Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final”
Antena Sport, 9 decembrie 2025 12:20
Comisia de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal urmează să ancheteze un meci petrecut pe data de 3 mai 2025 în play-out-ul Ligii a 3-a, și anume Jiul Petroșani – Vulturii Fărcășești. În partida respectivă, gazdele s-au impus cu 3-2, deși oaspeții au condus la pauză cu 2-0, un scenariu care oferea
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Valeriu Iftime e milionarul român care merge cu metroul prin Bucureşti, chiar dacă deţine un avion privat. Patronul de la Botoşani a făcut însă un gest în urma căruia va fi cu siguranţă amendat. Aflat pe Stadionul Municipal la meciul dintre Botoșani şi Rapid, 0-0, omul de afaceri a fost surpins cu un pahar de
Xabi Alonso, de neclintit! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi demis de Real Madrid
Xabi Alonso se află sub o presiune imensă la Real Madrid în acest moment, în contextul în care echipa are doar două victorii în ultimele șapte meciuri. După eșecul cu Celta, zvonurile privind o posibilă demitere au început să "curgă", iar tehnicianul de pe Bernabeu nu a scăpat fără să fie întrebat despre acest lucru
Universitatea Craiova, ofertă de "multe, multe milioane de euro" pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc
Mihăiţă Pleşan a dezvăluit că Universitatea Craiova a avut o ofertă extrem de avantajoasă, de mai multe milioane de euro, pentru Carlos Mora, dar şi că Mihai Rotaru nici nu a vrut să audă de despărţirea de costaricanul de 24 de ani. Atacantul cotat la 1 milion de euro nu a fost lăsat să plece,
Novak Djokovic s-a decis. Sârbul a prezis cine va câștiga Cupa Mondială din 2026: "Voi fi îndrăzneț"
Tenismenul sârb Novak Djokovic, deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem (24), a prezis că Portugalia lui Cristiano Ronaldo va câştiga Cupa Mondială de fotbal din 2026, în finala căreia ar urma să învingă Mexicul, informează EFE. "Voi fi îndrăzneţ: Portugalia va câştiga Cupa Mondială şi va învinge Mexicul în finală", a declarat Djokovic într-un
"Atenție la Liverpool". Semnal de alarmă tras la Interul lui Chivu înainte de derby-ul din Champions League
Cel mai interesant meci din această seară de Champions League, cel dintre Inter Milano și Liverpool, a fost prefațat de un mare fotbalist care a evoluat pentru ambele cluburi, Paul Ince. Cunoscut pentru trofeele sale alături de United, legenda engleză a stat câte doi ani la cele două cluburi și a făcut o scurtă analiză
Helmut Marko, figură emblematică a Formulei 1 şi membru al echipei Red Bull Racing încă de la înfiinţarea acesteia în 2005, părăseşte team-ul austriac, a anunţat Sky Sports. Viitorul lui Helmut Marko a fost un subiect de conversaţie din ce în ce mai frecvent pe parcursul sezonului. Consilierul Red Bull, în vârstă de 82 de
Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: "Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum"
Basarab Panduru a rămas stupefiat de ratarea imensă a lui Claudiu Petrila din meciul dintre Rapid și FC Botoșani. Fostul internațional nu s-a ferit să îl critice pe fotbalistul din Giulești mai ales după ce a auzit declarația pe care a oferit-o după meci, când a mărturisit că s-a relaxat, fiind convins că o să
"A fost ultimul meci al lui Salah la Liverpool?". Cum a răspuns Arne Slot la întrebarea incomodă
Ieşirea mediatică a starului egiptean Mohamed Salah, care a dus la excluderea sa de la următorul meci al lui Liverpool "nu este un lucru bun pentru echipă", a declarat luni antrenorul Arne Slot, care rămâne însă "convins" că revenirea atacantului este posibilă, informează AFP. Excluderea lui Salah din lotul pentru meciul cu Inter Milano, echipa
Un tribunal din Istanbul a dispus, luni, arestarea preventivă a 11 fotbalişti din prima şi a doua divizie turcă, nouă dintre ei fiind acuzaţi că au pariat pe meciurile propriilor echipe, anunţă presa din Turcia, citată de AFP. Printre cei cinci jucători din prima ligă acuzaţi se numără Metehan Baltaci, fundaşul echipei Galatasaray, Alassane Ndao,
Cristi Borcea s-a întâlnit cu Andrei Nicolescu și i-a transmis un mesaj clar. Cum poate lua Dinamo titlul
Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, s-a întâlnit la gala Fanatik cu actualul președine al alb-roșiilor, Andrei Nicolescu. Omul care a câștigat ultimul titlu alături de "câini" în 2007 a vorbit cu actuala conducere a fostei sale echipe și i-a transmis de ce mai are nevoie formația lui Zeljko Kopic pentru a putea deveni
Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea
Alexandru Musi a ajuns de la FCSB la Dinamo, fiind implicat în transferul lui Dennis Politic. Dacă ultimul nu s-a acomodat încă la echipa lui Charalambous, Musi a devenit rapid om de bază la trupa din Ştefan cel Mare. Astfel că atacantul cotat la 900.000 de euro a fost desemnat cel mai bun jucător U21
Patronul din Liga 1 care se bate la titlu, mesaj incredibil pentru Gigi Becali: "Vă fac campion"
Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj i-a transmis prietenul său Valeriu Iftime, patronul de la Botoşani, echipă aflată în luptă directă pentru câştigarea titlului din Liga 1. Chiar dacă FCSB e la 14 puncte de liderul Rapid şi la 12 de Botoşani, Iftime i-ar fi spus lui Becali că va deveni din nou campion. "Eu
Un star englez, arestat pentru agresiune după o încăierare într-un club de noapte. I-a dat un cap în nas unui fan
Lumea fotbalului este marcată de un caz de violență în care este implicat un jucător de top englez. Ivan Toney, fostul atacant al lui Brentford, în prezent la Al-Ahli, a fost arestat în Londra după ce a lovit cu capul în nas un om într-un club de noapte. Toney poate avea probleme serioase cu justiția
Lindon Emerllahu pleacă de la CFR pe 1,5 milioane de euro. Unde ajunge jucătorul pe care l-a vrut Gigi Becali
Lindon Emerllahu urmează să plece de la CFR Cluj în perioada de mercato de iarnă, iar formația din Gruia se va alege cu o sumă considerabilă de bani în urma mutării respective. Mijlocașul din Kosovo pe care Gigi Becali și l-a dorit la un moment dat "la pachet" cu Louis Munteanu va fi transferat de
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren), campionul mondial en-titre al Formulei 1, a confirmat luni că va purta numărul 1 pe maşina sa de concurs, anul viitor. Lando Norris (26 de ani) este al 35-lea campion mondial din istoria Formulei 1 şi cel care anul acesta a reuşit să întrerupă seria de patru titluri consecutive cucerite
Anunțul important făcut de Gigi Becali: Daniel Bîrligea revine mai repede decât se aștepta pe teren
Gigi Becali a vorbit în cadrul galei Fanatik despre situația medicală a lui Daniel Bîrligea, care a ratat ultimele meciuri ale roș-albaștrilor. Atacantul a evoluat cu probleme medicale în duelul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, iar cei din staff-ul echipei se așteptau ca jucătorul să nu mai evolueze în acest an. Daniel Bîrligea
Cristi Chivu, răspuns direct când a fost întrebat despre scandalul uriaş provocat de Mo Salah la Liverpool
Mo Salah nu a făcut deplasarea la Milano pentru Inter – Liverpool, unul dintre cele mai tari meciuri ale săptămânii, în UEFA Champions League. Decizia lui Arne Slot a venit după ieşirea în decor a "Faraonului". Starul de 33 de nai cotat la 45 de milioane de euro a răbufnit şi a anunţat că nu
Soarta ultimului Mare Premiu din sezon e ciudată. Poate fie să stârnească maximum de interes, fie să nu mai intereseze pe aproape nimeni. Depinde de cât de echilibrată a fost competiția până atunci. Dacă "se joacă" un titlu, poate ambele, și nu neapărat doar între doi piloți sau două echipe, atunci cursa e așteptată cu
Jurnal Antena Sport | România, campioană mondială la bowling
Valeriu Iftime a criticat arbitrajul după FC Botoşani – Rapid 0-0: "O ruşine mare". A fost contrazis de Săpunaru
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a fost extrem de nemulţumit de arbitrajul lui Horaţiu Feşnic din meciul cu Rapid. Ultimul duel al etapei cu numărul 19 din Liga 1 s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Patronul echipei de pe locul al doilea consideră că echipa sa a fost dezavantajată şi crede că
FC Botoșani și-a păstrat seria de invincibilitate pe teren propriu, după ce a remizat contra liderului Rapid București, scor 0-0. Moldovenii au făcut un joc bun, mai ales în repriza a doua, când au irosit câteva oportunități mari de a înscrie. Nici giuleștenii nu s-au lăsat mai prejos. Claudiu Petrila a avut în gheată golul
Valeriu Iftime, ironie supremă la adresa FCSB-ului: „Dacă pui un antrenor acolo, faci o echipă bună"
FC Botoșani și-a păstrat invincibilitatea pe teren propriu, după ce a remizat cu liderul Ligii 1, Rapid București. Moldovenii au 37 de puncte după 19 etape și sunt tot mai aproape de adjudecarea locului de play-off. Dacă în prima repriză giuleștenii au fost cei care au forțat, partea secundă a aparținut gazdelor. Marian Aioani a […] The post Valeriu Iftime, ironie supremă la adresa FCSB-ului: „Dacă pui un antrenor acolo, faci o echipă bună” appeared first on Antena Sport.
Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: “O preocupare pentru mine” # Antena Sport
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, consideră că remiza înregistrată de echipa sa în meciul de pe terenul lui FC Botoşani este un rezultat echitabil. Ultimul duel al etapei cu numărul 19 al Ligii 1 s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. În urma acestui meci, Rapid a rămas lider în Liga 1 şi şi-a […] The post Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: “O preocupare pentru mine” appeared first on Antena Sport.
Claudiu Petrila și-a turnat cenușă în cap, după ratarea cu Botoșani: „Sper ca meciul următor să mă revanșez” # Antena Sport
FC Botoșani și Rapid București au remizat, scor 1-1, în ultimul joc al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Cele două au prestat un fotbal spectaculos, irosind numeroase ocazii de a marca. Claudiu Petrila a fost ghinionistul serii, el ratând singur cu poarta goală. Moldovenii lui Leo Grozavu și-au păstrat invincibilitatea pe teren propriu, […] The post Claudiu Petrila și-a turnat cenușă în cap, după ratarea cu Botoșani: „Sper ca meciul următor să mă revanșez” appeared first on Antena Sport.
Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor – Antalyaspor! Cum s-a descurcat internaţionalul român # Antena Sport
Ianis Hagi a fost integralist în meciul pe care Alanyaspor l-a disputat luni seară, în etapa cu numărul 15 a campionatului din Turcia. Echipa internaţionalului român a primit vizita celor de la Antalyaspor, într-un meci care s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. La finalul celor 90 de minute, Ianis Hagi a avut cea mai mare […] The post Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor – Antalyaspor! Cum s-a descurcat internaţionalul român appeared first on Antena Sport.
FC Botoşani – Rapid, duelul care a închis etapa a 19-a din Liga 1, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Giuleștenii au rămas pe primul loc în clasament, cu două puncte peste echipa lui Leo Grozavu. Ambele formații au irosit ocazii mari de a deschide scorul, însă Claudiu Petrila a fost cel mai aproape de […] The post FC Botoşani – Rapid 0-0. Giuleștenii rămân în fruntea clasamentului appeared first on Antena Sport.
Cu cine l-a comparat Arne Slot pe Cristi Chivu, înainte de Inter – Liverpool: “Văd mai multe asemănări” # Antena Sport
Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a susţinut conferinţa de presă dinaintea meciului cu Inter, din etapa a şasea a grupei principale UEFA Champions League. Campioana Angliei, care traversează o perioadă extrem de complicată, va merge la Milano, pentru partida contra echipei lui Cristi Chivu. Cea mai mare parte a conferinţei de presă a fost marcată […] The post Cu cine l-a comparat Arne Slot pe Cristi Chivu, înainte de Inter – Liverpool: “Văd mai multe asemănări” appeared first on Antena Sport.
Xabi Alonso are infirmeria plină! Cum arată lista indisponibilităților înaintea meciului cu Manchester City # Antena Sport
Xabi Alonso are mari probleme de lot înaintea meciului cu Manchester City, din UEFA Champions League. Partida s-ar putea dovedi a fi una decisivă pentru viitorul său pe banca „los blancos”, mai ales după eșecul suferit pe ”Bernabeu” cu Celta Vigo. Pentru duelul contra formației antrenate de Pep Guardiola, tehnicianul celor de la Real Madrid […] The post Xabi Alonso are infirmeria plină! Cum arată lista indisponibilităților înaintea meciului cu Manchester City appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur appeared first on Antena Sport.
Eugen Neagoe, furios după ce a pierdut în prelungiri la Arad: „Când sunt luat la mișto nu-mi place” # Antena Sport
După eșecul clar suferit în grupele Cupei României, Petrolul Ploiești a pierdut și în campionat. Gruparea prahoveană a fost învinsă cu scorul de 1-0 de UTA, golul victoriei fiind înscris de gazde în al șaselea minut de prelungire. Eugen Neagoe a fost vizibil dezamăgit de rezultat după fluierul final și a criticat arbitrajul lui Istvan […] The post Eugen Neagoe, furios după ce a pierdut în prelungiri la Arad: „Când sunt luat la mișto nu-mi place” appeared first on Antena Sport.
FC Botoșani a primit vizita Rapidului, în ultimul meci al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Moldovenii ar putea urca pe primul loc în cazul unei victorii, mai ales că aceștia sunt neînvinși pe teren propriu în acest sezon. Giuleștenii au avut ocazia de a puncta în prima repriză, însă Claudiu Petrila a irosit […] The post Uluitor! Claudiu Petrila, ratarea sezonului în Botoșani – Rapid appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Gigi Becali îi închide uşa în nas lui Louis Munteanu appeared first on Antena Sport.
S-a prăbușit un mit! Steaua care a învins-o pe FCSB a pierdut acasă după aproape nouă ani și 159 de meciuri # Antena Sport
Steaua Roșie Belgrad, care a învins-o pe FCSB în etapa a 5-a din Europa League (1-0), tocmai a încheiat o serie record în campionatul Serbiei, după ce a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Vojvodina Novi Sad. Oaspeții s-au impus cu 1-0, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii din Serbia. […] The post S-a prăbușit un mit! Steaua care a învins-o pe FCSB a pierdut acasă după aproape nouă ani și 159 de meciuri appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu cere mai mult respect pentru Inter, înaintea meciului cu Liverpool: “O echipă care joacă aşa merită laude” # Antena Sport
Antrenorul lui Inter Milano, Cristian Chivu, consideră că echipa lombardă merită mai multe laude pentru că a ajuns în două finale de Ligă Campionilor în ultimele trei sezoane, el insistând că “nu este uşor” de repetat ceea ce au realizat nerazzurri sub conducerea predecesorului său, Simone Inzaghi, informează site-ul Football Italia. Întrebat luni, într-o conferinţă […] The post Cristi Chivu cere mai mult respect pentru Inter, înaintea meciului cu Liverpool: “O echipă care joacă aşa merită laude” appeared first on Antena Sport.
CS Dinamo a organizat o gală prin care şi-a premiat cei mai importanţi sportivi, primii pe listă fiind David Popovici şi Mihaela Cambei, care au avut parte de un 2025 excepţional. David Popovici a devenit pentru a doua oară în carieră dublu campion mondial, după ce s-a impus la probele de 100 şi 200 metri […] The post David Popovici şi Mihaela Cambei, sportivii anului la CS Dinamo appeared first on Antena Sport.
“Poate câştiga Rapid titlul?” Răzvan Lucescu a răspuns fără să stea pe gânduri, dar a tras un semnal de alarmă # Antena Sport
Răzvan Lucescu, antrenorul care o ducea pe Rapid până în sferturile Cupei UEFA în 2006, a vorbit despre şansele formaţiei din Giuleşti de a câştiga titlul în acest sezon. Sub comanda lui Costel Gâlcă, Rapid este pe primul loc, înaintea meciului cu FC Botoşani, din etapa cu numărul 19 al Ligii 1. În primele 18 […] The post “Poate câştiga Rapid titlul?” Răzvan Lucescu a răspuns fără să stea pe gânduri, dar a tras un semnal de alarmă appeared first on Antena Sport.
Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a declarat despre lupta la play-off # Antena Sport
Rapidul este în prezent lider în Liga 1, însă giuleștenii nu sunt, cel puțin în viziunea lui Dumitru Dragomir, principalii favoriți pentru câștigarea titlului de campioană a României. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre șansele celor de la FCSB și CFR Cluj la play-off, dar și despre echipa care este „în […] The post Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a declarat despre lupta la play-off appeared first on Antena Sport.
Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele de start # Antena Sport
Botoşani – Rapid, duelul care închide etapa a 19-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Primele două clasate în campionat se înfruntă în ultimul meci al rundei. Rapid e lider în Liga 1, cu 38 de puncte, acumulate după 18 meciuri jucate. Botoşani are 36 de […] The post Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB: 5 plecări şi 5 veniri. “Mizez pe nebunia mea, luăm campionatul” # Antena Sport
Gigi Becali a revenit la declaraţiile războinice legate de câştigarea campionatului. Asta chiar dacă e la 13 puncte distanţă de liderul Rapid, care are şi un meci mai puţin disputat. Pe de altă parte, omul cu bani de la FCSB pregăteşte o adevărată revoluţie la echipă: 5 pleacă şi 5 vor veni. Pe lista de […] The post Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB: 5 plecări şi 5 veniri. “Mizez pe nebunia mea, luăm campionatul” appeared first on Antena Sport.
UTA Arad – Petrolul Ploiești 1-0. Arădenii au dat lovitura în prelungiri și au urcat pe loc de play-off # Antena Sport
UTA a dat lovitura în penultimul meci al etapei a 19-a din Liga 1 și s-a impus dramatic în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a bifat a doua victorie consecutivă, la doar câteva zile după succesul răsunător cu FCSB, din grupele Cupei României. UTA a urcat pe […] The post UTA Arad – Petrolul Ploiești 1-0. Arădenii au dat lovitura în prelungiri și au urcat pe loc de play-off appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: “Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el” # Antena Sport
Gigi Becali susţine că nu îl mai interesează transferul lui Louis Munteanu la FCSB, unul care a fost aproape să se realizeze cu o lună în urmă. Totul a picat însă când atacantul l-a sunat pe omul de afaceri şi i-a spus că vrea un salariu lunar de 60.000 de euro. Becali a vrut în […] The post Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: “Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el” appeared first on Antena Sport.
Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea” # Antena Sport
La vârsta de 36 de ani, Alexandru Chipciu evoluează la nivel ridicat în Liga 1. Fotbalistul celor de la Universitatea Cluj a fost prezent luni seară la Gala Fanatik, acolo unde a vorbit despre obiectivele pe care și le-a trasat în anul 2026. Mai mult decât atât, jucătorul care a revenit în circuitul echipei naționale […] The post Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a dat verdictul! Cum a descris anul 2025 pentru FCSB: “Totul se rezumă la bani” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dat verdictul la final de an. Chiar dacă echipa sa mai are de disputat câteva meciuri în 2025, patronul roş-albaştrilor consideră că anul acesta a fost unul foarte bun. În 2025, FCSB a câştigat campionatul, iar la începutul anului, a ajuns până în optimile de finală Europa […] The post Gigi Becali a dat verdictul! Cum a descris anul 2025 pentru FCSB: “Totul se rezumă la bani” appeared first on Antena Sport.
Miraculos! Au câștigat Cupa direct din liga a doua și au terminat sezonul fără eșec: „Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat” # Antena Sport
În 2024, Lillestrøm retrograda din prima ligă a Norvegiei, după un sezon groaznic: doar 24 de puncte adunate în 30 de etape. O surpriză neplăcută, în contextul în care Lillestrøm este unul dintre cluburile cu istorie și tradiție ale Norvegiei, înființat încă din 1917. Un an mai târziu, Lillestrøm este una dintre performerele Europei. A […] The post Miraculos! Au câștigat Cupa direct din liga a doua și au terminat sezonul fără eșec: „Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat” appeared first on Antena Sport.
Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului # Antena Sport
Xabi Alonso are zilele numărate la Real Madrid, după ce vicecampioana Spaniei a suferit un eșec șocant pe teren propriu, contra celor de la Celta Vigo. Echipa lui Ionuț Radu a făcut un joc fantastic pe ”Bernabeu”, iar portarul român a fost lăudat de presa iberică. Tehnicianul venit în vară de la Bayer Leverkusen a […] The post Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului appeared first on Antena Sport.
Ştefan Baiaram a dezvăluit marea calitate a lui Filipe Coelho: “Are metodele lui”. Ce a spus despre Mirel Rădoi # Antena Sport
Ştefan Baiaram a vorbit despre calităţile lui Filipe Coelho, antrenorul portughez care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi pe banca Universităţii Craiova. Până în acest moment, Coelho a bifat cinci meciuri pe banca oltenilor, iar jucătorii şu-au făcut o idee. După cele trei victorii şi două rezultate de egalitate, printre care se numără şi succesul din […] The post Ştefan Baiaram a dezvăluit marea calitate a lui Filipe Coelho: “Are metodele lui”. Ce a spus despre Mirel Rădoi appeared first on Antena Sport.
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în partida cu Real Madrid. Echipa portarului român s-a impus cu 2-0 pe Bernabeu. AntenaSport Update 8 decembrie 1. Ionuţ Radu, erou pe Bernabeu […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie appeared first on Antena Sport.
