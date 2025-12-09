Nicușor Dan, întâlnire crucială pentru securitatea României cu Emmanuel Macron la Palatul Elysee

14:40

Locuințele din România au continuat să se scumpească anul acesta, cu un avans mediu de 14%, la nivel național. Însă pentru prima dată, un oraș se află în fruntea clasamentului orașelor cu cele mai mari creșteri de preț, cu un avans de 21%. Astfel, prețul mediu solicitat pentru un apartament din Craiova, căci despre acest […]