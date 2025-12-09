Statele Unite și România consolidează parteneriatul de apărare în cadrul reuniunii NATO de la Stuttgart
Statele Unite și România și-au consolidat parteneriatul în domeniul apărării în cadrul unor reuniuni organizate la Comandamentul Forțelor SUA în Europa, desfășurate în perioada 3–4 decembrie. Discuțiile au vizat consolidarea interoperabilității între forțele militare, accelerarea proceselor de modernizare și întărirea flancului estic al NATO. Potrivit Ambasadei SUA la București, ambele țări și-au reafirmat angajamentul ferm
22:30
Deputatul PNL Mircea Fechet vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet, deputat PNL, este invitat, marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Deputatul PNL Mircea Fechet vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
22:30
VIDEO Dinamica alegerilor: Nu Bolojan l-a împins pe Ciucu, ci PNL ar trebui să tragă seva din victoria lui – sociolog # PSNews.ro
Sociologul IRES Antonio Amuza a analizat, la Puterea Știrilor, dinamica internă a PNL după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Deși premierul Ilie Bolojan a fost vizibil implicat în campanie, Amuza spune că succesul lui Ciucu nu poate fi atribuit în mod direct acestuia—ba chiar invers. „Argumentele care explică victoria lui Ciucu îl scot […] Articolul VIDEO Dinamica alegerilor: Nu Bolojan l-a împins pe Ciucu, ci PNL ar trebui să tragă seva din victoria lui – sociolog apare prima dată în PS News.
20:50
Senatul a respins criticile președintelui la legea privind combaterea extremismului. Ce urmează # PSNews.ro
Plenul Senatului a respins, luni, cu 75 de voturi ”pentru”, 34 de voturi ”împotrivă” şi patru abţineri, obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor […] Articolul Senatul a respins criticile președintelui la legea privind combaterea extremismului. Ce urmează apare prima dată în PS News.
20:50
Fermierii greci paralizează frontierele și aeroporturile. Proteste masive din cauza întârzierii plăților UE # PSNews.ro
Fermierii greci au provocat închiderea unui aeroport pe insula Creta, au blocat drumuri şi puncte de trecere a frontierei şi au aruncat cu pietre în poliţie în timpul unor proteste naţionale organizate luni, declanşate de întârzierile în acordarea plăţilor, relatează Reuters. Protestatarii au folosit mii de camioane şi tractoare în cel puţin 20 de acţiuni […] Articolul Fermierii greci paralizează frontierele și aeroporturile. Proteste masive din cauza întârzierii plăților UE apare prima dată în PS News.
20:50
PE SCURT: Uniunea Europeană lansează un proiect de aproape 1,2 trilioane de euro pentru modernizarea rețelei electrice, stocarea energiei și promovarea proiectelor de energie regenerabilă, în încercarea de a accelera tranziția energetică. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a amenințat China cu tarife vamale dacă Beijingul nu reduce excedentul comercial față de UE. În Grecia, fermierii continuă […] Articolul Știri din capitalele Europei, 8 decembrie apare prima dată în PS News.
20:50
Nicușor Dan, interviu în Le Monde despre anularea alegerilor din 2024 și ascensiunea AUR # PSNews.ro
Într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, președintele Nicușor Dan vorbește despre decizia din urmă cu un an a Curții Constituționale, în urma căreia alegerile prezidențiale au fost anulate, pe fondul ingerințelor rusești în campania electorală. Anterior acestui interviu, președintele a spus că la finele lunii ianuarie, anul viitor, va da publicității o sinteză a […] Articolul Nicușor Dan, interviu în Le Monde despre anularea alegerilor din 2024 și ascensiunea AUR apare prima dată în PS News.
20:50
Încrederea în transportul public depinde, printre altele, și de igienă. E adevărat, percepțiile negative pot genera stres și pot descuraja alegerea Smart Commuting. Consolidarea imaginii STB ca fiind prietenos include transparența protocoalelor de curățenie. Transparența Protocolului: Curățenie Reglementată STB operează conform unor protocoale stricte de dezinfectare a suprafețelor de contact (bare, scaune, validatoare). Rigoarea […] Articolul Mituri despre curățenie în transportul public. Răspunsuri bazate pe protocoalele STB apare prima dată în PS News.
19:50
Prima zi a anului școlar va fi zi liberă pentru părinți: inițiativă legislativă adoptată tacit de Senat # PSNews.ro
Prima zi a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial va fi, la cerere, zi liberă pentru părinți, după ce inițiativa parlamentarului PSD Claudiu Catană a fost adoptată tacit de Senat, oferind astfel părinților posibilitatea de a fi prezenți la festivitatea de deschidere a școlii. Senatorul PSD Claudiu Catană a propus ca prima zi a […] Articolul Prima zi a anului școlar va fi zi liberă pentru părinți: inițiativă legislativă adoptată tacit de Senat apare prima dată în PS News.
19:40
Abrudean: „Nu există motive ca parlamentarii să voteze moţiunea. România are nevoie de stabilitate” # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că nu vede niciun motiv pentru ca parlamentarii din actuala coaliţie de guvernare să susţină moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie, subliniind că un astfel de gest ar transmite un semnal de instabilitate politică. Întrebat despre posibilitatea ca PSD să voteze moţiunea, Abrudean a afirmat că este „puţin probabil”, […] Articolul Abrudean: „Nu există motive ca parlamentarii să voteze moţiunea. România are nevoie de stabilitate” apare prima dată în PS News.
19:40
Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul # PSNews.ro
Judecătoria Sectorului 1 va pronunța, pe 9 decembrie, verdictul în dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară. Cazul a stârnit interes public din cauza acuzațiilor grave și a implicațiilor sale asupra legislației privind extremismul. Potrivit procurorilor, Georgescu ar fi promovat, în mai multe rânduri, idei și concepții fasciste, legionare și xenofobe, fapte […] Articolul Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul apare prima dată în PS News.
19:40
Scandal în USR după înfrângerea lui Cătălin Drulă. Mai multe voci cer o reformă profundă a partidului # PSNews.ro
Partidul USR este scindat după înfrângerea lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul formațiunii a obținut numai 13,9% din totalul voturilor și s-a clasat pe locul al patrulea, motiv pentru care mai multe voci din USR cer o reformă profundă. Mai mulți membri influenți ai USR au reacționat dur după ce candidatul partidului, […] Articolul Scandal în USR după înfrângerea lui Cătălin Drulă. Mai multe voci cer o reformă profundă a partidului apare prima dată în PS News.
19:40
Debut istoric: Naționala de Hochei joacă primele meciuri la Berceni Arena, contra Ucrainei # PSNews.ro
Meciurile cu Ucraina din European Cup of Nations vor fi primele pe care naționala de hochei le va disputa la Patinoarul Berceni Arena. Acestea sunt programate pentru 11, 12 și 13 decembrie, la ora 19.30. Biletele dunt disponibile la Berceni Arena, cu o oră înaintea fiecărui meci, sau pe bilete.ro: Prețul unui bilet este de […] Articolul Debut istoric: Naționala de Hochei joacă primele meciuri la Berceni Arena, contra Ucrainei apare prima dată în PS News.
19:40
Robert Cazanciuc: Constituția – un angajament permanent față de valorile care ne unesc ca națiune # PSNews.ro
Senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, afirmă că Legea fundamentală este un angajament permanent față de valorile care ne unesc ca națiune – respectul pentru statul de drept, echilibrul puterilor în stat și protejarea demnității umane. ‘Astăzi, de Ziua Constituției României, îmi reamintesc motivul pentru care am ales să slujesc și în a […] Articolul Robert Cazanciuc: Constituția – un angajament permanent față de valorile care ne unesc ca națiune apare prima dată în PS News.
19:40
Un articol publicat de Tax Foundation Europe explică prin argumente clare de ce este nevoie ca factorii decizionali să își schimbe perspectiva prohibiționistă în procesul de reglementare pentru descurajarea consumului de nicotină. Aceasta în condițiile în care, susține autorul, strategia de reducere a riscurilor, care include și politica fiscală și de taxare, poate furniza dovezi […] Articolul Cum poate contribui politica fiscală la reducerea riscurilor asociate fumatului apare prima dată în PS News.
19:40
Moțiunea de cenzură, test pentru supraviețuirea guvernului. Ce șanse are să treacă în parlament # PSNews.ro
Opoziția a prezentat plenului moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Opoziția este departe de a strânge numărul necesar de voturi pentru a demite cabinetul Bolojan, iar liderii partidelor de la putere transmit că nu au emoții. Și analiștii politici consideră că Ilie Bolojan va rezista testului inițiat de opoziție. Dezbaterea și votarea documentului vor avea loc […] Articolul Moțiunea de cenzură, test pentru supraviețuirea guvernului. Ce șanse are să treacă în parlament apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO Sociolog, după rezultatul alegerilor: Matematic, legitimitatea e clară. Reprezentativitatea, mai puțin # PSNews.ro
Prezența extrem de scăzută la alegerile parțiale a deschis o nouă dezbatere despre cât de legitimi sunt, de fapt, câștigătorii acestor scrutinuri. Doar 32,7% dintre bucureșteni au mers la urne, iar în alte orașe—precum Buzău—participarea a fost chiar mai mică, în jurul valorii de 24%. Invitat la Puterea Știrilor, sociologul IRES Antonio Amuza a explicat […] Articolul VIDEO Sociolog, după rezultatul alegerilor: Matematic, legitimitatea e clară. Reprezentativitatea, mai puțin apare prima dată în PS News.
18:50
Un susținător de-ai lui Călin Georgescu, amendat cu 50.000 de lei după ce a amenințat un bărbat cu moartea pe Facebook # PSNews.ro
Un susținător de-ai lui Călin Georgescu a fost amendat cu 50.000 de lei după ce a amenințat cu moartea, pe Facebook, un bărbat care lăsase un comentariu neutru la ridicarea din trafic a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Un bărbat, susținător de-ai lui Călin Georgescu, a fost obligat de Tribunalul Maramureș să îi plătească unui […] Articolul Un susținător de-ai lui Călin Georgescu, amendat cu 50.000 de lei după ce a amenințat un bărbat cu moartea pe Facebook apare prima dată în PS News.
18:50
Sculptorul Gheorghe-Alexandru Zaharia, prozatoarea Ioana Drăgan şi poetul Nicolae Tzone, actriţa Dorina Lazăr se află printre laureaţii Premiilor Academiei Române pe 2023, a anunţat forul academic. Ceremonie de decernare 10 decembrie, ora 10.00, în Aula Academiei Române, în prezenţa membrilor Adunării Generale. Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei […] Articolul Premiile Academiei Române pentru 2023, decernate pe 10 decembrie. Lista câștigătorilor apare prima dată în PS News.
18:50
Cutremur puternic de 7,6 în largul Japoniei. Avertizări de tsunami pentru mai multe regiuni # PSNews.ro
Un cutremur cu magnitudinea preliminară 7,2 s-a produs luni în largul coastelor Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, iar autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon, relatează AFP. Potrivit agenţiei americane de monitorizare geologică, USGS, seismul a avut magnitudinea de moment […] Articolul Cutremur puternic de 7,6 în largul Japoniei. Avertizări de tsunami pentru mai multe regiuni apare prima dată în PS News.
18:50
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi pentru argintul mondial din 2025 # PSNews.ro
Echipajul României de canotaj la proba barca 4 rame masculin, compus din Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru rezultatele excepționale din acest an! Canotajul românesc trece printr-o perioadă de grație în ultimii ani, iar rezultatele de la Jocurile Olimpice din 2024 au fost […] Articolul Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi pentru argintul mondial din 2025 apare prima dată în PS News.
18:50
FOTO Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. 26 de pacienți evacuați # PSNews.ro
Pompierii din judeţul Hunedoara au activat, luni, Planul Roşu de Intervenţie, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean. 26 de pacienţi şi 4 cadre medicale s-au autoevacuat, fără să fie înregistrate victime. ”Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu […] Articolul FOTO Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. 26 de pacienți evacuați apare prima dată în PS News.
18:50
Drumul Expres Craiova – Pitești, degradat vizibil de alunecări masive de teren, la doar cinci luni de la inaugurare # PSNews.ro
Porțiuni din DEx12 Pitești–Craiova sunt în pericol iminent de prăbușire din cauza unor alunecări de teren accentuate de ploile din ultimele zile. Șoferii reclamă deformări vizibile ale carosabilului, iar CNAIR a notificat constructorul să intervină, drumul fiind încă în garanție. DEx12 Pitești-Craiova este în pericol iminent de prăbușire din cauza unor alunecări masive de teren, care […] Articolul Drumul Expres Craiova – Pitești, degradat vizibil de alunecări masive de teren, la doar cinci luni de la inaugurare apare prima dată în PS News.
17:50
„Valize cu cash”: Firma israeliană care vinde României drone de 400 de milioane, implicată într-un scandal de corupție # PSNews.ro
Jurnaliștii de la publicația franceză La Lettre dezvăluie într-o investigație că o companie din Israel, de la care și România cumpără drone de 400 milioane de dolari nu mai poate face contracte cu NATO din cauza unui scandal de corupție uriaș în care a fost implicată. Compania a venit cu o reacție în care menționează că „nu cunoaște […] Articolul „Valize cu cash”: Firma israeliană care vinde României drone de 400 de milioane, implicată într-un scandal de corupție apare prima dată în PS News.
