1 din 4 adolescenți apelează la inteligența artificială în loc de psiholog. Cum motivează?
Newsweek.ro, 9 decembrie 2025 14:50
Un studiu realizat recent în rândul adolescenților din Anglia și Țara Galilor arată o tendință îngri...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
15:30
Oamenii de afaceri Roman Lunin și Oleg Pyavka din Ucraina ar fi obținut în mod fraudulos acte de naș...
15:30
Idei de cadouri ingenioase de la un designer de brand din Iași. Cum să impresionezi de sărbători # Newsweek.ro
În fiecare an, în decembrie, apare aceeași întrebare: ce cadou mai poți face cuiva ca să îl impresio...
15:30
O marcă celebră de cosmetice dispare de pe piață. Compania producătoare a declarat faliment # Newsweek.ro
Marca de cosmetice a celei mai mari agenții de modeling din Germania va dispărea de pe piață. În urm...
Acum 30 minute
15:10
Un nou război la orizont. O țară îndreaptă 210.000 soldați, 500 de avioane către o altă de 10 ori mai slabă # Newsweek.ro
Thailanda poate recurge la resurse militare mult mai mari decât Cambodgia, potrivit unei evaluări a ...
Acum o oră
15:00
Forțele speciale ale Rusiei, Spetsnaz, au pierdut 2.000 de militari în Ucraina. 20% din personal # Newsweek.ro
O listă neoficială a soldaților ruși căzuți în luptă și care au servit în unități ale forțelor speci...
14:50
1 din 4 adolescenți apelează la inteligența artificială în loc de psiholog. Cum motivează? # Newsweek.ro
Un studiu realizat recent în rândul adolescenților din Anglia și Țara Galilor arată o tendință îngri...
14:40
Vacanța de schi: Cât costă skipass-ul în Poiana Brașov? 24 km de pârtii, 48 €. În Franța, 70 € pentru 425 km # Newsweek.ro
Dacă iarna aceasta plănuiești să mergi în vacanța de schi la Poiana Brașov, una dintre cele mai apre...
Acum 2 ore
14:30
Deputatul PNL Glad Varga a anunțat retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden ...
14:10
Opt pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. Doi vor fi tratați la noi în țară # Newsweek.ro
Opt pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați de lipsa accesului la tratament, au fost aduși în...
13:50
O veche escrocherie revine în forță și-i vizează pe pensionari. Poliția face apel la prudență atunci...
13:50
Care pensionari nu iau bonusul de 400 lei la pensie? Există 3 condiții esențiale ca să primești banii # Newsweek.ro
Pensionarii primesc zilele acestea 400 de lei în plus la pensie. Ajutorul reprezintă a doua tranșă d...
13:40
Germania vrea o armată mai mare cu 80.000 soldați. Salariu de 2.600€ pe lună. Românii, de patru ori mai puțin # Newsweek.ro
Parlamentul german a votat pentru introducerea unui nou serviciu militar obligatoriu. Legea prevede ...
Acum 4 ore
13:30
Zelenski s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, la Roma, în contextul discuțiilor despre pace în Ucraina # Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți cu Papa Leon al XIV-lea la Castel Gandolfo, într-...
13:10
Sniper Evolved, arma invizibilă a avioanelor de război F-35. Cum funcționează noul sistem Lockheed Martin # Newsweek.ro
Lockheed Martin a prezentat oficial Sniper Evolved, o versiune avansată a celebrului sistem Sniper d...
13:10
Grindeanu, explicații după pierderea alegerilor la București: „Și anul trecut am vrut să părem altceva” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus despre ce s-a vorbit în ședința PSD. „Am dezbătut greşelile pe care le-am făc...
12:50
Sky News: Semnele că Putin se pregătește de mai multe războaie, nu de pace. Avertisment dur pentru Europa # Newsweek.ro
În timp ce negocierile de pace privind Ucraina nu dau semne de progres, noi analize arată că Vladimi...
12:50
SUA: Trump spune că o blocare a tarifelor vamale ar fi o "ameninţare" la adresa securității naționale # Newsweek.ro
O "decizie negativă" a Curţii Supreme a SUA privind tarifele vamale impuse de Donald Trump ar consti...
12:40
Planul de pace al lui Trump, favorabil Moscovei, respins de Zelenski: „Nu cedăm nimic!” # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm planul de pace propus de Donald Trump, car...
12:40
Un bărbat de 68 de ani a murit, marţi, în urma unui incendiu izbucnit într-o casă din comuna Ungheni...
12:20
Un incendiu a izbucnit marţi într-o clădire cu şapte etaje din capitala Indoneziei, Jakarta, a relat...
12:10
Anamaria Gavrilă sare „la gâtul” lui George Simion și Călin Georgescu: Nu sunt „suveraniști” # Newsweek.ro
După ce au jucat hora suveranistă așa cum se vede și în imagini doar din interes, Anamaria Gavrilă a...
12:00
FOTO Se vinde casa de vânătoare a lui Ceaușescu, transformată în hotel de lux, de la Gura Siriului. Cât costă? # Newsweek.ro
Pasionat de vânătoare, fostul dictator Nicolae Ceaușescu și-a făcut o serie de case de vânătoare în ...
11:50
Tăierea pensiilor speciale, legea gazelor, agricultura, judecate mâine de CCR. În joc miliarde € DOCUMENT # Newsweek.ro
CCR are mâine o zi plină. Pe agenda de judecată se află tăierea pensiile speciale ale magistraților,...
11:40
FOTO O autostradă din România de 420.000.000 € se surpă continuu în garanție. Recepția finală, suspendată # Newsweek.ro
Lucrări de „calitate”. O autostradă din România, care a costat 420.000.000 €, se surpă continuu în g...
Acum 6 ore
11:20
VIDEO Ambuteiajele viitorului? Două taxiuri autonome, fără șofer, s-au bușit între ele. Altul a blocat strada # Newsweek.ro
Nici viitorul traficului cu mașini fără șofer nu se anunță lipsit de accidente și ambuteiaje. Două t...
11:00
România, peste media europeană la internet. În ce zone sunt cei mai mulți utilizatori? # Newsweek.ro
Un raport al Institutului Naţional de Statistică (INS). arată că, din totalul gospodăriilor din Româ...
11:00
Pacea rusească a lui Trump, scrisă cu sângele ucrainenilor de Moscova, respinsă de Zelenski: „Nu cedăm nimic!” # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm planul de pace propus de Donald Trump, car...
10:50
Peste 30 de răniți și alerte de tsunami, după ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 a lovit nordul Japoniei # Newsweek.ro
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite în urma unui cutremur puternic, de magnitudinea 7,6, care a ...
10:40
Stare de urgență în Lituania. Baloaneel cu aer cald din Belarus pun în pericol traficul aerian # Newsweek.ro
Lituania a declarat stare de urgență din cauza amenințării la securitatea publică reprezentată de ba...
10:30
Probleme la infrastructură. Un pod rutier peste Olt, vechi de 100 de ani, se poate prăbuși în orice moment # Newsweek.ro
Un pod rutier vechi de peste 100 de ani este în pericol iminent de prăbuşire. Autorităţile iau în ca...
10:10
Un oraș este în pericol să se scufunde în mare. Motivul este încălzirea globală care duce la topirea...
10:00
Lituania a decretat stare de urgenţă în țară, din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus # Newsweek.ro
Lituania a decretat marţi starea de urgenţă din cauza ameninţării pe care o reprezintă la adresa sec...
10:00
AUR și George Simion, șanse mari să câștige primăriile București, Cluj, Iași, Constanța în 2028. Iată cum # Newsweek.ro
Alegerile din București câștigate de Ciprian Ciucu cu 10% din totalul persoanelor cu drept de vot ar...
10:00
Danemarca angajează români cu salariu de 120.000 €/ an. Ce calificare trebuie să aibă? # Newsweek.ro
120.000 € salariu și condiții de muncă moderne. Este un loc de muncă în Danemarca cu posibilități de...
09:50
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială în Franţa, unde are mai multe întâlniri impo...
09:40
Politico: Trump pregătește ofensiva MAGA în Europa. Ținta, partidele pro-UE. Extremiștii, promovați agresiv # Newsweek.ro
Donald Trump vrea să alinieze politica europeană la interesele administrației sale și mobilizează ap...
Acum 8 ore
09:30
Liderii PSD se reunesc în ședință, marți, după rezultatul de la alegerile din București. Ce iau în calcul? # Newsweek.ro
Biroul Permanent Național al PSD se reunește, marți, în prima ședință după rezultatele obținute de p...
09:10
Călin Georgescu, față-n față cu judecătorii în dosarul în care e acuzat de extremism. Ce sentință va primi # Newsweek.ro
Călin Georgescu urmează să-și afle astăzi sentința în dosarul în care este acuzat de promovarea cult...
09:10
Indemnizațiile de handicap vor fi plătite mai repede luna aceasta. Când vor fi virate sumele? # Newsweek.ro
Indemnizațiile de handicap vor fi plătite mai repede, luna aceasta, anunță Agenția Națională pentru ...
09:00
Prins cu 201 km/h pe A2 și depistat drogat. Un șofer a fost amendat și lăsat fără permis patru luni # Newsweek.ro
Un bărbat a fost prins de poliţişti rutieri când conducea cu o viteză de 201 kilometri pe oră, pe au...
08:40
Ploile fac ravagii: alunecări de teren amenință drumul expres Craiova–Pitești și DN1 la Comarnic # Newsweek.ro
Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren ...
08:30
Trump atacă UE după amenda de 140.000.000$ aplicată rețelei X a lui Musk: „Mergeți într-o direcție greșită” # Newsweek.ro
Donald Trump a criticat dur Uniunea Europeană pentru amenda de 140 de milioane de dolari aplicată re...
08:10
Înotătorul David Popovici a declarat, luni, cu ocazia Galei Sportului Dinamovist, că 2025 a fost cel...
08:10
Japonia spulberă speranţele UE de a obţine sprijin global pentru folosirea activelor Moscovei # Newsweek.ro
Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale sta...
07:50
Cehia dă Ucrainei rachete cu rază de acțiune de 700km, de fabricație proprie. Pot lovi Moscova # Newsweek.ro
Republica Cehă și-a prezentat noua rachetă de croazieră Narwhal, care va fi transferată Ucrainei pen...
07:50
Scafandrii arheologi au descoperit în portul Alexandria epava unei ambarcațiuni de agrement veche de 2000 ani # Newsweek.ro
Scafandrii arheologi au descoperit în portul din Alexandria epava unei ambarcaţiuni de agrement datâ...
07:40
Ore pierdute în ambuteiaje? Există un loc unde șoferii sunt despăgubiți în funcție de traseu # Newsweek.ro
Să petreci ore întregi blocat în trafic și totuși să plătești taxa de drum integrală – acest lucru e...
Acum 12 ore
07:30
Câte zile libere au românii în 2026? Lista completă a sărbătorilor în care angajații nu vor merge la muncă # Newsweek.ro
Românii vor avea mai multe zile libere legale de la stat conform legii în anul 2026. O parte din ele...
07:20
500.000.000 de lei costă statul român să formeze 10.000 de voluntari în armată. Ce salarii se dau # Newsweek.ro
Relativ recent, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că Ministeru...
07:10
Horoscop 10 decembrie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Vărsătorilor. Taurii, acuzați pe nedrept # Newsweek.ro
Horoscop 10 decembrie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Vărsătorilor. Taurii sunt acuzați pe ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.