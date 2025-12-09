SuperLiga: Metaloglobus are doi jucători în echipa ideală a etapei a 19-a. Bogdan Andone, antrenorul rundei
HotNews.ro, 9 decembrie 2025 14:50
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți, la finalul etapei #19 din SuperLiga, cel mai bun „unsprezece” și antrenorul rundei. Nou-promovatele Metaloglobus (2-1 cu Farul) și FC Argeș (2-0 cu Csikszereda) au impresionat într-o…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
15:30
BMW a numit un nou șef care să o conducă în era mașinilor electrice: „Viitorul său va fi decis în China” # HotNews.ro
BMW l-a numit marți pe Milan Nedeljkovic, un veteran al companiei cu 30 de ani de experiență, drept noul său director general, acesta înlocuindu-l pe șeful de cursă lungă Oliver Zipse în condițiile în care…
Acum 15 minute
15:20
De la „Singur Acasă”, la „Avatar”: ghidul complet al filmelor de văzut în familie în decembrie. Povești pentru o viață de la Disney+ # HotNews.ro
Decembrie are, fără îndoială, magia lui – chiar dacă vine la pachet cu agitația pregătirilor, cu liste nesfârșite și cu încercarea de a face loc, în același timp, serviciului, vizitelor, cadourilor și nevoilor copiilor. Știm,…
Acum o oră
15:00
SuperLiga: Denis Alibec, dorit de o echipă aflată în lupta pentru play-off: „Are ușa deschisă” # HotNews.ro
Ciprian Marica, acționar al clubului Farul Constanța, a anunțat că Denis Alibec, intrat în dizgrația patronului FCSB, este așteptat cu brațele deschide la gruparea de la malul mării. Alibec a ajuns la FCSB în această…
15:00
Marea Britanie a calculat că fraudele legate de COVID au costat-o aproape 11 miliarde de lire sterline # HotNews.ro
Cererile frauduloase pentru fonduri plătite din banii contribuabililor în timpul pandemiei de COVID-19 au costat finanțele publice ale Marii Britanii 10,9 miliarde de lire sterline (12,47 miliarde de euro), a anunțat marți guvernul de la…
15:00
Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, în a doua zi a vizitei de stat în Franța. Ce se mai află pe agenda președintelui # HotNews.ro
Nicușor Dan a fost întâmpinat cu garda de onoare la sosirea la Palatul Elysee care l-a întâmpinat la intrare, potrivit imaginilor publicate de Administrația Prezidențială. La Elysee, Nicușor Dan urmează să aibă un dejun de…
14:50
SuperLiga: Metaloglobus are doi jucători în echipa ideală a etapei a 19-a. Bogdan Andone, antrenorul rundei # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți, la finalul etapei #19 din SuperLiga, cel mai bun „unsprezece” și antrenorul rundei. Nou-promovatele Metaloglobus (2-1 cu Farul) și FC Argeș (2-0 cu Csikszereda) au impresionat într-o…
14:40
Donald Trump neagă că i-a promis lui Viktor Orbán un „bailout” pe modelul Argentinei: „Dar cu siguranță mi-a cerut” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump, a declarat pentru Politico că nu i-a oferit o plasă de siguranță financiară prim-ministrului ungar Viktor Orbán, contrazicând afirmațiile liderului de la Budapesta potrivit cărora cei doi ar fi ajuns la…
14:40
Blocul Gioconda, cândva cel mai înalt din București, și fabuloasa poveste a locului cu 300 de ani de istorie. Acolo a fost un Palat domnesc. De ce a fost demolat # HotNews.ro
Blocul Gioconda a fost cea mai înaltă clădire din București, în anii `60. Nu a durat mult, iar în anul 1970 a fost detronat de construirea hotelului Intercontinental. Piața Națiunilor Unite de azi nu se…
Acum 2 ore
14:20
Scrisoare deschisă către Ilie Bolojan. Mai multe ONG-uri și zeci de jurnaliști „critică opacitatea şi agresivitatea” cabinetului premierului în relaţia cu presa # HotNews.ro
Într-o scrisoare inițiată de Centrul pentru Jurnalism Independent şi ActiveWatch, unsprezece ONG-uri şi 20 de jurnalişti îi atrag atenţia premierului Ilie Bolojan că a anunţat „un Guvern al transparenţei”, dar „atitudinea nu este doar de…
14:20
Ultimul avion Antonov An-22 din dotarea armatei ruse s-a prăbușit. Toți cei aflați la bord au murit # HotNews.ro
Avionul de transport militar model Antonov An-22 s-a prăbușit marți în jurul orei locale 12.00 în regiunea Ivanovo, la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, potrivit agenției de stat ruse Tass. Potrivit cotidianului Kommersant, aeronava…
14:00
Donald Trump lansează un atac frontal la adresa Europei după publicarea noii strategii de securitate a SUA: „Un grup de națiuni aflate în descompunere”, în care unele țări „nu vor mai fi viabile” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a descris Europa ca un grup de națiuni „în descompunere”, conduse de oameni „slabi”, într-un interviu acordat publicației Politico în care a criticat aliații tradiționali ai SUA pentru eșecul de a…
14:00
Sorin Grindeanu a găsit explicații pentru eșecul lui Băluță la alegeri, după ședința PSD. „Noi am avut un candidat foarte bun” # HotNews.ro
Sorin Grindeanu explicat marți că eșecul lui Daniel Băluță, care s-a clasat pe locul trei la alegerile parțiale pentru primăria generală a Capitalei, după Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu, a fost cauzat de faptul că…
13:50
Procurorii români cer acordul Emiratelor Arabe Unite pentru ca Horațiu Potra să fie anchetat în dosarul în care este acuzat că a spălat banii câștigați cu mercenarii în Congo # HotNews.ro
Parchetul General cere Ministerului Justiţiei să solicite autorităţilor din Emiratele Arabe Unite consimţământul pentru urmărirea penală a lui Horațiu Potra în dosarul în care acesta este acuzat de infracțiuni economice grave. Procedura este una obligatorie,…
Acum 4 ore
13:20
Femeile din Brașov au acces la primul și singurul spital din afara Capitalei acreditat internațional în îngrijirea sănătății sânului # HotNews.ro
Femeile din Brașov și din întreaga regiune au acum acces local la standarde internaționale de îngrijire pentru afecțiunile mamare oncologice. Spitalul REGINA MARIA Brașov a obținut acreditarea Surgical Review Corporation (SRC) pentru Centrul de Excelență…
13:20
Miliardarul Andrej Babis, numit în funcția de prim-ministru al Cehiei. Un critic al UE, acesta a promis reducerea ajutorului oferit Ucrainei # HotNews.ro
Babis a criticat în repetate rânduri instituțiile UE, a promis să respingă politicile în materie de migrație și mediu și s-a angajat să reducă ajutorul militar acordat Ucrainei din bugetul național, în vreme ce ar…
13:10
Peste jumătate dintre copiii mamelor sub 15 ani din România nu au paternitatea recunoscută – raport Salvați Copiii # HotNews.ro
Peste 6.000 de tinere din România cu vârsta sub 18 ani au devenit, în 2024, mame. 586 dintre ele nu aveau încă 15 ani, arată un raport al Organizației Salvați Copiii. Cu cât este mai…
13:00
FOTO Cum îi ironizează tinerii din USR pe cei care o critică pe ministra Mediului: „Top 5 dezastre pe care le-a cauzat Diana Buzoianu” # HotNews.ro
Ironiile vin după ce ministra Mediului de la USR, Diana Buzoianu, a fost chemată luni în Parlament pentru a da explicații pentru criza apei din Prahova. Momentul s-a transformat într-o scenă în care parlamentarii opoziției…
12:50
Copilul a avut varicelă? Boala trece, dar virusul rămâne și se poate reactiva. Ce trebuie să știe părinții # HotNews.ro
Varicela, percepută adesea ca o boală minoră a copilăriei, are potențial de evoluții severe. Deși mulți părinți sunt de părere că „mai bine o face acum, în copilărie, decât mai târziu”, specialiștii atrag atenția că…
12:40
Un om de afaceri român preia publicația olandeză și conferința The Next Web de la grupul britanic Financial Times # HotNews.ro
Un om de afaceri din România anunță, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, că preia publicația olandeză The Next Web și conferința anuală cu același nume, de la grupul media britanic Financial Times. Alexandru Stan ar urma…
12:20
Cea mai spectaculoasă lansare a anului: Hisense aduce în România cel mai mare televizor RGB MiniLED din lume # HotNews.ro
Modelul de 116 inch, o premieră globală în producția de masă, redefinește experiența vizuală prin tehnologia autentică RGB MiniLED. Există momente în tehnologie în care nu mai vorbim doar despre evoluție, ci despre inovație. Exact…
12:00
Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, și-a anulat în ultimul moment vizita în România # HotNews.ro
Boris Pistorius nu a mai venit marți în România din motive de sănătate, a transmis, marți, Guvernul României, după ce vizita ministrului german al Apărării a fost anulată. Presa germană a relatat că oficialul nu…
12:00
Google a spus că în 2026 va lansa primii săi ochelari smart cu AI. Userii vor putea da comenzi vocale asistentului Gemini, iar în lentile va fi integrat un afișaj digital. Google a lansat în…
12:00
Avertisment: strategia de securitate a SUA „împărtășește viziunea Rusiei lui Putin” și „stabilește cursul unei rupturi cu Europa” # HotNews.ro
Noua strategie de securitate națională a SUA este un semnal de alarmă pentru Europa și stabilește cursul către o ruptură de care mulți europeni se temeau, dar erau reticenți să o recunoască, spune board-ul editorial…
11:40
ULTIMA ORĂ Eșec în instanță pentru Călin Georgescu. Procesul pentru propagandă legionară poate începe. Ce a declarat fostul candidat la prezidențiale # HotNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a mers marți dimineața la Judecătoria Sectorului 1, unde se așteapta ca instanța să decidă dacă i se va prelungi măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile,…
Acum 6 ore
11:30
O terapie de ultimă generație, cu radionuclizi, este disponibilă la Anadolu, pentru pacienți români care au cancer. Prof. dr. Kezban Berberoğlu: „Este o nouă generație de tratament, care lovește «ținta» cu precizie de lunetist” # HotNews.ro
Terapia cu radionuclizi este parte a unor tratamente de nouă generație împotriva cancerului. Acest tip de tratament are o eficiență extrem de ridicată în cancerul de prostată, în tumori endocrine, ale tractului intestinal și pancreasului…
11:30
Stația Spațială Internațională a rămas fără „locuri de parcare” pentru prima oară în istoria sa # HotNews.ro
Devine aglomerat pe orbita joasă a Pământului, cu un număr record de nave spațiale andocate la Stația Spațială Internațională (ISS), în timp ce un total de 10 astronauți au ocupat laboratorul orbital, relatează Gizmodo. NASA…
11:30
„Mi-a zis că mă omoară. Mi-a dat un pumn în gură și doi în spate. Am căzut de pe aparat, nu mai puteam să respir”. GOLAZO.ro are noi mărturii cutremurătoare ale unei gimnaste care a lucrat cu Camelia Voinea # HotNews.ro
„Cazul Camelia Voinea” continuă să aducă la lumină alte drame trăite de gimnastele care au lucrat cu aceasta. Noile dezvăluiri sunt făcute de o gimnastă care s-a accidentat grav la un antrenament condus de Camelia Voinea,…
11:30
De la tratamente la prevenție: rolul farmaciilor moderne în protejarea sănătății digestive # HotNews.ro
Sărbătorile de iarnă vin cu bucuria reuniunilor în familie și a revederii cu prietenii dragi, dar și cu un veritabil test de rezistență pentru sistemul digestiv, devenit deja clasic. Pentru mulți dintre noi, zilele dintre…
11:20
Studiu ASE și Fundația Deloitte România: stabilitatea politică, poziția geografică, apartenența la UE și NATO, aderarea la OCDE și potențialul economic, puncte forte ale României în atragerea de investitori străini # HotNews.ro
Regimul democratic stabil, populația de 19 milioane de locuitori, din care opt milioane în câmpul muncii, poziția geografică strategică, calitatea de membru Schengen, UE, NATO și de candidat la integrarea în Organizația pentru Cooperare și…
11:10
Bucătarii care pregătesc în fiecare an un meniu secret pentru unii dintre cei mai importanți oameni din lume dezvăluie detalii de anul acesta # HotNews.ro
Într-o bucătărie aglomerată de la Primăria din Stockholm, bucătarii s-au adunat pentru a pregăti o cină elaborată, cu un meniu secret – și cu o notă de familie – pentru oamenii de știință și membrii…
10:50
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat de „Le Monde” dacă se teme că „SUA vor trăda Europa”, așa cum a spus Macron # HotNews.ro
Emmanuel Macron și-a avertizat partenerii europeni că SUA ar putea să-și trădeze aliații în negocierile cu Rusia pe tema Ucrainei, potrivit unei dezvăluiri Der Spiegel. În interviul acordat Le Monde, președintele României Nicușor Dan a…
10:50
INTERVIU VIDEO Exploatarea gazelor de la Marea Neagră și sistemul bancar sunt domeniile de interes pentru investitorii români în următorii ani # HotNews.ro
Temele care vor continua să fie de interes în următorii pentru investitori, inclusiv din perspectiva fondurilor de investiții, sunt legate de energie: exploatarea gazelor din Marea Neagră (Neptun Deep), în primă fază pentru Petrom și…
10:40
Noul film Avatar 3 a fost rezultatul unei întrebări de două miliarde de dolari, spune James Cameron # HotNews.ro
James Cameron a dezvăluit că s-a confruntat cu rezistență din partea șefilor de studio atunci când a decis să extindă numărul de filme care să continue „Avatar” de la trei lungmetraje la patru. După succesul…
10:40
Dacia deschide în România comenzile pentru noile modele Sandero. Cât costă cea mai vândută mașină din Europa # HotNews.ro
La două luni după prezentarea lor oficială la Paris, Dacia deschide comenzile în România pentru noile modele Sandero și Sandero Stepway. Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa în 2024. Livrările în…
10:10
Un lider PSD minimizează eșecul lui Băluță la Capitală și indică ce risca să fie o „tragedie” pentru partid # HotNews.ro
Liderii PSD s-au reunit marți de la ora 10:00 într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a analiza rezultatele obținute de partid la alegerile locale parțiale care au avut loc duminică. Ședința social-democraților vine în…
09:50
România care se conectează online: internetul crește cel mai repede în familiile formate din oameni singuri # HotNews.ro
Dacă te uiți la cifre, pare că am rezolvat problema internetului. În 2025, 89,1% dintre gospodăriile din România au internet acasă. Aproape 9 din 10. Iar dintre românii între 16 și 74 de ani, 95,1%…
09:40
Jared Kushner, ginerele lui Trump, apare brusc în disputa Netflix și Paramount pentru Warner. Legătura cu fondurile suverane din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Povestea tranzacției convenită între Netflix și Warner Bros Discovery (WBD) se complică. Jared Kushner a reapărut discret ca actor principal într-una dintre cele mai mari lupte pentru preluare din Hollywoodul modern, scrie revista Fortune. Oferta…
Acum 8 ore
09:30
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au întrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare # HotNews.ro
Armata sud-coreeană a anunțat că a desfășurat avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene „pentru a ne pregăti pentru orice situații neprevăzute”, scrie cotidianul sud-coreean Chosun. 11 avioane militare chineze și ruse au intrat în spațiul…
09:10
Cum o soluție românească poate fi cheia pentru implemetarea Portofelului european pentru identitate digitală (EUDIW) în România # HotNews.ro
Cât de des ai fost pus să demonstrezi ceva evident despre tine? Că ai peste 18 ani. Că ești student. Că ai permis de conducere. Că diploma ta e reală. Că ai drept de muncă…
09:00
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi 24 că numărul de voturi obținute de candidata susținută de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, arată unde se clasează partidul condus de George Simion…
08:10
România are o industrie care varsă aproape 10 miliarde de lei pe an la bugetul statului, exportă de două ori mai mult decât importă, ține orașe întregi în viață, și totuși își pierde rapid angajații.…
08:10
Jumbo – mesaj rar privind România: Pinguinii care sar primii în apă sunt mâncați de balene. Lăcomia poate avea consecințe costisitoare # HotNews.ro
Majorarea TVA în România a afectat profitul Jumbo și va fi transferată în prețuri în cele din urmă, anunță președintele retailerului grec de jucării, care precizează că grupul și-ar putea încetini expansiunea pe piața românească,…
07:50
Nicușor Dan, despre votanții AUR, în presa franceză: „Nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși. Vor o schimbare, oricare ar fi ea” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan se află în prima vizita oficială în Franța, unde marț, la prânz, va avea o întrevedere cu omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. Într-un interviu pentru Le Monde, șeful statului a…
07:40
Factura falimentelor City și Euroins a ajuns la 800 de milioane de euro și numărătoarea continuă. # HotNews.ro
Zeci de mii de păgubiți – oameni, firme și instituții – încă mai așteaptă să-și primească banii datorați de City Insurance și Euroins, foștii lideri RCA intrați în faliment, în timp ce Fondul de garantare…
Acum 12 ore
07:10
INTERVIU „Bolojan și-a consolidat puterea în partid și guvern după alegerile din București, dar are o mare problemă în coaliție” / Ce mișcare a PSD anticipează doi tineri politologi: „Bolojan se va opune cu toate puterile” # HotNews.ro
Ce poate urma pentru coaliție de guvernare după alegerile din Capitală, cu doi mari pierzători – PSD și USR? Cel mai probabil, aceeași instabilitate, cu PSD, care va continua jocul dublu și va amenința cu…
07:10
Cel puțin 30 de persoane au fost rănite luni noaptea, după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a lovit nord-estul Japoniei, forțând mii de oameni să-și evacueze locuințele. Cutremurul s-a produs la ora 23:15…
07:00
INTERACTIV Cât de mult au greșit sondajele, din nou, la alegerile din București: Un fenomen românesc sau se regăsește și în alte țări europene? # HotNews.ro
Din 18 mari sondaje de opinie centralizate de HotNews înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei, niciunul nu a reușit să îl dea pe câștigător, liberalul Ciprian Ciucu, măcar la un scor apropiat de cel obținut în…
Acum 24 ore
00:50
Japonia toarnă apă rece pe o cerință venită de la Bruxelles privind finanțarea Ucrainei # HotNews.ro
Bruxellesul dorește ca aliații săi internaționali să urmeze strategia UE de finanțare a apărării Kievului. Dar există două obiecții majore, cea mai nouă dintre acestea venind acum de la Tokyo. Japonia a respins oferta Uniunii…
00:10
Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat cândva de viol # HotNews.ro
Feministele și-au exprimat indignarea, luni, după ce au circulat imagini în care prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, folosește o insultă la adresa activistelor care au perturbat spectacolul unui comediant care fusese acuzat cândva de…
00:00
UTA Arad a câștigat in extremis cu Petrolul Ploiești, 1-0 (0-0), luni seară, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de Alin…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.