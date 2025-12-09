Motorul creșterii: de la consum la investiții (Op-ed)
G4Media, 9 decembrie 2025 14:50
În 2024 si prima jumătate a anului 2025, pe fondul unui consum încă ridicat, alimentat de politici fiscale excesiv de relaxate, ritmul de creștere al economiei românești a încetinit vizibil. Economia rămâne însă pe un trend pozitiv, dar unul modest, în bună măsură deoarece expansiunea cererii – puternic stimulată prin politici fiscale si de venituri […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
15:30
Expoziția retrospectivă „Alchimia luminii”, dedicată pictorului Mihai Cismaru, se deschide la Muzeul Național al Bucovinei # G4Media
O amplă expoziție retrospectivă dedicată pictorului Mihai Cismaru, intitulată „Alchimia luminii”, va fi vernisată miercuri, 10 decembrie 2025, la ora 13:00, la Muzeul Național al Bucovinei din Suceava. Evenimentul marchează 22 de ani de la dispariția artistului și își propune să îi reașeze opera în prim-planul istoriei artei românești, printr-un parcurs curatoriat care urmărește evoluția […] © G4Media.ro.
15:30
Trump îi critică pe liderii europeni într-un interviu amplu: „Cred că sunt slabi” / Europa este un grup de națiuni „în decădere” # G4Media
Președintele Donald Trump a denunțat Europa ca fiind un grup de națiuni „în decădere” conduse de oameni „slabi” într-un interviu acordat publicației POLITICO. Trump a minimalizat aliații tradiționali ai SUA pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului Rusia-Ucraina și semnalând că va susține candidații politici europeni aliniați cu propria […] © G4Media.ro.
15:30
BREAKING Trafic blocat complet pe Valea Oltului, la Călimănești / O cisternă încărcată cu substanțe inflamabile s-a răsturnat # G4Media
Traficul rutier este blocat complet, marți după-amiază, pe Valea Oltului, la Călimănești, după ce o cisternă încărcată cu substanțe inflamabile s-a răsturnat. „Traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, la kilometrul 199, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea, pentru desfășurarea intervenției de specialitate, în urma semnalări pierderilor de substanță inflamabilă din încărcătura […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
15:20
Fotografa canadiană care a surprins Timișoara anului 1990 revine după 35 de ani: „Aceasta este experiența mea, a unei persoane tinere care, fără să știe limba, a venit aici și a supraviețuit” # G4Media
La Memorialul Revoluției din Timișoara continuă evenimentele dedicate aniversării Revoluției din Decembrie 1989. Invitată a fost luni canadianca Joane Elvy, care a prezentat o inedită expoziție cu fotografii realizate de ea la Timișoara, în 1990. În urmă cu 35 de ani, ea a venit în România pentru a documenta, ca fotograf, prima comemorare a Revoluției […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:10
Companiile aeriene vor înregistra anul viitor profituri record, de 41 miliarde de dolari, anunță Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni # G4Media
Sectorul aerian va raporta anul viitor profituri record de 41 miliarde de dolari, în pofida dificultăţilor din lanţurile de aprovizionare, care duc la livrări mai lente de aeronave şi o întârziere a lansării de avioane mai eficiente din punct de vedere al combustibilului, se arată în raportul Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters […] © G4Media.ro.
15:10
Procuratura federală din Germania preia ancheta privind atacul cibernetic asupra partidului cancelarului Merz pentru presupus spionaj # G4Media
Procuratura Federală din Germania a preluat ancheta într-un caz de atac cibernetic care a afectat sistemul informatic al Uniunii Creştin-Democrate (CDU) în 2024 şi agenda electronică a liderului de atunci al partidului, Friedrich Merz, actualul cancelar federal, considerând că ar putea fi vorba de un caz de spionaj, potrivit agenției de știri EFE, citate de […] © G4Media.ro.
15:10
Promisiunea făcută de Lando Norris după ce a devenit campion mondial – Titlul care nu-l va schimba # G4Media
Lando Norris și-a îndeplinit visul la Abu Dhabi, pilotul celor de la McLaren devenind campion mondial în Formula 1. După ce euforia triumfului s-a mai stins, britanicul spune că titlul cucerit nu-l va schimba în afara circuitului. Au fost 58 de tururi în care lui Lando i-au trecut multe prin minte. Nu a lăsat totuși […] © G4Media.ro.
15:10
Diana Buzoianu: Demisia cerută de PSD vine fix când trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori / Nu voi fi șantajată cu funcția # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), afirmă că PSD îi cere demisia fix când trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva, iar ea a cerut tăierea drastică a numărului de directori, în timp ce PSD se opune. „Nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța […] © G4Media.ro.
15:10
Parlamentul Slovaciei a votat pentru desfiinţarea Biroului de protecţie a avertizorilor de integritate # G4Media
Parlamentul Slovaciei a votat marţi pentru desfiinţarea Biroului de protecţie a avertizorilor de integritate (UOO), mandatul preşedintei sale fiind încheiat imediat, transmit agenţiile France Presse şi TASR, citate de Agerpres. În cadrul aceleiaşi proceduri de votare, deputaţii slovaci au aprobat crearea unui nou organism ce va fi plasat sub autoritatea guvernului, care îi va desemna […] © G4Media.ro.
Acum o oră
15:00
Curtea Supremă, încă un dosar de corupție închis: Fostul senator PNL Eugen Pîrvulescu, achitare și faptă prescrisă în dosarul angajărilor trucate de la Ambulanța Teleorman. DNA poate face apel # G4Media
Fostul senator liberal Eugen Pîrvulescu a fost achitat marţi de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei, într-un dosar în care era acuzat de DNA că ar fi încercat să aranjeze un concurs la Serviciul de Ambulanţă Teleorman, transmite Agerpres. Decizia a fost luată de un complet format din […] © G4Media.ro.
14:50
În 2024 si prima jumătate a anului 2025, pe fondul unui consum încă ridicat, alimentat de politici fiscale excesiv de relaxate, ritmul de creștere al economiei românești a încetinit vizibil. Economia rămâne însă pe un trend pozitiv, dar unul modest, în bună măsură deoarece expansiunea cererii – puternic stimulată prin politici fiscale si de venituri […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:30
Opt state europene cer Bruxelles-ului să intensifice acțiunile împotriva Shein și a altor platforme similare # G4Media
Opt țări europene, coordonate de Franța, solicită Comisiei Europene și statelor membre să își „intensifice mobilizarea colectivă” în fața „riscurilor sistemice” pe care le atribuie platformelor de comerț online precum Shein. Demersul apare într-o scrisoare transmisă luni la Bruxelles, scrie Fashion Network. „Facem apel la Comisie să se mobilizeze ferm și constant în ceea ce […] © G4Media.ro.
14:30
Președintele Nicușor Dan a sosit, marți după-amiază, la Palatul Élysée, pentru o întrevedere cu președintele Emmanuel Macron. Șeful statului român a fost întâmpinat de Garda de onoare. Președintele Nicușor Dan efectuează, luni și marți, o vizită oficială în Franța. © G4Media.ro.
14:20
CSM a publicat marți lista judecătorilor care au solicitat numirea în funcţia de procuror. Este vorba de 15 judecători de la judecătorii şi tribunale. Cei 15 judecători vor susţine interviul în faţa Secţiei pentru procurori a CSM începând cu 16 decembrie 2025. Este cel mai mare număr de judecători care vor să se facă judecători din […] © G4Media.ro.
14:00
Șefa diplomației europene: Criticile asupra libertăţilor civile în UE ar trebui îndreptate într-o direcţie diferită, „poate spre Rusia” # G4Media
Șefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a declarat marţi, în cadrul unei audieri în cadrul Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European, că orice critici privind libertăţile civile în Uniunea Europeană ar trebui îndreptate într-o direcţie diferită, „poate spre Rusia”, transmite Agerpres. „Uniunea Europeană este chiar esenţa libertăţii”, le-a spus ea eurodeputaţilor din Comisia AFET, referindu-se […] © G4Media.ro.
14:00
Cancelarul german susține că Europa trebuie să devină mai puţin dependentă de SUA în materie de politică de securitate, ca răspuns la strategia de securitate naţională a SUA # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că Europa trebuie să devină mai puţin dependentă de Statele Unite în materie de politică de securitate, ca răspuns la strategia de securitate naţională a SUA, recent publicată de Washington, care conţine critici virulente la adresa europenilor, relatează agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres. Textul […] © G4Media.ro.
14:00
EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR / Experți în drept: răspunderea penală a lui Dungaciu s-a prescris luna trecută # G4Media
Judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum soluția de Cameră Preliminară din 23 septembrie 2024 din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, recent ales numărul 2 în conducerea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Informația a fost confirmată de instanță într-un răspuns pentru G4Media.ro, în document susținându-se că șeful […] © G4Media.ro.
13:50
SURSE Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să o demită pe ministra Diana Buzoianu (USR) de la Mediu și noua conducere de la Apele Române, plus desființarea companiei ESZ Prahova # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut marți premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministra Diana Buzoianu (USR) de la Mediu și noua conducere numită de aceasta la Apele Române, au declarat pentru G4Media surse social-democrate. În plus, Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să desființeze compania ESZ Prahova, deținută de Apele Române, implicată în scandalul […] © G4Media.ro.
13:50
Personal shopperul este, prin excelență, un profesionist din umbră. Misiunea lui nu este doar să aleagă haine, ci să construiască o identitate vizuală coerentă pentru fiecare client. Analizează, consiliază și armonizează stilul cu personalitatea, corpul și obiectivele celui pe care îl ghidează. Dar această meserie, astăzi la îndemâna publicului larg, are un parcurs istoric surprinzător […] © G4Media.ro.
13:40
Traseul pentru vizitarea Munţilor Măcinului ar putea fi adaptat persoanelor cu dizabilităţi / Inițiativa aparține unui tulcean imobilizat într-un scaun cu rotile # G4Media
Traseul marcat din Vârful Pietrosul, Parcul Naţional Munţii Măcinului (PNMM), ar putea fi accesibilizat pentru persoanele cu dizabilităţi printr-un proiect finanţat prin asociaţia Grupul de acţiune locală Dobrogea de Nord, judeţul Tulcea, transmite Agerpres. Iniţiativa aparţine lui Marian Ilie, din comuna Luncaviţa, care împreună cu soţia lui, Daniela Ilie, administrează o unitate de cazare dedicată […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:30
Adolescent din Târgu Jiu monitorizat cu brățară electronică: a distrus 27 de mașini într-o singură noapte # G4Media
Caz grav de vandalism în Târgu Jiu, unde un adolescent a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar, după ce ar fi provocat pagube importante mai multor autoturisme parcate pe două străzi din municipiu, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Tânărul de 17 ani, reținut de polițiști pentru distrugerea a 27 […] © G4Media.ro.
13:30
Senatorul Glad Varga: Am decis retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden Visa România” # G4Media
Senatorul Glad Varga susține că a retras proiectul privind „Golden Visa România” în urma punctelor de vedere primite de la instituțiile statului și a analizei realizate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. „În urma punctelor de vedere primite de la instituțiile statului și a analizei realizate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, am […] © G4Media.ro.
13:20
România și Germania și-au dezvoltat legăturile strategice în ultimul an ca efect al avansului Rusiei în Ucraina, arată o analiză de Sabina Fati pe Deutsche Welle. Germania și Franța au devenit tot mai interesate de România după ce Statele Unite au dat de înțeles că nu mai sunt atât de atașate nici de regiune, nici […] © G4Media.ro.
13:10
Primăria Cluj susține că sistemul de termoficare al orașului va fi net superior oricărei centrale de apartament / ”E mai ieftin, mai puțin poluant și mai sigur” # G4Media
Primăria clujeană continuă investițiile în modernizarea sistemului de termoficare și anunță un contract de 50 de milioane de euro, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. „Acum o lună și jumătate a fost semnat un contract de 50 de milioane de euro, în CTZ, tocmai în această zonă de a crește eficiența sistemului […] © G4Media.ro.
13:10
Laurent Mekies, directorul RedBull, a explicat strategia adoptată la ultimul Grand Prix, cel din Abu Dhabi. Oficialul echipei austriece a precizat că a decis să nu pună presiune pe monoposturile McLaren: „nu putem controla ce se întâmplă în spatele nostru”. S-a discutat mult despre strategia pe care RedBull o va adopa pentru ultima etapă de […] © G4Media.ro.
13:00
Aproape 35.000 de metri pătrați expropriaţi la Râşnov pentru modernizare de străzi / Valoarea despăgubirilor depășește 90.000 de lei # G4Media
O suprafaţă totală de aproape 35.000 de metri pătraţi de teren va fi expropriată, în staţiunea Râşnov, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, cu scopul de a dezvolta unul dintre noile cartiere ale oraşului, valoarea totală a despăgubirilor acordate proprietarilor ridicându-se la peste 90.000 de lei, transmite Agerpres. Purtătorul de cuvânt al Primăriei […] © G4Media.ro.
13:00
Sorin Grindeanu a relaxat vehemența cu care până acum ”excludea” o alianță PSD-AUR: ”N-am de unde să știu ce se va întâmpla peste o lună – o lună și un pic” # G4Media
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, și-a relaxat discursul vehement cu care până acum spunea că ”exclude” o alianță cu AUR, cel puțin în mandatul său de lider al social-democraților. Grindeanu a declarat marți, răspunzând la întrebarea unui jurnalist, că ”nu vrea să facă speculații” și că ”nu are de unde să știe ce se va întâmpla […] © G4Media.ro.
13:00
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu primarul Parisului / Din delegație face parte și primarul Timişoarei, Dominic Fritz # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franţa, s-a întâlnit marţi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Din delegaţia care îl însoţeşte pe şeful statului la întâlnirea cu Hidalgo face parte şi primarul Timişoarei, Dominic Fritz, preşedintele USR, transmite Agerpres. La începutul zilei, şeful statului a avut un dialog cu reprezentanţi ai companiilor economice […] © G4Media.ro.
12:50
Autoritățile federale anchetează o serie de tranzacții efectuate în afara bilanțului de către Lugano Diamonds & Jewelry, un lanț de buticuri de lux care își acuză fondatorul că ar fi denaturat investițiile în diamante pe care le-a intermediat pentru clienți bogați, scrie Fashion Network. Potrivit unor surse familiare cu situația, agenți FBI au intervievat persoane […] © G4Media.ro.
12:50
Papa Leon face apel la dialog pentru o „pace justă și durabilă”, după o întâlnire cu Zelenski # G4Media
Papa Leon a făcut apel la dialog pentru a ajunge la o „pace justă și durabilă” în cadrul unei întâlniri marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Vaticanul, într-un comunicat citat de agenția Reuters. Papa „a reamintit necesitatea continuării dialogului și a reînnoit dorința urgentă ca inițiativele diplomatice în curs să poată duce la […] © G4Media.ro.
12:40
Trump spune că o blocare a tarifelor vamale de către Curtea Supremă ar fi o „ameninţare” la adresa securităţii naţionale # G4Media
O „decizie negativă” a Curţii Supreme a SUA privind tarifele vamale impuse de Donald Trump ar constitui o „ameninţare” la adresa securităţii naţionale, a avertizat marţi preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Cea mai mare ameninţare din istorie la adresa securităţii naţionale a SUA ar fi […] © G4Media.ro.
12:40
Proces cu o miză de 16,5 milioane dolari pierdut de Primăria Iași prin neprezentare / Cu două săptămâni înainte de primul termen de judecată, administrația a anunțat că renunță la proces # G4Media
Primăria Iași a pierdut prin neprezentare meciul de la Iași contra Vitol, compania care a furnizat huilă pentru alimentarea CET în sezonul rece 2022-2023. Înregistrat pe rolul Tribunalului în noiembrie anul trecut, procesul avea o miză de 16,5 milioane dolari, bani pe care municipalitatea îi pretindea de la Vitol, anunță Ziarul de Iași. Cu două […] © G4Media.ro.
12:40
Comisia Europeană investighează din nou Google pentru modul în care folosește Inteligența Artificială # G4Media
Comisia Europeană a lansat marţi o investigaţie antitrust privind utilizarea de către Google a conţinutului online pentru rezultatele căutării generate cu inteligenţa artificială (AI), precum şi video-urile încărcate pe YouTube şi folosite pentru a antrena modele AI, transmite DPA, citată de Agerpres. Comisia Europeană a precizat că va evalua dacă Google încalcă reglementările blocului comunitar […] © G4Media.ro.
12:30
Inegalităţile ce privesc distribuţia bogăţiei cresc în întreaga lume, arată un raport de specialitate / 556 de milioane de oameni dispun în prezent de 53% din venitul global şi deţin 75% din bogăţie # G4Media
Inegalităţile privind distribuţia bogăţiei au crescut în întreaga lume începând cu anii 1990, cei ultrabogaţi acaparând şi mai mult din bogăţia lumii, potrivit unui raport publicat miercuri de un institut de cercetare francez, care face apel la o „alegere politică” de a reduce aceste inegalităţi, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cei mai […] © G4Media.ro.
12:20
Ronnie O’Sullivan a oferit detalii despre ultima parte a carierei sale, cel supranumit „The Rocket” spunând că retragerea din sportul de performanță va avea legătură directă cu academia pe care o are în Arabia Saudită și cu afacerile sale din China: „Nu aș mai lua niciodată tacul în mână. M-aș apuca de altceva.” Pe 5 […] © G4Media.ro.
12:10
Sorin Grindeanu, după ședința conducerii PSD: Am decis să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține de la ora 12.05 declarații de presă după ședința conducerii partidului. G4Media transmite LIVE. Sorin Grindeanu: Am discutat despre concluzii la cald, despre lucruri care pot fi îmbunătățite în București, în celelalte locuri am câștigat aproape toate competițiile mai puțin la București și o comună din Sibiu. Am hotărât să […] © G4Media.ro.
12:10
Coreea de Sud ordonă ridicarea de la sol de avioane militare după semnalarea unor avioane ruseşti şi chineze # G4Media
Coreea de Sud a anunţat marţi că a ordonat ridicarea de urgenţă de la sol de avioane de vânătoare, după ce a fost semnalată prezenţa a şapte avioane militare ruseşti şi două chineze în zona sa de apărare aeriană, relatează agenția de știri AFP. Avioanele ruseşti şi chineze au intrat în Zona de Identificare a […] © G4Media.ro.
12:00
Analiză IFN – Laura Bouriaud: Creșterea suprafeței pădurilor nu se regăsește în productivitatea lor. Semnale îngrijorătoare privind supraexploatarea unor clase de vârstă # G4Media
Deși industria lemnului prezintă extinderea suprafeței împădurite drept o evoluție pozitivă, datele oficiale ale Inventarului Forestier Național (IFN) indică o realitate mult mai complexă și, pe alocuri, alarmantă. Analiza realizată de prof. dr. Laura Bouriaud, specialist în politici forestiere la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, arată că sănătatea pădurilor României se deteriorează în ciuda […] © G4Media.ro.
12:00
Croaţia comandă 18 tunuri Caesar franceze şi îşi va moderniza avioanele Rafale cu ajutorul Franţei # G4Media
Croaţia a confirmat luni, în timpul unei vizite a premierul croat Andrej Plenkovic la Paris, achiziţionarea a 18 tunuri automotor franceze Caesar pentru întărirea artileriei sale şi s-a angajat să modernizeze cele 12 avioane de vânătoare Rafale ale sale cu ajutorul Franţei, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Suntem foarte bucuroşi de dinamicile […] © G4Media.ro.
11:50
Armata SUA ar trebui să nu mai depindă de tehnologia chineză de afişaj electronic până în 2030, potrivit unui proiect de lege elaborat de un comitet mixt al Senatului şi Camerei Reprezentanţilor # G4Media
Textul final al unui proiect de lege privind cheltuielile militare ale SUA, publicat luni, cere Pentagonului să pună capăt dependenţei de China şi de alte ţări în ceea ce priveşte tehnologia de afişaj electronic până în 2030, potrivit agenției de știri Reuters. Legea denumită „U.S. National Defense Authorization Act”, adoptată în fiecare an pentru finanţarea […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:30
Spray de uz casnic și gel pentru WC în mâncare: o bonă algeriană, judecată în Franța pentru că a încercat să otrăvească o familie evreiască # G4Media
O femeie algeriană în vârstă de 42 de ani este judecată începând de marți în fața tribunalului din Nanterre pentru administrarea de substanțe nocive pe fond de antisemitism. Ea se află în arest preventiv de la punerea sub acuzare, în februarie 2024, scrie BFM TV. Familia este „terorizată” de la momentul faptelor, relatează unul dintre […] © G4Media.ro.
11:20
UPDATE VIDEO Începe judecata lui Călin Georgescu în dosarul propagandei legionare, a decis Judecătoria Sectorului 1 / Sentința nu e definitivă / Nu răspunde când e întrebat despre scorul Ancăi Alexandrescu la Primăria București # G4Media
Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a fost așteptat de susținători, marți dimineață, în fața Judecătoriei Sectorului 1. Autoritățile îi verifică măsura controlului judiciar, dar în același timp se așteaptă o decizie privind începerea procesului în care pro-rusul e acuzat de propagandă legionară. Manifestanții au scandat „Călin Georgescu este președinte” […] © G4Media.ro.
11:20
Ministrul german al Apărării și-a anulat vizita în România din motive de sănătate / Întâlnirea dintre ministerele apărării din România și Germania va avea loc la Baza 57 Aeriană din Mihail Kogălniceanu la nivelul secretarilor de stat # G4Media
Întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, programată inițial pentru marți, 9 decembrie, nu va mai avea loc având în vedere anularea vizitei în România a înaltului oficial german, din motive de sănătate. Programul stabilit de ministerele apărării din România și Germania la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin […] © G4Media.ro.
11:10
„Masculinism” şi „conclav”, pe lista celor mai căutate zece cuvinte în dicţionarul Le Robert în 2025 # G4Media
”Masculinism”, ”conclav”, ”submersiune” şi ”wesh” se numără printre cele mai consultate zece cuvinte anul acesta pe pagina web a dicţionarului de limbă franceză Le Robert în ţările francofone, a anunţat marţi grupul editorial, potrivit agenției de știri AFP. Aceste cuvinte, consultate pe site-ul gratuit ”Dico en ligne Le Robert”, recuperează ”momente-cheie ale actualităţii” şi ilustrează […] © G4Media.ro.
11:00
Lituania a declarat marţi stare de urgenţă din cauza ameninţărilor la adresa siguranţei publice reprezentate de baloane de contrabandă provenite din Belarus, a anunţat guvernul – relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Lituania acuză Belarusul că permite contrabandiştilor să utilizeze baloane meteorologice pentru a transporta ţigări de contrabandă peste graniţă, ceea ce a […] © G4Media.ro.
11:00
Avertisment al profesorului Cătălin Pavel, cu privire la efectele AI-ului asupra temelor și testărilor: Ce comisie lucrează în momentul ăsta ca să stabilească cu ce pot fi înlocuite metodele de evaluare a elevilor și studenților, pentru a preveni recursul la furt? # G4Media
Văd foarte rar scris negru pe alb acest lucru: sistemul de notare din învățămîntul românesc, bazat pe texte produse acasă de elevi și studenți, e aproape de a nu mai avea nici o noimă. Vorbesc aici despre predarea materiilor umaniste, acolo unde central este textul, nu calculul, și impactul inteligenței artificiale (AI) asupra ei. De […] © G4Media.ro.
11:00
Trump ameninţă Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% din cauza unei dispute ce privește apa # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% la importuri, din cauza unei dispute privind alocarea apei de-a lungul frontierei comune, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Trump a declarat luni, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că Mexicul nu reuşeşte să furnizeze Statelor Unite suficientă apă, […] © G4Media.ro.
10:50
Înghețarea proiectului chinezesc de construire al unui superaccelerator de particule deschide calea pentru marele proiect european Future Circular Collider, un inel cu circumferința de 90 km, la o adâncime de 200 de metri # G4Media
Suspendarea de către China a marelui său proiect de accelerator de particule creează o „oportunitate” pentru ca proiectul european concurent să poată avansa, a estimat șefa celui mai mare laborator de fizică din Europa, CERN, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Autoritățile chineze au anunțat acum zece ani că doresc să înceapă construcția celui mai […] © G4Media.ro.
10:50
Zăpadă adusă pe pârtie cu elicopterul într-o stațiune din Italia / „Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată aici” / Decizie luată matematic: elicopterul costă 6.000 de euro, lipsa zăpezii ar fi costat 400 de mii # G4Media
Stațiunile de schi din Italia, inclusiv cele din Trentino, se confruntă zilnic cu problema legată de lipsa zăpezii, scrie Corriere della Sera. De multe ori se ajunge la măsuri neobișnuite. Condițiile climatice nu sunt propice întotdeauna pentru producerea zăpezii artificiale cu tunurile de zăpadă, prin urmare, este necesar un plan B pentru a menține pârtiile […] © G4Media.ro.
10:40
Doisprezece agenţi FBI susțin că au fost concediaţi pentru că au evitat confruntarea în timpul manifestaţiilor din 2020 # G4Media
Doisprezece agenţi FBI susţin într-un proces intentat luni că au fost concediaţi în mod expeditiv pentru că au pus un genunchi în pământ pentru a evita confruntarea în timpul protestelor din 2020 care au urmat morţii afro-americanului George Floyd, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Agenţii – nouă femei şi trei bărbaţi ale […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.