Sondaj BEI. Firmele românești sunt pesimiste în ceea ce privește mediul politic și de reglementare
QMagazine.ro, 9 decembrie 2025 11:50
Aproape opt din zece companii românești investesc, multe dintre ele având planuri de a-și extinde capacitatea, dar sentimentul general rămâne mai pesimist decât în Uniunea Europeană, relevă Sondajul Băncii Europene de Investiții (BEI) privind investițiile. Din prezentarea generală cu privire la România, reiese că 78% dintre companiile românești au investit în ultimul an, în creștere […]
Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană, informează Agerpres. „Intenționăm să cedăm teritorii? Noi nu avem niciun drept legal să facem aceasta, în virtutea legii […]
Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European pe tema achiziției microbuzelor școlare cumpărate și de Ilie Bolojan # QMagazine.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (EPPO), Dragoș Pîslaru, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a decis să sesizeze Parchetul European în cazul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. În urmă cu câteva luni presa semnala faptul că, prin fonduri de la PNRR, achiziţia a 1.300 de microbuze școlare electrice destinate elevilor, prin licitaţii derulate […]
Bruxelles: României i s-a „repartizat” dreptul de a oferi 4,4 miliarde de euro Ucrainei # QMagazine.ro
Comisia Europeană se așteaptă ca cele mai mari economii ale UE – Germania, Franța și Italia – să își asume rolul principal într-un sistem de garanții care ar permite acordarea unui împrumut de urgență de 210 miliarde de euro pentru Ucraina. România, care se confruntă cu un deficit bugetar sever și aplică măsuri de austeritate, […]
Aliații europeni și-au exprimat luni, la Londra, solidaritatea cu Volodimir Zelenski, precum și „scepticismul” cu privire la „unele detalii” ale propunerilor americane menite să pună capăt războiului în Ucraina, informează AFP, preluată de Agerpres. Liderii francez, german și britanic s-au reunit pentru aproape două ore în jurul președintelui ucrainean, căruia președintele american Donald Trump i-a […]
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare”, fără sorți de izbândă # QMagazine.ro
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” a fost prezentată, luni, în plenul reunit al Parlamentului, de senatorul Ninel Peia. Ședința a fost condusă de vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 236 de parlamentari din totalul de 463. Dezbaterea și votul asupra moțiunii […]
Jurnal Floriana Jucan. Despre câtă energie produceam cândva și câtă importăm acum, despre „Teza de doctorat la Dumnezeu” a lui Alexandru Dragomir și celălalt Kirill, despre China și piane, despre MI6 și un drum la cimitir # QMagazine.ro
12 noiembrie. Ce eram și ce-am ajuns Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declara la finalul lui octombrie că „avem cea mai scumpă energie electrică din Europa”, potrivit datelor Eurostat. În ultimii 10 ani am parcurs un fel de „lung drum al zilei către noapte”… Din dramaturgie la tragedie! 2015: pe primele opt luni din an, România […]
Maior (rez.) MOSHE PRI-GAN, ofițer medical israelian, a povestit pentru Q Magazine experința sa din 7 octombrie 2023, ziua sângerosului masacru comis de teroriștii Hamas asupra unei comunități de israelieni,apoi despre zilele războiului și până la întoarcerea ostaticilor ținuți captivi ani de zile. El arată cum o tragedie poate deveni motor de renaștere spirituală, identitară […]
Președintele Nicușor Dan se va afla în vizită în Franța luni și marți, când se va întâlni cu românii din diaspora la Paris și va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. În seara primei zile în Franța, șeful statului va dialoga cu reprezentanții comunității românești la Ambasada din Paris, potrivit agendei […]
Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, Marcel Ciolacu, a obținut 52,11% din voturi la alegerile locale parțiale, după centralizarea a 98,35% din secțiile de vot din județ, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. „Votul pe care l-au dat, astăzi, buzoienii reprezintă pentru mine atât o mare onoare, cât și o uriașă responsabilitate. Îi asigur […]
Deși numărătoarea voturilor pentru desemnarea oficială a Primarului General al Capitalei nu s-a încheiat încă, putem spune fără echivoc că Anca Alexandrescu va rămâne pe locul 3, ceea ce înseamnă o Victorie pe care nu știu dacă ea însăși o conștientizează: aceea împotriva unei rețele puternice de miniștri, ONG-uri, siteuri de știri, televiziuni, influenceri și […]
Liberalul Ciprian Ciucu este noul primar general al Capitalei. Potrivit estimărilor date de exit-pollul Avangarde-Curs îl dă câștigător cu 32,7%. Lupta pentru primăria Bucureștiului a fost strânsă, cu multe răsturnări de situație. Clasamentul, potrivit exit-poll-ului arată astfel: Ciprian Ciucu – 32,7%, Daniel Băluță -26, 3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana-Maria Ciceală […]
Un oficial al Departamentului de Stat arată că România a trimis mai mulți bani Rusiei decât Ucrainei, de la începutul războiului # QMagazine.ro
Christopher Landau, adjunctul secretarului de stat american Marco Rubio, arată într-o postare făcută pe platforma X o imagine comparativă a sumelor de bani pe care țările Uniunii Europene le-au trimis Rusiei față de Ucraina, de la momentul februarie 2022, când s-a declanșat războiul între cele două țări, până în ianuarie 2025, când Donald Trump s-a […]
Până la ora 10:00, au votat la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, 65.922 alegători, reprezentând 3,65% din numărul celor înscriși în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Dintre aceștia, 59.847 au votat pe liste permanente și complementare, iar 5.995 pe liste suplimentare și 80 cu urna […]
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție telefonică „lungă și substanțială” cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și cu negociatorii Kievului Andrei Gnatov și Rustem Umerov. Zelenski a precizat că Ucraina este decisă să lucreze „cinstit” cu partea americană pentru a aduce „cu adevărat” pacea. De asemenea, el a […]
Profesorul universitar Adrian Papahagi opinează că România nu are niciun viitor dacă Europa nu este unită și subliniază că „unitatea nu înseamnă uniformizare”. Într-o postare pe Facebook, Papahagi dezvoltă ideea unei Europe federale, o alcătuire echivalentă cu cea a Statelor Unite, subliniind că „Europa Unită are nevoie de o conducere federală coerentă, de o armată […]
Mii de elevi din Germania au protestat vineri în mai multe orașe din țară împotriva planurilor guvernului privind un nou serviciu militar voluntar, relatează dpa. Și francezii au auzit de curând îndemnul de-a se obișnui cu ideea ca tinerii să meargă să moară în războiul din Ucraina, venit chiar din gura șefului Statului General Major, […]
Comisia Europeană a amendat vineri cu 120 de milioane de euro platforma X a lui Elon Musk, pentru așa-zisa încălcare a regulilor de transparență prevăzute în controversata lege privind serviciile digitale. Un act deja considerat ostil inclusiv de Casa Albă și care, mai mult ca sigur, nu va rămâne fără urmări. „Circulă zvonuri că Comisia […]
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Prahova a decis, vineri, reluarea alimentării cu apă a localităților afectate de criza de la Paltinu, apa putând fi folosită doar la grupurile sanitare momentan. „Conform pașilor care au fost realizați astăzi am reușit să luăm hotărârea ca începând din această noapte să dăm drumul la apă. Este […]
Premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că nu are nicio intenție s-o demită pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ca urmare a crizei apei, care a afectat peste 100.000 de persoane. În cadrul unui briefing de presă, premierul a vorbit și de situația existentă în județele Prahova și Dâmbovița. Bolojan a declarat că e […]
Viktor Orban: Vom afla dacă negocierile dintre SUA și Rusia vor avea succes sau dacă va prevala voința europenilor, care consideră că războiul trebuie să continue # QMagazine.ro
SUA cere europenilor să opună rezistență față de UE și să încurajeze partidele suveraniste # QMagazine.ro
Noua Strategie Națională de Securitate a SUA, dată publicității recent, prezintă orientarea administrației Trump față de provocările epocii, un loc de cinste fiind acordat relației cu Europa. Conform documentului, SUA cere statelor europene să opună rezistență politicii actuale a Bruxellesului, considerată falimentară, avertizând serios că în mai puțin de două decenii Europa își va pierde […]
Instanța Supremă sesizează CCR în legătură cu proiectul asumat de Bolojan privind reforma pensiilor magistraților # QMagazine.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție în unanimitate a decis sesizarea Curții Constituționale a României pentru controlul constituționalității în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, se arată într-un comunicat al ÎCCJ. Instanța supremă a enumerat motivele pentru care consideră această lege ca fiind neconstituțională: discriminează magistrații față de alte categorii […]
Renumită pentru aroma sa intensă și gustul profund, cafeaua turcească este una dintre cele mai prețuite tradiții culturale ale Turciei. Metodele sale unice de preparare și servire, alături de însemnătatea sa socială și istorică, transformă această băutură într-o experiență esențială pentru orice vizitator al Turciei. Cafeaua turcească a fost inclusă în 2013 pe Lista Patrimoniului […]
BEC a decis retragerea din online a videoclipului în care apar Nicușor Dan, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă # QMagazine.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a dispus retragerea de pe internet a înregistrării video realizate în incinta Palatului Cotroceni, în care apar președintele Nicușor Dan, candidatul USR Cătălin Drulă și consilierul prezidențial Vlad Voiculescu. Potrivit deciziei, materialul are caracter electoral și a fost realizat într-un spațiu instituțional al statului, cu implicarea președintelui în favoarea unui […]
Începe marea trezire la realitate. Premierul Belgiei: Cine crede cu adevărat că Rusia va pierde în Ucraina? Este o poveste, o iluzie # QMagazine.ro
Doar în ultimele 24 de ore s-au petrecut evenimente care semnalează clar începerea marii treziri la realitate a UE în privința războiului din Ucraina. În afară de Ursula von der Leyen, nimeni nu vrea să se atingă de activele rusești înghețate. Belicoasa Finlandă s-a răsucit brusc și spune că trebuie să ne pregătim pentru o […]
Federica Mogherini, fostă șefă a diplomației Uniunii Europene, a demisionat din funcțiile deținute la Colegiul Europei din Bruges (Belgia) pe fondul anchetei pentru corupție care o are în centrul său, informează Agerpres. Mogherini a demisionat din funcția de rector al Colegiului Europei și din cea de director al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene. Potrivit Parchetului […]
Buzoianu nu înțelege de ce ar trebui să demisioneze, ministerul Mediului îi ia apărarea, iar șeful sindicatului din Apele Române se roagă ca OMV să nu ne dea în judecată # QMagazine.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a preluat modelul șefului său, premierul Ilie Bolojan, și a decis să nu dea curs invitației de a se prezenta la Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat, unde urma să fie audiată în legătură cu dezastrul de la Paltinu. Documentele care infirmă minciuna În loc să fie nevoită să explice […]
Guvernul a prezentat, miercuri, măsurile pentru sprijinirea populației din localitățile din județele Prahova și Dâmbovița afectate de problemele de furnizare a apei și pentru remedierea situației, precizând că premierul Ilie Bolojan a coordonat acțiunile de intervenție și a menținut permanent legătura cu ministerele și instituțiile guvernamentale. „Guvernul, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătății și […]
A murit Rodica Stănoiu, o veche prietenă și colegă. Am întâlnit-o, prima dată, la Institutul de cercetări juridice, în 1974, când m-am angajat acolo. Ea lucra deja în institut, în departamentul de drept penal, condus de celebrul Vintilă Dongoroz. Tot în Institut lucra soțul ei, Șerban, un distins jurist, cu o cultură enciclopedică. 15 ani […]
Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba, în regiunea Tambov din centrul Rusiei, a anunțat miercuri o sursă din cadrul serviciului militar de informații ucrainean GUR, informează Agerpres. Acesta este al cincilea atac ucrainean asupra conductei care furnizează petrol rusesc Ungariei și Slovaciei. Atacurile anterioare de acest fel au fost de fiecare dată efectuate […]
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, miercuri, că a fost semnat contractul de achiziție a unei corvete ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Turciei, în valoare de peste 220 de milioane de euro fără TVA. Potrivit unui comunicat al MApN, ceremonia de semnare a contractului interguvernamental de achiziție a corvetei s-a desfășurat, miercuri, la […]
Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, a anunțat că urmează să realizeze încă trei investiții a căror valoare se apropie de 14 milioane de euro. Cele trei proiecte la care face referire Rădulescu sunt reabilitarea ansamblului Cula Greceanu, cea mai veche din țară, și consolidarea Ansamblului Culei Duca. Al treilea proiect vizează reabilitarea clădirii în […]
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a anunțat că ieri a semnat „cu toată convingerea” moțiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. Grupul ”Pace întâi România” din Parlament anunță că a strâns numărul necesar de semnături pentru a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziția […]
„Oamenii cărora nu le place von der Leyen vor folosi asta împotriva ei”, a declarat un oficial UE după ce două personalități europene proeminente au fost reținute, scrie Politico. La exact un an de la începutul celui de-al doilea mandat de președintă a Comisiei, Ursula von der Leyen, deja afectată de întrebări privind angajamentul său […]
DIICOT. 33 de percheziții în trei județe pentru destructurarea unei rețele de traficanți de droguri # QMagazine.ro
Procurorii DIICOT au efectuat 33 de percheziții în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, inclusiv în două penitenciare, pentru destructurarea unei vaste rețele de traficanți care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate. Acuzațiile aduse membrilor rețelei sunt de trafic internațional de droguri, efectuare de operațiuni cu produse care au efecte psihoactive, spălare a banilor, […]
Secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei a declarat la Ploiești că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroșeni și încă un grup la CEO Oltenia. „În momentul de față, […]
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută marți, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE, a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului, informează Agerpres. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar ancheta se referă la presupuse fraude legate de formarea tinerilor diplomați, […]
După așa-zisul telefon de felicitare de la Trump de care nu am auzit decât de la Nicușor Dan, vine o a doua bizarerie: presa a difuzat ieri o presupusă scrisoare de felicitare de Ziua Națională adresată de președintele SUA omologului său român. Există o problemă: documentul nu poate fi regăsit în nicio sursă oficială, iar […]
De patru zile, 100.000 de persoane din județele Prahova și Dâmbovița nu mai primesc apă în sistemul centralizat din cauza creșterii apei dn barajul Paltinu cu aproximativ 12 metri. Situația, în mod evident, are consecințe foarte grave, cu atât mai mult cu cât nu este sigur la acest moment că la data de 8 decembrie […]
Marius Isăilă, care a promis indirect un milion de euro fostului ministru al Apărării, trimis în judecată # QMagazine.ro
Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica. Marius Isăilă a fost eliberat din arestul preventiv și […]
Thomas Ostermeier, unul dintre cei mai importanți regizori europeni, cunoscut pentru abordarea contemporană a pieselor clasice și montările sale provocatoare din punct de vedere politic și social, a montat pentru prima dată un spectacol în România, transpunând pe scena Sălii „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L.Caragiale” piesa Hedda Gabler de Henrik Ibsen. Piesa Hedda Gabler de Henrik […]
Grampet Group își extinde portofoliul prin achiziția activității de revizie a componentelor de frânare de la Knorr-Bremse România # QMagazine.ro
GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, anunță semnarea cu Knorr-Bremse Romania a acordului de vânzare-cumpărare a activității de revizie a componentelor de frânare. Finalizarea tranzacției rămâne condiționată de îndeplinirea condițiilor suspensive uzuale și este estimată pentru ianuarie 2026. Knorr-Bremse Romania este filiala locală a […]
Sculptorul despre care Eliade spunea că a „introdus lumina în lemn”, omagiat în Ungaria # QMagazine.ro
Filiala din Seghedin a Institutului Cultural Român de la Budapesta prezintă, în perioada 5 decembrie 2025 – 15 februarie 2026, o expoziție care aduce în prim-plan figura emblematică a sculptorului Ovidiu Maitec (1925-2007) dar, mai ales, moștenirea sa culturală, la o sută de ani de la naștere. „Maitec 100” reunește lucrări de sculptură, grafică și pictură a […]
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimișii Kievului le-au desfășurat cu reprezentanții SUA pentru a schița un plan de pace care să fie negociat ulterior cu Rusia, alte subiecte divergente fiind garanțiile de securitate pentru Ucraina […]
