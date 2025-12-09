Nicușor Dan, întâlnire crucială pentru securitatea României cu Emmanuel Macron la Palatul Elysee
Gândul, 9 decembrie 2025 14:50
Președintele României, Nicușor Dan, discută cu Emmanuel Macron despre securitatea României. Aseară, Nicușor Dan anunța într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, că România intenționează să cumpere armament din Franța. Este prima vizită oficială a președintelui de la preluarea mandatului. „România și Franța au un parteneriat solid de multă vreme, va avea discuții pe plan […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
15:30
Glad Varga explică cine şi de ce a iniţiat proiectul „Golden Visa Romania”: „L-am inițiat cu scopul de a atrage investiții solide” # Gândul
Liberalii au iniţiat un proiect de lege despre al cărui scop spun că a fost acela „de a atrage investiții solide și de a stimula dezvoltarea economică în domenii strategice.” Consiliul Suprem de Apărare a Ţării l-a declarat periculos pentru siguranţa naţională. Iniţiatorii „Golden Visa România” au decis retragerea acestuia, în urma recomandărilor primite din […]
15:30
Ștefan Popescu: Este ultima ofertă a lui Donald Trump. Fără sprijinul lui, ucrainenii îi vor avea în față pe ruși # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a descifrat mesajele care se află în spatele cererii lui Donald Trump către Zelenski ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale. În opinia lui Ștefan Popescu, ucrainenii sunt somați să se așeze la masa negocierilor. Marți, o veste de peste Ocean a […]
Acum 15 minute
15:20
Cantitatea exactă de sare pe care să o adaugi în compoziția pentru cârnați, pentru un gust echilibrat # Gândul
Te pregătești să notezi lista de cumpărături sau să cauți rețetele perfecte pentru aceste sărbători de iarnă? Printre alimentele preferate de mulți cetățeni se află și cârnații. Dacă te gândești să îi pregătești acasă, atunci trebuie să fii atent la cantitatea de sare și alte condimente. Iată mai jos detaliile. Pregătirea cârnaților poate fi un […]
15:20
Expoziția retrospectivă „Alchimia luminii”, dedicată pictorului Mihai Cismaru, se deschide la Muzeul Național al Bucovinei # Gândul
O amplă expoziție retrospectivă dedicată pictorului Mihai Cismaru, intitulată „Alchimia luminii”, va fi vernisată miercuri, 10 decembrie 2025, la ora 13:00, la Muzeul Național al Bucovinei din Suceava. Evenimentul marchează 22 de ani de la dispariția artistului și își propune să îi reașeze opera în prim-planul istoriei artei românești, printr-un parcurs curatoriat care urmărește evoluția […]
15:20
Luptele dintre Thailanda și Cambodgia se intensifică. De când se războiesc cele două țări și la cât a ajuns numărul victimelor # Gândul
Atacurile s-au intensificat, marți, de-a lungul graniței dintre Thailanda și Cambodgia, ambele părți promițând să-și apere suveranitatea. Luptele au izbucnit duminică seara și tot atunci un soldat thailandez a fost ucis. De atunci, însă, numărul victimelor a crescut considerabil. Al Jazeera scrie că nouă civili din Cambodgia și patru soldați thailandezi și-au pierdut viața. Anadolu […]
Acum 30 minute
15:10
Ascultă-ți instinctul înainte de a avea încredere în orice altceva. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 10 decembrie 2025. Berbec Într-o serie de drame emoționale intense, ultimul lucru de care ai nevoie este încă una. Din păcate, se pare că exact asta o să se întâmple. Încă o dată, un scenariu romantic […]
15:10
Pentru românii care se apropie de vârsta pensionării, una dintre cele mai importante întrebări se referă la câți ani trebuie să lucreze pentru a avea dreptul la pensie. În 2025, regulile privind stagiul minim de cotizare și pensia minima garantată sunt actualizate și prevăd condiții clare. Potrivit reglementărilor actuale, stagiul minim de cotizare contributiv necesar […]
15:10
David Popovici, cel mai BUN dinamovist din 2025. „Un an intens și frumos”. Ce premii s-au mai acordat # Gândul
David Popovici a declarat la Gala Sportului Dinamovist că 2025 a fost cel mai important an din carieră. Înotătorul, dublu campion mondial, și halterofila Mihaela Cambei, care a câștigat aur și două medalii de argint la Mondiale, au fost aleși cei mai buni sportivi ai clubului Sportiv Dinamo în 2025. David Popovici, cel mai bun […]
15:10
După ce i s-a cerut demisia, Diana Buzoianu răspunde cu clasicele refrene useriste: mafia, reforma, nu voi fi șantajată # Gândul
Diana Buzoianu reacționează după ce PSD i-a cerut demisia în contextul scandalului legat de criza apei din Prahova și Dâmbovița. Ministra Mediului susține că solicitarea social-democraților apare exact în momentul în care Coaliția discută reorganizarea Romsilva. Buzoianu afirmă că propune o restructurare profundă: doar 12 direcții regionale, fiecare cu un director silvic și un director […]
Acum o oră
15:00
Orban îl atacă deschis pe Sorin Grindeanu: „Au fost conferinţe de presă în care la început se gândea să iasă de la guvernare şi, la final de conferinţă, rămânea la guvernare/ PSD – jenant, penibil, ridicol” # Gândul
Fostul consilier prezindenţial şi liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, iese la atac şi spune despre PSD că „e deja ridicol” să ameninţe încă o dată cu ieşirea de la guvernare, în condiţiile în care social-democraţii „joacă teatru”. Invitat la „Interviurile Adevărul cu Irina Petraru”, fostul lider liberal menţine un atac constant la adresa PSD şi […]
15:00
2025, în topul celor mai caniculari ani din istorie. Ce au observat oamenii de știință din UE în luna noiembrie # Gândul
Oamenii de știință din UE au descoperit că acest an se va încheia „practic sigur” ca al doilea sau al treilea cel mai fierbinte an înregistrat vreodată. Potrivit studiilor, declinul climatic continuă să îndepărteze planeta de condițiile stabile în care a evoluat omenirea. Temperaturile globale din ianuarie până în noiembrie au fost, în medie, cu […]
14:50
Nicușor Dan, întâlnire crucială pentru securitatea României cu Emmanuel Macron la Palatul Elysee # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, discută cu Emmanuel Macron despre securitatea României. Aseară, Nicușor Dan anunța într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, că România intenționează să cumpere armament din Franța. Este prima vizită oficială a președintelui de la preluarea mandatului. „România și Franța au un parteneriat solid de multă vreme, va avea discuții pe plan […]
14:40
Cornelia Patrichi, declarații emoționante despre cel care i-a fost soț. ”Anul acesta am fi împlinit 50 de ani de căsnicie” # Gândul
Văduva regretatului Cornel Patrichi, Cornelia, a făcut declarații emoționante despre cel care i-a fost partener de viață. Cornel Patrichi a fost unul dintre cei mai mari coregrafi din România. Publicul l-a putut vedea și în postura de jurat la emisiunea de mare succes ”Dansez pentru tine”, care a fost difuzată cu ani în urmă […]
14:40
Diana Buzoianu, minciuni peste minciuni. Ministrul știa de situația de la Paltinu. ESZ Prahova publică documentele și o amenință cu procese pe reprezentanta USR din Guvern # Gândul
Criza apei din Prahova și Dâmbovița capătă o nouă dimensiune. ESZ Prahova răspunde acuzațiilor lansate în ultimele zile de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și publică toate documentele oficiale trimise către București înainte de declanșarea crizei apei din Prahova și Dâmbovița. Societatea afirmă că avertizările tehnice au ajuns la Ministerul Mediului și la Administrația Națională „Apele Române”, […]
14:40
Orașul din România care intră în topul creșterilor de prețuri la locuințe, cu 21%. E surpriza anului pe piața imobiliară # Gândul
Locuințele din România au continuat să se scumpească anul acesta, cu un avans mediu de 14%, la nivel național. Însă pentru prima dată, un oraș se află în fruntea clasamentului orașelor cu cele mai mari creșteri de preț, cu un avans de 21%. Astfel, prețul mediu solicitat pentru un apartament din Craiova, căci despre acest […]
14:40
Motivul pentru care o femeie a cerut despăgubiri de 30.100 de euro, după o ieșire pe un patinoar, în Austria. Instanța a dat verdictul, după 4 ani # Gândul
O femeie a cerut despăgubiri în valoare de 30.100 de euro, după o simplă ieșire pe un patinoar din Linz, Austria. Un incident petrecut în timpul activității avea să o conducă pe femeie în instanță. Acum, la patru ani distanță, a primit un verdict din partea judecătorilor. Urmărește povestea mai jos. O femeie s-a ciocnit […]
Acum 2 ore
14:20
Luke Patrick, un turist din Olanda, a demontat mitul că România e o țară periculoasă: „Mergi, înainte să judeci!” # Gândul
Luke Patrick, un turist olandez, a demontat mitul că România este o țară periculoasă și le-a cerut oamenilor „să meargă acolo, înainte să judece”. El a fost impresionat de mai multe orașe. Turistul, un „călător singuratic” și creator de conținut din Țările de Jos (Olanda), a criticat persoanele care răspândesc zvonurile că în România se […]
14:10
Într-o lume în care ritmul vieții urbane devine tot mai alert, iar tehnologia ne conectează permanent, granițele dintre spațiul public și cel personal devin tot mai difuze. În goana după eficiență și confort imediat, mulți au ajuns să piardă din vedere valorile subtile, dar esențiale, care definesc cu adevărat starea de bine: intimitatea și siguranța, […]
14:10
Daniel David, „încolțit” din nou de profesori. Protest amplu al sindicatelor din Educație, anunțat în Piața Victoriei: „Demnitatea nu se negociază” # Gândul
Sindicatele din educație anunță un protest amplu pe 10 decembrie, de la ora 13:00, în Piața Victoriei. Decizia sindicatelor vine în contextul escaladării conflictului cu ministrul Educației, Daniel David, și al tensiunilor acumulate în școli după măsurile fiscal-bugetare adoptate în toamnă. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE) au […]
14:00
8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război # Gândul
Un număr de 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați de lipsa accesului la tratament medical de specialitate, au fost aduși în România. Însă, doar 2 vor fi tratați în țara noastră, restul fiind duși în Belgia și Norvegia. O aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a adus luni, în România, 8 pacienți palestinieni […]
14:00
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, anunța recent că MApN are în plan să pregătească anual 10.000 de militari în termen voluntari. Pentru că serviciul militar nu mai este obligatoriu, Armata Română a ajuns într-o situație ingrată. Cât de gravă este situație Concret, Armata Română nu prea mai are rezerviști, iar cei care […]
13:50
În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut, marți, premierului Ilie Bolojan, demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova, potrivit surselor Gândul. Sorin Grindeanu a avut următoarele solicitări la întâlnirea cu Ilie Bolojan: 1. Demiterea Dianei Buzoianu 2. Demiterea conducerii USR de la Apele Române […]
13:50
Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi # Gândul
Începutul anului 2026 aduce o lovitură financiară pentru 4 zodii. Planul material va fi favorizat în cazul anumitor nativi, iar astrologii vorbesc despre câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare. Iată mai jos. Anul 2026 aduce o „revoluție” a planurilor pentru mai multe zodii. Patru nativi ai zodiacului european sunt luați în „vizor”, anul viitor, iar […]
13:50
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni # Gândul
Un tânăr plecat la studii în Olanda, în vârstă de 23 de ani, este căutat de polițiști, după ce familia sa nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni. Informația a fost oferită de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Miruna Prejbeanu, citată de Agerpres. Potrivit comunicatului, luni, polițiștii […]
13:40
Cum e pentru Nicole Cherry să lucreze împreună cu soțul său. ”Sunt momente în care mai apar tensiuni” # Gândul
Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, a spus cum este să lucreze împreună cu soțul său. Artista a mărturisit că mai apar tensiuni între ei. Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară […]
13:40
PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare” # Gândul
Declinul PSD pare de neoprit, apreciază jurnalistul Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul. Imaginile de duminică seară de la sediul PSD, cu liderii social-democrați extrem de supărați după locul 3 obținut de Daniel Băluță, au părut să indice mai degrabă o cameră mortuară, nu un partid, […]
13:40
Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico # Gândul
A venit momentul alegerilor prezidențiale în Ucraina, spune Donald Trump într-un interviu pentru Politico. Președintele SUA spune că Rusia are un „avantaj semnificativ” în negocieri. „Știți, ei vorbesc despre democrație, dar se ajunge la punctul în care nu mai este democrație”, a remarcat președintele Statelor Unite. Donald Trump a declarat că Ucraina trebuie să organizeze alegeri […]
Acum 4 ore
13:30
Zelenski discută cu Meloni și Papa Leon. SUA a vrut ca Zelenski să „renunțe la Donbas” prin telefon. Ucraina trimite azi un nou plan de pace. # Gândul
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina le va transmite Statelor Unite un plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului cu Rusia. Marți, Ucraina va trimite un plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului după discuțiile de la Londra dintre președintele Vladimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii. Zelenski revizuiește planul de pace: Nu […]
13:30
Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie # Gândul
Oferta de preluare ostilă a Paramount Skydance pentru Warner Bros. Discovery (WBD) este susținută de o serie de investitori, inclusiv de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, conform documentului depus de Paramount la Comisia de Valori Mobiliare din SUA. Jared Kushner în ultimele luni a acționat ca negociator al administrației SUA pe Gaza și Ucraina. […]
13:30
Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Japonia. Semnal de alarmă pentru următoarele 7 zile. Există riscul producerii unui nou seism # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Japonia. În acest contexa emis marți o avertizare de călătorie pentru Japonia în contextul cutremurului de 7.6 grade pe scara Richter care a lovit țara luni. Autoritățile nipone, prin intermediul Agenției Meteorologice a Japoniei, avertizează asupra posibilității producerii, în decursul următoarelor 7 zile, […]
13:30
Drept la replică al Tinmar: Toate tranzacțiile din cadrul grupului s-au desfășurat în limitele și condițiile impuse de lege # Gândul
Grupul de companii Tinmar a remis redacției un drept la replică pe care îl publicăm integral. „În deplin respect pentru dreptul la o informare corectă a cititorii dumneavoastră, Având în vedere faptul că: a) În spațiul public au apărut o serie de acuzatii grave, nefondate, și defăimătoare la adresa grupului de companii Tinmar. b) Linșajul […]
13:20
Industria, altădată mândrie națională, a ajuns piatra de moară a economiei. Cum, în loc să tracteze economia, sectorul industrial a pus frână # Gândul
Economia românească se clatină. PIB-ul a crescut cu doar 0,9% în 2024, față de 16,6% în 2023 și 8,5% în 2022, iar industria, altădată mândrie națională, rămâne cel mai slab sector dintre ramurile economice majore și singurul care a scăzut în 2024, un minus de 1,5%. Creșterea de doar 0,9% a PIB-ului arată că economia […]
13:10
Alimentul de post care poate avea efecte nocive asupra sănătății. Medicul neurochirurg Vlad Ciurea îl evită: „Nu favorizează funcția cerebrală” # Gândul
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat faptul că există un aliment de post pe care îl evită complet de peste un deceniu. Profesorul a atras atenția asupra consumului său, menționând că poate avea efecte nocive asupra sănătății. Deși este preferat, preparat și consumat de mulți cetățeni români, ar putea să afecteze funcțiile creierului. Medicul neurochirurg […]
13:10
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame feminin, „argint” la Campionatele Mondiale din China, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025! # Gândul
Echipajul României de canotaj la proba de barcă 4 rame feminin, compus din Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru rezultatele excepționale obținute în acest an. România continuă să uimească în canotaj și obține rezultate remarcabile chiar și după Jocurile Olimpice din 2024. […]
13:10
Un avion rusesc de transport militar s-a prăbușit la nord de Moscova. Nu există supraviețuitori # Gândul
Un avion An-22 al Ministerului rus al Apărării s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, la nord de Moscova, relatează presa rusă. La bord se aflau șapte membri ai echipajului. Incidentul a fost confirmat oficial de autorități. Potrivit Ministerului rus al Apărării, la bord se aflau șapte membri ai echipajului, toți decedați în urma tragediei. Incidentul a […]
13:10
Cum explică Grindeanu eșecul lui Băluță de la alegeri: „Lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația actuală” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele PSD, explică eșecul lui Daniel Băluță de la Primăria Capitalei. Șeful PSD spune că partidul a greșit strategia electorală în București, pentru că au ales un „discurs tehnic și administrativ”, în timp ce ceilalți candidați au mizat pe mesaje politice puternice. „Am analizat erorile făcute în Capitală, pentru că, în final, candidatul […]
13:00
”Stegarul Dac” a fost săltat din nou de polițiști. Cezar Avrămuță ar fi agresat forțele de ordine la Buftea, unde era așteptat Călin Georgescu # Gândul
Cezar Avrămuță, cunoscut ca ”Stegarul Dac”, a fost săltat de jandarmi la Buftea, unde Călin Georgescu era așteptat să semneze controlul judiciar. Potrivit ultimei decizii a instanței, bărbatul nu are voie să participe la proteste în aceste momente. IPJ Ilfov a făcut câteva precizări în cazul incidentului care l-a avut pe Avrămuță protagonist. Potrivit autorităților, […]
13:00
Descoperirea care l-a făcut pe un bărbat din Anglia mai bogat 800.000 de euro. Ce a găsit într-un garaj vechi, sub biroul său de lucru # Gândul
Un bărbat din Anglia a făcut o descoperire uimitoare, în vechiul său garaj, chiar sub biroul său de lucru. S-a dovedit a fi o capodoperă care, în prezent, valorează peste 800.000 de euro. Descoperirea a avut loc în Oxfordshire, Anglia, acolo unde o veche și prăfuită pictură a fost găsită sub birou, într-un garaj. Imaginea, […]
12:50
Cu toții cunoaștem acele persoane care par să aibă un dar special atunci când vine vorba de plante. Intrai în casa lor și vedeai zeci de ghivece pline cu verde intens, frunze sănătoase și flori spectaculoase. Totul arăta atât de natural, de parcă plantele ar fi fost într-o simbioză perfectă cu locuința. În același timp, […]
12:40
Actrița Anca Pandrea, în vârstă de 79 de ani, a dezvăluit care este marele său regret din relația pe care a avut-o cu regretatul Iurie Darie. Anca Pandrea este o cunoscută actriță și fosta parteneră de viață a regretatului actor Iurie Darie. Acesta a încetat din viață în data de 9 noiembrie 2012, la […]
12:40
Cristoiu, pronostic negru pentru Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: S-a creat premisa pentru suspendarea președintelui # Gândul
Într-o ediție specială dedicată alegerilor din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat poziția lui Nicușor Dan în acest context. În opinia cunoscutului gazetar, președintele iese cu imaginea sever șifonată și face un pas către un posibil referendum. Moderatorul emisiunii a […]
12:30
Care este cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume: 3.000 de oameni, la fiecare 2 minute # Gândul
Care este cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume. Aici, zilnic trec 3.000 de oameni, la fiecare 2 minute. În plus, aceasta a devenit o atracție turistică. Cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume se află în centrul orașului Tokyo. Mii de oameni traversează intersecția în câteva minute, astfel încât trotuarul opus nu […]
12:30
Metoda prin care îți crești imunitatea, potrivit medicului Monica Pop. Ce spune despre Vitamina C # Gândul
Medicul oftalmolog Monica Pop a adus în atenție o metodă prin care imunitatea ar putea fi crescută. Totodată, a vorbit despre popularitatea Vitaminei C și modul în care ar trebui administrată. Imunitatea poate fi întârită atât prin alimentație, cât și prin administrarea anumitor suplimente, spun unii dintre specialiști. De data aceasta, medicul oftalmolog Monica Pop […]
12:20
După vizita oficială la Washington, Sebastian Burduja transmite mesajul liderilor americani: România contează pentru SUA # Gândul
Fostul ministru al Energiei și președintele PNL, Sebastian Burduja, a prezentat concluziile vizitei oficiale pe care a făcut-o la Washington săptămâna trecută, unde a avut discuții la Casa Albă, Departamentul de Energie, Departamentul de Stat și în Congresul SUA. Potrivit fostului ministru, toți oficialii americani cu care s-a întâlnit au transmis același mesaj: România rămâne […]
12:10
Mamdani se mută din apartamentul modest din Queens în luxoasa reședință oficială a primarului New Yorkului. Unde va sta, de fapt # Gândul
Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat că își va părăsi modestul apartament din cartierul Queens, cu chirii limitate prin lege, pentru a se muta în luxoasa reședință oficială din Manhattan rezervată edilului-șef. Democratul, care-și va prelua mandatul pe 1 ianuarie, se va muta în aceeași lună la Gracie Mansion, o casă […]
12:00
Petrișor Peiu demolează reforma companiilor de stat a lui Bolojan: Guvernul este dovada vie că ridicolul nu are limite # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrisor Peiu, acuză Guvernul de „ridicol” după publicarea listei pentru reforma companiilor de stat. Aceasta include firme aflate în insolvență, lichidare sau chiar inexistente. Liderul senatorilor AUR, Petrisor Peiu, critică vehement anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu privind demararea „marii reforme” a companiilor de stat, după ce Guvernul a făcut publică o listă cu […]
12:00
Miliardarul Andrej Babiš, investigat de Parchetul condus de Koveși și achitat, revine la putere în Cehia. Președintele Cehiei l-a desemnat premier # Gândul
Președintele ceh Petr Pavel l-a numit, marți, în funcția de prim-ministru pe Andrej Babiš, liderul mișcării ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți), care a câștigat alegerile parlamentare în urmă cu câteva luni. Potrivit serviciului de presă al administrației prezidențiale, Petr Pavel va aproba, în zilele următoare, cabinetul de miniștri format de Andrej Babiš. Noul prim-ministrul va forma […]
11:50
Nicușor Dan promite, din Franța, raportul despre anularea alegerilor în “2-3 luni”, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia “în 3-5 ani” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Șeful statului a afirmat că România nu va afla prea curând toate detaliile despre modul în care Rusia ar fi intervenit în procesul electoral. Nicușor Dan a vorbit despre ancheta care vizează anularea primului tur al […]
11:50
Motivul pentru care s-a anulat întâlnire dintre premierul Bolojan și ministrul german al Apărării # Gândul
Boris Pistorius, Ministrul Apărării de la Berli, și-a anulat vizitele din Polonia și România precum și întâlnirea oficială cu premierul român Ilie Bolojan la Baza Mihail Kogălniceanu „din motive de boală”, relatează cotidianul Bild, potrivit Mediafax. Ministrul Pistorius urma să plece marți dimineață spre România și Polonia, pentru a se întâlni cu militarii germani staționați […]
11:40
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, și-a amintit de perioada copilăriei. Aceasta a vorbit despre relația cu frații ei, dar și cu părinții săi. Diana Dumitrescu s-a născut la Constanța, într-o familie cu patru copii. Vedeta și-a amintit de copilărie și a vorbit despre frații și părinții săi într-un interviu pentru revista Viva. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.