Comisia Europeană şi OMS îmbunătăţesc răspunsul la rezistenţa la antimicrobiene
News.ro, 9 decembrie 2025 16:50
Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) au semnat un acord în valoare de 3,5 milioane de euro, în temeiul Programului „UE pentru sănătate” (EU4Health), pentru a consolida răspunsul mondial la rezistenţa la antimicrobiene.
Acum 5 minute
17:00
Vreme mai caldă decât în mod obişnuit în luna decembrie, cu temperaturi de până la 15 grade/ Elena Mateescu: Nu excludem ca România să înregistreze un nou record pentru 2025, alăturându-se seriei celor mai călduroşi ani - 2024, 2023, 2019 şi 2020 # News.ro
Meteorologii prognozează că vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în luna decembrie, cu temperaturi care pot ajunge şi până la 15 grade Celsius. Directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu, afirmă că nu este exclus ca România să înregistreze un nou record pentru 2025, alăturându-se seriei celor mai călduroşi ani - 2024, 2023, 2019 şi 2020.
17:00
Trump refuză să ia partea vreuneia dintre părţi în lupta dintre Netflix şi Paramount pentru Warner Bros.: „Niciunul dintre ei nu este un prieten foarte bun al meu” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat că nu se pronunţă încă cu privire la faptul dacă oferta ostilă a Paramount Skydance pentru Warner Bros. Discovery sau acordul Netflix cu WBD ar trebui să prevaleze, scrie Variety.
Acum 15 minute
16:50
16:50
Compania Google, vizată de o investigaţie a Comisiei Europene cu privire la un posibil comportament anticoncurenţial # News.ro
Comisia Europeană a iniţiat o investigaţie antitrust oficială pentru a evalua dacă Google a încălcat normele UE în materie de concurenţă prin utilizarea conţinutului editorilor web, precum şi a conţinutului încărcat pe platforma online de partajare a materialelor video YouTube, în scopuri legate de inteligenţa artificială („AI”).
16:50
Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu preşedintele Camerei Deputaţilor din Marele Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler / Discuţii despre situaţia de securitate din regiune şi incidentele provocate de drone ruseşti care au căzut pe teritoriul NATO # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, marţi, la Palatul Victoria, pe preşedintele Camerei Deputaţilor din Marele Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler, aflat la Bucureşti împreună cu o delegaţie parlamentară. Vizita are loc într-un an în care România şi Luxemburg marchează 115 ani de relaţii diplomatice. În cadrul discuţiilor, delegaţia luxemburgheză a arătat un interes sporit pentru evoluţiile de la graniţa estică a Alianţei. Discuţiile au vizat situaţia de securitate din regiune, în contextul războiului din Ucraina şi al incidentelor provocate de drone ruseşti care au căzut pe teritoriul NATO.
16:50
Răzvan Burleanu: Barajul cu Turcia e ca o finală / Ce spune despre selecţionerul Mircea Lucescu # News.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Turcia, din 26 martie, din barajul pentru Cupa Mondială, este o adevărată finală. De asemenea, şeful federaţiei a afirmat că selecţionerul Mircea Lucescu are parte de tot sprijinul forului pe care îl conduce.
Acum 30 minute
16:40
Literatura română veche povestită copilului meu | Episodul 6: Kogălniceanu şi „Dacia literară” — când literatura română şi-a scris propria Declaraţie de Independenţă # News.ro
În contextul dezbaterii despre noua programă şcolară pentru clasa a IX-a, Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatura veche.
Acum o oră
16:30
Compania 123Credit a organizat în cadrul Aria TNB din incinta Teatrului Naţional Bucureşti, un eveniment dedicat partenerilor care au contribuit la dezvoltarea companiei pe parcursul anului: "123Credit Partners Appreciation Night". Evenimentul a reunit peste 250 de participanţi, reprezentanţi ai băncilor partenere, instituţiilor non-financiare, furnizorilor, colaboratorilor din domeniul tech, auto şi imobiliar.
16:30
Sesizare privind scurgeri de gaz la un centru pentru copii cu dizabilităţi din municipiul Zalău/ Peste 80 de copii şi angajaţi, evacuaţi # News.ro
Pompierii intervin, marţi după-amiază, la un centru pentru copii cu dizabilităţi din municipiul Zalău, unde s-au sesizat scurgeri de gaz, mirosul specific fiind simţit în camera tehnică, unde se află două centrale termice. Un număr de 86 de copii şi angajaţi au fost evacuaţi, fără a se înregistra victime. Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită.
16:30
Americanii de la Critical Metals se asociază cu FPCU din România pentru a înfiinţa o uzină de prelucrare a pământurilor rare # News.ro
Critical Metals a anunţat marţi că va forma o societate mixtă cu FPCU din România pentru a înfiinţa o unitate în România pentru prelucrarea mineralelor din pământurile rare provenite din mina Tanbreez a firmei americane, relatează Reuters.
16:20
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a plătit fonduri nerambursabile de 1,5 miliarde de lei către fermieri, pentru decontarea cererilor de plată aferente proiectelor de investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală # News.ro
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a plătit în luna noiembrie fonduri nerambursabile în valoare de 1,5 miliarde de lei către fermieri, procesatori şi autorităţi locale din zonele rurale, pentru decontarea cererilor de plată aferente proiectelor de investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi susţinerii fermierilor care beneficiază de plăţi compensatorii pentru mediu şi climă.
16:20
Ucraina, care a ”pierdut mult teritoriu”, trebuie să organizeze alegeri, cere preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat site-ului Politico, în care îşi reiterează criticile împotriva omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP. (Vom reveni)
16:20
Superliga: Issouf Macalou, al 6-lea jucător de la U.Cluj care a semnat prelungirea contractului # News.ro
FC Universitatea Cluj şi jucătorul de bandă dreaptă Issouf Macalou (26 de ani) au ajuns la un acord privind prelungirea contractului.
16:10
Doisprezece agenţi FBI, nouă femei şi trei bărbaţi, depun plângere în justiţie în care-l acuză pe Kash Patel că i-a dat afară pentru că au îngenunchiat la o manifestaţie la Washington, după uciderea lui George Floyd # News.ro
În total 12 agenţi ai poliţiei federale americane (FBI) - nouă femei şi trei bărbaţi - afirmă într-o plângere în justiţie că au fost destituiţi în mod expeditiv din cauză că au îngenunchiat, cu scopul de a evita o confruntare, la manifestaţii, în 2020, după uciderea afroamericanului George Floyd, relatează AFP.
Acum 2 ore
16:00
Un bărbat din Sectorul 2 al Capitalei care a aruncat o pisică de la etaj, animalul suferind răni grave şi şoc hipotermic, a fost reţinut de poliţişti pentru rănirea cu intenţie a animalelor/ Recomandările poliţiştilor # News.ro
Un bărbat din Sectorul 2 al Capitalei care a aruncat o pisică de la etaj, animalul suferind răni grave, şoc traumatic şi hipotermic, a fost reţinut de poliţişti pentru rănirea cu intenţie a animalelor. Instanţa a decis, marţi, plasarea suspectului sub control judiciar pentru 60 de zile. poliţiştii îndeamnă cetăţenii să nu tolereze abuzul sau cruzimea faţă de animale şi să sesizeze poliţia la numărul unic de urgenţă 112.
15:50
Volvo lansează în România o ofertă specială pentru XC60, cu tehnologii Google integrate şi sisteme avansate de siguranţă # News.ro
Volvo a lansat în România o ofertă specială pentru modelul XC60, unul dintre cele mai apreciate SUV-uri ale mărcii suedeze. Oferta include un preţ începând de la 44.900 € + TVA, valabil în această perioadă.
15:50
Percheziţii la mai multe persoane, agenţi economici şi instituţii din judeţul Suceava, în două dosare penale de evaziune fiscală, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, delapidare şi transport ilegal de lemn # News.ro
Poliţiştii suceveni au făcut, luni, 18 percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor agenţi economici şi instituţii publice din judeţul Suceava, în două dosare penale de evaziune fiscală, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, delapidare, constituirea unui grup infracţional organizat şi transport ilegal de lemn. Au fost confiscate şi ridicate sume de bani în valoare de aproximativ 130.000 de euro, în jur de 300 de metri cubi de material lemnos în valoare de aproximativ 100.000 de lei, 11 telefoane mobile şi documente cu valoare probatorie.
15:40
UPDATE - Vâlcea: Scăpări de gaze dintr-o cisternă cu GPL aflată în localitatea Călimăneşti, pe DN 7/ Nu sunt victime/ Traficul este oprit/ Se acţionează cu jet pulverizat pe cisternă/ A fost emis mesaj RO-Alert # News.ro
Pompierii intervin, marţi după-amiază, în localitatea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, după ce s-au semnalat scăpări de gaze dintr-o cisternă care transporta GPL. Astfel, a fost creată o zonă de siguranţă, iar pompierii acţionează cu jet pulverizat pe cisternă. Nu au fost semnalate victime. Traficul pe DN 7 este oprit. Populaţia din zonă a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. La locul incidentului a fost soliciată o altă cisternă, pentru transvazarea gazului.
15:40
Târgul de Crăciun Bucureşti a devenit anul acesta o destinaţie pentru sute de mii de vizitatori, mulţi dintre aceştia turişti sosiţi de peste hotare pentru a trăi magia sărbătorilor în centrul capitalei României. Unele dintre cele mai apreciate atracţii ale târgului din Piaţa Constituţiei – Piramida de Crăciun, Roata Panoramică sau roller-coasterul lui Moş Crăciun – sunt furnizate de Lucia Prăjişteanu, fondator şi CEO al Britta Trading, companie care a creat conceptul Miramagica Park şi care livrează în România unele dintre cele mai moderne atracţii pentru parcuri de distracţii, târguri de sărbători sau festivaluri în aer liber.
15:40
Nicuşor Dan, întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo: Bucureştiul şi Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale şi istorice, prin arhitectură şi artă. Astăzi ne dorim să orientăm cooperarea noastră către viitor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, marţi, o întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, el afirmând că Bucureştiul şi Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale şi istorice, prin arhitectură şi artă iar astăzi îşi doreşte să orienteze cooperarea către viitor.
15:40
Iniţiativă legislativă USR: Cont unic online pentru toate site-urile şi aplicaţiile statului # News.ro
Senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din Senat, a depus o iniţiativă legislativă prin care propune ca cetăţenii să aibă câte un cont unic online pentru toate site-urile şi aplicaţiile statului.
15:40
STUDIU EY: Consumatorii casnici sunt îngrijoraţi de majorările anuale de preţ la serviciile de internet. 37% dintre consumatorii casnici fie au schimbat recent furnizorul de internet, fie intenţionează să o facă în următorul an # News.ro
Mai bine de jumătate dintre consumatorii casnici la nivel global (57%) sunt preocupaţi de majorările anuale de preţ, arată un studiu EY, potrivit căruia 37% dintre consumatorii casnici fie au schimbat recent furnizorul de internet, fie intenţionează să o facă în următoarele 12 luni, principalul motiv fiind economisirea de costuri (41%).
15:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: Să spunem lucrurilor pe nume, demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva / Rămân în această funcţie cât mai pot curăţa din stricăciuni # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis marţi, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia, că această solicitare vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva. Ea precizează că a cerut tăierea drastică a numărului de directori iar PSD a zis că acceptă 12 direcţii regionale, dar ”să rămână câte un directoraş şefuţ şi la nivel de judeţ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm nişte structuri regionale”. ”Rămân în această funcţie cât mai pot curăţa din stricăciunile din ultimii 35 de ani”, este mesajul ministrului.
15:20
UPDATE - Vâlcea: Scăpări de gaze dintr-o cisternă aflată în localitatea Călimăneşti, pe DN 7/ Nu sunt victime/ Traficul este oprit/ Se acţionează cu jet pulverizat pe cisternă/ A fost emis mesaj RO-Alert # News.ro
Pompierii intervin, marţi după-amiază, în localitatea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, după ce s-au semnalat scăpări de gaze dintr-o cisternă. Astfel, a fost creată o zonă de siguranţă, iar pompierii acţionează cu jet pulverizat pe cisternă. Nu au fost semnalate victime. Traficul pe DN 7 este oprit. Populaţia din zonă a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. La locul incidentului a fost soliciată o altă cisternă, pentru transvazarea gazului.
15:20
Jasper Vergoote, din Belgia, va arbitra partida Universitatea Craiova - Sparta Praga, din Conference League # News.ro
Jasper Vergoote, din Belgia, va arbitra partida Universitatea Craiova - Sparta Praga, care va avea loc, joi, în grupa principală, din Conference League.
15:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia: Să spunem lucrurilor pe nume, demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva # News.ro
Acum 4 ore
15:00
Preşedintele Nicuşor Dan, primit la Palatul Élysée de către Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit la Palatul Élysée de către Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.
15:00
Vâlcea: Scăpări de gaze dintr-o cisternă aflată în localitatea Călimăneşti, pe DN 7/ Nu sunt victime/ Traficul este oprit # News.ro
Pompierii intervin, marţi după-amiază, în localitatea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, după ce s-au semnalat scăpări de gaze dintr-o cisternă. Nu au fost semnalate victime. Traficul pe DN 7 este oprit.
14:50
Neamţ: Doi bărbaţi, arestaţi preventiv după ce au exploatat sexual o fată de 16 ani, instituţionalizată # News.ro
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv, fiind cercetaţi de poliţiştii din Neamţ după ce au exploatat sexual o fată de 16 ani, profitând de vulnerabilitatea ei, întrucât este instituţionalizată. Unul dintre ei a realizat şi materiale video pornografice cu adolescenta.
14:20
KFC şi Taco Bell încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, viitoarea staţiune de 50 de milioane de euro de pe litoral, lansată de vloggerul şi antreprenorul Selly # News.ro
Lanţurile de restaurante KFC şi Taco Bell, ambele parte a Sphera Franchise Group, încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, marcând deschiderea primelor restaurante în cadrul unei staţiuni premium de pe litoralul românesc. Nibiru, viitoarea staţiune de entertainment şi lifestyle de pe litoral, reprezintă o investiţie totală de 50 de milioane de euro şi îşi propune să devină una dintre cele mai importante destinaţii recreative şi culturale de la malul mării.
14:20
Judecătoria Sectorului 1 dispune începerea judecării pe fond a dosarului în care fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu este acuzat de proagandă legionară/ Instanţa a respins ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de acesta # News.ro
Un magistrat de la Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei a dispus începerea judecării pe fond a dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este acuzat de proagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război. Instanţa a respins ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de către avocaţii lui Georgescu, constatând legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
14:20
Internaţionalul englez Ivan Toney, reţinut după un incident cu un fan într-un bar din Londra - VIDEO # News.ro
Internaţionalul englez Ivan Toney (7 selecţii) a fost reţinut, după ce a lovit cu capul un fan într-un bar din Londra.
14:20
Un sfert dintre adolescenţi britanici apelează la chatbot-uri pentru sprijin în materie de sănătate mintală: „Simt că e un prieten” - studiu # News.ro
O adolescentă pe nume Shan a cerut ajutorul ChatGPT, după ce un prieten a fost împuşcat şi altul înjunghiat, ambii mortal. Ea încercase serviciile convenţionale de sănătate mintală, dar „chatul”, aşa cum a ajuns să-şi cunoască „prietenul” AI, i se părea mai sigur, mai puţin intimidant şi, mai ales, mai disponibil când venea vorba de gestionarea traumei provocate de moartea tinerilor ei prieteni. Odată ce a început să consulte modelul de AI, adolescenta din Tottenham s-a alăturat aproximativ celor 40% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani din Anglia şi Ţara Galilor afectaţi de violenţa juvenilă, care apelează la chatbot-uri pentru sprijin în materie de sănătate mintală, potrivit unui studiu realizat pe un eşantion de peste 11.000 de tineri.
14:10
Merz respinge drept ”inacceptabile”, într-o vizită în landul Renania-Palatinat, unde se află baze americane importante, anumite părţi ale strategiei de securitate a lui Trump, care anticipează o ”ştergere a civilizaţiei” Europei # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz respinge marţi drept ”inacceptabile” din punct de vedere european anumite părţi ale strategiei de securitate a lui Donald Trump - un document în care administraţia miliardarului republican anticipează o ”ştergere a civilizaţiei” Europei, relatează AFP.
14:00
Grindeanu: Evident că nu vom vota această moţiune de cenzură, pentru că suntem parteneri în continuare în această coaliţie / Dacă vom hotărî, urmarea votului dat de colegii mei, că vom ieşi din guvernare, vom ieşi şi din coaliţie # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în mod evident PSD nu va vota această moţiune de cenzură depusă de Opoziţie, el precizând că sunt parteneri în continuare în această coaliţie, iar dacă vor hotărî, urmarea votului dat de colegii lui, că vor ieşi din guvernare, vor ieşi şi din coaliţie.
14:00
Glad Varga (PNL): În urma punctelor de vedere primite de la instituţiile statului şi a analizei realizate de CSAT, am decis retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden Visa România” # News.ro
Senatorul PNL Glad Varga a anunţat că, în urma punctelor de vedere primite de la instituţiile statului şi a analizei realizate de CSAT, a decis retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden Visa România”.
13:50
Un avion rus de transport militar de tip Antonov 22 se prăbuşeşte în regiunea Ivanovo, la 200 km nord-est de Mosvova. Soarta echipajului, necunoscută. Şapte persoane s-ar fi putut afla la bordul avionului, potrivit unei surse în domeniul securităţii # News.ro
Un avion rus de transport militar de tip Antonov 22 (An-22) s-a prăbuşit marţi în regiunea Ivanovo, la aproximativ 200 de kilometri nord-est de Moscova, anunţă Ministerul rus al Apărării, care precizează că, pentru moment, nu deţine informaţii despre soarta echipajului, relatează AFP.
13:40
Dr. Gianina Gabriela Şotilă, MedLife: „Litiaza renală este mult subdiagnosticată în România” # News.ro
Litiaza renală, cunoscută popular ca „pietre la rinichi”, este una dintre cele mai frecvente afecţiuni pentru care pacienţii se prezintă la medic.
13:30
Opt pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, care nu aveau acces la tratament medical adecvat, aduşi la Bucureşti cu un avion militar, alături de 29 de rude/ Ulterior, 6 pacienţi au fost transportaţi în Norvegia şi Belgia, ceilalţi fiind trataţi în România # News.ro
Opt pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, care nu aveau acces la tratament medical adecvat, au fost aduşi la Bucureşti cu un avion C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Române, alături de 29 de membri de familie. Ulterior, şase pacienţi şi rudele lor au fost transportaţi în Norvegia şi Belgia, ceilalţi doi fiind trataţi în spitale din România.
13:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marţi la Castel Gandolfo - reşedinţa papei, situată în apropiere de Roma -, pentru a se întâlni cu Papa american Leon al XIV-lea, relatează The Associated Press.
13:20
Actriţa britanică Judi Dench, cunoscută în întreaga lume pentru rolul „M”, şefa lui James Bond, a povestit în interviuri că încă mai poate recita Shakespeare, dar că suferă de pierderi de memorie şi că aproape nu mai vede.
13:20
FIFA a anunţat că vor exista două pauze de hidratare de trei minute în timpul următoarei Cupe Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada. Acestea vor avea loc la jumătatea fiecărei reprize şi vor fi implementate la fiecare meci, indiferent de condiţiile meteorologice.
13:10
Pro Democraţia explică motivele pentru care a declinat invitaţia ICCJ la o dezbatere: Conflictul dintre Executiv şi magistraţi în cazul pensiilor de serviciu, în plină desfăşurare, termenul de miercuri de la CCR şi lipsa puterii executive de la discuţii # News.ro
Asociaţia Pro Democraţia explică, într-un comunicat de presă, motivele pentru care a declinat invitaţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la dezbaterea de marţi iniţiată de ICCJ privind apărarea statului de drept. Potrivit Pro Democraţia, conflictul dintre puterea executivă şi cea judecătorească în privinţa pensiilor de serviciu ale magistraţilor este în plină desfăşurare, iar sesizarea Secţiilor Unite ale ICCJ are termen miercuri la CCR. Asociaţia mai semnalează că Executivul nu se află la masa discuţiilor, deşi „justiţia ca serviciu public şi resursele asigurate pentru garantarea statului de drept” se fac „exclusiv prin intermediul bugetului public”. Totodată, asociaţia subliniază că Guvernul are „obligaţia legitimă” de a asigura „un sistem public de pensii echitabil, inclusiv pentru magistraţi” şi de a corecta „dezechilibrele care pun o povară disproporţionată pe bugetul public”. „Principiul constituţional al egalităţii cetăţenilor în faţa legii trebuie aplicat în toate reformele cu impact major asupra societăţii”, afirmă Pro Democraţia. Asociaţia invită puterea executivă şi judecătorească la un dialog transparent, moderat de societatea civilă.
Acum 6 ore
13:00
Sorin Grindeanu: Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare / La final, vom da un vot şi vom decide în consecinţă / Termenul limită, când vii şi prezinţi liniile mari ale bugetului # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide în consecinţă. Despre termenul pentru luarea deciziei privind rămânerea a guvernare, Grindeanu a spus că acesta este când se va prezenta bugetul de stat pe 2026, la finalul lunii ianuarie.
13:00
Fostul ministru cubanez al Economiei Alejandro Gil, condamnat la închisoare pe viaţă cu privire la spionaj # News.ro
Fostul ministru cubanez al Economiei Alejandro Gil, în vârstă de 61 de ani, a fost condamnat, în prima instanţă, la închisoare pe viaţă, după ce a fost găsit vinovat de spionaj şi diverse delicte economice într-un proces care a avut loc la Havana în cel mai mare secret, relatează AFP.
12:50
Dolj: Tânăr, cercetat în arest la domiciliu după ce ar fi violat, în repetate rânduri, o fată de 15 ani, făcând fotografii cu telefonul mobil # News.ro
Un tânăr de 23 de ani este cercetat, în arest la domiciliu, de poliţiştii şi procurorii DIICOT Craiova, după ce a violat în mod repetat o fată de 15 ani şi a realizat fotografii cu aceasta, pe care le-a stocat în telefonul mobil. Faptele au avut loc în 2024.
12:50
Sorin Grindeanu: Am dezbătut greşelile pe care le-am făcut la Capitală. Neavând un mesaj puternic şi politic, ne-a dus în situaţia dată / Şi anul trecut, când am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat, candidatul nostru n-a intrat în turul 2 # News.ro
Preşedintele PSD; Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în şedinţa conducerii partidului s-au dezbătut greşelile pe care le-au făcut la Capitală, el arătând că neavând un mesaj puternic şi politic, i-a dus în situaţia dată / Şi anul trecut, când am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat, candidatul nostru n-a intrat în turul 2. El a spus că exemplul cel mai bun este ceea ce s-a întâmplat la Buzău unde ”omul cel mai hulit şi înjurat în ultimul an în România, Marcel Ciolacu, a câştigat sub sigla PSD, asumat, cu mesaje politice clare legate de coaliţie şi de politicile guvernului.
12:40
Grindeanu spune că în şedinţa PSD s-a discutat despre ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu: O să încerc să am o întâlnire astăzi cu prim-ministrul Ilie Bolojan şi daţi-mi voie prima oară să discut cu domnia sa şi apoi să anunţ ceea ce dorim noi # News.ro
Preşedintele PSD, Grindeanu spune că în şedinţa PSD s-a discutat despre ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, el afirmând că o să încerce să aibă o întâlnire astăzi cu prim-ministrul Ilie Bolojan şi după ce va discuta cu acesta apoi va anunţa ceea ce doreşte PSD.
12:40
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: În Japonia, autorităţile avertizează privind posibilitatea producerii unui cutremur de mare intensitate # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Japonia, unde, după cutremurul de 7,6 grade pe scara Richter, autorităţile avertizează privind posibilitatea producerii unui nou cutremur de mare intensitate. Zonele de risc sunt pe coasta pacifică, iar avertizarea vizează următoarele şapte zile.
12:30
