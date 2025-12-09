După vizita oficială la Washington, Sebastian Burduja transmite mesajul liderilor americani: România contează pentru SUA
Gândul, 9 decembrie 2025 12:20
Fostul ministru al Energiei și președintele PNL, Sebastian Burduja, a prezentat concluziile vizitei oficiale pe care a făcut-o la Washington săptămâna trecută, unde a avut discuții la Casa Albă, Departamentul de Energie, Departamentul de Stat și în Congresul SUA. Potrivit fostului ministru, toți oficialii americani cu care s-a întâlnit au transmis același mesaj: România rămâne […]
Acum 5 minute
13:00
”Stegarul Dac” a fost săltat din nou de polițiști. Cezar Avrămuță ar fi agresat forțele de ordine la Buftea, unde era așteptat Călin Georgescu # Gândul
Cezar Avrămuță, cunoscut ca ”Stegarul Dac”, a fost săltat de jandarmi la Buftea, unde Călin Georgescu era așteptat să semneze controlul judiciar. Potrivit ultimei decizii a instanței, bărbatul nu are voie să participe la proteste în aceste momente. IPJ Ilfov a făcut câteva precizări în cazul incidentului care l-a avut pe Avrămuță protagonist. Potrivit autorităților, […]
13:00
Descoperirea care l-a făcut pe un bărbat din Anglia mai bogat 800.000 de euro. Ce a găsit într-un garaj vechi, sub biroul său de lucru # Gândul
Un bărbat din Anglia a făcut o descoperire uimitoare, în vechiul său garaj, chiar sub biroul său de lucru. S-a dovedit a fi o capodoperă care, în prezent, valorează peste 800.000 de euro. Descoperirea a avut loc în Oxfordshire, Anglia, acolo unde o veche și prăfuită pictură a fost găsită sub birou, într-un garaj. Imaginea, […]
Acum 15 minute
12:50
Cu toții cunoaștem acele persoane care par să aibă un dar special atunci când vine vorba de plante. Intrai în casa lor și vedeai zeci de ghivece pline cu verde intens, frunze sănătoase și flori spectaculoase. Totul arăta atât de natural, de parcă plantele ar fi fost într-o simbioză perfectă cu locuința. În același timp, […]
Acum 30 minute
12:40
Actrița Anca Pandrea, în vârstă de 79 de ani, a dezvăluit care este marele său regret din relația pe care a avut-o cu regretatul Iurie Darie. Anca Pandrea este o cunoscută actriță și fosta parteneră de viață a regretatului actor Iurie Darie. Acesta a încetat din viață în data de 9 noiembrie 2012, la […]
12:40
Cristoiu, pronostic negru pentru Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: S-a creat premisa pentru suspendarea președintelui # Gândul
Într-o ediție specială dedicată alegerilor din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat poziția lui Nicușor Dan în acest context. În opinia cunoscutului gazetar, președintele iese cu imaginea sever șifonată și face un pas către un posibil referendum. Moderatorul emisiunii a […]
Acum o oră
12:30
Care este cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume: 3.000 de oameni, la fiecare 2 minute # Gândul
Care este cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume. Aici, zilnic trec 3.000 de oameni, la fiecare 2 minute. În plus, aceasta a devenit o atracție turistică. Cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume se află în centrul orașului Tokyo. Mii de oameni traversează intersecția în câteva minute, astfel încât trotuarul opus nu […]
12:30
Metoda prin care îți crești imunitatea, potrivit medicului Monica Pop. Ce spune despre Vitamina C # Gândul
Medicul oftalmolog Monica Pop a adus în atenție o metodă prin care imunitatea ar putea fi crescută. Totodată, a vorbit despre popularitatea Vitaminei C și modul în care ar trebui administrată. Imunitatea poate fi întârită atât prin alimentație, cât și prin administrarea anumitor suplimente, spun unii dintre specialiști. De data aceasta, medicul oftalmolog Monica Pop […]
12:20
După vizita oficială la Washington, Sebastian Burduja transmite mesajul liderilor americani: România contează pentru SUA # Gândul
12:10
Mamdani se mută din apartamentul modest din Queens în luxoasa reședință oficială a primarului New Yorkului. Unde va sta, de fapt # Gândul
Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat că își va părăsi modestul apartament din cartierul Queens, cu chirii limitate prin lege, pentru a se muta în luxoasa reședință oficială din Manhattan rezervată edilului-șef. Democratul, care-și va prelua mandatul pe 1 ianuarie, se va muta în aceeași lună la Gracie Mansion, o casă […]
Acum 2 ore
12:00
Petrișor Peiu demolează reforma companiilor de stat a lui Bolojan: Guvernul este dovada vie că ridicolul nu are limite # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrisor Peiu, acuză Guvernul de „ridicol” după publicarea listei pentru reforma companiilor de stat. Aceasta include firme aflate în insolvență, lichidare sau chiar inexistente. Liderul senatorilor AUR, Petrisor Peiu, critică vehement anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu privind demararea „marii reforme” a companiilor de stat, după ce Guvernul a făcut publică o listă cu […]
12:00
Miliardarul Andrej Babiš, investigat de Parchetul condus de Koveși și achitat, revine la putere în Cehia. Președintele Cehiei l-a desemnat premier # Gândul
Președintele ceh Petr Pavel l-a numit, marți, în funcția de prim-ministru pe Andrej Babiš, liderul mișcării ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți), care a câștigat alegerile parlamentare în urmă cu câteva luni. Potrivit serviciului de presă al administrației prezidențiale, Petr Pavel va aproba, în zilele următoare, cabinetul de miniștri format de Andrej Babiš. Noul prim-ministrul va forma […]
11:50
Nicușor Dan promite, din Franța, raportul despre anularea alegerilor în “2-3 luni”, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia “în 3-5 ani” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Șeful statului a afirmat că România nu va afla prea curând toate detaliile despre modul în care Rusia ar fi intervenit în procesul electoral. Nicușor Dan a vorbit despre ancheta care vizează anularea primului tur al […]
11:50
Motivul pentru care s-a anulat întâlnire dintre premierul Bolojan și ministrul german al Apărării # Gândul
Boris Pistorius, Ministrul Apărării de la Berli, și-a anulat vizitele din Polonia și România precum și întâlnirea oficială cu premierul român Ilie Bolojan la Baza Mihail Kogălniceanu „din motive de boală”, relatează cotidianul Bild, potrivit Mediafax. Ministrul Pistorius urma să plece marți dimineață spre România și Polonia, pentru a se întâlni cu militarii germani staționați […]
11:40
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, și-a amintit de perioada copilăriei. Aceasta a vorbit despre relația cu frații ei, dar și cu părinții săi. Diana Dumitrescu s-a născut la Constanța, într-o familie cu patru copii. Vedeta și-a amintit de copilărie și a vorbit despre frații și părinții săi într-un interviu pentru revista Viva. […]
11:40
La o reuniune a miniștrilor de finanțe din G7, Statele Unite au avertizat că vor reduce sprijinul pentru Ucraina după rambursarea ultimelor tranșe ale împrumutului G7, relatează Politico . Împrumutul a fost convenit în 2024 de administrația americană condusă de Joe Biden. Conform publicației, Ucraina va trebui să reducă cheltuielile guvernamentale încă din aprilie, în absența unui […]
11:30
Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe” # Gândul
Majorarea TVA în România a afectat serios profitul grupului Jumbo, iar costurile vor fi transferate în prețuri „mai târziu”, avertizează fondatorul retailerului grec, Apostolos Vakakis. El a sugerat că grupul Jumbo ar putea lua în calcul inclusiv frânarea investițiilor în România. Majorarea cotei standard de TVA în România, implementată în luna august, a avut un […]
11:30
Senatul a adoptat tacit propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial drept zi liberă pentru părinți. Termenul pentru dezbatere și vot s-a împlinit la data de 3 decembrie, iar proiectul este considerat adoptat tacit. Decizia finală aparține Camerei Deputaților „Se acordă zi liberă pentru părinți, așa […]
11:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre vizita lui Nicușor Dan în Franța. „În jurnalul meu video de luni seara, am tras un semnal de alarmă în privința vizitei lui Nicușor Dan în Franța. Din câte se știe, Nicușor Dan se află în Franța într-o vizită […]
11:20
Filmul tragediei din Tenerife, în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat avertismentele # Gândul
Doi români au murit duminică, după ce au fost surprinși de un val uriaș într-o piscină de pe coasta Los Gigantes, în Santiago, del Teide, Tenerife. Tragedia s-a produs după ce toți turiștii au încălcat interdicția de acces în zona de scăldat din Los Gigantes, rupând porțile. Zona este considerată extrem de periculoasă atunci când […]
11:20
Nicușor Dan promite raportul despre anularea alegerilor în termen de 2-3 luni, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia în 3-5 ani # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Șeful statului a afirmat că România nu va afla prea curând toate detaliile despre modul în care Rusia ar fi intervenit în procesul electoral. Nicușor Dan a vorbit despre ancheta care vizează anularea primului tur al […]
Acum 4 ore
11:00
Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință” # Gândul
Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. Susținătorii i-au făcut și o melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”, spun versurile piesei dedicate lui Călin Georgescu.
11:00
Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției # Gândul
Partidul lui Marine Le Pen, Adunarea Națională (RN), vrea să redeschidă bordelurile din Franța, relatează Le Monde. Închise prin Legea Marthe Richard în 1946, aceste spații ar putea fi administrate chiar de lucrătoarele sexuale, menționează sursa citată, care precizează că partidul pregătește deja un proiect de lege în acest sens. „Voi propune redeschiderea bordelurilor, dar […]
10:50
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00 # Gândul
„Killer-ul” FCSB-ului, cu 4 goluri marcate în derby-urile cu marea rivală, se întoarce sâmbăta în Giulești din postura de adversar. Vorbim cu Iacob despre multe subiecte interesante și așteptăm întrebările voastre pentru fundașul care și-a declarat dragostea pentru Rapid, după cei 3 ani petrecuți în Giulești. Discutăm despre ratările lui Petrilă din partidele cu Botoșani, […]
10:50
Date de ultimă oră despre vreme, direct de la ANM. Temperaturile rămân scăzute în toată țara # Gândul
Prognoza de ultimă oră arată că nu apare nicio schimbare semnificativă în București. Capitala rămâne astăzi sub nebulozitate joasă, persistentă, iar situația continuă și la noapte, ba chiar și mâine dimineață. Contactată de Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu al ANM – a transmis că temperaturile rămân scăzute pentru începutul lunii decembrie. Maxima zilei […]
10:40
Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți # Gândul
Conflictul armat de la frontiera dintre Cambodgia și Thailanda a făcut cel puțin șase morți din rândul civililor cambodgieni, potrivit unui nou bilanț transmis de Ministerul Apărării din Phnom Penh. Armata thailandeză a deschis focul în provincia de frontieră Banteay Meanchey după miezul nopții de luni, 8 decembrie, „ucigând doi civili care călătoreau pe Ruta […]
10:30
Acord istoric între Renault și Ford. Vor fi lansate 2 modele de vehicule electrice în Europa # Gândul
A fost anunțat un acord istoric între Renault și Ford, iar două modele de vehicule electrice vor fi lansate în Europa. Este vorba despre un parteneriat strategic prin intermediul căruia ambele companii vor produce autoturisme și autovehicule comerciale. Ford și Renault s-au pus de acord și, în cadrul unui parteneriat strategic, vor lansa două modele […]
10:30
O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut chroming pe rețelele sociale. Ce este acest trend periculos # Gândul
O adolescentă în vârstă de 13 ani a murit, după ce ar fi făcut o provocare de pe rețelele sociale. Familia acesteia trage un semnal de alarmă. Aceasta ar fi murit la scurt timp după ce ar fi făcut trendul chroming, o provocare tot mai populară în străinătate. Chroming este popular, mai ales în străinătate, […]
10:20
Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei # Gândul
Un atac cu rachetă lansat de Rusia asupra unui bloc rezidențial din orașul ucrainean Ternopil s-a soldat cu 38 de morți, printre care și o fetiță de 7 ani din Polonia. Operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat după patru zile de intervenții în condiții extrem de dificile. Atacul cu rachetă lansat de armata rusă […]
10:20
CSAT blochează Proiectul „Vizelor de Aur” iniţiat de Mircea Abrudean. Consiliul Suprem îl consideră „risc de securitate naţională” # Gândul
Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), consideră Proiectul „Vizelor de Aur”, inițiat de Mircea Abrudean, un risc de securitate națională. Motiv pentru care a decis blocarea acestuia. Decizia vine după un avertisment dur din partea care a catalogat proiectul drept o amenințare la adresa securității naționale și un impediment în calea aderării la Schengen […]
10:10
1 an de la căderea regimului Assad în Siria. Rusia nu a plecat „cu coada între picioare”, iar Kremlinul a acceptat noua conducere și a mutat rapid pentru a nu pierde o zonă de influență cheie # Gândul
Cu un an în urmă, rebelii sirieni conduși de gruparea Hayat Tahrir al-Sham (HTS) au răsturnat regimul lui Bashar al-Assad. Rusia petrecuse ani de zile prin a-și susține aliatul de lungă durată. La vremea aceea, țintea chiar forțele aflate acum la putere, iar mulți observatori au presupus că Moscova va fi alungată complet din Siria. […]
10:10
La ieşirea de la Judecătoria Sector 1, Călin Georgescu se declară încrezător în puterea legii: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea.” # Gândul
Călin Georgescu află marţi dacă i se va prelungi controlul judiciar de către magistraţii Judecătoriei Sectorului 1. Fostul prezidenţiabil a fost citat de urgență în primul dosar penal pentru care a fost trimis în judecată. Liderul suveranist urmează să afle dacă măsura preventivă de control judiciar se va menține sau nu pentru următoarele 60 de […]
10:10
Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, cunoscută ca „taxa de cogenerare”, apare pe facturile tuturor consumatorilor de energie electrică din România. Scopul său inițial a fost să sprijine centralele care produc simultan energie electrică și termică, cu un randament mult mai ridicat decât instalațiile clasice. Începând de la data de 1 noiembrie 2025, valoarea taxei […]
10:00
În ciuda armistițiului încheiat în 2024, armata israeliană a atacat ținte din Liban, stârnind îngrijorare în întregul Orient Mijlociu. Israelienii au anunțat că atacurile au vizat infrastructura organizației Hezbollah. Tot mai multe atacuri în ultimele săptămâni Israelul a anunțat atacurile asupra infrastructurii Hezbollah din Liban. În ciuda unui armistițiu declarat în noiembrie 2024, după mai […]
09:50
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Ninsorile își fac apariția în mai multe orașe din România, începând cu ziua de vineri, 12 decembrie 2025, potrivit meteorologilor Accuweather. Temperaturile minime vor coborî până la -4 grade Celsius, până spre finalul lunii. Iarna își intră în grații în mai multe zone din România. Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru luna decembrie 2025 […]
09:50
Aanchal Mamidwar, în vârstă de 21 de ani, din orașul Nanded, statul Maharashtra, a participat la o ceremonie de căsătorie neobișnuită cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, Saksham Teit (20 de ani), ucis de propria ei familie, relatează The New Indian Express și Hindustan Times. Astfel, Aanchal a organizat o ceremonie simbolică de nuntă cu […]
09:40
Cum şi-a convins deputatul Daniel Ciornei colegii din Comisia de Apărare să nu respingă proiectul care previne femicidul: „Este un proiect bun. Hai să-l amânăm! O să avem iar pe conștiinţă victime” # Gândul
Deputaţii şi senatorii AUR au iniţiat o serie de modificări legislative care ar urma să fie aduse pentru modificarea şi completarea Legii 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale şi a Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată. Proiectul a primit aviz negativ de la senatori, însă a […]
09:30
Rapidul a plecat neînvins de la Botoșani, 0-0, în cel mai echilibrat și așteptat meci al etapei a 19-a, care a adus față în față primele două clasate în Liga 1. La finalul partidei, Valeriu Iftime a acuzat arbitrajul lui Horațiu Feșnic. „O rușine mare ce a făcut arbitrul”, a spus patronul botoșănenilor. Mai mult, […]
09:20
Adi Vasile, noul prezentator Survivor 2026. Ce salariu ar primi de la Antena 1 fostul campion de la CSM București # Gândul
Survivor România revine în 2026 pe Antena 1, cu un nou prezentator surpriză: Adi Vasile, fost jucător și antrenor de handbal. După demiterea de la CSM București, unde avea un salariu de 10.000 de euro lunar, acesta intră într-o nouă etapă a carierei sale. Ce remunerație va primi de la Antena 1 pentru Survivor 2026, […]
09:20
Dacă e marți, Gândul vă propune un banc cu titlul sugestiv: „Romantismul comparativ”. Iată despre ce este bancul de azi! -Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați? -Cum adică nu sunt romantic? –Păi, alți bărbați sunt în stare să le aducă și luna de pe cer. -Eu nu pot să–ți aduc luna de […]
09:10
Startupul AI al fiicei lui Bill Gates ajunge la 180.000.000 de dolari după o nouă finanțare record atrasă chiar de moștenitoare imperiului Microsoft # Gândul
Phoebe Gates, fiica miliardarului Bill Gates, a atras o finanțare de 30 de milioane de dolari pentru aplicația de shopping bazată pe inteligență artificială Phia, care a ajuns la o evaluare de 180 de milioane de dolari. Fondatorul Microsoft și unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei s-a implicat direct, lucrând ca stagiar în […]
09:10
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri # Gândul
Luna decembrie aduce o serie de ajutoare la pensie, printre care ajutorul de 400 de lei, ajutor la facture de curent sau cel de pe cardul de alimente. Dar mai există însă și un alt beneficiu. Luna decembrie vine cu o serie de cadouri binevenite pentru pensionari. Pensionarii iau împreună cu pensia un ajutor de […]
09:10
Bancul de marți aduce o ceartă conjugală bahică. Spor la râs! – În halul ăsta se vine acasă, bețivule?! De rușine, ar trebui să intri în pământ! – Ai dreptate, dă-mi cheia de la pivniță! Veștile preotului Un preot în fața mulțimii de enoriași: – Am o veste proastă, o veste bună și o altă […]
Acum 6 ore
09:00
Nicuşor Dan se întâlneşte cu Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. La prânz, are şi o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo # Gândul
Luni și marți, președintele Nicușor Dan va fi la Paris, acolo unde va marca prima vizită oficială de la preluarea mandatului, potrivit Administrației Prezidențiale. Nicușor Dan a plecat în Franța după ce l-a primit, luni, pe președintele Parlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler. Seara, președintele s-a întâlnit la Ambasada României de la Paris cu reprezentanții […]
09:00
Iată top 5 cele mai singuratice zodii. Acești nativi preferă solitudinea și pot exista momente când devin distanți și „reci”. Nativii aleg să se bucure de propria companie și analizează cu atenție prezența celorlalte persoane din viața lor. Alții aleg să păstreze misterul. V-ați întrebat vreodată care ar fi cele mai singuratice zodii? Astrologii au […]
08:40
Prognoza meteo pentru Crăciun și Revelion. Meteorologii ANM anunță o iarnă blândă în România. Ce vreme ne așteaptă din ianuarie 2026 # Gândul
Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni arată o iarnă mai blândă decât de obicei, cu temperaturi peste media climatologică în toată țara și precipitații deficitare în prima parte a perioadei. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, realizată pe baza […]
08:40
Dezvăluirile specialiștilor care au studiat scrisorile lui Vlad Țepeș: „Dieta lui era practic vegetariană” # Gândul
Un studiu publicat în vara anului 2023 oferea detalii neștiute despre Vlad Țepeș, în urma analizei chimice a scrisorilor scrise de către acesta, aflate în Arhivele Statului de la Sibiu. Atunci, studiul a fost publicat atunci în revista Analytical Chemistry, și spunea că în urma analizării chimice a trei scrisori semnate de voievodul Țării Românești […]
08:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 794. Agenția ONU pentru refugiați palestinieni acuză Israelul de confiscarea bunurilor în Ierusalimul de Est # Gândul
Șeful Agenției ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA), Philippe Lazzarini, a denunțat o intervenție la sediul din Ierusalimul de Est al agenției întreprinsă de poliția israeliană. La rândul lor, israelienii susțin că au procedat la o „recuperare de datorie”, pe care UNRWA o contestă. „Poliția intrat cu forța în complexul UNRWA” „Poliția israeliană, însoțită de responsabili […]
08:30
Deşi l-a susţinut pe Daniel Băluţă, Gigi Becali spune despre Ciprian Ciucu: „Era mai bun. E mai priceput la administraţie” # Gândul
Deşi Gigi Becali a fost în echipa de susţinători a lui Daniel Băluţă, la alegerile de la Capitală, patronul Stelei spune despre Ciprian Ciucu că „e mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație.” Becali mai spune că Ciucu a câştigat pe merit acest scrutin şi că şi-a dat seama din campanie că este mult mai […]
08:30
Delia nu a mai cântat în Spania, iar scandalul a explodat. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi # Gândul
Delia trebuia să urce pe scenă pe 22 noiembrie la Valencia și pe 23 noiembrie la Madrid, două concerte așteptate de românii din diaspora, pregătiți s-o vadă și s-o aplaude. Însă în loc de aplauze, oamenii s-au trezit cu evenimentele anulate, cu speranțele spulberate și cu biletele plătite rămase în aer. Astfel, show-urile în care […]
08:20
Prețul plătit de turiști pentru 3 nopți de cazare în Delta Dunării, de Revelion. Ce facilități oferă hotelierii # Gândul
Delta Dunării reprezintă destinația anului 2025, iar hotelierii încep, deja, să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Hotelierii fac ultimele pregătiri pentru turiștii care urmează să le calce pragul. Iată, însă, ce preț plătesc vizitatorii pentru 3 nopți de cazare, dar și care ar fi câteva dintre facilitățile de care se vor putea bucura aceștia. […]
