Cursul valutar anunțat de BNR. Euro scade
Profit.ro, 9 decembrie 2025 13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0897 lei, de la 5,0899 lei, curs înregistrat luni.
Acum 10 minute
13:50
Rețeaua de clinici ORL Daniela Ionescu încheie anul 2025 cu o creștere de 30% față de 2024 și cu inaugurarea celui mai ambițios proiect al său, clinica multidisciplinară Suvenir.
Acum 30 minute
13:30
Guvernul lucrează la Pachetul 3 de măsuri fiscale, care ar putea fi adoptat prin asumarea răspunderii săptămâna viitoare.
Acum o oră
13:20
13:20
MerchantPro, platforma SaaS de eCommerce folosită de magazine online, lansează, împreună cu NETOPIA Payments, instrumentul AI Checkout cu One Click Payment.
13:20
Asociația Cred în România anunță o nouă echipă de conducere formată din 6 directori de departament și o nouă componență a Consiliului Director # Profit.ro
Asociația „Cred în România” își întărește structura organizațională prin numirea unei echipe de conducere cu experiență și implicare constantă în proiectele asociației.
13:20
În contextul în care țara se confruntă cu o recesiune economică persistentă, falimentele întreprinderilor germane ar trebui să atingă anul acesta un nivel maxim al ultimilor 11 ani, potrivit unui studiu.
13:00
După ședința Biroului Politic Național al PSD, Sorin Grindeanu a anunțat că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare.
Acum 2 ore
12:50
Meta Platforms de a utiliza mai puține date personale în modelul său ”plătești sau consimți”, care va intra în vigoare luna viitoare, a primit aprobarea autorităților europene de concurență, semnalând că gigantul american nu va mai fi expus la amenzi zilnice, transmite Reuters.
12:40
Televizorul RGB MiniLED de 116 inch, cel mai mare model RGB MiniLED din lume și primul produs realizat în producție de masă cu tehnologie RGB MiniLED autentică, a fost lansat de grupul chinez Hisense pe piața din România.
12:30
Kaufland România extinde în cadrul magazinelor suprafața de vânzare dedicată gamei de bricolaj PARKSIDE, marcă proprie din portofoliul companiei.
12:10
Andrej Babis, puternic om de afaceri și susținător al președintelui american Donald Trump, a revenit în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe, la două luni după alegerile parlamentare câștigate de partidul său, ANO, și la patru ani după ce a pierdut puterea, relatează AFP.
12:10
Beiersdorf anunță numirea lui Leonid Zaplatnikov în poziția de Country Manager Southeast Europe, responsabil pentru operațiunile companiei din România, Bulgaria și Republica Moldova.
Acum 4 ore
11:40
Europa se îndreaptă către „direcții greșite”, avertizează Trump, la câteva zile după ce Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite, în care țările europene sunt vizate în legătură cu problema imigrației și a libertății de exprimare, relatează AFP și Reuters.
11:30
Primăria Sectorului 6 al Capitalei va fi condusă, cu titlu temporar, de către viceprimarul PNL, Paul Moldovan.
11:20
Criptomonedele reprezintă o oportunitate pentru oricine dorește să exploreze viitorul finanțelor digitale. Dar, înainte de a investi, este important să înțelegi bazele, riscurile, capcanele comune.
11:20
Probleme pe lotul de autostradă Sebeș-Turda. Recepția finală, suspendată din cauza unor ”vicii” apărute în perioada de garanție a lucrării # Profit.ro
Din cauza unor ”vicii” apărute în perioada de garanție a lucrării, recepția finală a autostrăzii A10, pe lotul Sebeș-Turda, a fost suspendată.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
FOTO Al patrulea bloc lângă stadionul Steaua, parte a unui proiect uriaș inițiat în 2006, lansat de grupul spaniol Hercesa # Profit.ro
Hercesa a decis să înceapă lucrările la ultimul bloc din ansamblul Stellaris Residencias, proiectul pe care Hercesa România îl dezvoltă lângă stadionul Steaua, din București.
11:00
Compania de consultanță imobiliară Activ Property Services anunță intrarea în acționariat a lui Florian Gheorghe, Head of Office Department, și a lui Cosmin Dinu, Head of Industrial Department.
10:50
Google a anunțat că dezvoltă două categorii de ochelari cu AI, având deja un produs care se află într‐un stadiu avansat de dezvoltare, care va fi lansat anul viitor.
10:50
Un fost pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceaușescu, cunoscut astăzi sub numele de Hadar Chalet, construit în anul 1985, este scos la vânzare de Romania Sotheby’s International Realty.
10:40
Noile modele Dacia prezentate în această toamnă, Sandero și Sandero Stepway, cu un design îmbunătățit, cu motoare hibrid și cutie automată, pot fi comandat începând de astăzi pe site-ul Dacia și la dealerii mărcii.
10:30
KFC și Taco Bell încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, marcând deschiderea primelor restaurante în cadrul unei stațiuni premium de pe litoralul românesc # Profit.ro
NIBIRU, cea mai nouă și ambițioasă stațiune de entertainment și lifestyle, anunță încheierea unui parteneriat strategic cu Sphera Franchise Group, holding-ul care deține companiile ce operează în sistem de franciză brandurile KFC și Taco Bell în România.
10:30
Autoritatea Vamală Română, în coordonare cu Ministerul Finanțelor, a depus în mod oficial candidatura României pentru găzduirea viitoarei Autorități Vamale a Uniunii Europene.
10:10
Vânzările anuale de autoturisme din China au scăzut cu 8,5% în noiembrie, marcând a doua lună consecutivă de declin și cel mai mare regres din ultimele zece luni, arată datele publicate de Asociația Chineză a Producătorilor de Autoturisme (CPCA), citate de Reuters.
10:00
Cargus, preluat recent de Sameday, extinde accelerat rețeaua națională de puncte de ridicare și livrare (out-of-home), printr-un parteneriat cu Carrefour România.
Acum 6 ore
09:40
Comisia Europeană a aprobat achiziționarea companiei americane Kellanova de către producătorul american de dulciuri Mars, transmite DPA.
09:40
Banca Națională a României va avea un casier nou. Președintele Comisiei de Numismatică: "Am ales pe cineva cu semnătură frumoasă" # Profit.ro
Banca Națională a României va avea un nou casier central, o persoană care are "o semnătură frumoasă", a afirmat Cristian Popa, președinte al Comisiei de numismatică și membru al Consiliului de Administrație al băncii centrale.
09:40
Înainte să-i „scutească” de întregul job, ChatGPT scutește angajații de până la o oră de muncă, în medie, pe zi, conform producătorului OpenAI.
09:20
Tranzacție finalizată: Boeing preia Spirit AeroSystems, într-o reașezare majoră a lanțului global de aprovizionare # Profit.ro
Boeing a finalizat preluarea Spirit AeroSystems pentru 4,7 miliarde de dolari, readucând în proprietatea sa cea mai mare parte a unuia dintre cei mai importanți producători independenți de aripi și secțiuni de fuselaj din lume, transmite Reuters.
09:10
Vremea rea îți oferă lumină difuză, culori saturate și atmosferă.
09:10
Vinul zilei: un vin roșu din sudul văii Rhône-ului, din celebra regiune Châteauneuf-du-Pape, un cupaj savuros de Grenache, Syrah și Mourvèdre, cu note de fructe roșii, merișoare, prune, vișine, lemn dulce, eucalipt și piper # Profit.ro
Vinul de azi, Cellier des Princes Côtes-du-Rhône 2022, este un rosu din inima regiunii Châteauneuf-du-Pape, un vin distins cu două medalii de aur, la Concours Gilbert & Gaillard și Concours des Vinalies.
08:50
Fermierii greci au provocat închiderea unui aeroport pe insula Creta, au blocat drumuri și puncte de trecere a frontierei și au aruncat cu pietre în poliție în timpul unor proteste naționale, declanșate de întârzierile în acordarea plăților, relatează Reuters.
08:40
ULTIMA ORĂ Renault și Ford semnează un acord istoric. Americanii vor lansa în Europa două modele electrice produse în Franța # Profit.ro
Renault Group și Ford au anunțat un surprinzător parteneriat strategic pe segmentele de autoturisme și vehicule utilitare. Primul pas va fi reprezentat de „două modele electrice accesibile pentru piața din Europa”.
08:20
Raluca Munteanu, director de dezvoltare IULIUS: Regenerarea urbană este un demers participativ de a construi astăzi realitățile din orașele viitorului, mai eficiente, durabile și care să asigure un trai mai bun # Profit.ro
Regenerare urbană, concept în jurul căruia gravitează tot mai mult planificarea orașelor și investițiile în real-estate, fie ele administrative ori antreprenoriale.
08:10
08:00
GRAFICE Iarna e ca vara. Prețul gazelor a coborât la minimul ultimelor 3 luni, sub pragul de 150 de lei/MWh, în pofida faptului că România a redevenit exportator net # Profit.ro
Prețul gazelor pe piețele spot autohtone a atins duminică cel mai redus nivel al ultimelor 3 luni, coborât sub pragul de 150 de lei/MWh, producția curentă ridicată și nivelul ridicat de umplere a depozitelor făcând ca România să redevină exportator net de gaze, arată date analizate de Profit.ro.
Acum 8 ore
07:50
VIDEO România în fața tranziției spre orașe și clădiri inteligente: provocări, inovație și nevoia unei viziuni sistemice - Profit.ro TV Academia de Guvernanță # Profit.ro
Lipsa unui cadru legislativ coerent, insuficiența competențelor tehnice, fragmentarea finanțărilor și presiunea investițiilor pe termen lung sunt principalele obstacole în dezvoltarea clădirilor cu consum aproape zero, arată experții. Totodată, modelarea predictivă, machine learning-ul și gândirea integrată sunt elementele-cheie care pot transforma Smart Building Management System într-un catalizator pentru eficiență energetică la nivel urban și regional.
07:40
Nu mai puțin de 3 sferturi din plasamentele în obligațiunile guvernamentale destinate populației în ultima ofertă a anului sunt în titlurile denominate în euro.
07:40
Biometan în rețelele de gaze naturale ale României, cum va fi injectat. Statul vrea să prevină majorarea tarifelor de transport și distribuție # Profit.ro
Ministerul Energiei a refăcut draftul de ordonanță de urgență de modificare a Legii energiei și gazelor, precum și a OUG privind energia regenerabilă, menit să reglementeze producția, transportul și distribuția biometanului, respectiv introducerea acestuia în rețelele de gaze naturale, după consultări cu operatorii din industrie și cu ANRE.
07:30
VIDEO Euforie de aprobare la credite. Noi instrumente de la Banca de Dezvoltare. Ramona Ivan, ARB: Unele proiecte bune ajung să eșueze pentru că nu sunt analizate de la început. Există încă acea „euforie a aprobării” - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Sistemul bancar a devenit, în ultimii 20 de ani, unul dintre pilonii importanți ai absorbției fondurilor europene, fiind implicat atât în finanțarea proiectelor publice, cât și a celor private. Deși nu toate programele trec prin bănci, rolul lor este semnificativ, iar modul în care instituțiile financiare își adaptează produsele de creditare este decisiv pentru succesul investițiilor din fonduri europene. Ramona Ivan, președinte al Comisiei pentru Fonduri Europene din cadrul Asociației Române a Băncilor, explică că acest ecosistem funcționează doar dacă beneficiarii ajung la bancă în etapa de planificare, nu când este deja prea târziu.
07:20
FOTO Mercedes dezvăluie în premieră noul GLB, complet electric. Au fost anunțate primele prețuri, dar se pregătesc și versiuni mai ieftine # Profit.ro
Noua strategie a Mercedes în privința dezvoltării în paralel a motorizărilor electrice și cu combustie continuă cu noua generație GLB, care preia și noul sistem de denumiri.
07:10
Compania austriacă Intercargo, specializată în servicii de transport rutier de mărfuri, care a intrat în România în primăvara acestui an, cum a anunțat atunci Profit.ro, a semnat deja prima achiziție pe piața locală, preluând jumătate din compania Eco Data Solution, furnizor de soluții profesionale de monitorizare GPS și control consum combustibil.
07:00
ULTIMA ORĂ Golden Visa în România pentru investitorii străini, retras. CSAT l-a calificat drept risc la adresa securității naționale # Profit.ro
Senatul a aprobat, la solicitarea senatorilor liberali, retragerea proiectului de lege inițiat de aceștia și care ar fi stabilit Programul de Rezidență prin Investiție, respectiv Programul ”Golden Visa", oferind cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de ședere temporară pe o perioadă de 5 ani, reînnoibil, în schimbul unei investiții minime de 400.000 euro în România.
06:10
Proprietarul eMAG depășește. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 24 ore
00:30
EXCLUSIV SURPRIZĂ Sezamo pregătește mărci private românești care să alimenteze toate piețele grupului Rohlik # Profit.ro
Sezamo plănuiește dezvoltarea unor mărci private românești, pe care să le exporte pe toate piețele pe care este prezent grupul ceh Rohlik, din care face parte, anunță, într-o discuție cu Profit.ro, Michael Kaiser, directorul comercial al supermarketului online. Compania se concentrează pe deservirea zonei București – Ilfov, unde potențialul de dezvoltare este încă ridicat, și nu are în vedere pe termen scurt lansarea în alte orașe mari.
00:30
Proprietarii clădirilor de birouri din cadrul complexului One Cotroceni Park din București au decis că investiția lor a atins maturitatea, după închirierea aproape integrală a spațiilor disponibile, și urmeasă să își lichideze parțial investiția. O sumă de circa 42 milioane de euro urmează a fi distribuită asociaților, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:20
Jumbo - mesaj rar privind România: Pinguinii care sar primii în apă sunt mâncați de balene. Lăcomia poate avea consecințe costisitoare, mai bine să fii prost decât să-ți pară rău! Majorarea TVA va fi transferată în prețuri, dar "mai târziu” # Profit.ro
Majorarea TVA în România a afectat profitul Jumbo și va fi transferată în prețuri în cele din urmă, anunță președintele retailerului grec de jucării, care precizează că grupul și-ar putea încetini expansiunea pe piața româneasc, din cauza condițiilor nefavorabile.
8 decembrie 2025
23:30
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România și furnizor pentru un milion de clienți, a atins un nou record istoric.
23:10
