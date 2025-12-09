Industria, altădată mândrie națională, a ajuns piatra de moară a economiei. Cum, în loc să tracteze economia, sectorul industrial a pus frână
Gândul, 9 decembrie 2025 13:20
Economia românească se clatină. PIB-ul a crescut cu doar 0,9% în 2024, față de 16,6% în 2023 și 8,5% în 2022, iar industria, altădată mândrie națională, rămâne cel mai slab sector dintre ramurile economice majore și singurul care a scăzut în 2024, un minus de 1,5%. Creșterea de doar 0,9% a PIB-ului arată că economia […]
Acum 10 minute
13:50
În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut, marți, premierului Ilie Bolojan, demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova, potrivit surselor Gândul. Sorin Grindeanu a avut următoarele solicitări la întâlnirea cu Ilie Bolojan: 1. Demiterea Dianei Buzoianu 2. Demiterea conducerii USR de la Apele Române […]
13:50
Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi # Gândul
Începutul anului 2026 aduce o lovitură financiară pentru 4 zodii. Planul material va fi favorizat în cazul anumitor nativi, iar astrologii vorbesc despre câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare. Iată mai jos. Anul 2026 aduce o „revoluție” a planurilor pentru mai multe zodii. Patru nativi ai zodiacului european sunt luați în „vizor”, anul viitor, iar […]
13:50
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni # Gândul
Un tânăr plecat la studii în Olanda, în vârstă de 23 de ani, este căutat de polițiști, după ce familia sa nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni. Informația a fost oferită de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Miruna Prejbeanu, citată de Agerpres. Potrivit comunicatului, luni, polițiștii […]
Acum 30 minute
13:40
Cum e pentru Nicole Cherry să lucreze împreună cu soțul său. ”Sunt momente în care mai apar tensiuni” # Gândul
Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, a spus cum este să lucreze împreună cu soțul său. Artista a mărturisit că mai apar tensiuni între ei. Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară […]
13:40
PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare” # Gândul
Declinul PSD pare de neoprit, apreciază jurnalistul Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul. Imaginile de duminică seară de la sediul PSD, cu liderii social-democrați extrem de supărați după locul 3 obținut de Daniel Băluță, au părut să indice mai degrabă o cameră mortuară, nu un partid, […]
13:40
Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico # Gândul
A venit momentul alegerilor prezidențiale în Ucraina, spune Donald Trump într-un interviu pentru Politico. Președintele SUA spune că Rusia are un „avantaj semnificativ” în negocieri. „Știți, ei vorbesc despre democrație, dar se ajunge la punctul în care nu mai este democrație”, a remarcat președintele Statelor Unite. Donald Trump a declarat că Ucraina trebuie să organizeze alegeri […]
13:30
Zelenski discută cu Meloni și Papa Leon. SUA a vrut ca Zelenski să „renunțe la Donbas” prin telefon. Ucraina trimite azi un nou plan de pace. # Gândul
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina le va transmite Statelor Unite un plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului cu Rusia. Marți, Ucraina va trimite un plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului după discuțiile de la Londra dintre președintele Vladimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii. Zelenski revizuiește planul de pace: Nu […]
13:30
Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie # Gândul
Oferta de preluare ostilă a Paramount Skydance pentru Warner Bros. Discovery (WBD) este susținută de o serie de investitori, inclusiv de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, conform documentului depus de Paramount la Comisia de Valori Mobiliare din SUA. Jared Kushner în ultimele luni a acționat ca negociator al administrației SUA pe Gaza și Ucraina. […]
13:30
Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Japonia. Semnal de alarmă pentru următoarele 7 zile. Există riscul producerii unui nou seism # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Japonia. În acest contexa emis marți o avertizare de călătorie pentru Japonia în contextul cutremurului de 7.6 grade pe scara Richter care a lovit țara luni. Autoritățile nipone, prin intermediul Agenției Meteorologice a Japoniei, avertizează asupra posibilității producerii, în decursul următoarelor 7 zile, […]
13:30
Drept la replică al Tinmar: Toate tranzacțiile din cadrul grupului s-au desfășurat în limitele și condițiile impuse de lege # Gândul
Grupul de companii Tinmar a remis redacției un drept la replică pe care îl publicăm integral. „În deplin respect pentru dreptul la o informare corectă a cititorii dumneavoastră, Având în vedere faptul că: a) În spațiul public au apărut o serie de acuzatii grave, nefondate, și defăimătoare la adresa grupului de companii Tinmar. b) Linșajul […]
Acum o oră
13:20
13:10
Alimentul de post care poate avea efecte nocive asupra sănătății. Medicul neurochirurg Vlad Ciurea îl evită: „Nu favorizează funcția cerebrală” # Gândul
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat faptul că există un aliment de post pe care îl evită complet de peste un deceniu. Profesorul a atras atenția asupra consumului său, menționând că poate avea efecte nocive asupra sănătății. Deși este preferat, preparat și consumat de mulți cetățeni români, ar putea să afecteze funcțiile creierului. Medicul neurochirurg […]
13:10
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame feminin, „argint” la Campionatele Mondiale din China, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025! # Gândul
Echipajul României de canotaj la proba de barcă 4 rame feminin, compus din Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru rezultatele excepționale obținute în acest an. România continuă să uimească în canotaj și obține rezultate remarcabile chiar și după Jocurile Olimpice din 2024. […]
13:10
Un avion rusesc de transport militar s-a prăbușit la nord de Moscova. Nu există supraviețuitori # Gândul
Un avion An-22 al Ministerului rus al Apărării s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, la nord de Moscova, relatează presa rusă. La bord se aflau șapte membri ai echipajului. Incidentul a fost confirmat oficial de autorități. Potrivit Ministerului rus al Apărării, la bord se aflau șapte membri ai echipajului, toți decedați în urma tragediei. Incidentul a […]
13:10
Cum explică Grindeanu eșecul lui Băluță de la alegeri: „Lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația actuală” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele PSD, explică eșecul lui Daniel Băluță de la Primăria Capitalei. Șeful PSD spune că partidul a greșit strategia electorală în București, pentru că au ales un „discurs tehnic și administrativ”, în timp ce ceilalți candidați au mizat pe mesaje politice puternice. „Am analizat erorile făcute în Capitală, pentru că, în final, candidatul […]
13:00
”Stegarul Dac” a fost săltat din nou de polițiști. Cezar Avrămuță ar fi agresat forțele de ordine la Buftea, unde era așteptat Călin Georgescu # Gândul
Cezar Avrămuță, cunoscut ca ”Stegarul Dac”, a fost săltat de jandarmi la Buftea, unde Călin Georgescu era așteptat să semneze controlul judiciar. Potrivit ultimei decizii a instanței, bărbatul nu are voie să participe la proteste în aceste momente. IPJ Ilfov a făcut câteva precizări în cazul incidentului care l-a avut pe Avrămuță protagonist. Potrivit autorităților, […]
13:00
Descoperirea care l-a făcut pe un bărbat din Anglia mai bogat 800.000 de euro. Ce a găsit într-un garaj vechi, sub biroul său de lucru # Gândul
Un bărbat din Anglia a făcut o descoperire uimitoare, în vechiul său garaj, chiar sub biroul său de lucru. S-a dovedit a fi o capodoperă care, în prezent, valorează peste 800.000 de euro. Descoperirea a avut loc în Oxfordshire, Anglia, acolo unde o veche și prăfuită pictură a fost găsită sub birou, într-un garaj. Imaginea, […]
Acum 2 ore
12:50
Cu toții cunoaștem acele persoane care par să aibă un dar special atunci când vine vorba de plante. Intrai în casa lor și vedeai zeci de ghivece pline cu verde intens, frunze sănătoase și flori spectaculoase. Totul arăta atât de natural, de parcă plantele ar fi fost într-o simbioză perfectă cu locuința. În același timp, […]
12:40
Actrița Anca Pandrea, în vârstă de 79 de ani, a dezvăluit care este marele său regret din relația pe care a avut-o cu regretatul Iurie Darie. Anca Pandrea este o cunoscută actriță și fosta parteneră de viață a regretatului actor Iurie Darie. Acesta a încetat din viață în data de 9 noiembrie 2012, la […]
12:40
Cristoiu, pronostic negru pentru Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: S-a creat premisa pentru suspendarea președintelui # Gândul
Într-o ediție specială dedicată alegerilor din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat poziția lui Nicușor Dan în acest context. În opinia cunoscutului gazetar, președintele iese cu imaginea sever șifonată și face un pas către un posibil referendum. Moderatorul emisiunii a […]
12:30
Care este cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume: 3.000 de oameni, la fiecare 2 minute # Gândul
Care este cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume. Aici, zilnic trec 3.000 de oameni, la fiecare 2 minute. În plus, aceasta a devenit o atracție turistică. Cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume se află în centrul orașului Tokyo. Mii de oameni traversează intersecția în câteva minute, astfel încât trotuarul opus nu […]
12:30
Metoda prin care îți crești imunitatea, potrivit medicului Monica Pop. Ce spune despre Vitamina C # Gândul
Medicul oftalmolog Monica Pop a adus în atenție o metodă prin care imunitatea ar putea fi crescută. Totodată, a vorbit despre popularitatea Vitaminei C și modul în care ar trebui administrată. Imunitatea poate fi întârită atât prin alimentație, cât și prin administrarea anumitor suplimente, spun unii dintre specialiști. De data aceasta, medicul oftalmolog Monica Pop […]
12:20
După vizita oficială la Washington, Sebastian Burduja transmite mesajul liderilor americani: România contează pentru SUA # Gândul
Fostul ministru al Energiei și președintele PNL, Sebastian Burduja, a prezentat concluziile vizitei oficiale pe care a făcut-o la Washington săptămâna trecută, unde a avut discuții la Casa Albă, Departamentul de Energie, Departamentul de Stat și în Congresul SUA. Potrivit fostului ministru, toți oficialii americani cu care s-a întâlnit au transmis același mesaj: România rămâne […]
12:10
Mamdani se mută din apartamentul modest din Queens în luxoasa reședință oficială a primarului New Yorkului. Unde va sta, de fapt # Gândul
Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat că își va părăsi modestul apartament din cartierul Queens, cu chirii limitate prin lege, pentru a se muta în luxoasa reședință oficială din Manhattan rezervată edilului-șef. Democratul, care-și va prelua mandatul pe 1 ianuarie, se va muta în aceeași lună la Gracie Mansion, o casă […]
12:00
Petrișor Peiu demolează reforma companiilor de stat a lui Bolojan: Guvernul este dovada vie că ridicolul nu are limite # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrisor Peiu, acuză Guvernul de „ridicol” după publicarea listei pentru reforma companiilor de stat. Aceasta include firme aflate în insolvență, lichidare sau chiar inexistente. Liderul senatorilor AUR, Petrisor Peiu, critică vehement anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu privind demararea „marii reforme” a companiilor de stat, după ce Guvernul a făcut publică o listă cu […]
12:00
Miliardarul Andrej Babiš, investigat de Parchetul condus de Koveși și achitat, revine la putere în Cehia. Președintele Cehiei l-a desemnat premier # Gândul
Președintele ceh Petr Pavel l-a numit, marți, în funcția de prim-ministru pe Andrej Babiš, liderul mișcării ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți), care a câștigat alegerile parlamentare în urmă cu câteva luni. Potrivit serviciului de presă al administrației prezidențiale, Petr Pavel va aproba, în zilele următoare, cabinetul de miniștri format de Andrej Babiš. Noul prim-ministrul va forma […]
Acum 4 ore
11:50
Nicușor Dan promite, din Franța, raportul despre anularea alegerilor în “2-3 luni”, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia “în 3-5 ani” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Șeful statului a afirmat că România nu va afla prea curând toate detaliile despre modul în care Rusia ar fi intervenit în procesul electoral. Nicușor Dan a vorbit despre ancheta care vizează anularea primului tur al […]
11:50
Motivul pentru care s-a anulat întâlnire dintre premierul Bolojan și ministrul german al Apărării # Gândul
Boris Pistorius, Ministrul Apărării de la Berli, și-a anulat vizitele din Polonia și România precum și întâlnirea oficială cu premierul român Ilie Bolojan la Baza Mihail Kogălniceanu „din motive de boală”, relatează cotidianul Bild, potrivit Mediafax. Ministrul Pistorius urma să plece marți dimineață spre România și Polonia, pentru a se întâlni cu militarii germani staționați […]
11:40
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, și-a amintit de perioada copilăriei. Aceasta a vorbit despre relația cu frații ei, dar și cu părinții săi. Diana Dumitrescu s-a născut la Constanța, într-o familie cu patru copii. Vedeta și-a amintit de copilărie și a vorbit despre frații și părinții săi într-un interviu pentru revista Viva. […]
11:40
La o reuniune a miniștrilor de finanțe din G7, Statele Unite au avertizat că vor reduce sprijinul pentru Ucraina după rambursarea ultimelor tranșe ale împrumutului G7, relatează Politico . Împrumutul a fost convenit în 2024 de administrația americană condusă de Joe Biden. Conform publicației, Ucraina va trebui să reducă cheltuielile guvernamentale încă din aprilie, în absența unui […]
11:30
Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe” # Gândul
Majorarea TVA în România a afectat serios profitul grupului Jumbo, iar costurile vor fi transferate în prețuri „mai târziu”, avertizează fondatorul retailerului grec, Apostolos Vakakis. El a sugerat că grupul Jumbo ar putea lua în calcul inclusiv frânarea investițiilor în România. Majorarea cotei standard de TVA în România, implementată în luna august, a avut un […]
11:30
Senatul a adoptat tacit propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial drept zi liberă pentru părinți. Termenul pentru dezbatere și vot s-a împlinit la data de 3 decembrie, iar proiectul este considerat adoptat tacit. Decizia finală aparține Camerei Deputaților „Se acordă zi liberă pentru părinți, așa […]
11:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre vizita lui Nicușor Dan în Franța. „În jurnalul meu video de luni seara, am tras un semnal de alarmă în privința vizitei lui Nicușor Dan în Franța. Din câte se știe, Nicușor Dan se află în Franța într-o vizită […]
11:20
Filmul tragediei din Tenerife, în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat avertismentele # Gândul
Doi români au murit duminică, după ce au fost surprinși de un val uriaș într-o piscină de pe coasta Los Gigantes, în Santiago, del Teide, Tenerife. Tragedia s-a produs după ce toți turiștii au încălcat interdicția de acces în zona de scăldat din Los Gigantes, rupând porțile. Zona este considerată extrem de periculoasă atunci când […]
11:20
11:00
Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință” # Gândul
Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. Susținătorii i-au făcut și o melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”, spun versurile piesei dedicate lui Călin Georgescu.
11:00
Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției # Gândul
Partidul lui Marine Le Pen, Adunarea Națională (RN), vrea să redeschidă bordelurile din Franța, relatează Le Monde. Închise prin Legea Marthe Richard în 1946, aceste spații ar putea fi administrate chiar de lucrătoarele sexuale, menționează sursa citată, care precizează că partidul pregătește deja un proiect de lege în acest sens. „Voi propune redeschiderea bordelurilor, dar […]
10:50
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00 # Gândul
„Killer-ul” FCSB-ului, cu 4 goluri marcate în derby-urile cu marea rivală, se întoarce sâmbăta în Giulești din postura de adversar. Vorbim cu Iacob despre multe subiecte interesante și așteptăm întrebările voastre pentru fundașul care și-a declarat dragostea pentru Rapid, după cei 3 ani petrecuți în Giulești. Discutăm despre ratările lui Petrilă din partidele cu Botoșani, […]
10:50
Date de ultimă oră despre vreme, direct de la ANM. Temperaturile rămân scăzute în toată țara # Gândul
Prognoza de ultimă oră arată că nu apare nicio schimbare semnificativă în București. Capitala rămâne astăzi sub nebulozitate joasă, persistentă, iar situația continuă și la noapte, ba chiar și mâine dimineață. Contactată de Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu al ANM – a transmis că temperaturile rămân scăzute pentru începutul lunii decembrie. Maxima zilei […]
10:40
Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți # Gândul
Conflictul armat de la frontiera dintre Cambodgia și Thailanda a făcut cel puțin șase morți din rândul civililor cambodgieni, potrivit unui nou bilanț transmis de Ministerul Apărării din Phnom Penh. Armata thailandeză a deschis focul în provincia de frontieră Banteay Meanchey după miezul nopții de luni, 8 decembrie, „ucigând doi civili care călătoreau pe Ruta […]
10:30
Acord istoric între Renault și Ford. Vor fi lansate 2 modele de vehicule electrice în Europa # Gândul
A fost anunțat un acord istoric între Renault și Ford, iar două modele de vehicule electrice vor fi lansate în Europa. Este vorba despre un parteneriat strategic prin intermediul căruia ambele companii vor produce autoturisme și autovehicule comerciale. Ford și Renault s-au pus de acord și, în cadrul unui parteneriat strategic, vor lansa două modele […]
10:30
O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut chroming pe rețelele sociale. Ce este acest trend periculos # Gândul
O adolescentă în vârstă de 13 ani a murit, după ce ar fi făcut o provocare de pe rețelele sociale. Familia acesteia trage un semnal de alarmă. Aceasta ar fi murit la scurt timp după ce ar fi făcut trendul chroming, o provocare tot mai populară în străinătate. Chroming este popular, mai ales în străinătate, […]
10:20
Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei # Gândul
Un atac cu rachetă lansat de Rusia asupra unui bloc rezidențial din orașul ucrainean Ternopil s-a soldat cu 38 de morți, printre care și o fetiță de 7 ani din Polonia. Operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat după patru zile de intervenții în condiții extrem de dificile. Atacul cu rachetă lansat de armata rusă […]
10:20
CSAT blochează Proiectul „Vizelor de Aur” iniţiat de Mircea Abrudean. Consiliul Suprem îl consideră „risc de securitate naţională” # Gândul
Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), consideră Proiectul „Vizelor de Aur”, inițiat de Mircea Abrudean, un risc de securitate națională. Motiv pentru care a decis blocarea acestuia. Decizia vine după un avertisment dur din partea care a catalogat proiectul drept o amenințare la adresa securității naționale și un impediment în calea aderării la Schengen […]
10:10
1 an de la căderea regimului Assad în Siria. Rusia nu a plecat „cu coada între picioare”, iar Kremlinul a acceptat noua conducere și a mutat rapid pentru a nu pierde o zonă de influență cheie # Gândul
Cu un an în urmă, rebelii sirieni conduși de gruparea Hayat Tahrir al-Sham (HTS) au răsturnat regimul lui Bashar al-Assad. Rusia petrecuse ani de zile prin a-și susține aliatul de lungă durată. La vremea aceea, țintea chiar forțele aflate acum la putere, iar mulți observatori au presupus că Moscova va fi alungată complet din Siria. […]
10:10
La ieşirea de la Judecătoria Sector 1, Călin Georgescu se declară încrezător în puterea legii: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea.” # Gândul
Călin Georgescu află marţi dacă i se va prelungi controlul judiciar de către magistraţii Judecătoriei Sectorului 1. Fostul prezidenţiabil a fost citat de urgență în primul dosar penal pentru care a fost trimis în judecată. Liderul suveranist urmează să afle dacă măsura preventivă de control judiciar se va menține sau nu pentru următoarele 60 de […]
10:10
Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, cunoscută ca „taxa de cogenerare”, apare pe facturile tuturor consumatorilor de energie electrică din România. Scopul său inițial a fost să sprijine centralele care produc simultan energie electrică și termică, cu un randament mult mai ridicat decât instalațiile clasice. Începând de la data de 1 noiembrie 2025, valoarea taxei […]
10:00
În ciuda armistițiului încheiat în 2024, armata israeliană a atacat ținte din Liban, stârnind îngrijorare în întregul Orient Mijlociu. Israelienii au anunțat că atacurile au vizat infrastructura organizației Hezbollah. Tot mai multe atacuri în ultimele săptămâni Israelul a anunțat atacurile asupra infrastructurii Hezbollah din Liban. În ciuda unui armistițiu declarat în noiembrie 2024, după mai […]
Acum 6 ore
09:50
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Ninsorile își fac apariția în mai multe orașe din România, începând cu ziua de vineri, 12 decembrie 2025, potrivit meteorologilor Accuweather. Temperaturile minime vor coborî până la -4 grade Celsius, până spre finalul lunii. Iarna își intră în grații în mai multe zone din România. Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru luna decembrie 2025 […]
09:50
Aanchal Mamidwar, în vârstă de 21 de ani, din orașul Nanded, statul Maharashtra, a participat la o ceremonie de căsătorie neobișnuită cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, Saksham Teit (20 de ani), ucis de propria ei familie, relatează The New Indian Express și Hindustan Times. Astfel, Aanchal a organizat o ceremonie simbolică de nuntă cu […]
