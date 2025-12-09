Comisia Europeană şi OMS îmbunătăţesc răspunsul la rezistenţa la antimicrobiene

14:20

O adolescentă pe nume Shan a cerut ajutorul ChatGPT, după ce un prieten a fost împuşcat şi altul înjunghiat, ambii mortal. Ea încercase serviciile convenţionale de sănătate mintală, dar „chatul”, aşa cum a ajuns să-şi cunoască „prietenul” AI, i se părea mai sigur, mai puţin intimidant şi, mai ales, mai disponibil când venea vorba de gestionarea traumei provocate de moartea tinerilor ei prieteni. Odată ce a început să consulte modelul de AI, adolescenta din Tottenham s-a alăturat aproximativ celor 40% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani din Anglia şi Ţara Galilor afectaţi de violenţa juvenilă, care apelează la chatbot-uri pentru sprijin în materie de sănătate mintală, potrivit unui studiu realizat pe un eşantion de peste 11.000 de tineri.