Primasport.ro, 9 decembrie 2025 12:20

Cinci brigăzi de arbitri români au fost delegaţi la meciurile din Cupele Europene

Acum o oră
12:20
Cinci brigăzi de arbitri români au fost delegaţi la meciurile din Cupele Europene Primasport.ro
Acum 2 ore
11:30
Legenda Red Bull, Helmut Marko, părăseşte echipa Primasport.ro
11:30
E gata! Patronul a făcut anunţul! Două transferuri la Rapid | EXCLUSIV Primasport.ro
Acum 4 ore
10:00
Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte, după egalul cu Botoşani: ”100% ratarea campionatului!” | EXCLUSIV Primasport.ro
09:50
AC Milan a reuşit remontada în deplasare, 3-2 cu Torino, şi a redevenit lider Primasport.ro
Acum 12 ore
00:10
Adrian Mihalcea recunoaşte ”O victorie meritată!” | VIDEO Primasport.ro
Acum 24 ore
23:50
Nu s-a abţinut, după egalul cu Rapid: ”Mai avem de strâns puncte pentru a ajunge în play-off!” Primasport.ro
23:40
Au văzut ratarea lui Petrila şi nu s-au abţinut: ”Dă 9.999 din 10.000, nu ai cum! E ceva de nu ştii cum s-o numeşti!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
23:20
Explicaţiile lui Costel Gâlcă, după egalul cu Botoşani: ”E mai puţin important cine intră!” | VIDEO Primasport.ro
23:20
VIDEO | Leo Grozavu se înclină în faţa jucătorilor săi după egalul cu Rapid: „Jos pălăria” Primasport.ro
23:10
VIDEO | Claudiu Petrila îşi face „mea culpa” după ratarea sezonului în SuperLigă: „Cred că m-am relaxat şi am fost prea sigur că marchez. Vreau să îmi cer scuze faţă de colegi Primasport.ro
22:30
Joey Barton a fost condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare pentru transmiterea de mesaje jignitoare în social media Primasport.ro
22:30
VIDEO | FC Botoşani – Rapid, 0-0! Giuleştenii rămân pe primul loc în SuperLigă Primasport.ro
21:40
Surpriza zilei! Salah este OUT Primasport.ro
21:30
Surpriza zilei! Salam este OUT Primasport.ro
21:00
VIDEO | FC Botoşani – Rapid, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ratare incredibilă a lui Petrila Primasport.ro
20:40
Becali sparge banca! 5 jucători sunt daţi afară de la FCSB, iar alţi 5 vor fi cumpăraţi: ”El e fotbalist!” Primasport.ro
20:40
VIDEO | FC Botoşani – Rapid, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start în lupta pentru primul loc Primasport.ro
20:30
Adrian Mihalcea nu a ezitat: ”O victorie meritată!” | VIDEO Primasport.ro
20:20
Eugen Neagoe, atac la adresa lui Istvan Kovacs după eşecul cu UTA: „Nu sunt prima dată luat de fraier” Primasport.ro
19:40
VIDEO | UTA - Petrolul Ploieşti, 1-0! Gazdele obţin victoria la ultima fază! Primasport.ro
19:00
Gică Craioveanu nu a ezitat, după ce a văzut cum Ionuţ Radu a anihilat-o pe Real Madrid: ”Se vorbeşte la superlativ şi de ai noştri!” Primasport.ro
18:40
Ilie Dumitrescu nu a ezitat când a venit vorba de echipa care a dominat campionatul: ”A fost super-pragmatică!” Primasport.ro
18:40
VIDEO | UTA - Petrolul Ploieşti, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză fără ocazii mari Primasport.ro
18:30
VIDEO | UTA - Petrolul Ploieşti, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză fără ocazii mari Primasport.ro
18:20
Nu se mai opresc problemele la Real Madrid! Starul care s-a luptat cu accidentările în ultimii ani s-a rupt din nou Primasport.ro
18:10
Premiile Fanatik 2025: Echipa Prima Sport primeşte trofeul pentru cel mai bun comentariu sportiv Primasport.ro
17:40
VIDEO | UTA - Petrolul Ploieşti, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
17:10
Familia lui Louis Munteanu regretă că transferul la FCSB a picat: „Este o echipă de top unde ar fi putut creşte” Primasport.ro
17:00
Legendarul Rooney nu s-a mai abţinut când a venit vorba de Salah Primasport.ro
17:00
E gata! Adrian Mutu, revenire de senzaţie: ”În pauza asta!” Primasport.ro
16:30
Jasmine Paolini o va avea în stafful său pe Sara Errani, partenera sa în proba de dublu Primasport.ro
15:10
Hermannstadt va avea antrenor nou! Vali Negru nu continuă interimatul Primasport.ro
15:00
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a murit la vârsta de 54 de ani în urma unei hemoragii cerebrale Primasport.ro
14:20
O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru şantaj la adresa fotbalistului Son Heung-Min Primasport.ro
14:20
Farul Constanţa, decizie finală cu privire la Ianis Zicu. ”Dorim să aducem la cunoştinţa suporterilor” Primasport.ro
14:10
Mario Tudose a intrat în atenţia unui club dintr-un campionat de top! Primasport.ro
13:40
Costel Gâlcă a luat o decizie radicală! A exclus un jucător din cauza comportamentului Primasport.ro
13:20
Încă o veste rea pentru FCSB! Un jucător de bază a evoluat cu dureri în ultimele meciuri. ”Are nişte probleme foarte mari” Primasport.ro
13:20
Tensiuni mari în vestiarul lui Real Madrid după eşecul cu Celta Vigo Primasport.ro
Ieri
12:40
Vali Badea, afectat de decesul lui Ioan Sdrobiş. ”De vreo două-trei luni era într-o stare foarte foarte rea” Primasport.ro
12:40
Români în Europa. Radu a făcut “minuni”, Ianis a strălucit, iar Chivu a fost “omul meciului” Primasport.ro
12:30
Vali Badea, foarte afectat de decesul lui Ioan Sdrobiş. ”De vreo două-trei luni era într-o stare foarte foarte rea” Primasport.ro
12:20
Încă un antrenor schimbat în Superliga? Acţionarul a făcut anunţul. "Cauzele eşecului le poate spune” Primasport.ro
11:50
Ultimele veşti despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. ”Este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren” Primasport.ro
11:30
Observatorul Augustus Constantin, delegat în premieră la un meci în Liga Campionilor Primasport.ro
11:30
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată Primasport.ro
10:50
Iuliu Mureşan a anunţat noul obiectiv al celor de la CFR. ”Nu cred că se mai poate” Primasport.ro
10:50
Dinamo a luat decizias finală cu privire la transferul lui Musi. ”Este acum într-un moment foarte bun şi foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător” Primasport.ro
09:50
La aproape 41 de ani, LeBron James a fost magistral pentru Lakers. Meci palpitant cu Philadelphia Primasport.ro
