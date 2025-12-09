Asociația „Cred în România” anunță o nouă echipă de conducere formată din șase directori de departament
Adevarul.ro, 9 decembrie 2025 13:30
Asociația „Cred în România” își întărește structura organizațională prin numirea unei echipe de conducere cu experiență și implicare constantă în proiectele asociației.
Haos pe un zbor Ryanair: avionul a fost deviat și a aterizat în altă parte din cauza unei defecțiuni la toaletă # Adevarul.ro
Un zbor Ryanair spre Insulele Canare a fost deviat după ce o defecțiune la toaletă a făcut imposibilă continuarea călătoriei.
MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Japonia. Risc de cutremur major în următoarele şapte zile # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Japonia asupra riscului producerii unui seism de mare intensitate în următoarele șapte zile.
O femeie rănită pe un patinoar din Austria a cerut 30.100 de euro despăgubiri. Ce a decis instanța # Adevarul.ro
O femeie din Linz, Austria, a cerut despăgubiri de 30.100 de euro după ce s-a ciocnit de un bărbat pe un patinoar.
Cercetări separate arată că numărul copiilor foarte mici care au gânduri suicidare a crescut într-un ritm „alarmant”. În fiecare an, vedem copii tot mai mici cerând ajutor într-o criză. „În 2024, cel mai mic copil care a primit sprijin în legătură cu o tentativă de sinucidere a avut doar 6 ani”.
Potrivit mai multor oficiali ucraineni care au vorbit pentru publicația americană „Axios“, Washingtonul încearcă, în aceste săptămâni, să-l izoleze pe președintele Volodimir Zelenski de principalii săi parteneri europeni.
Întâlnire cu scântei! Becali a intrat peste Copos la masă și s-a trezit ironizat: „Cine e pe primul loc?” # Adevarul.ro
Gigi Becali și George Copos au avut parte de un schimb savuros de replici la Super Gala Fanatik 2025.
Auzim foarte des cuvântul burnout, dar încă ne este foarte greu să înțelegem ce înseamnă cu adevărat și cât de mult ne afectează, pe toți. Epuizarea profesională nu înseamnă o simplă „oboseală” după o zi sau o perioadă mai încărcată la serviciu.
Un inspector antifraudă de la ANAF Bucureşti a fost trimis în instanţă de DNA, cu acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru luare de mită.
Un avion al aviaţiei militare din Rusia cu şapte persoane la bord s-a prăbuşit la aproximativ 200 km de Moscova # Adevarul.ro
Un avion militar cu şapte persoane la bord s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, la 200 de kilometri de Moscova, în timpul unui zbor de test.
Femeie reținută după ce ar fi înșelat doi bătrâni din București și Ilfov cu aproape 15.000 de lei # Adevarul.ro
O femeie este suspectată că a înșelat doi bărbați în vârstă, obținând de la aceștia aproape 15.000 de lei prin metode înșelătoare.
Neurochirurgul Vlad Ciurea, dezvăluri inedite despre copilărie. De ce fugea de acasă. „Azi copiii primesc tot fără să ofere nimic” # Adevarul.ro
Medicul neurolog Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi ai României, a rememorat recent momente esențiale din copilăria sa.
Răpire falsă pentru 47.000 de euro: cum au pus la cale planul două persoane din Vaslui # Adevarul.ro
O femeie și un bărbat din județul Vaslui au fost arestați preventiv după ce au pus la cale o înscenare a răpirii femeii.
Ce soluții mai au americanii pentru a-i face pe ruși și ucraineni să oprească măcelul. Următorii pași, explicați pe înțelesul oricui # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina este departe de a se încheia, iar negocierile preliminare nu au dat rezultate. Politologul Dorin Popescu consideră că americanii, care și-au asumat rolul de mediatori, au încă argumente, dar totul va depinde de calitatea diplomației de la Washington.
Un polițist din București, condamnat pentru luare de mită: aducea telefoane și alcool deținuților. Ce a făcut cu banii primiți # Adevarul.ro
Un agent de poliție din București a fost condamnat la doi ani și cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.
Scandal în Franţa, după ce soția președintelui a fost înregistrată făcând o remarcă vulgară despre activistele feministe. „E timpul ca soții Macron să plece” # Adevarul.ro
Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, a fost filmată făcând o remarcă vulgară despre activistele care protestaseră împotriva unui comediant francez acuzat de viol.
Sorin Grindeanu, concluzii la cald despre înfrângerea de la alegerile din Capitală. Liderul PSD anunță o analiză privind participarea la guvernare # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat marți, după ședința conducerii partidului, că va exista în perioada următoare o analiză a participării la guvernare.
Scandal uriaș la Londra: starul naționalei Angliei, arestat după o altercație violentă cu un fan # Adevarul.ro
Scandal uriaș în Soho. Ivan Toney a fost scos în cătușe dintr-un club londonez după ce ar fi fost agresat un fan.
Un tânăr român a dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani, originar din municipiul Motru, este căutat de autorități după ce familia nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni, informează Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.
Monica Pop și prietenele sale, date afară dintr-un restaurant din Capitală. „S-a purtat execrabil” # Adevarul.ro
Monica Pop, cunoscut medic oftalmolog prin aparițiile sale televizate, a trecut recent printr-o experiență revoltătoare într-un restaurant din București.
Întâlnirea lui Ilie Bolojan cu ministrul german al Apărării a fost anulată. Care este motivul # Adevarul.ro
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, programată pentru marți, 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc.
Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul. Ce planuri are liderul de partid. Culisele discuțiilor pentru reîntoarcerea în PNL # Adevarul.ro
Ludovic Orban, fost lider al PNL, fost premier și mai recent fost consilier al președintelui Nicușor Dan, vine la „Interviurile Adevărul”. Acesta va vorbi despre contextul plecării sale din ultima funcție și următoarele provocări pe plan politic.
Un incident rutier aparent minor s-a transformat într-o urmărire în trafic în Slatina.
Pod rutier vechi de 100 de ani, în pericol de prăbușire. Soluțiile propuse de autoritățile din Brașov # Adevarul.ro
Un pod rutier vechi de peste 100 de ani, situat peste râul Olt, se află în stare avansată de degradare și riscă să se prăbușească în orice moment.
Dr. Gianina Gabriela Şotilă, MedLife: „Litiaza renală este mult subdiagnosticată în România” # Adevarul.ro
Litiaza renală, cunoscută popular ca „pietre la rinichi”, este una dintre cele mai frecvente afecțiuni pentru care pacienții se prezintă la medic. „Litiaza renală afectează până la 37% din populația generală, riscul de eliminare a unui calcul pe parcursul vieții fiind de 8-10%"
Orașul din România care intră pentru prima dată în topul creșterilor de prețuri la locuințe. Surpriza anului, cu apartamente mai scumpe cu 21% # Adevarul.ro
Locuințele din România au continuat să se scumpească în 2025, cu un avans mediu de 14% la nivel național. Pentru prima dată, un oraș se află în fruntea clasamentului orașelor cu cele mai mari creșteri de preț, cu un avans de 21%.
Trump sare în ajutorul lui Elon Musk şi avertizează Europa: „Trebuie să fie foarte atentă” # Adevarul.ro
Donald Trump a lansat luni un nou avertisment pentru Europa, la câteva zile după ce Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite, în care ţările europene sunt vizate în legătură cu problema imigraţiei şi a libertăţii de exprimare, relatează agențiile internaționale de presă.
Nicușor Dan, despre votanții AUR, într-un interviu pentru Le Monde: „Nu sunt extremiști, vor o schimbare”. Când va publica raportul despre anularea alegerilor # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită oficială la Paris, a vorbit despre votanții AUR, corupție și influența Rusiei.
România, din nou în ritmul Lord of the Dance – organizatorii dezvăluie ce aduce ediția aniversară de 30 de ani # Adevarul.ro
Revenirea în România nu este deloc întâmplătoare, ci rezultatul unei relații construite în timp între management, artiști și publicul de aici.
Polonia ia în considerare achiziționarea a aproximativ 250 de vehicule blindate Stryker, oferite de Statele Unite pentru suma simbolică de 1 dolar, în contextul celei mai ample extinderi a armatei poloneze din ultimele decenii.
România, printre cele nouă țări care candidează pentru găzduirea Autorității Vamale a UE # Adevarul.ro
România candidează pentru a găzdui viitoarea Autoritate Vamală a Uniunii Europene, instituție europeană strategică menită să coordoneze digitalizarea și gestionarea riscurilor la nivelul frontierelor UE.
„Freacă, freacă”. Elton John răspunde acuzațiilor că ar avea o „bucătărie murdară” într-un videoclip amuzant de pe Instagram # Adevarul.ro
Celebrul muzician britanic Elton John, în vârstă de 70 de ani, a reacționat la comentariile fanilor care criticau curățenia bucătăriei sale, într-o serie de videoclipuri postate pe contul său de Instagram.
Doisprezece foști agenți FBI dau în judecată Biroul Federal de Investigații după ce au fost concediați.
Tragedie pe o croazieră în Mexic: Un bărbat a murit după ce a fost îmbătat cu 33 de shoturi și sedat de echipaj # Adevarul.ro
Un bărbat din California, a murit în timpul unei croaziere după ce i-au fost servite 33 de băuturi alcoolice într-o singură zi și ulterior i s-a administrat un sedativ.
Șeful armatei ucrainene anunță măsuri pentru a consolida armata ucraineană pe fondul ofensivei accelerate a Rusiei # Adevarul.ro
Ucraina se va concentra pe consolidarea armatei printr-o mai bună mobilizare, recrutare și instruire de înaltă calitate, pe măsură ce încearcă în continuare să reziste invaziei la scară largă a Rusiei, a declarat luni șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski.
Nicușor Dan, întrevedere cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée: ce subiecte vor fi discutate # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se întâlneşte marţi, la ora 14.00, cu omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée.
Fost pavilion de vânătoare al lui Ceaușescu, transformat într-o reședință de lux, scos la vânzare. Deține piscină, teren de tenis și heliport. Cât costă # Adevarul.ro
Un fost pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceaușescu, transformat ulterior într-o proprietate de lux, a fost listat recent pe piața imobiliară.
Scafandrii arheologi au descoperit în portul antic al Alexandriei epava unei ambarcațiuni de agrement de acum 2.000 de ani, construită într-un stil similar cu faimoasele palate plutitoare ale Ptolemeilor.
Ana Ciceală, după zvonurile că Nicușor Dan ar fi votat-o: „Nu m-ar surprinde”. USR i-ar fi cerut să se retragă din cursa pentru Primărie # Adevarul.ro
La scurt timp după alegeri, Ana Ciceală a comentat zvonurile privind un posibil vot al lui Nicușor Dan în favoarea sa. „Știți că votul este secret. Nu m-ar surprinde”, a spus aceasta.
O tânără din India s-a căsătorit cu trupul logodnicului ucis de propria familie: „Dragostea noastră este nemuritoare” # Adevarul.ro
O tânără de 21 de ani din Maharashtra, India, a organizat o ceremonie de nuntă neobișnuită cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de propria familie.
Europa răspunde. România încă tace. Documentul american nu mai poate fi interpretat ca un accident # Adevarul.ro
Europa răspunde acum printr-o tăcere tensionată, aproape palpabilă, o tăcere care nu ascunde confuzie, ci o indignare extrem de controlată.
Călin Georgescu, la Judecătoria Sectorului 1: „Nu am decât o singură apărare: legea”. Instanța decide asupra controlului judiciar # Adevarul.ro
Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat marți, 9 decembrie, la Judecătoria Sectorului 1, unde instanța trebuie să decidă asupra menținerii sau prelungirii controlului judiciar.
Scandal de corupție în cadrul NATO. Compania israeliană care livrează României dronele Watchkeeper, vizată de acuzaţii grave # Adevarul.ro
O anchetă internațională scoate la lumină fraude majore în cadrul NSPA, agenția NATO pentru achiziții, vizând contracte în valoare de sute de milioane de euro atribuite companiei israeliene Elbit Systems, de la care şi România a achiziţionat drone Watchkeeper X și echipamente militare.
O plajă acoperită cu banane, după ce 16 containere s-au prăbușit în mare. De ce nu sunt bune pentru consum # Adevarul.ro
O plajă din Marea Britanie a fost acoperită de banane după ce șaisprezece containere au căzut de pe o navă de marfă în weekend, provocând întârzieri pentru turiști și îngrijorare în rândul autorităților.
45 de ani de la moartea brutală a lui John Lennon. Cum a arătat ultima zi a „visătorului“ din The Beatles # Adevarul.ro
În memoria secolului XX există câteva date care nu se şterg niciodată. 8 decembrie 1980 este una dintre ele. O zi care a început cu rutina unui tată şi a sfârşit cu moartea unui mit. În acea seară, în faţa clădirii Dakota din New York, câteva focuri de armă au curmat viaţa lui John Lennon.
„Justițiarul de Cluj”, amendat după ce a îndemnat oamenii pe TikTok să iasă „cu topoare, furci și drujbe” la proteste # Adevarul.ro
Un bărbat din județul Cluj a fost condamnat la amendă penală pentru instigare publică, după ce a chemat oamenii, pe TikTok, să participe la proteste violente.
Exerciţii militare cu muniție de război în Babadag. Autorităţile le recomandă şoferilor să folosească rute alternative # Adevarul.ro
În această săptămână, în zona militară Babadag se desfășoară trageri cu muniție de război, motiv pentru care autoritățile le recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative pentru a evita orice incident nedorit.
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit. Zona era închisă din cauza pericolului extrem # Adevarul.ro
Patru persoane, printre care doi români, au murit și una este dispărută după ce un val puternic a lovit o piscina naturală de pe Insula Tenerife.
„Timpurile liniștite au trecut”. Țara care se pregătește pentru cel mai sumbru scenariu: 400.000 de civili vor fi instruiți până în 2027 # Adevarul.ro
În fața celei mai tensionate situații de securitate din ultimele decenii, Polonia își accelerează pregătirile pentru un posibil conflict cu Rusia. Varșovia anunță instruirea a 400.000 de civili până în 2027, investiții record în apărare și întărirea rapidă a granițelor estice.
Programul „Golden Visa”, retras din Senat în urma evaluării CSAT, care l-a catalogat drept risc de securitate # Adevarul.ro
catalogat ca risc la adresa securității naționale, iar mai multe instituții au emis avize negative și avertismente privind vulnerabilitățile pe care le-ar crea în actualul context geopolitic.
