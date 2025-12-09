Bucătăria italiană ar putea fi inclusă în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO. Pe listă se află și „sonul” cubanez

23:10

În dimineața zilei de 25 de noiembrie, locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea s-au trezit cu mesaje Ro-Alert, care atenționau că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian național. Ulterior, România avea să se confrunte cu cel mai grav incident de securitate de la debutul războiului din Ucraina: drona a căzut în Puiești, județul Vaslui. Deși a fost urmărit cu avioane militare, aparatul nu a fost doborât, ceea ce a suscitat reacții. Traian Băsescu, spre exemplu, a afirmat: „Începem să fim ridicoli. Ori n-avem echipamente, ori nu ne pricepem”, în timp ce fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a mărturisit că și-ar fi dorit că aparatul să fie dat jos.