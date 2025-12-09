Procurorii români cer Emiratelor Arabe Unite acordul pentru anchetarea lui Horațiu Potra într-un dosar privind spălarea banilor
Adevarul.ro, 9 decembrie 2025 15:00
Parchetul General a sesizat Ministerul Justiţiei pentru a solicita Emiratelor Arabe Unite acordul necesar anchetării lui Horațiu Potra într-un dosar de infracțiuni economice.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
15:30
Fostul senator PNL Eugen Pîrvulescu, achitat după ce fapta din dosarul angajărilor trucate de la Ambulanța Teleorman s-a prescris # Adevarul.ro
Fostul senator liberal Eugen Pîrvulescu a fost achitat marţi de Instanţa supremă pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei, într-un dosar în care era acuzat de DNA că ar fi încercat să aranjeze un concurs la Serviciul de Ambulanţă Teleorman.
15:30
Miliardarul Andrej Babis revine la conducerea Cehiei: ce planuri are și cum influențează afacerile sale din România # Adevarul.ro
Miliardarul Andrej Babis, cunoscut pentru afacerile sale extinse inclusiv în România, a revenit marți în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe, la două luni după alegerile parlamentare câștigate de partidul său, ANO.
Acum 30 minute
15:15
Kremlinul neagă acuzațiile: „Putin nu vrea să restaureze URSS și nici să atace NATO. Este o prostie totală” # Adevarul.ro
Kremlinul respinge ferm declarațiile unor lideri europeni potrivit cărora Vladimir Putin ar încerca să refacă Uniunea Sovietică sau ar urmări un atac asupra NATO.
15:15
Gest uriaș în tribune. Câte perechi de ghete au strâns cei 23.000 de fani de la Craiova - CFR Cluj # Adevarul.ro
Peste 5.600 de perechi de ghetuțe donate pentru copii la Craiova - CFR Cluj.
15:15
Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu. Ce a mai solicitat liderul PSD # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu (USR) din funcția de ministru a Mediului, după scandalul crizei apei din Prahova.
Acum o oră
15:00
Sociologul Remus Ștefureac explică de ce votanții AUR nu sunt pro-ruși și nici extremiști: „Frustrările sociale au fost exploatate politic” # Adevarul.ro
Potrivit sociologului Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, intenția de vot pentru AUR s-a stabilizat în ultimele șase luni la aproximativ 40% dintre alegători, iar aceștia „nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși”.
15:00
Stegarul Dac, aflat sub control judiciar, ridicat iar de poliție. Este acuzat că a lovit forțele de ordine # Adevarul.ro
Cezar Avrămuță, cunoscut ca ”Stegarul Dac”, a fost săltat luni, 8 decembrie, de jandarmi la Buftea, acolo unde Călin Georgescu era așteptat să semneze controlul judiciar. El avea interzis să participe la astfel de evenimente.
15:00
Procurorii români cer Emiratelor Arabe Unite acordul pentru anchetarea lui Horațiu Potra într-un dosar privind spălarea banilor # Adevarul.ro
Parchetul General a sesizat Ministerul Justiţiei pentru a solicita Emiratelor Arabe Unite acordul necesar anchetării lui Horațiu Potra într-un dosar de infracțiuni economice.
14:45
Arbitrul care îi bântuie pe ”roș-albaștri”: UEFA trimite la FCSB – Feyenoord omul prezent la două umilințe istorice # Adevarul.ro
FCSB – Feyenoord, sub fluierul unui arbitru cu precedent dureros.
14:45
Un turist olandez demontează mitul României periculoase: „Mergi acolo înainte să judeci”. Ce notă a dat orașelor vizitate # Adevarul.ro
Un turist olandez care a petrecut trei săptămâni în România contrazice stereotipurile despre pericol și murdărie, spunând că țara este „sigură, curată și primitoare”.
Acum 2 ore
14:30
Zelenski, întrevedere cu Papa Leon XIV la Castel Gandolfo. Liderul ucrainean se află în vizită oficială în Italia # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți, pe 9 decembrie, cu Papa Leon al XIV-lea pentru o discuție de 30 de minute la reședința papală din Castel Gandolfo, în timpul vizitei sale în Italia.
14:30
Soluția banală, dar miraculoasă care acționează asupra mirosurilor. Cu ce trebuie să stropești draperiile și covoarele pentru a menține prospețimea casei # Adevarul.ro
Hotelurile folosesc astfel de soluții la intervale regulate pentru a menține prospețimea spațiilor, iar acasă poți urma un program asemănător.
14:15
Opt civili fără acces la tratament medical, evacuați din Fâșia Gaza și aduși la Bucureşti alături de rude # Adevarul.ro
Opt pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, care nu aveau acces la tratament medical adecvat, au fost aduşi la Bucureşti cu un avion C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Române, alături de 29 de membri de familie.
14:15
Alimentul care face omleta mai sănătoasă: îmbunătățește digestia și oferă un mic dejun plin de energie # Adevarul.ro
Adăugarea unui singur superaliment în omletă îți poate îmbunătăți digestia și starea de sănătate, transformând un mic dejun obișnuit într-o masă nutritivă și plină de beneficii.
14:15
Ultima confruntare directă între români și ruși. Războiul Transnistriei - Moștenirea geopolitică a unui secol de pacte, anexări și bătălii # Adevarul.ro
La 35 de ani de la proclamarea independenței așa-numitei Republica Moldovenească Nistreană, precum și de la declanșarea Războiului transnistrean, istoricul Ottmar Trașcă, profesor și cercetător la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj, explică pentru „Weekend Adevărul“ care sunt cauzele conflictului
14:15
Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care dispune instruirea militară a rezerviștilor în 2026.
14:00
Haos pe un zbor Ryanair: avionul a fost deviat și a aterizat în altă parte din cauza unei defecțiuni la toaletă # Adevarul.ro
Un zbor Ryanair spre Insulele Canare a fost deviat după ce o defecțiune la toaletă a făcut imposibilă continuarea călătoriei.
14:00
MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Japonia. Risc de cutremur major în următoarele şapte zile # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Japonia asupra riscului producerii unui seism de mare intensitate în următoarele șapte zile.
14:00
O femeie rănită pe un patinoar din Austria a cerut 30.100 de euro despăgubiri. Ce a decis instanța # Adevarul.ro
O femeie din Linz, Austria, a cerut despăgubiri de 30.100 de euro după ce s-a ciocnit de un bărbat pe un patinoar.
14:00
Cercetări separate arată că numărul copiilor foarte mici care au gânduri suicidare a crescut într-un ritm „alarmant”. În fiecare an, vedem copii tot mai mici cerând ajutor într-o criză. „În 2024, cel mai mic copil care a primit sprijin în legătură cu o tentativă de sinucidere a avut doar 6 ani”.
13:45
Potrivit mai multor oficiali ucraineni care au vorbit pentru publicația americană „Axios“, Washingtonul încearcă, în aceste săptămâni, să-l izoleze pe președintele Volodimir Zelenski de principalii săi parteneri europeni.
13:45
Întâlnire cu scântei! Becali a intrat peste Copos la masă și s-a trezit ironizat: „Cine e pe primul loc?” # Adevarul.ro
Gigi Becali și George Copos au avut parte de un schimb savuros de replici la Super Gala Fanatik 2025.
13:45
Auzim foarte des cuvântul burnout, dar încă ne este foarte greu să înțelegem ce înseamnă cu adevărat și cât de mult ne afectează, pe toți. Epuizarea profesională nu înseamnă o simplă „oboseală” după o zi sau o perioadă mai încărcată la serviciu.
13:45
Un inspector antifraudă de la ANAF Bucureşti a fost trimis în instanţă de DNA, cu acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru luare de mită.
Acum 4 ore
13:30
Asociația „Cred în România” anunță o nouă echipă de conducere formată din șase directori de departament # Adevarul.ro
Asociația „Cred în România” își întărește structura organizațională prin numirea unei echipe de conducere cu experiență și implicare constantă în proiectele asociației.
13:30
Un avion al aviaţiei militare din Rusia cu şapte persoane la bord s-a prăbuşit la aproximativ 200 km de Moscova # Adevarul.ro
Un avion militar cu şapte persoane la bord s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, la 200 de kilometri de Moscova, în timpul unui zbor de test.
13:30
Femeie reținută după ce ar fi înșelat doi bătrâni din București și Ilfov cu aproape 15.000 de lei # Adevarul.ro
O femeie este suspectată că a înșelat doi bărbați în vârstă, obținând de la aceștia aproape 15.000 de lei prin metode înșelătoare.
13:15
Neurochirurgul Vlad Ciurea, dezvăluri inedite despre copilărie. De ce fugea de acasă. „Azi copiii primesc tot fără să ofere nimic” # Adevarul.ro
Medicul neurolog Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi ai României, a rememorat recent momente esențiale din copilăria sa.
13:15
Răpire falsă pentru 47.000 de euro: cum au pus la cale planul două persoane din Vaslui # Adevarul.ro
O femeie și un bărbat din județul Vaslui au fost arestați preventiv după ce au pus la cale o înscenare a răpirii femeii.
13:15
Ce soluții mai au americanii pentru a-i face pe ruși și ucraineni să oprească măcelul. Următorii pași, explicați pe înțelesul oricui # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina este departe de a se încheia, iar negocierile preliminare nu au dat rezultate. Politologul Dorin Popescu consideră că americanii, care și-au asumat rolul de mediatori, au încă argumente, dar totul va depinde de calitatea diplomației de la Washington.
13:00
Un polițist din București, condamnat pentru luare de mită: aducea telefoane și alcool deținuților. Ce a făcut cu banii primiți # Adevarul.ro
Un agent de poliție din București a fost condamnat la doi ani și cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.
13:00
Scandal în Franţa, după ce soția președintelui a fost înregistrată făcând o remarcă vulgară despre activistele feministe. „E timpul ca soții Macron să plece” # Adevarul.ro
Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, a fost filmată făcând o remarcă vulgară despre activistele care protestaseră împotriva unui comediant francez acuzat de viol.
12:45
Sorin Grindeanu, concluzii la cald despre înfrângerea de la alegerile din Capitală. Liderul PSD anunță o analiză privind participarea la guvernare # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat marți, după ședința conducerii partidului, că va exista în perioada următoare o analiză a participării la guvernare.
12:45
Scandal uriaș la Londra: starul naționalei Angliei, arestat după o altercație violentă cu un fan # Adevarul.ro
Scandal uriaș în Soho. Ivan Toney a fost scos în cătușe dintr-un club londonez după ce ar fi fost agresat un fan.
12:45
Un tânăr român a dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani, originar din municipiul Motru, este căutat de autorități după ce familia nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni, informează Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.
12:30
Monica Pop și prietenele sale, date afară dintr-un restaurant din Capitală. „S-a purtat execrabil” # Adevarul.ro
Monica Pop, cunoscut medic oftalmolog prin aparițiile sale televizate, a trecut recent printr-o experiență revoltătoare într-un restaurant din București.
12:30
Întâlnirea lui Ilie Bolojan cu ministrul german al Apărării a fost anulată. Care este motivul # Adevarul.ro
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, programată pentru marți, 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc.
12:15
Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul. Ce planuri are liderul de partid. Culisele discuțiilor pentru reîntoarcerea în PNL # Adevarul.ro
Ludovic Orban, fost lider al PNL, fost premier și mai recent fost consilier al președintelui Nicușor Dan, vine la „Interviurile Adevărul”. Acesta va vorbi despre contextul plecării sale din ultima funcție și următoarele provocări pe plan politic.
12:15
Un incident rutier aparent minor s-a transformat într-o urmărire în trafic în Slatina.
12:15
Pod rutier vechi de 100 de ani, în pericol de prăbușire. Soluțiile propuse de autoritățile din Brașov # Adevarul.ro
Un pod rutier vechi de peste 100 de ani, situat peste râul Olt, se află în stare avansată de degradare și riscă să se prăbușească în orice moment.
12:00
Dr. Gianina Gabriela Şotilă, MedLife: „Litiaza renală este mult subdiagnosticată în România” # Adevarul.ro
Litiaza renală, cunoscută popular ca „pietre la rinichi”, este una dintre cele mai frecvente afecțiuni pentru care pacienții se prezintă la medic. „Litiaza renală afectează până la 37% din populația generală, riscul de eliminare a unui calcul pe parcursul vieții fiind de 8-10%"
12:00
Orașul din România care intră pentru prima dată în topul creșterilor de prețuri la locuințe. Surpriza anului, cu apartamente mai scumpe cu 21% # Adevarul.ro
Locuințele din România au continuat să se scumpească în 2025, cu un avans mediu de 14% la nivel național. Pentru prima dată, un oraș se află în fruntea clasamentului orașelor cu cele mai mari creșteri de preț, cu un avans de 21%.
11:45
Trump sare în ajutorul lui Elon Musk şi avertizează Europa: „Trebuie să fie foarte atentă” # Adevarul.ro
Donald Trump a lansat luni un nou avertisment pentru Europa, la câteva zile după ce Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite, în care ţările europene sunt vizate în legătură cu problema imigraţiei şi a libertăţii de exprimare, relatează agențiile internaționale de presă.
11:45
Nicușor Dan, despre votanții AUR, într-un interviu pentru Le Monde: „Nu sunt extremiști, vor o schimbare”. Când va publica raportul despre anularea alegerilor # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită oficială la Paris, a vorbit despre votanții AUR, corupție și influența Rusiei.
11:45
România, din nou în ritmul Lord of the Dance – organizatorii dezvăluie ce aduce ediția aniversară de 30 de ani # Adevarul.ro
Revenirea în România nu este deloc întâmplătoare, ci rezultatul unei relații construite în timp între management, artiști și publicul de aici.
Acum 6 ore
11:30
Polonia ia în considerare achiziționarea a aproximativ 250 de vehicule blindate Stryker, oferite de Statele Unite pentru suma simbolică de 1 dolar, în contextul celei mai ample extinderi a armatei poloneze din ultimele decenii.
11:30
România, printre cele nouă țări care candidează pentru găzduirea Autorității Vamale a UE # Adevarul.ro
România candidează pentru a găzdui viitoarea Autoritate Vamală a Uniunii Europene, instituție europeană strategică menită să coordoneze digitalizarea și gestionarea riscurilor la nivelul frontierelor UE.
11:30
„Freacă, freacă”. Elton John răspunde acuzațiilor că ar avea o „bucătărie murdară” într-un videoclip amuzant de pe Instagram # Adevarul.ro
Celebrul muzician britanic Elton John, în vârstă de 70 de ani, a reacționat la comentariile fanilor care criticau curățenia bucătăriei sale, într-o serie de videoclipuri postate pe contul său de Instagram.
11:15
Doisprezece foști agenți FBI dau în judecată Biroul Federal de Investigații după ce au fost concediați.
11:15
Tragedie pe o croazieră în Mexic: Un bărbat a murit după ce a fost îmbătat cu 33 de shoturi și sedat de echipaj # Adevarul.ro
Un bărbat din California, a murit în timpul unei croaziere după ce i-au fost servite 33 de băuturi alcoolice într-o singură zi și ulterior i s-a administrat un sedativ.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.