Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final”

18:10

În 2024, Lillestrøm retrograda din prima ligă a Norvegiei, după un sezon groaznic: doar 24 de puncte adunate în 30 de etape. O surpriză neplăcută, în contextul în care Lillestrøm este unul dintre cluburile cu istorie și tradiție ale Norvegiei, înființat încă din 1917. Un an mai târziu, Lillestrøm este una dintre performerele Europei. A […] The post Miraculos! Au câștigat Cupa direct din liga a doua și au terminat sezonul fără eșec: „Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat” appeared first on Antena Sport.