un banc cu titlul sugestiv: „Romantismul comparativ”. Iată despre ce este bancul de azi! -Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați? -Cum adică nu sunt romantic? –Păi, alți bărbați sunt în stare să le aducă și luna de pe cer. -Eu nu pot să–ți aduc luna de […]