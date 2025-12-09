Strategia Trump este viziunea lui Putin de împărțire a lumii - FT
Profit.ro, 9 decembrie 2025 14:50
Noua Strategie de Securitate a SUA marchează oficial ruptura Americii de alianța occidentală și este chiar un semnal de alarmă nu numai pentru securitatea Europei, ci și pentru economia acesteia, arată publicația FT într-un articol care reprezintă politica editorială a redacției.
Acum 5 minute
15:30
ULTIMA ORĂ Decizie istorică UE, victorie pentru Ursula von der Leyen - Scutire de la obligațiile de raportare de mediu pentru majoritatea firmelor # Profit.ro
Instituțiile UE au ajuns la un acord asupra unei propuneri de reducere a regulilor verzi, ceea ce face ca peste 80% dintre companiile europene să fie scutite de obligațiile de raportare de mediu, potrivit Politico.
Acum 15 minute
15:20
Lucrările avansează pe lotul Nădășelu – Mihăiești din Autostrada Transilvania A3.
Acum 30 minute
15:10
Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a declarat că Romgaz are tot interesul să mențină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice, și nu are nici cel mai mic motiv să le elibereze în atmosferă, așa cum se afirmă de foarte multe ori.
15:10
Cel mai mare retailer online din Coreea de Sud, atacat de hackeri. Datele a două treimi din populația țării, compromise # Profit.ro
Poliția din Coreea de Sud a efectuat percheziții la sediul Coupang, cel mai mare retailer online din țară.
Acum o oră
15:00
Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franța, a fost primit, marți, de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
15:00
Volvo XC60: oferta specială care consolidează competitivitatea segmentului premium în România # Profit.ro
Piața auto premium din România continuă să se stabilizeze într-un context economic volatil, iar interesul pentru SUV-uri moderne, eficiente și sigure rămâne puternic.
14:50
14:40
Atenționare pentru facturi. Furnizorii de gaze naturale: Eliminarea plafonării prețurilor finale ar trebui însoțită de reintroducerea obligației de ofertare pe piețele angro pentru producătorii interni # Profit.ro
Furnizorii de gaze naturale membri ai Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) susțin eliminarea plafoanelor de preț final, de 0,31 lei/kWh pentru clienții casnici și de 0,37 lei/kWh pentru cei non-casnici, de la 1 aprilie 2026, cum prevede legislația în vigoare, însă cu reintroducerea pentru producătorii interni a obligației legale de ofertare pe piețele angro.
Acum 2 ore
14:30
SURPRIZĂ Om de afaceri român salvează un brand olandez de media și evenimente. Semnează cu Financial Times cea mai mare tranzacție a sa. Mesajul transmis la Profit.ro TV # Profit.ro
Startup-ul Tekpon, un marketplace unde companiile pot să găsească și să achiziționeze soluții software, construit de omul de afaceri român Alexandru Stan, a preluat brandul de media și evenimente The Next Web (TNW) de la The Financial Times.
14:20
Oinvestigație antitrust privind utilizarea de către Google a conținutului online pentru rezultatele căutării generate cu inteligența artificială (AI), precum și video-urile încărcate pe YouTube și folosite pentru a antrena modele AI a fost lansată de Comisia Europeană.
14:00
14:00
13:50
Rețeaua de clinici ORL Daniela Ionescu încheie anul 2025 cu o creștere de 30% față de 2024 și cu inaugurarea celui mai ambițios proiect al său, clinica multidisciplinară Suvenir.
Acum 4 ore
13:30
Guvernul lucrează la Pachetul 3 de măsuri fiscale, care ar putea fi adoptat prin asumarea răspunderii săptămâna viitoare.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0897 lei, de la 5,0899 lei, curs înregistrat luni.
13:20
MerchantPro, platforma SaaS de eCommerce folosită de magazine online, lansează, împreună cu NETOPIA Payments, instrumentul AI Checkout cu One Click Payment.
13:20
Asociația Cred în România anunță o nouă echipă de conducere formată din 6 directori de departament și o nouă componență a Consiliului Director # Profit.ro
Asociația „Cred în România” își întărește structura organizațională prin numirea unei echipe de conducere cu experiență și implicare constantă în proiectele asociației.
13:20
În contextul în care țara se confruntă cu o recesiune economică persistentă, falimentele întreprinderilor germane ar trebui să atingă anul acesta un nivel maxim al ultimilor 11 ani, potrivit unui studiu.
13:00
După ședința Biroului Politic Național al PSD, Sorin Grindeanu a anunțat că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare.
12:50
Meta Platforms de a utiliza mai puține date personale în modelul său ”plătești sau consimți”, care va intra în vigoare luna viitoare, a primit aprobarea autorităților europene de concurență, semnalând că gigantul american nu va mai fi expus la amenzi zilnice, transmite Reuters.
12:40
Televizorul RGB MiniLED de 116 inch, cel mai mare model RGB MiniLED din lume și primul produs realizat în producție de masă cu tehnologie RGB MiniLED autentică, a fost lansat de grupul chinez Hisense pe piața din România.
12:30
Kaufland România extinde în cadrul magazinelor suprafața de vânzare dedicată gamei de bricolaj PARKSIDE, marcă proprie din portofoliul companiei.
12:10
Andrej Babis, puternic om de afaceri și susținător al președintelui american Donald Trump, a revenit în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe, la două luni după alegerile parlamentare câștigate de partidul său, ANO, și la patru ani după ce a pierdut puterea, relatează AFP.
12:10
Beiersdorf anunță numirea lui Leonid Zaplatnikov în poziția de Country Manager Southeast Europe, responsabil pentru operațiunile companiei din România, Bulgaria și Republica Moldova.
11:40
Europa se îndreaptă către „direcții greșite”, avertizează Trump, la câteva zile după ce Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite, în care țările europene sunt vizate în legătură cu problema imigrației și a libertății de exprimare, relatează AFP și Reuters.
Acum 6 ore
11:30
Primăria Sectorului 6 al Capitalei va fi condusă, cu titlu temporar, de către viceprimarul PNL, Paul Moldovan.
11:20
Criptomonedele reprezintă o oportunitate pentru oricine dorește să exploreze viitorul finanțelor digitale. Dar, înainte de a investi, este important să înțelegi bazele, riscurile, capcanele comune.
11:20
Probleme pe lotul de autostradă Sebeș-Turda. Recepția finală, suspendată din cauza unor ”vicii” apărute în perioada de garanție a lucrării # Profit.ro
Din cauza unor ”vicii” apărute în perioada de garanție a lucrării, recepția finală a autostrăzii A10, pe lotul Sebeș-Turda, a fost suspendată.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
FOTO Al patrulea bloc lângă stadionul Steaua, parte a unui proiect uriaș inițiat în 2006, lansat de grupul spaniol Hercesa # Profit.ro
Hercesa a decis să înceapă lucrările la ultimul bloc din ansamblul Stellaris Residencias, proiectul pe care Hercesa România îl dezvoltă lângă stadionul Steaua, din București.
11:00
Compania de consultanță imobiliară Activ Property Services anunță intrarea în acționariat a lui Florian Gheorghe, Head of Office Department, și a lui Cosmin Dinu, Head of Industrial Department.
10:50
Google a anunțat că dezvoltă două categorii de ochelari cu AI, având deja un produs care se află într‐un stadiu avansat de dezvoltare, care va fi lansat anul viitor.
10:50
Un fost pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceaușescu, cunoscut astăzi sub numele de Hadar Chalet, construit în anul 1985, este scos la vânzare de Romania Sotheby’s International Realty.
10:40
Noile modele Dacia prezentate în această toamnă, Sandero și Sandero Stepway, cu un design îmbunătățit, cu motoare hibrid și cutie automată, pot fi comandat începând de astăzi pe site-ul Dacia și la dealerii mărcii.
10:30
KFC și Taco Bell încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, marcând deschiderea primelor restaurante în cadrul unei stațiuni premium de pe litoralul românesc # Profit.ro
NIBIRU, cea mai nouă și ambițioasă stațiune de entertainment și lifestyle, anunță încheierea unui parteneriat strategic cu Sphera Franchise Group, holding-ul care deține companiile ce operează în sistem de franciză brandurile KFC și Taco Bell în România.
10:30
Autoritatea Vamală Română, în coordonare cu Ministerul Finanțelor, a depus în mod oficial candidatura României pentru găzduirea viitoarei Autorități Vamale a Uniunii Europene.
10:10
Vânzările anuale de autoturisme din China au scăzut cu 8,5% în noiembrie, marcând a doua lună consecutivă de declin și cel mai mare regres din ultimele zece luni, arată datele publicate de Asociația Chineză a Producătorilor de Autoturisme (CPCA), citate de Reuters.
10:00
Cargus, preluat recent de Sameday, extinde accelerat rețeaua națională de puncte de ridicare și livrare (out-of-home), printr-un parteneriat cu Carrefour România.
09:40
Comisia Europeană a aprobat achiziționarea companiei americane Kellanova de către producătorul american de dulciuri Mars, transmite DPA.
09:40
Banca Națională a României va avea un casier nou. Președintele Comisiei de Numismatică: "Am ales pe cineva cu semnătură frumoasă" # Profit.ro
Banca Națională a României va avea un nou casier central, o persoană care are "o semnătură frumoasă", a afirmat Cristian Popa, președinte al Comisiei de numismatică și membru al Consiliului de Administrație al băncii centrale.
09:40
Înainte să-i „scutească” de întregul job, ChatGPT scutește angajații de până la o oră de muncă, în medie, pe zi, conform producătorului OpenAI.
Acum 8 ore
09:20
Tranzacție finalizată: Boeing preia Spirit AeroSystems, într-o reașezare majoră a lanțului global de aprovizionare # Profit.ro
Boeing a finalizat preluarea Spirit AeroSystems pentru 4,7 miliarde de dolari, readucând în proprietatea sa cea mai mare parte a unuia dintre cei mai importanți producători independenți de aripi și secțiuni de fuselaj din lume, transmite Reuters.
09:10
Vremea rea îți oferă lumină difuză, culori saturate și atmosferă.
09:10
Vinul zilei: un vin roșu din sudul văii Rhône-ului, din celebra regiune Châteauneuf-du-Pape, un cupaj savuros de Grenache, Syrah și Mourvèdre, cu note de fructe roșii, merișoare, prune, vișine, lemn dulce, eucalipt și piper # Profit.ro
Vinul de azi, Cellier des Princes Côtes-du-Rhône 2022, este un rosu din inima regiunii Châteauneuf-du-Pape, un vin distins cu două medalii de aur, la Concours Gilbert & Gaillard și Concours des Vinalies.
08:50
Fermierii greci au provocat închiderea unui aeroport pe insula Creta, au blocat drumuri și puncte de trecere a frontierei și au aruncat cu pietre în poliție în timpul unor proteste naționale, declanșate de întârzierile în acordarea plăților, relatează Reuters.
08:40
ULTIMA ORĂ Renault și Ford semnează un acord istoric. Americanii vor lansa în Europa două modele electrice produse în Franța # Profit.ro
Renault Group și Ford au anunțat un surprinzător parteneriat strategic pe segmentele de autoturisme și vehicule utilitare. Primul pas va fi reprezentat de „două modele electrice accesibile pentru piața din Europa”.
08:20
Raluca Munteanu, director de dezvoltare IULIUS: Regenerarea urbană este un demers participativ de a construi astăzi realitățile din orașele viitorului, mai eficiente, durabile și care să asigure un trai mai bun # Profit.ro
Regenerare urbană, concept în jurul căruia gravitează tot mai mult planificarea orașelor și investițiile în real-estate, fie ele administrative ori antreprenoriale.
08:10
08:00
GRAFICE Iarna e ca vara. Prețul gazelor a coborât la minimul ultimelor 3 luni, sub pragul de 150 de lei/MWh, în pofida faptului că România a redevenit exportator net # Profit.ro
Prețul gazelor pe piețele spot autohtone a atins duminică cel mai redus nivel al ultimelor 3 luni, coborât sub pragul de 150 de lei/MWh, producția curentă ridicată și nivelul ridicat de umplere a depozitelor făcând ca România să redevină exportator net de gaze, arată date analizate de Profit.ro.
07:50
VIDEO România în fața tranziției spre orașe și clădiri inteligente: provocări, inovație și nevoia unei viziuni sistemice - Profit.ro TV Academia de Guvernanță # Profit.ro
Lipsa unui cadru legislativ coerent, insuficiența competențelor tehnice, fragmentarea finanțărilor și presiunea investițiilor pe termen lung sunt principalele obstacole în dezvoltarea clădirilor cu consum aproape zero, arată experții. Totodată, modelarea predictivă, machine learning-ul și gândirea integrată sunt elementele-cheie care pot transforma Smart Building Management System într-un catalizator pentru eficiență energetică la nivel urban și regional.
