1 din 4 adolescenți apelează la inteligența artificială în loc de psiholog. Cum motivează?

Newsweek.ro, 9 decembrie 2025 14:50

Un studiu realizat recent în rândul adolescenților din Anglia și Țara Galilor arată o tendință îngri...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
15:30
Unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina și un angajat al său, acuzați de farudă Newsweek.ro
Oamenii de afaceri Roman Lunin și Oleg Pyavka din Ucraina ar fi obținut în mod fraudulos acte de naș...
15:30
Idei de cadouri ingenioase de la un designer de brand din Iași. Cum să impresionezi de sărbători Newsweek.ro
În fiecare an, în decembrie, apare aceeași întrebare: ce cadou mai poți face cuiva ca să îl impresio...
15:30
O marcă celebră de cosmetice dispare de pe piață. Compania producătoare a declarat faliment Newsweek.ro
Marca de cosmetice a celei mai mari agenții de modeling din Germania va dispărea de pe piață. În urm...
Acum 30 minute
15:10
Un nou război la orizont. O țară îndreaptă 210.000 soldați, 500 de avioane către o altă de 10 ori mai slabă Newsweek.ro
Thailanda poate recurge la resurse militare mult mai mari decât Cambodgia, potrivit unei evaluări a ...
Acum o oră
15:00
Forțele speciale ale Rusiei, Spetsnaz, au pierdut 2.000 de militari în Ucraina. 20% din personal Newsweek.ro
O listă neoficială a soldaților ruși căzuți în luptă și care au servit în unități ale forțelor speci...
14:50
1 din 4 adolescenți apelează la inteligența artificială în loc de psiholog. Cum motivează? Newsweek.ro
Un studiu realizat recent în rândul adolescenților din Anglia și Țara Galilor arată o tendință îngri...
14:40
Vacanța de schi: Cât costă skipass-ul în Poiana Brașov? 24 km de pârtii, 48 €. În Franța, 70 € pentru 425 km Newsweek.ro
Dacă iarna aceasta plănuiești să mergi în vacanța de schi la Poiana Brașov, una dintre cele mai apre...
Acum 2 ore
14:30
Proiectul „Golden Visa România” a fost retras din Parlament. Ce prevedea programul? Newsweek.ro
Deputatul PNL Glad Varga a anunțat retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden ...
14:10
Opt pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. Doi vor fi tratați la noi în țară Newsweek.ro
Opt pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați de lipsa accesului la tratament, au fost aduși în...
13:50
O veche escrocherie revine în forță. Pensionari, păcăliți cu zeci de mii de lei Newsweek.ro
O veche escrocherie revine în forță și-i vizează pe pensionari. Poliția face apel la prudență atunci...
13:50
Care pensionari nu iau bonusul de 400 lei la pensie? Există 3 condiții esențiale ca să primești banii Newsweek.ro
Pensionarii primesc zilele acestea 400 de lei în plus la pensie. Ajutorul reprezintă a doua tranșă d...
13:40
Germania vrea o armată mai mare cu 80.000 soldați. Salariu de 2.600€ pe lună. Românii, de patru ori mai puțin Newsweek.ro
Parlamentul german a votat pentru introducerea unui nou serviciu militar obligatoriu. Legea prevede ...
Acum 4 ore
13:30
Zelenski s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, la Roma, în contextul discuțiilor despre pace în Ucraina Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți cu Papa Leon al XIV-lea la Castel Gandolfo, într-...
13:10
Sniper Evolved, arma invizibilă a avioanelor de război F-35. Cum funcționează noul sistem Lockheed Martin Newsweek.ro
Lockheed Martin a prezentat oficial Sniper Evolved, o versiune avansată a celebrului sistem Sniper d...
13:10
Grindeanu, explicații după pierderea alegerilor la București: „Și anul trecut am vrut să părem altceva” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus despre ce s-a vorbit în ședința PSD. „Am dezbătut greşelile pe care le-am făc...
12:50
Sky News: Semnele că Putin se pregătește de mai multe războaie, nu de pace. Avertisment dur pentru Europa Newsweek.ro
În timp ce negocierile de pace privind Ucraina nu dau semne de progres, noi analize arată că Vladimi...
12:50
SUA: Trump spune că o blocare a tarifelor vamale ar fi o &#34;ameninţare&#34; la adresa securității naționale Newsweek.ro
O "decizie negativă" a Curţii Supreme a SUA privind tarifele vamale impuse de Donald Trump ar consti...
12:40
Planul de pace al lui Trump, favorabil Moscovei, respins de Zelenski: „Nu cedăm nimic!” Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm planul de pace propus de Donald Trump, car...
12:40
Argeş: Un bărbat a murit în urma unui incendiu care a izbucnit într-o casă Newsweek.ro
Un bărbat de 68 de ani a murit, marţi, în urma unui incendiu izbucnit într-o casă din comuna Ungheni...
12:20
Treisprezece morţi într-un incendiu ce a cuprins un bloc de 7 etaje din Jakarta Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit marţi într-o clădire cu şapte etaje din capitala Indoneziei, Jakarta, a relat...
12:10
Anamaria Gavrilă sare „la gâtul” lui George Simion și Călin Georgescu: Nu sunt „suveraniști” Newsweek.ro
După ce au jucat hora suveranistă așa cum se vede și în imagini doar din interes, Anamaria Gavrilă a...
12:00
FOTO Se vinde casa de vânătoare a lui Ceaușescu, transformată în hotel de lux, de la Gura Siriului. Cât costă? Newsweek.ro
Pasionat de vânătoare, fostul dictator Nicolae Ceaușescu și-a făcut o serie de case de vânătoare în ...
11:50
Tăierea pensiilor speciale, legea gazelor, agricultura, judecate mâine de CCR. În joc miliarde € DOCUMENT Newsweek.ro
CCR are mâine o zi plină. Pe agenda de judecată se află tăierea pensiile speciale ale magistraților,...
11:40
FOTO O autostradă din România de 420.000.000 € se surpă continuu în garanție. Recepția finală, suspendată Newsweek.ro
Lucrări de „calitate”. O autostradă din România, care a costat 420.000.000 €, se surpă continuu în g...
Acum 6 ore
11:20
VIDEO Ambuteiajele viitorului? Două taxiuri autonome, fără șofer, s-au bușit între ele. Altul a blocat strada Newsweek.ro
Nici viitorul traficului cu mașini fără șofer nu se anunță lipsit de accidente și ambuteiaje. Două t...
11:00
România, peste media europeană la internet. În ce zone sunt cei mai mulți utilizatori? Newsweek.ro
Un raport al Institutului Naţional de Statistică (INS). arată că, din totalul gospodăriilor din Româ...
11:00
Pacea rusească a lui Trump, scrisă cu sângele ucrainenilor de Moscova, respinsă de Zelenski: „Nu cedăm nimic!” Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm planul de pace propus de Donald Trump, car...
10:50
Peste 30 de răniți și alerte de tsunami, după ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 a lovit nordul Japoniei Newsweek.ro
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite în urma unui cutremur puternic, de magnitudinea 7,6, care a ...
10:40
Stare de urgență în Lituania. Baloaneel cu aer cald din Belarus pun în pericol traficul aerian Newsweek.ro
Lituania a declarat stare de urgență din cauza amenințării la securitatea publică reprezentată de ba...
10:30
Probleme la infrastructură. Un pod rutier peste Olt, vechi de 100 de ani, se poate prăbuși în orice moment Newsweek.ro
Un pod rutier vechi de peste 100 de ani este în pericol iminent de prăbuşire. Autorităţile iau în ca...
10:10
Un oraș cunoscut ar putea dispărea. Este în pericol să se scufunde în mare Newsweek.ro
Un oraș este în pericol să se scufunde în mare. Motivul este încălzirea globală care duce la topirea...
10:00
Lituania a decretat stare de urgenţă în țară, din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus Newsweek.ro
Lituania a decretat marţi starea de urgenţă din cauza ameninţării pe care o reprezintă la adresa sec...
10:00
AUR și George Simion, șanse mari să câștige primăriile București, Cluj, Iași, Constanța în 2028. Iată cum Newsweek.ro
Alegerile din București câștigate de Ciprian Ciucu cu 10% din totalul persoanelor cu drept de vot ar...
10:00
Danemarca angajează români cu salariu de 120.000 €/ an. Ce calificare trebuie să aibă? Newsweek.ro
120.000 € salariu și condiții de muncă moderne. Este un loc de muncă în Danemarca cu posibilități de...
09:50
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială în Franţa, unde are mai multe întâlniri impo...
09:40
Politico: Trump pregătește ofensiva MAGA în Europa. Ținta, partidele pro-UE. Extremiștii, promovați agresiv Newsweek.ro
Donald Trump vrea să alinieze politica europeană la interesele administrației sale și mobilizează ap...
Acum 8 ore
09:30
Liderii PSD se reunesc în ședință, marți, după rezultatul de la alegerile din București. Ce iau în calcul? Newsweek.ro
Biroul Permanent Național al PSD se reunește, marți, în prima ședință după rezultatele obținute de p...
09:10
Călin Georgescu, față-n față cu judecătorii în dosarul în care e acuzat de extremism. Ce sentință va primi Newsweek.ro
Călin Georgescu urmează să-și afle astăzi sentința în dosarul în care este acuzat de promovarea cult...
09:10
Indemnizațiile de handicap vor fi plătite mai repede luna aceasta. Când vor fi virate sumele? Newsweek.ro
Indemnizațiile de handicap vor fi plătite mai repede, luna aceasta, anunță Agenția Națională pentru ...
09:00
Prins cu 201 km/h pe A2 și depistat drogat. Un șofer a fost amendat și lăsat fără permis patru luni Newsweek.ro
Un bărbat a fost prins de poliţişti rutieri când conducea cu o viteză de 201 kilometri pe oră, pe au...
08:40
Ploile fac ravagii: alunecări de teren amenință drumul expres Craiova–Pitești și DN1 la Comarnic Newsweek.ro
Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren ...
08:30
Trump atacă UE după amenda de 140.000.000$ aplicată rețelei X a lui Musk: „Mergeți într-o direcție greșită” Newsweek.ro
Donald Trump a criticat dur Uniunea Europeană pentru amenda de 140 de milioane de dolari aplicată re...
08:10
David Popovici își evaluează sezonul: „Am învățat enorm din momentele grele” Newsweek.ro
Înotătorul David Popovici a declarat, luni, cu ocazia Galei Sportului Dinamovist, că 2025 a fost cel...
08:10
Japonia spulberă speranţele UE de a obţine sprijin global pentru folosirea activelor Moscovei Newsweek.ro
Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale sta...
07:50
Cehia dă Ucrainei rachete cu rază de acțiune de 700km, de fabricație proprie. Pot lovi Moscova Newsweek.ro
Republica Cehă și-a prezentat noua rachetă de croazieră Narwhal, care va fi transferată Ucrainei pen...
07:50
Scafandrii arheologi au descoperit în portul Alexandria epava unei ambarcațiuni de agrement veche de 2000 ani Newsweek.ro
Scafandrii arheologi au descoperit în portul din Alexandria epava unei ambarcaţiuni de agrement datâ...
07:40
Ore pierdute în ambuteiaje? Există un loc unde șoferii sunt despăgubiți în funcție de traseu Newsweek.ro
Să petreci ore întregi blocat în trafic și totuși să plătești taxa de drum integrală – acest lucru e...
Acum 12 ore
07:30
Câte zile libere au românii în 2026? Lista completă a sărbătorilor în care angajații nu vor merge la muncă Newsweek.ro
Românii vor avea mai multe zile libere legale de la stat conform legii în anul 2026. O parte din ele...
07:20
500.000.000 de lei costă statul român să formeze 10.000 de voluntari în armată. Ce salarii se dau Newsweek.ro
Relativ recent, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că Ministeru...
07:10
Horoscop 10 decembrie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Vărsătorilor. Taurii, acuzați pe nedrept Newsweek.ro
Horoscop 10 decembrie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Vărsătorilor. Taurii sunt acuzați pe ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.