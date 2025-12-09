Kaufland dă șah la Dedeman. Ce aduce în magazine – FOTO
Economica.net, 9 decembrie 2025 12:20
Kaufland a anunțat extinderea zonelor din magazinele sale dedicate gamei de bricolaj Parkside și aduce un nou concept de magazine în România.
Trump ameninţă Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% din cauza unei dispute privind apa # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% la importuri, din cauza unei dispute privind alocarea apei de-a lungul frontierei comune, informează dpa.
Un nou conflict internaţional – 10 morţi în ciocnirile de la graniţa dintre Thailanda şi Cambodgia # Economica.net
În pofida apelurilor internaţionale pentru reducerea tensiunilor, ciocnirile au continuat marţi la graniţa dintre Thailanda şi Cambodgia, unde şapte civili cambodgieni şi trei soldaţi thailandezi au murit, relatează AFP.
OUG pentru reducerea emisiilor de metan din sectorul energetic ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului – secretar de stat în Ministerul Energiei # Economica.net
Ordonanţa de Urgenţă pentru implementarea Regulamentului UE 2024/1787 privind reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic (MER) ar putea fi adoptată până la sfârşitul acestui an, a declarat, marţi, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi, la o dezbatere de specialitate.
Exporturile Germaniei au înregistrat o creştere surprinzătoare în octombrie, deşi previziunile indicau un declin, datorită comerţului cu statele membre UE, arată datele oficiale publicate marţi, transmite Reuters.
Hisense lansează în România cel mai mare televizor MiniLED din lume. Unde este expus # Economica.net
Hisense anunță că aduce în România o premieră absolută: televizorul RGB MiniLED de 116 inch, cel mai mare model RGB MiniLED din lume și primul produs realizat în producție de masă cu tehnologie RGB MiniLED autentică.
Cauți uși secționale rezidențiale și industriale? Vezi site-ul oficial Alexiana Group # Economica.net
Ai nevoie de produse care să fie durabile și sigure, indiferent de domeniu. Cu atât mai mult când este vorba despre ușile de garaj, care au anumite dimensiuni. Cu un producător care se ocupă de mai multe aspecte, poți sta mai liniștit la acest capitol.
Dacia a anunțat astăzi că a deschis cataloagele de comenzi pentru noile variante ale modelelor Sandero și Sandero Stepway, prezentate în octombrie 2025.
Cine este Paul Moldovan, cel care va prelua Primăria Sectorului 6 după ce Ciucu a devenit Primar al Capitalei # Economica.net
Primarul general ales, Ciprian Ciucu, îşi va da demisia din funcţia de edil al Sectorului 6, înainte de a depune jurământul pentru noul mandat. Acest lucru se va întâmpla imediat după ce vor fi parcurşi toţi paşii prevăzuţi de Codul Administrativ.
Trump: Europa merge în direcţii greşite. SUA cred că „dacă tendinţele actuale continuă, continentul va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puţin” # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat din nou aspru Europa luni, afirmând că aceasta merge în "direcţii greşite", la numai câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul continentul european, între care şi chestiunea migraţiei, potrivit DPA şi AFP.
Cum văd companiile din România situaţia economică în următorii ani şi ce planuri au – sondaj BEI # Economica.net
Aproape opt din zece companii româneşti investesc, multe dintre ele având planuri de a-şi extinde capacitatea, dar sentimentul general rămâne mai pesimist decât în Uniunea Europeană, relevă Sondajul Băncii Europene de Investiţii (BEI) privind investiţiile, dat marţi publicităţii.
Omenirea este aproape de un nou record. 2025 ar putea fi cel mai călduros an din istorie – Copernicus # Economica.net
Anul 2025 are în continuare şanse de a deveni unul dintre cei mai călduroşi trei ani înregistraţi vreodată, a anunţat marţi Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene, informează DPA.
China – Cel mai mare declin din ultimele 10 luni pentru cea mai mare piaţa auto din lume, în noiembrie # Economica.net
Vânzările de vehicule în China, cea mai mare piaţă auto din lume, au înregistrat un declin de 8,5% în noiembrie, a doua scădere lunară consecutivă şi cel mai sever recul din ultimele 10 luni, arată datele publicate de Asociaţia Producătorilor Auto din China (CPCA), transmit Xinhua şi Reuters.
Dezvoltatorul Hercesa mai construiește un bloc de apartamente lângă stadionul Steaua din București # Economica.net
Hercesa a anunțat începerea lucărilor de construcții la al patrulea bloc de apartamente prima fază a proiectului Stellaris Residencias de lângă stadionul Steaua din București.
Statul nu pregătește liberalizarea pieței de gaze și favorizează terenul pentru noi scumpiri, ar putea apărea o criză artificială a gazelor – asociație # Economica.net
Deși este a patra liberalizare a pieței de energie în ultimii 5 ani, se vine cu aceeași practică – nu se face nimic pentru a pregăti momentul și suplimentar se menține incertitudinea - sau se lasă această impresie - că poate nu se va liberaliza piața gazelor, arată Asociația Energia Inteligentă. Situația duce la o criză artificială a gazelor care va determina creșterea prețului pe piața angro și la consumatori la momentul liberalizării, care va aduce gaze scumpe în depozitele de înmagazinare, care care la rândul lor vor menține prețuri mari la gaze în iarna 2026/2027.
Cargus își extinde rețeaua națională de puncte de ridicare și livrare (out-of-home) în 450 de magazine Carrefour din toată țara. Este al doilea parteneriat al Cargus cu un brand de retail, după cel cu Agroland lansat în această toamnă.
În fiecare zi, aproape 200.000 de români au încredere că le oferim în mod responsabil ajutorul de care au nevoie pentru a merge înainte. În cei 19 ani de activitate pe piața românească, peste 1,3 milioane de români au fost sau încă sunt, clienții Provident. De la ei am învățat ce înseamnă responsabilitatea, chibzuința și speranța de mai bine. Și am mai învățat că un ajutor, oricât de modest, venit la momentul oportun, poate schimba multe în viața unei familii sau a unei comunități. Dar, dați-mi voie să explic mai pe larg.
Ucraina – Zelenski spune că nu are nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei # Economica.net
Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană, informează AFP.
Ce strategie are Jumbo în România – „Lăcomia poate avea consecințe costisitoare. Mai bine să fii prost decât să-ți pară rău” (Profit.ro) # Economica.net
Majorarea TVA în România a afectat profitul Jumbo și va fi transferată în prețuri în cele din urmă, anunță președintele retailerului grec de jucării, care precizează că grupul și-ar putea încetini expansiunea pe piața românească, din cauza condițiilor nefavorabile, scrie Profit.ro.
Mercedes-AMG îl va avea ca șef pe Stefan Weckbach, cel care a supervizat dezvoltarea Porsche Taycan # Economica.net
Considerat nu cu mult timp în urmă un posibil candidat pentru funcția de CEO al mărcii Porsche, Stefan Weckbach părăsește grupul Volkswagen și devine CEO al Mercedes-AMG.
Ford și Renault au încheiat un parteneriat. Grupul francez va asambla două modele pentru cel american # Economica.net
Grupul Renault va asambla două mașini electrice, având la bază platforma AmpR, pentru Ford, ca parte a unui parteneriat între cei doi producători auto, care include și un potențial acord pentru dezvoltarea în comun a autoutilitarelor.
Armata israeliană a anunţat marţi dimineaţă că a lovit infrastructuri ale mişcării islamiste Hezbollah, pro-iraniene, în sudul Libanului, transmite France Presse.
Isarelienii de la Econergy au ajuns la un portofoliu de 3,4 GW în regenerabil în România, cea mai importantă piață a lor din Europa # Economica.net
Portofoliul total din regenerabil al companiei israeliene Econergy în România a ajuns la 3.402 MW, potrivit ultimelor date ale companiei din raportul său aferent primelor 9 luni din acest an.
Nicușor Dan: Am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate # Economica.net
România a început 'un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate', a declarat, luni, președintele Nicușor Dan, la o întâlnire cu reprezentanți ai diasporei române desfășurată la ambasada țării noastre din capitala Franței.
NATO exclude compania israeliană Elbit Systems dintre furnizorii săi, în urma unor acuze grave de corupție – surse # Economica.net
NATO exclude Elbit Systems, unul dintre cei mai mari contractori israelieni din industria de apărare, de la procedurile de achiziţii publice, cât timp anchetele privind acuzaţii de corupţie sunt în desfăşurare, transmite luni DPA, citând surse din cadrul Alianţei.
UE și Canada anunță că vor coopera în domeniul dezvoltării tehnologiilor fiabile de inteligență artificială # Economica.net
Uniunea Europeană şi Canada şi-au consolidat cooperarea şi şi-au reafirmat interesele comune pentru a stimula competitivitatea, inovarea şi rezilienţa economică în cadrul primului Consiliu privind parteneriatul digital, care a avut loc luni la Montreal.
Președintele Lula cere Guvernului să prezinte o foaie de parcurs pentru reducerea dependenței Braziliei față de combustibilii fosili # Economica.net
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a ordonat luni guvernului său să prezinte o "foaie de parcurs" pentru a reduce dependenţa Braziliei de combustibilii fosili, o promisiune făcută de gigantul sud-american în timpul summitului climatic COP30, informează AFP, transmite Agerpres.
Diana Buzoianu: Fake news-urile din ultimele zile trebuie să ajungă pe masa autorităților competente, pentru a vedea dacă nu sunt fapte penale acolo # Economica.net
Autorităţile competente trebuie să analizeze dacă fake news-urile coordonate în ultimele zile nu reprezintă inclusiv fapte penale şi atentează la siguranţa naţională, a declarat, luni, după dezbaterea "Ora Guvernului" din Parlament, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.
Bilanțul victimelor valului uriaș din Tenerife a ajuns la patru morți. printre ei sunt și doi români # Economica.net
O persoană rănită duminică de un val care a lovit o piscină naturală de pe insula spaniolă Tenerife a decedat, au anunţat luni serviciile de intervenţie, numărul morţilor ajungând la patru, doi cetăţeni români şi doi slovaci, transmite AFP, relatează Agerpres.
Mai vin și vești bune din economie. Scăpăm de recesiune, chiar dacă vor fi scăderi anunțate pentru ultimele șase luni. Cu cât crește PIB în 2025 – analiști # Economica.net
Chiar dacă România va experimenta o recesiune tehnică în 2025, adică două trimestre (ultimele două) consecutive cu scăderi ale Produsului Intern Brut (PIB) este cert că, per ansamblu, vom avea creștere economică, cu un plus în intervalul 0,8%-1,3%, consideră analiștii contactați de Economica.
Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei şi oamenii care s-au asigurat opţional la sănătate au adus aproape 950 de milioane de lei la Fondul Sănătăţii în trei luni, efect direct al eliminării multor excepţii de la plata CASS prin Legea 141 # Economica.net
Efectele Legii 141 din 2025, care a corectat mai multe inechităţi din finanţarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în a treia lună de la aplicare: 921 de milioane de lei s-au strâns la FNUASS în august, septembrie, octombrie de la pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei, cărora li se reţine CASS pentru partea de pensie care depăşeşte pragul de 3.000 de lei, arată analiza lunară a Economica.net asupra execuţiei FNUASS. Peste 26 de milioane de lei au adus la FNUASS oamenii care s-au asigurat opţional la sănătate, fie pentru că li s-a eliminat prin lege categoria de coasigurat, în baza căreia au fost asiguraţi la sănătate fără plata CASS, fie pentru că nu au venituri şi s-au asigurat opţional, dar de acum plătesc prima tranşă a CASS datorate chiar la momentul când trimit declaraţia unică la Fisc, potrivit analizei Economica.net.
Infosys Limited, una dintre cele mai mari companii de outsourcing din India, a anunțat fuziunea filialelor sale din România deținute integral, in-tech Engineering și ProIT, ca parte a unui efort de restructurare internă.
UE amână publicarea propunerilor de revizuire a normelor pentru sectorul auto. Era așteptată o relaxare privind emisiile vehiculelor # Economica.net
Uniunea Europeană amână cu o săptămână publicarea propunerilor pentru sectorul auto, care ar putea relaxa normele comunitare privind emisiile vehiculelor, a confirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Reuters, relatează Agerpres.
De la 1 ianuarie 2026, IRCC coboară de la 6,06%, cât este în prezent, la 5,68% pe an, la care se adaugă marja băncii atunci când este calculată dobânda pentru credite. Și în trimestrul doi din 2026 valoarea IRCC, pe baza datelor existente până la la data de 8 decembrie, se va situa tot în jurul valoarii de 5,5%, ceea ce înseamnă că pentru primul semestru din 2026, valoarea IRCC scade cu 50 de puncte de bază, iar rata creditelor ipotecare cu circa 100 de lei, în funcție de maturitatea creditului, după cum arată președintele CFA România, Adrian Codirlașu.
Comisia Europeană a anunţat luni că a aprobat achiziţionarea companiei americane Kellanova de către producătorul american de dulciuri Mars, transmite DPA, relatează Agerpres.
Chevron este interesat de preluarea participației Lukoil la uriașul zăcământ West Qurna 2 din Irak. Acest activ l-ar vrea însă și rivalii de la ExxonMobil # Economica.net
Ministrul irakian al Petrolului, Hayan Abdul-Ghani, a discutat luni evoluţiile din sectorul energetic din Irak cu o delegaţie a gigantului american Chevron, care şi-a exprimat interesul în achiziţionarea participaţiei deţinute de Lukoil în zăcământul petrolier irakian West Qurna 2, care este cel mai valoros activ al firmei ruseşti, informează site-ul IraqiNews.com şi agenţia de presă irakiană Shafaq, transmite Agerpres.
Încep căutările pentru noile resurse de gaze în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră. Petrom a depus documentația de mediu pentru noua sondă de mare adâncime Anaconda-1 # Economica.net
OMV Petrom, care alături de Romgaz, este concesionar al perimetrului Neptun Deep, ce va aduce în România primele gaze din zăcământul de 100 de miliarde de metru cubi, a depus documentația de mediu pentru un nou foraj la mare adâncime în Neptun Deep, prin care se va vedea dacă există resurse de gaze suplimentare celor găsite deja. Forajul acestei sonde este o obligație din contractul de concesiune.
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a numit-o pe Ruxandra Băndilă în funcția de director executiv, funcție pe care a mai deținut=o în trecut # Economica.net
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a anunțat astăzi numirea Ruxandrei Băndilă în funcția de director executiv.
Premier Energy, grup activ în piețele de furnizare și producție de energie electrică în România și în același timp și operator al unei rețele de distribuție, va construi o nouă centrală electrică în România, la Brăila, și studiază încă un proiect, potrivit anunțurilor oficialilor companiei.
19:20
Bătălie pe studiourile Warner Bros. După ce vineri Netflix a anunțat că va cumpra compania pentru 72 de miliarde de dolari, Paramount supralicitează și vine cu o ofertă de 108,4 milairde de dolari # Economica.net
Grupul media Paramount Skydance a lansat luni o ofertă ostilă de preluare a Warner Bros Discovery (WBD), în valoare de 108,4 miliarde de dolari, transmit Reuters şi AP, relatează Agerpres.
GRUP EM S.A. adoptă un plan etapizat pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%, pentru menținerea tranzacționării pe piața AeRO a BVB # Economica.net
Grup EM S.A., specializat în servicii de construcții-montaj pentru sectorul energetic, informează investitorii și publicul larg că, în conformitate cu cerințele pieței SMT-AeRO administrată de Bursa de Valori București (BVB), compania a adoptat un plan concret și etapizat pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%, necesar pentru menținerea la tranzacționare pe acest segment de piață.
Ministerul Afacerilor Externe a confirmat luni decesul celui de-al doilea român surprins de valul oceanic în Tenerife (Spania).
Magnum, fosta divizie de înghețată a gigantului Unilever, debutează la bursele din Amsterdam, Londra și New York # Economica.net
Magnum Ice Cream Co, fosta divizie a gigantului din domeniul bunurilor de larg consum Unilever, a avut o evaluare mai scăzută decât se aşteptau analiştii la debutul pe piaţa bursieră, cea mai mare companie de îngheţată încercând să-şi îmbunătăţească performanţele ca entitate independentă, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
Încrederea investitorilor în zona euro a crescut la sfârșitul lui 2025, deși datele arată o stagnare a economiei # Economica.net
Încrederea investitorilor în zona euro s-a îmbunătăţit la finalul anului, deşi datele indică o stagnare a economiei, arată rezultatele unui studiu publicat luni, transmite agenția germană de presă DPA, relatează Agerpres.
Airbus SE (simbol bursier: AIR) a anunțat astăzi că a finalizat tranzacția cu Spirit AeroSystems pentru achiziționarea activelor industriale dedicate programelor sale pentru aeronave comerciale.
TAROM lansează pentru perioada 8-10 decembrie o promoție nouă pentru zborurile interne # Economica.net
TAROM lansează o nouă ofertă specială dedicată zborurilor interne, ce se derulează în perioada 8-10 decembrie 2025, iar călătoriile pot fi efectuate începând cu data de 5 ianuarie 2026, relatează Agerpres.
Primăria Cluj-Napoca a atribuit două contracte în valoare de 8,5 milioane de euro pentru repararea rețelei de termoficare. Boc promite facturi mai mici # Economica.net
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că printr-o investiţie de 8,5 milioane de euro din fonduri europene şi fonduri proprii, clujenii vor beneficia de facturi mai mici, în urma eficientizării sistemului de termoficare din oraş, transmite Agerpres.
Performanța excepțională a aurului pe tot parcursul anului 2025 a captat atenția investitorilor, prețul metalului prețios crescând cu 60% de la începutul anului. Această creștere remarcabilă a fost impulsionată de o combinație fără precedent de turbulențe geopolitice, slăbiciune a dolarului și creșterea cererii de investiții în aur atât pe canalele instituționale, cât și pe cele de retail. Însă în 2026, elementele care au dus la maximele din acest an s-ar putea schimba, iar acest lucru ar putea prelungi creșterea istorică sau declanșa o corecție, în funcție de modul în care vor evolua economia și politică globală.
Bitcoinul revine la peste 90.000 de dolari. Atenția se îndreaptă către decizia Rezervei Federale SUA de miercuri privind rata dobânzii. Actualizarea Fusaka devine operațională pe rețeaua principală Ethereum # Economica.net
După ce a scăzut la aproximativ 84.000 de dolari la începutul săptămânii trecute, bitcoinul a înregistrat o creștere și a revenit peste nivelul de 90.000 de dolari, aducând capitalizarea totală a pieței criptoactivelor la 3,1 trilioane de dolari.
Marina bulgară a primit luni o navă complet nouă pentru prima dată în 100 de ani, a declarat ministrul apărării Atanas Zaprianov la Varna. El a participat la o ceremonie militară de ridicare solemnă a pavilionului naval al Bulgariei pe noua navă multifuncţională şi modulară de patrulare Hrabri.
