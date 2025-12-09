Nou sistem de plată online în România, cu AI și chatbot FOTO

00:30

Sezamo plănuiește dezvoltarea unor mărci private românești, pe care să le exporte pe toate piețele pe care este prezent grupul ceh Rohlik, din care face parte, anunță, într-o discuție cu Profit.ro, Michael Kaiser, directorul comercial al supermarketului online. Compania se concentrează pe deservirea zonei București – Ilfov, unde potențialul de dezvoltare este încă ridicat, și nu are în vedere pe termen scurt lansarea în alte orașe mari.